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Mondial 2026: La Côte d'Ivoire bat l'Equateur au bout du suspense

Ivory Coast&#039;s Amad Diallo, obscured, is surrounded by teammates after scoring their first goal during the World Cup Group E soccer match between Ivory Coast and Ecuador in Philadelphia, Sunday, J ...
La joie des Ivoiriens après leur but décisif.image: Keystone

La Côte d'Ivoire arrache la victoire au bout du suspense

Les Eléphants ont battu l'Equateur 1-0 au terme d'une rencontre longtemps indécise, dans la nuit de dimanche à lundi.
15.06.2026, 05:2415.06.2026, 05:28

La Côte d'Ivoire a lancé son Mondial 2026 de la meilleure des manières en battant l'Equateur 1-0, à Philadelphie, dans la nuit de dimanche à lundi. Amad Diallo a libéré les Eléphants à la 90e minute.

Agé de 23 ans, l'attaquant de Manchester United, sorti du banc à l'heure de jeu, a délivré les siens d'une frappe du gauche légèrement dévissée à l'entrée de la surface, bien servi par l'ailier Wilfried Singo. Auparavant, la barre transversale a été touchée trois fois – par l'Equateur deux fois et les Ivoiriens une fois – dans un Lumen Stadium quasiment plein (68 274 spectateurs).

Suisse–Qatar a aussi viré au casse-tête pour la télé suisse

Devant un public largement acquis à sa cause, l'équipe sud-américaine a pourtant été proche de mener à la demi-heure de jeu quand John Yeboah (23e) puis Alan Minda (30e) ont frappé sur la transversale. A l'inverse, les Ivoiriens, dominés dans l'entrejeu pendant la première période, se sont réveillés dans le temps additionnel avec les tentatives de Bazoumana Touré et de Nicolas Pepe.

Face à l'Allemagne le 20 juin

En seconde période, Elye Wahi a trouvé la barre à la réception d'une passe de Yan Diomandé (51e). L'Equateur s'est également procuré une belle occasion, mais la frappe de Gonzalo Plata a été repoussée par le gardien Yahia Fofana (68e).

Grâce à ce succès, les Eléphants peuvent rêver d'accéder à la phase à élimination directe pour la première fois de leur histoire. Ils rejoignent en tête du groupe l'Allemagne, prétendante habituelle au titre, qui a été sans pitié face au néophyte Curaçao étrillé 7-1 plus tôt dans la journée. Ils iront défier la Mannschaft le 20 juin à Toronto, tandis que la «Tri» se déplacera à Kansas City pour soigner sa différence de but contre Curaçao.

(ats/roc)

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