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Après la Coupe du monde, Ronald Koeman (Pays-Bas) démissionne

Netherlands head coach Ronald Koeman stands by the bench before the World Cup Group F soccer match between Tunisia and the Netherlands in Kansas City, Mo., Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Ed Zurga) ...
Ronald Koeman a démissionné après la défaite en 16es de finale du Mondial. image: Keystone

Le coach des Pays-Bas démissionne

Après la défaite en 16es de finale du Mondial contre le Maroc, le sélectionneur des Oranje, Ronald Koeman, a annoncé sa démission.
30.06.2026, 23:5001.07.2026, 07:00

Le sélectionneur des Pays-Bas, Ronald Koeman, a annoncé mardi sa démission, au lendemain de l'élimination de son équipe en 16es de finale de la Coupe du monde par le Maroc (1-1, 3 tab à 2).

«J'ai pris hier soir la décision de mettre un terme à mon mandat de sélectionneur de l'équipe nationale des Pays-Bas», a annoncé dans un communiqué publié sur Instagram l'ancien défenseur central, qui était en fonction depuis 2023.

Netherlands head coach Ronald Koeman gestures during the World Cup Group F soccer match between Tunisia and the Netherlands in Kansas City, Mo., Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Ed Zurga) Netherland ...
Koeman et les Pays-Bas ont perdu contre le Maroc en 16es de finale. image: Keystone

Les Oranje qui, comme à chaque Coupe du monde, voulaient jouer les premiers rôles après avoir échoué trois fois en finales (1974, 1978 et 2010) ont été éliminés lundi soir aux tirs au but à Monterrey, au terme d'un des plus beaux matchs joués depuis le début du tournoi.

«Nous partagions tous le rêve d'entrer dans l'Histoire à cette Coupe du monde, mais nous avons échoué», a déclaré Koeman, qui avait effectué un premier passage à la tête de la sélection entre 2018 et 2020. Il a poursuivi:

«Personne n'est plus déçu que moi. En tant que sélectionneur, j'en suis le responsable»

Quart-de-finalistes en 2022, les Néerlandais sont sortis premiers de leur groupe F. Accrochés par le Japon (2-2) à la première journée, les Oranje ont ensuite écrasé la Suède (5-1) et facilement passé l'obstacle tunisien (3-1).

Le gardien des Pays-Bas a été victime d’un incroyable coup du sort

Lundi, le choc des 16es de finale face au Maroc a été un combat d'une rare intensité. Le Néerlandais Cody Gakpo a ouvert le score en conclusion d'une contre-attaque express, sur une passe décisive de Crysencio Summerville fauché dans la surface. Largement dominateurs, les Marocains ont longtemps achoppé sur un Bart Verbruggen impérial dans les cages néerlandaises, avant qu'Issa Diop n'égalise dans le temps additionnel (90+1).

La partie s'est jouée lors d'une séance de tirs au but qui a été marquée par trois échecs côté néerlandais.

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