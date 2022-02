Les attentes sont très fortes à Chicago sur Xherdan Shaqiri, preuve en est la communication autour de son arrivée. image: twitter de Chicago fire

Shaqiri est présenté comme une vraie rock star par son nouveau club

Le milieu de terrain de la Nati a officialisé mercredi soir son transfert à Chicago. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le club a mis les gros moyens niveau communication pour le présenter.

Ville de Bâle. Musique inquiétante. Tout à coup, immersion dans une grande pièce luxueuse, qui ressemble à celle d'un château. Tout au fond, un homme assis sur une chaise, de dos, chemise noire. Son téléphone sonne, il décroche. La voix à l'autre bout du fil lui demande, en anglais, s'il connaît son numéro de vol d'avion. Le mystérieux personnage répond par l'affirmative. Mais qui est-il? Al Capone? Ou le boss de la mafia russe? Non. Xherdan Shaqiri.

On ne connaît pas bien, voire pas du tout le nouveau club du Bâlois, Chicago Fire. Mais on est sûr d'une chose: ses responsables communication savent mettre le paquet. En plus de ce clip – qui se termine avec Shaqiri face caméra clamant «See you soon, Chicago» (On se voit bientôt, Chicago) –, ils ont posté plusieurs vidéos sur les réseaux sociaux annonçant l'arrivée de la star de la Nati. Et il faut le reconnaître: elles sont toutes très travaillées.

Elles compilent notamment les plus beaux buts de Shaqiri avec la Suisse, Liverpool ou Lyon, et ses célébrations iconiques (y compris celle de l'aigle albanais...). Dans un des clips, l'ancienne vedette allemande Bastian Schweinsteiger, qui a terminé sa carrière à Chicago, souhaite la bienvenue à l'Helvète par message vidéo.

L'affiche promotionnelle de Shaqiri avec son nouveau maillot est, elle aussi, digne d'Hollywood. «Le Messi du Lac Michigan», comme il est déjà surnommé par l'équipe de l'Illinois, apparaît en très grand, sourire et bras croisés, derrière des gratte-ciels. Il n'a rien à envier aux stars du cinéma.

Reste maintenant au Suisse à combler, sur le terrain, toutes les attentes autour de lui. Très fortes, vous l'aurez compris.