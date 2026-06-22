Lamine Yamal chambre les supporters saoudiens
La star du FC Barcelone, Lamine Yamal n’a eu besoin que de dix minutes pour ouvrir le score face à l’Arabie saoudite, dimanche en début de soirée. L’Espagne, l’un des favoris de cette Coupe du monde, s’est ensuite imposée sans difficulté sur le score de 4 à 0.
Après la rencontre, le joueur de 18 ans s’est exprimé sur Instagram, où il a répondu aux provocations des supporters adverses.
Yamal a publié une série de photos et de vidéos, dont l’une montrait des fans saoudiens scandant: «Où est Yamal?»
«Je suis là», a-t-il répondu sobrement, avant d’ajouter: «Allez l’Espagne. Merci à tous pour votre soutien, toujours avec Dieu».
L’entraîneur de l’Espagne, Luis de la Fuente, a salué après la rencontre la prestation du buteur espagnol. «Il est dans une forme parfaite», a-t-il déclaré. Lamine Yamal est cependant sorti après 45 minutes de jeu, pour être préservé suite à sa blessure à la cuisse il y a quelques semaines en club.
(ome/roc)