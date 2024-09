Des fans des Colchoneros lors d'une partie au Wanda Metropolitano. image: getty

Les supporters de l'Atlético de Madrid préparent un sale coup

Ils ont fait une annonce en marge du derby contre le Real Madrid, dimanche à 21h au Wanda Metropolitano. Pitoyable.

C'est le match que tout le monde attend en Espagne. L'Atlético de Madrid reçoit dimanche le Real Madrid et peut le dépasser en cas de victoire à domicile au stade Wanda Metropolitano. Troisièmes, les Colchoneros pointent en effet à deux unités des Merengues.

Le derby madrilène a toujours une saveur particulière. Or il tourne parfois au ridicule, à cause du comportement de certains supporters. On se souvient la saison dernière que les ultras de l'Atlético ont proféré des insultes racistes à l'encontre d'une fille de 8 ans arborant le maillot de Vinicius Junior. Mais le fait récent le plus marquant reste sans doute la pendaison d'un mannequin à l'effigie de l'attaquant du Real Madrid, à un pont de la ville en janvier 2023. La Maison blanche déplorait à l'époque «un acte raciste et xénophobe malveillant et répugnant».

Quatre personnes avaient été interpellées et traduites en justice pour délit de haine.

La mise en scène était accompagnée du slogan: «Madrid déteste le Real». image: x

Trop souvent haï en Espagne – et pas seulement par les supporters de l'Atlético de Madrid, Vinicius pourrait une nouvelle fois être pris à partie dimanche, et être victime d'insultes racistes. C'est en tout cas ce que laisse présager la campagne controversée lancée par certains inconditionnels des Rojiblancos.

Ils appellent avec le hashtag viral #Metropolitanoconmascarilla – le Metropolitano avec un masque – à se rendre au stade muni d'un dispositif de protection, non pas pour des raisons de santé publique, mais bien pour détourner les lois qui interdisent les insultes racistes. Cette initiative vise à injurier Vinicius Junior sans vergogne, les masques étant là pour rendre l'identification des contrevenants plus difficile qu'elle ne l'est déjà.

Les supporters cherchent ainsi à éviter les récentes sanctions promulguées par la justice espagnole à l'encontre de trois aficionados du FC Valence. Ils ont été condamnés à huit mois de prison pour avoir proféré des insultes racistes et émis des cris de singe lors de la venue de l'attaquant brésilien au Mestalla. Les fauteurs de trouble ont également écopé d'une interdiction de stade de deux ans.

LaLiga a déjà annoncé qu'elle surveillerait de près le comportement des supporters lors du derby de la ville de Madrid. L'Atlético en a fait autant et a mis en garde ceux prêts à utiliser un tel stratagème. Or cela ne devrait pas empêcher le Wanda Metropolitano de réserver un accueil glacial à Vinicius. Qu'il réponde sur le terrain, comme il sait si bien le faire.