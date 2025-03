Vidéo: twitter

«Mais qu'est-ce qu'il fait?» Le coach de Lyon pète un câble

Paulo Fonseca s'en est violemment pris à l'arbitre du match contre Brest (2-1) dimanche. Il risque de le payer très cher.

Alors que la VAR avait été sollicitée sur une action litigieuse dans la surface lyonnaise dans les arrêts de jeu, M. Millot a exclu Paulo Fonseca, très agité sur son banc. Le technicien portugais est alors allé très proche de M. Millot, tête contre tête avec un léger contact, en lui hurlant dessus avant d'être retenu par Corentin Tolisso puis les membres de son staff.



«Mais qu'est-ce qu'il fait? Il pète complètement les plombs. C'est incroyable de voir ça», a réagi le commentateur en direct.

«Je voulais m'excuser pour ce geste. Je ne devais pas faire comme ça. C'est la vérité», a réagi l'entraîneur lyonnais au micro du diffuseur DAZN mais aussi en conférence de presse où il a refusé d'en dire plus, visiblement préparé par le service communication du club lyonnais.



«C'est lui qui a insisté pour venir s'excuser et je pense que c'est important», a, pour sa part, confié Laurent Prud'homme, directeur général de l'OL. «Il a expliqué que c'était un coup de sang (...) Ce n'est pas l'image de l'OL, je ne suis pas fier de ce qu'il a fait mais je suis fier de sa réaction, de ce calme, et une fois de plus, on s'excuse auprès de l'arbitre», a-t-il dit sur l'antenne de DAZN.



Cet incident devrait toutefois valoir une lourde sanction à l'entraîneur de Lyon. En 2016, le Monégasque Nabil Dirar avait vivement contesté une décision de l'arbitre Tony Chapron avec qui il s'était retrouvé tête contre tête avant d'être exclu puis suspendu huit matches.

Le barême de la LFP évoque jusqu'à sept mois de suspension ce qui signifierait la fin de la saison de Fonseca en Ligue 1 avec l'OL.

Plusieurs antécédents

Par le passé, avec Lille où il a entraîné de 2022 à 2024, Paulo Fonseca a été suspendu à deux reprises, un match en 2024 pour une succession de cartons jaunes et en 2023 au cours d'une rencontre face à Brest, déjà, dont il avait été exclu après une altercation avec l'entraîneur brestois, Eric Roy. Là aussi, le technicien avait été suspendu un match.

Pour son dernier match avec l'AC Milan contre l'AS Rome (1-1), le 29 décembre, il avait été exclu avant la mi-temps après une altercation avec l'arbitre, avant d'être licencié par le club lombard.



