Le FC Thoune, grinta sauce oberlandaise



Le FC Thoune, grinta sauce oberlandaise

L'équipe bernoise va défier Sion en barrage (jeudi et dimanche). Elle a décroché la deuxième place de Challenge League grâce à sa combativité retrouvée et sa lucidité sur le terrain ainsi que sa bonne gestion en dehors. Portrait.

Le FC Sion aurait pu vivre un scénario catastrophe vendredi dernier. Il était menacé d'être relégué directement en deuxième division en cas de défaite contre le FC Bâle. Mais les Valaisans s'en sont sortis au courage, en fessant les Rhénans (4-0). Une victoire qui leur a permis d'arracher in extremis le barrage au détriment du FC Vaduz.

Du courage, il en faudra encore aux hommes de Marco Walker pour sauver leur place dans l'élite en cette fin de semaine. Ils affronteront le FC Thoune dans une double confrontation aller-retour (jeudi et dimanche).

Le club de l'Oberland bernois a toujours reflété l'image d'une équipe sympa, sainement gérée, qui arrive à faire beaucoup avec peu de moyens en promouvant notamment la formation de jeunes footballeurs suisses. Son entraîneur Carlos Bernegger apprécie cet environnement de travail:

«Quand j'entraînais à GC et Lucerne, on me mettait la pression après trois défaites de suite. Ici non, il y a de la stabilité. C'est très agréable de travailler au FC Thoune»

L'arrivée d'investisseurs chinois fin 2019 – qui ont injecté trois millions de francs – n'a pas abîmé le tableau ni changé l'organisation du club. Mais elle n'a pas pu empêcher la relégation de Thoune en Challenge League à la fin de la saison dernière.

Et les Bernois ont eu du mal à digérer cette descente, actée en... barrage face à Vaduz. Ils ont connu un début d'exercice compliqué: après les cinq premiers matchs, ils croupissaient en bas de classement avec trois défaites, un nul et une seule victoire (face au modeste Chiasso).

Le joueur du Stade Lausanne Ouchy Christopher Routis a affronté quatre fois le FC Thoune cette saison. Et notamment lors de la première journée de championnat, lors de laquelle l'équipe vaudoise était allée chercher un nul (2-2) dans l'Oberland. La formation bernoise n'avait pas fait forte impression au défenseur lausannois.

«C'était une équipe fébrile. En début de saison, je n’aurais pas misé sur eux en barrage»

Mais voilà, Thoune a progressé. Tant dans le jeu qu'au classement. Ce redressement coïncide avec l'arrivée mi-octobre de Carlos Bernegger sur le banc. Sous la houlette du coach helvetico-argentin, les Oberlandais ont enchaîné neuf matchs sans défaite, dont six victoires. Cette reprise en main ne découle pas du hasard, comme l'explique Christopher Routis: «Le FC Thoune est devenu plus hargneux, surtout au deuxième tour. Il a retrouvé son ADN d'équipe combative. Il a aussi progressé sur des détails, en mettant par exemple plus de vice dans son jeu. Comme gagner du temps en fin de match ou se laisser tomber au bon moment.»

A part un petit passage à vide en février - quatre défaites de suite - le FC Thoune version Bernegger a été solide jusqu'au bout en faisant preuve d'une belle régularité. Il a même espéré jusqu'à la dernière journée monter directement en Super League, au nez et à la barbe de Grasshopper.

«C'est une équipe compliquée à jouer et difficile à bouger, avec de bonnes individualités», confirme Christopher Routis. «Mais elle est déséquilibrée: son côté gauche est plus faible défensivement. Néanmoins, c'est aussi sur ce flanc qu'elle est la plus forte offensivement. Elle s'y découvre un peu.»

Carlos Bernegger en est conscient: ses joueurs devront se montrer encore plus robustes contre Sion, une équipe davantage talentueuse que celles rencontrées en Challenge League.

«Le FC Sion est clairement sous-coté. On l'a constaté lors de son succès contre Bâle. Alors on devra être prêts, et mieux défendre aussi. Il y aura davantage de tempo et des joueurs, en face, de grande classe comme Serey Die et Hoarau»

Le technicien oberlandais peut, lui aussi, compter sur des individualités intéressantes, notamment le milieu de terrain Grégory Karlen et l'attaquant Saleh Chihadeh, tous deux... valaisans d'origine, ou encore l'expérimenté latéral Chris Kablan.

Carlos Bernegger l'assure: il ne changera pas de tactique contre Sion par rapport à ce qu'il a proposé toute la saison en Challenge League, «parce que les automatismes sont là et qu'il ne faut pas les chambouler.» Ni même de préparation hors terrain avant ces deux matchs si spéciaux, qui consistera simplement en une balade en équipe.

La mythique musique de goal que les Valaisans n'espèrent pas entendre jeudi soir à la Stockhorn Arena Vidéo: YouTube/Matty Valentino

Le coach bernois, respectueux de son adversaire, se «réjouit beaucoup de ce duel contre une équipe de tradition». Dans lequel lui et ses joueurs n'auront strictement rien à perdre, et tout à gagner.

Barrage Super League/Challenge League FC Sion - FC Thoune Match aller: 📅 jeudi 27 mai à 20h30📍Stockhorn Arena

Match retour: 📅 dimanche 30 mai à 16h00📍Stade de Tourbillon



🔥Enjeu: l'équipe qui sort gagnante de cette double confrontation jouera en Super League (1ère division helvétique) la saison prochaine. La formation vaincue évoluera en Challenge League (2ème division) Le FC Sion, neuvième de Super League, a tout à perdre. Tout le contraire du FC Thoune, deuxième de Challenge League, qui n'aura pas de pression et tentera de créer la surprise.



Format: les buts à l'extérieur ne comptent pas double. L'équipe victorieuse de ce barrage sera celle qui aura obtenu les meilleurs résultats sur l'ensemble des deux matchs. En cas de double match nul, des prolongations de deux fois 15 minutes auront lieu au retour. S'il y a toujours égalité après ces prolongations, il faudra procéder à une séance de tirs au but.

Particularité: en cas de match nul lors du duel aller, une séance de tirs au but sera organisée tout de suite après. Au cas où le Covid-19 empêcherait la tenue du match retour.

