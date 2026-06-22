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CdM 2026: Lamine Yamal chambre les supporters saoudiens

KEYPIX - Spain&#039;s Lamine Yamal celebrates after scoring his side&#039;s opening goal during the World Cup Group H soccer match between Spain and Saudi Arabia in Atlanta, Sunday, June 21, 2026. (AP ...
Lamine Yamal a ouvert le score contre l'Arabie saoudite.image: Keystone

Lamine Yamal chambre les supporters saoudiens

La star espagnole a répondu aux provocations des fans saoudiens sur le terrain, puis par un post Instagram aussi bref qu’efficace.
22.06.2026, 06:1722.06.2026, 06:17

La star du FC Barcelone, Lamine Yamal n’a eu besoin que de dix minutes pour ouvrir le score face à l’Arabie saoudite, dimanche en début de soirée. L’Espagne, l’un des favoris de cette Coupe du monde, s’est ensuite imposée sans difficulté sur le score de 4 à 0.

Après la rencontre, le joueur de 18 ans s’est exprimé sur Instagram, où il a répondu aux provocations des supporters adverses.

Yamal a publié une série de photos et de vidéos, dont l’une montrait des fans saoudiens scandant: «Où est Yamal?»

«Je suis là», a-t-il répondu sobrement, avant d’ajouter: «Allez l’Espagne. Merci à tous pour votre soutien, toujours avec Dieu».

L’entraîneur de l’Espagne, Luis de la Fuente, a salué après la rencontre la prestation du buteur espagnol. «Il est dans une forme parfaite», a-t-il déclaré. Lamine Yamal est cependant sorti après 45 minutes de jeu, pour être préservé suite à sa blessure à la cuisse il y a quelques semaines en club.

(ome/roc)

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