Nikolas Muci et GC veulent davantage s'implanter en ville de Zurich. image: keystone/shutterstock

GC prend une mesure forte pour retrouver son public

Dernier de Super League et en pleine crise identitaire, Grasshopper tente un coup de poker pour se rapprocher de ses supporters.

Plus de «Sport»

Grasshopper va très mal. Sportivement, d'abord: les Sauterelles sont dernières de Super League, avec dix points en quinze matchs. Mais ce n'est pas le pire.

GC souffre d'une grave crise d'identité depuis plusieurs années.

Il n'a que très peu de public (7'000 spectateurs de moyenne, en comptant large) et ne suscite plus aucun engouement dans sa ville. Le club est même forcé de vivre en exil depuis 2007, année de la destruction de son mythique stade, le Hardturm. Depuis, le «Rekordmeister» (27 titres de champion national) dispute ses matchs à domicile au Letzigrund, le stade de son grand rival, le FC Zurich. Un affront de plus.

Lors de chaque rencontre au Letzigrund, les ultras de GC déploient la banderole «En exil à chaque match». Image: ostadium

GC a touché le fond en 2019, quand il a été relégué pour la première fois de son histoire. Malgré sa remontée en Super League deux ans plus tard, la fracture s'est encore creusée avec les supporters. La faute à l'arrivée d'investisseurs chinois en 2020, qui n'ont vu dans ce club historique qu'un business de plus et rien de mieux que le satellite de Wolverhampton, équipe de Premier League anglaise qu'ils possédaient également. Les résultats sportifs catastrophiques (sauvetage en barrage la saison passée) n'ont rien arrangé.

Alors les nouveaux propriétaires américains – débarqués en début d'année – tentent de réparer les brèches. De rapprocher Grasshopper de ses fans. Pour y arriver, ils ont même décidé de concrétiser physiquement cette idée, comme le rapporte le Tages Anzeiger:

Jeudi passé, les dirigeants ont annoncé que le siège social de GC reviendra en plein centre-ville de Zurich. Il sera inauguré début 2025.

Ils ont précisé, dans leur communiqué:

«GC est le plus ancien club de football de Zurich. Avec le nouveau siège, nous rapprochons à nouveau le club et les supporters de la ville, qui constituent toujours la majorité des abonnés.»

Les Sauterelles vont donc migrer dans le quartier de Schifflände, au bord de la Limmat et à deux pas de la cathédrale.

Et Grasshopper ne fera pas que de la simple présence visuelle grâce à ses nouveaux locaux. Il y organisera des conférences de presse et installera des postes de travail pour ses employés.

Les bureaux du «Rekordmeister» avaient quitté la ville en 2005, déménageant dans le complexe d'entraînement flambant neuf à Niederhasli, en banlieue. A l'époque, ce déménagement avait fait la fierté du club, qui y voyait une possibilité de développement, y compris au niveau de son image. 19 ans plus tard, les Sauterelles ont donc fait un grand bond en arrière. (yog)