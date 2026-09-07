L'ancienne star de NHL, Jeff Skinner, joue désormais pour le HC Bienne. Image: keystone

La nouvelle recrue du HC Bienne va mettre le feu à la ligue

Le club seelandais a réussi un immense coup en recrutant Jeff Skinner (34 ans), star de NHL. D'autant plus que le Canadien ne lui coûte pas cher.

Klaus Zaugg Suivez-moi

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Jeff Skinner est arrivé à Bienne mercredi soir et, après un entraînement jeudi, il a disputé vendredi soir contre Langnau son premier match sous les couleurs de son nouvel employeur. Une partie amicale, disputée à Bienne, remportée 4-0 par les Emmentalois.

Comme il n’a pas participé à la préparation estivale, s’interroger sur son état de forme n’a rien de malveillant. Le directeur sportif biennois, Martin Steinegger, est satisfait:

«Il me plaît beaucoup. Il va encore perdre un ou deux kilos, tout au plus»

Jeff Skinner après son premier match avec Bienne, vendredi. Image: klaus zaugg

Steinegger ne s’est pas trompé. Après la rencontre, Jeff Skinner est frais comme une rose. Un professionnel modèle et sympathique, qui paraît bien plus jeune que ses 34 ans et dont l’éventuel surpoids est imperceptible au premier coup d’œil. On dirait presque le frère jumeau de Joel Wicki, le roi de la lutte suisse en 2022.

Dès son premier match, le Canadien – 16 ans en NHL, qui débarque des San Jose Sharks – a offert du grand spectacle aux supporters du HC Bienne. Dans ce choc, Langnau a aussi aligné pour la première fois le virevoltant Suédois Jonathan Dahlen (28 ans), joueur de très haut niveau.

Un roc aussi puissant que virevoltant

Avant d’opter pour le hockey, Skinner pratiquait le patinage artistique. Son patinage est un atout, et cela se voit tout de suite. Le Canadien est un buteur rapide, mobile, malin et froid devant la cage, qui a inscrit près de 400 buts (la plupart à cinq contre cinq) en un peu plus de 1 000 matchs de NHL. Un ailier typique, pas un meneur de jeu, qui, aux côtés d’un bon centre capable de le nourrir en pucks – comme l’a fait pendant deux tiers vendredi le grand talent biennois Jonah Neuenschwander (17 ans) –, devrait encore être capable d’inscrire plus de 20 goals cette saison.

Lors de ce premier match, la nouvelle recrue seelandaise a régalé les supporters avec deux ou trois actions spectaculaires, saluées par des applaudissements nourris. Sur l’une d’elles, il est parvenu à se démarquer en un éclair, a filé seul face à Luca Boltshauser et tenté une élégante feinte du corps. Mais le dernier rempart de Langnau ne s'est pas laissé berner.

Jeff Skinner, 16 ans de NHL derrière lui, a le potentiel pour mettre le feu à la National League. Image: keystone

Jeff Skinner a déjà suffisamment de souffle pour tenir tout un match. Peu avant la fin, il a fait parler son physique. Le défenseur de Langnau Nik Lehmann (18 ans), un junior robuste, a été la «victime» d’une lourde mise en échec. Du haut de ses 180 centimètres pour 91 kilos, le dinosaure de NHL est un roc puissant, difficile à faire bouger. On peut supposer qu’il défendra de temps à autre son talent dans une bagarre.

Que peut-il donc apporter à Bienne? Osons ce pronostic après ses débuts: dans cinq semaines au plus tard, il mettra le feu à la ligue.

Une Rolex à la brocante

Reste encore à savoir comment le HC Bienne peut financer cette ex-star de la NHL. Car il est, et de très loin, le joueur le mieux payé de l’histoire de notre championnat. Mais en raison d’une situation contractuelle particulièrement intéressante, les Biennois ne lui versent qu’un «pourboire» dans le bas de la fourchette des montants à six chiffres.

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Jeff Skinner n’a en effet pas besoin de l’argent qu’il gagne dans le Seeland. A l’été 2024, Buffalo a racheté les trois dernières années de son contrat de 72 millions de dollars. Sur les 22 millions de dollars qui lui restaient alors à percevoir, le Canadien reçoit, conformément au règlement de la NHL, les deux tiers de la somme (14,67 millions de dollars), répartis sur six ans, soit environ 2,444 millions de dollars par saison.

Il touchera cet argent jusqu’à la saison 2029/30 incluse, même s’il joue à nouveau ailleurs. Interrogé sur cette situation confortable, il répond de bonne humeur:

«Ce sont les règlements que des gens intelligents ont élaborés…»

Jeff Skinner a de l'argent, et de l'humour. image: instagram

La saison dernière, il évoluait en NHL pour San José pour trois millions de dollars, et le voilà désormais lié à Bienne par un contrat d’un an. Le voici donc, le joueur le mieux payé de l’histoire de l’élite suisse: les 2,444 millions de dollars versés par Buffalo, auxquels s’ajoute, en guise de bonus, son salaire à Bienne.

Jamais personne n’a gagné autant d’argent en jouant au hockey durant une saison de National League – et personne ne gagnera probablement jamais davantage. Le directeur sportif Martin Steinegger se réjouit d’avoir déniché une Rolex dans la brocante internationale des transferts:

«Ce n’est pas notre étranger le plus cher et il s’intègre bien dans notre budget»

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Paradoxalement, le club seelandais doit peut-être aussi ce transfert au CP Berne, son rival. Lorsqu’on lui demande pourquoi il a choisi Bienne, Jeff Skinner répond que son ami Cody Goloubef (encore défenseur chez les Ours il y a deux saisons) ne lui a dit que du bien de notre National League, ainsi que du HC Bienne.

Adaptation en français: Yoann Graber