Le club le plus titré de Suisse se sauve au bout du suspense

Entre le Tour d'Italie et la Suisse, c'est «Je t'aime moi non plus»

Le club zurichois, qui est le plus titré du pays avec 27 titres de champion et 19 Coupes, a refroidi l'ambiance très tôt dans la partie puisqu'il a ouvert le score après 3 minutes seulement par Morandi. Kone a ensuite égalisé sur penalty pour Thoune, juste avant la mi-temps (43e).

Roland-Garros a un problème d'alcool

Le Grand Chelem a décidé d'interdire l'alcool dans les tribunes parisiennes afin de calmer les ardeurs de ses supporters les plus chauds.

Depuis quelques années, beaucoup de joueuses et joueurs étrangers se plaignent de l'ambiance hostile venant des tribunes de Roland-Garros, spécialement lorsqu'elles/ils affrontent un adversaire français. «Quelques personnes dépassent concrètement la limite, a admis Amélie Mauresmo», directrice du tournoi, dans L'Equipe. «Ce que je veux rappeler, c'est qu'on est heureux de voir de l'ambiance et des émotions, que les spectateurs soient au rendez-vous. En revanche, on sera intransigeants sur le respect des joueurs et du jeu.»