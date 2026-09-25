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Genève bat Fribourg après une remontada

KEYPIX - Les joueurs genevois laissent eclater leur joie, lors du match du championnat suisse de hockey sur glace de National League entre Geneve-Servette HC, GSHC, et Fribourg-Gotteron, HCFG, ce vend ...
Les joueurs genevois lors du match de National League, vendredi 25 septembre 2026 à Genève.Image: KEYSTONE

Genève bat Fribourg après une remontada

Genève-Servette a vaincu Fribourg-Gottéron vendredi aux Vernets en National League. Il aura toutefois fallu attendre les tirs au but pour cette victoire. Et à ce jeu-là, les Genevois ont été les plus adroits.
25.09.2026, 23:1025.09.2026, 23:10

Auteur d'une nouvelle folle remontée, Genève-Servette a vaincu Fribourg-Gottéron vendredi aux Vernets en National League. Menés 3-0, les Aigles se sont finalement imposés 4-3 tab.

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Genève n'aime décidément pas les premiers tiers. Après des scénarios semblables il y a une semaine contre Ajoie (mené 3-0 avant de revenir à 3-3) et il y a trois jours contre Rapperswil (mené 2-0 avant de gagner 4-2), les Aigles ont rapidement patiné après trois buts de retard contre Fribourg.

L'indiscipline a d'abord coûté cher aux Genevois. Profitant de 4 minutes de power-play, Fribourg a ouvert le score grâce à une réussite de Christoph Bertschy, auteur d'une déviation devant un Stéphane Charlin bien masqué par Jacob De la Rose (10e).

Quelques secondes après une nouvelle période de supériorité numérique, Anthony Richard a fait parler sa vitesse avant d'adresser un tir hors de portée de Charlin, inscrivant ainsi son premier but sous le maillot fribourgeois en National League (14e). Genève a encore encaissé le troisième 47 secondes plus tard, Ludvig Johnson trouvant la faille avec un homme de plus sur la glace.

Mission «remontada»

Puis ce fut au tour de Fribourg de commettre des erreurs. Celle de Simon Seiler, coupable d'une perte de puck en zone offensive, a permis à Jesse Puljujärvi d'aller affronter seul Ludovic Waeber. Le «top scorer» des Aigles n'a pas tremblé pour redonner espoir aux siens (18e), lançant ainsi une nouvelle mission «remontada».

Dans une grosse période de domination après la mi-match, Genève a profité d'une double pénalité contre Sandro Schmid pour revenir à une longueur grâce à Markus Granlund, buteur pour son retour de blessure et son premier match en championnat (39e).

Les hommes de Sam Hallam ont même évolué à 5 contre 3, et c'est encore en power-play qu'ils ont pu égaliser au début du troisième tiers, par l'intermédiaire de Mika Henauer pour son premier but avec les Aigles (42e). Un nouveau match débutait alors.

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Si la remontée du GSHC n'avait pas suffi, le dernier tiers s'est poursuivi sur un rythme fou, les deux équipes se créant de grosses occasions de passer l'épaule. Mais il a fallu attendre les tirs au but pour que la décision se fasse. Et à ce jeu-là, les Genevois ont été les plus adroits, grâce à deux (!) réussites de l'inévitable Puljujärvi. (ag/ats)

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