Jeux olympiques

JO 2026: le bob suisse à quatre de Vogt en bronze

epa12768131 Michael Vogt, Andreas Haas, Amadou David Ndiaye, and Mario Aeberhard of Switzerland react after their run in heat 4 in the 4-Man of the Bobsleigh competitions at the Milano Cortina 2026 Wi ...
Les quatre Helvètes tiennent leur médaille après une belle remontée dimanche. image: Keystone

Une folle remontada offre une médaille au bob suisse

Grâce à une superbe remontée dimanche, Michael Vogt et ses trois pousseurs ont glané la médaille de bronze aux JO de Milan-Cortina.
22.02.2026, 13:2322.02.2026, 13:23

La Suisse poursuit sa moisson de médailles au dernier jour des Jeux olympiques. L'équipage de Michael Vogt a décroché le bronze en bob à quatre dimanche sur la piste de Cortina.

epa12767736 Michael Vogt, Andreas Haas, Amadou David Ndiaye, and Mario Aeberhard of Switzerland compete in the 4-Man of the Bobsleigh competitions at the Milano Cortina 2026 Winter Olympic Games, in C ...
La «fusée» suisse a dépassé celle de l'Allemand Adam Ammour, dimanche. image: Keystone

Quatrième samedi derrière un trio de bobs allemands après les deux premières manches, Michael Vogt et ses pousseurs Amadou David Ndiaye, Andreas Haas, Mario Aeberhard ont été chercher la troisième place au bout du suspense. Ils ont repris 13 centièmes au bob d'Adam Ammour lors de la 4e manche pour arracher le bronze.

Le quatuor met fin à douze ans de disette en apportant à la Suisse une première médaille olympique en bob depuis celle en or de Beat Hefti et Alex Baumann à Sotchi 2014. La dernière breloque olympique de la Suisse en bob à quatre avait aussi été décrochée en Italie, en 2006 à Turin (Martin Annen).

Cette nouvelle médaille appuie ce constat👇

Pourquoi la Suisse est le pays le plus extraordinaire en sport

Intouchables, les équipages de Johannes Lochner et Francesco Friedrich (+0''57) se sont emparés de l'or et de l'argent. Vogt et Cie ont terminé à 1''07 de la tête, avec quatre petits centièmes d'avance sur Ammour. Le bob suisse de Cédric Follador a pris une bonne 6e place (+1''46), tandis que Timo Rohner et ses pousseurs ont terminé 15e (+2''76).

(ats/yog)

Une troisième médaille olympique pour Fanny Smith
La Vaudoise a remporté l'argent vendredi en ski cross, aux JO de Milan-Cortina. Sa 3ème breloque personnelle dans des Jeux olympiques, la 15e de la Suisse lors de cette édition.
Magnifique Fanny Smith! La Vaudoise de 33 ans a décroché une troisième médaille consécutive aux Jeux olympiques en remportant l'argent vendredi à Livigno. Elle a terminé derrière l'Allemande Daniela Maier et devant la Suédoise Sandra Näslund.
