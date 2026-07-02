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Mondial: la Nati a travaillé les tirs au but avant l'Algérie

Switzerland&#039;s head coach Murat Yakin speaks to his players during a training session of the Swiss national soccer team at the SDJA in San Diego, California, USA, Sunday, June 14, 2026, during the ...
Murat Yakin et ses hommes défient l'Algérie en 16e de finale de la Coupe du monde. Image: KEYSTONE

La Nati a travaillé un point précis pour battre l'Algérie

La phase à élimination directe du Mondial signifie de potentiels tirs au but. Voici comment la Suisse a bossé cet exercice avant son 16e de finale fixé ce vendredi (5h, heure suisse).
02.07.2026, 16:0202.07.2026, 16:02
Sebastian Wendel, Vancouver / ch media

Les tirs au but. L'expression ravive chez les supporters de la Nati de bons comme de mauvais souvenirs. Il y a deux ans, en quart de finale de l'Euro contre l'Angleterre, la qualification pour les demi-finales était à portée de pied, avant que Manuel Akanji ne soit le seul tireur suisse à échouer lors de la séance de tirs au but, scellant ainsi l'élimination face au futur finaliste.

Trois ans plus tôt, en 8e de finale de l'Euro 2021 contre la France, ces mêmes tirs au but avaient offert à la Nati son plus grand exploit jusqu'alors. Yann Sommer avait repoussé la tentative de la superstar Kylian Mbappé, permettant à la Suisse d'éliminer le champion du monde en titre et de se qualifier pour les quarts de finale, où elle s'était à son tour inclinée aux tirs au but face à l'Espagne.

Switzerland&#039;s goalkeeper Yann Sommer saves the penalty shot by France&#039;s Kylian Mbappe during the Euro 2020 soccer championship round of 16 match between France and Switzerland at the Nationa ...
Une image qu'on ne se lasse pas de revoir. image: Keystone

Le seizième de finale de la Coupe du monde 2026 contre l'Algérie pourrait lui aussi se décider aux tirs au but. Murat Yakin tempère toutefois d'emblée:

« Nous voulons gagner le match avant cela»

Mais, bien entendu, les Suisses ont préparé cette éventualité à l'avance. Pas en se contentant de tirer quelques penalties à l'entraînement, mais à travers un atelier spécialement conçu à cet effet.

Yakin explique:

«Je ne vais pas révéler les détails. Il s'agissait de différentes techniques pour permettre aux joueurs d'être performants dans une telle situation de pression. Mais au final, il est impossible de reproduire à l'identique une séance de tirs au but à l'avance. L'instant vécu dans le stade, après 120 minutes, est unique. Et le choix du côté où ils tireront leur penalty appartient ensuite aux joueurs eux-mêmes. Si nous en arrivons là, nous serons prêts.»

Le combat psychologique est lancé👇

Yakin lance une pique à Petkovic avant Suisse-Algérie

Yakin préférerait évidemment une victoire au bout des 90 minutes, ou au plus tard après les prolongations. Son plan de match fonctionnerait alors à la perfection. «L'équipe qui choisira la meilleure tactique se qualifiera», affirme le sélectionneur suisse, qui considère également son prédécesseur à la tête de la Nati, aujourd'hui sélectionneur de l'Algérie, Vladimir Petkovic, comme un maître des échecs sur gazon.

Interrogation sur l'aile droite

Après avoir aligné trois compositions de départ différentes durant la phase de groupes, Murat Yakin ne devrait procéder qu'à très peu de changements pour ce premier match à élimination directe. Hormis la fin de rencontre, la prestation livrée lors de la victoire 2-1 contre le Canada, lors du dernier match de groupe, a été la meilleure de la Suisse dans ce Mondial.

Un changement paraît presque certain au poste d'arrière droit. C'est à cette position que Yakin avait titularisé trois joueurs différents lors de la phase de groupes: Denis Zakaria, Silvan Widmer et Luca Jaquez. Ce dernier, jeune talent de 23 ans du VfB Stuttgart, avait de bonnes chances d'être à nouveau titularisé.

Switzerland&#039;s Luca Jaquez in action during the World Cup Group B soccer match between Switzerland and Canada at the BC Place stadium in Vancouver, Canada, Wednesday, June 24, 2026, during the 202 ...
Luca Jaquez était blessé ces derniers jours. image: Keystone

Mais en raison de problèmes musculaires, le joueur originaire de Suisse centrale n'a pas pu s'entraîner avec le groupe ces derniers jours. Yakin détaille:

«Nous espérons encore pouvoir le remettre sur pied. Mais Zakaria et Widmer sont de très bonnes alternatives»

Breel Embolo, l'avant-centre de la Nati, sait aussi ce qui attend les Helvètes face à l'Algérie: «Ils possèdent des joueurs d'une très grande qualité technique. Nous ne devons pas les laisser développer leur jeu et devons leur imposer le nôtre.»

Il fait partie de ces Algériens très techniques👇

Un coach prévient: ce joueur va poser un problème à la Nati

Si la Nati y parvient, elle a de fortes chances de se qualifier pour les 8e de finale de ce Mondial, où elle affronterait le vainqueur du duel entre la Colombie et le Ghana.

Adaptation en français: Yoann Graber

(az/yog)

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Cette dispute entre coéquipiers a eu un effet inattendu
Les Belges Youri Tielemans et Leandro Trossard en sont presque venus aux mains, mercredi contre le Sénégal en 16e de finale du Mondial. Une altercation qui a servi d'électrochoc.
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