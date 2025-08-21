Anglaises et Irlandaises auront ce nouvel accessoire à la prochaine Coupe du monde. image: getty/world rugby

Les rugbywomen porteront un protège-dents connecté très particulier

Alors que les protège-dents intelligents sont déjà très répandus chez les pros, les joueuses de la Coupe du monde franchiront une nouvelle étape grâce à la technologie.

Plus de «Sport»

Les joueuses qui disputeront la Coupe du monde de rugby en Angleterre, du 22 août au 27 septembre, porteront des protège-dents connectés qui s'illumineront en cas de choc important à la tête, a annoncé lundi World Rugby.

Le protège-dents s'allumera en rouge si une joueuse subit un choc suffisamment violent pour potentiellement causer une commotion cérébrale. Le flash lumineux permettra aux joueuses, au corps arbitral mais aussi aux spectateurs de déceler les impacts violents à la tête.

Le protège-dents connecté affiche une lumière rouge en cas de choc violent à la tête. image: World rugby/x

L'arbitre devra alors arrêter le match et la joueuse concernée quittera le terrain pour subir un examen médical dans le cadre du protocole commotion.

L'objectif est d'introduire ce système dans toutes les compétitions de rugby de haut niveau, ont précisé les représentants de World Rugby lors d'une conférence de presse à Londres.

Les commotions cérébrales sont fréquentes👇 Le rugby a mal à la tête: le cerveau de ses joueurs est menacé

Toutes les joueuses de la Coupe du monde féminine porteront ces protège-dents, à l'exception de deux d'entre elles qui portent un appareil dentaire, a précisé Eanna Falvey, médecin en chef de World Rugby.

Selon une statistique World Rugby, dans le rugby masculin, environ 85% des joueurs portent des protège-dents connectés, qui ne sont pas pour l'heure obligatoires.

L'instance internationale a introduit le protège-dents connecté lors du tournoi international féminin WXV en 2023, avant de le généraliser à l'échelle mondiale l'année suivante. (afp/yog)