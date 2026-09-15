La rentrée est rude pour les Dragons. Keystone

Champion de Suisse, Gottéron est battu dès le premier match de la saison

Fribourg-Gottéron a manqué son entrée en lice en tant que champion de Suisse. Battus 4-2 à Bienne, les Dragons ont payé cher leur indiscipline face à un Jeff Skinner déjà décisif.

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Trop indiscipliné, Fribourg s'est incliné 4-2 à Bienne pour la reprise de la National League mardi. La recrue star Jeff Skinner a inscrit un doublé pour ses débuts.

Pour la première fois de son histoire, Fribourg-Gottéron a entamé le championnat avec l'étiquette de champion en titre. Un statut qui ne lui a pas réussi, puisque les Dragons ont été dominés par un HC Bienne qui a déjà pu compter sur l'efficacité de son sniper Jeff Skinner et un but décisif de Marcus Sylvegard à deux minutes du terme.

Les Seelandais ont pris un départ idéal. Après seulement 33 secondes de jeu, la recrue phare du mercato estival Skinner a fait trembler les filets pour la première fois en Suisse. Trop laxiste sur ce coup-là, Fribourg a rapidement réagi. L'égalisation est tombée dix minutes plus tard de la canne de Patrik Nemeth, qui a notamment profité d'un gros travail d'Anthony Richard pour récupérer le puck derrière la cage.

Des Fribourgeois trop indisciplinés

Les hommes de Roger Rönnberg ont capitalisé sur ce momentum et un power-play pour prendre l'avantage grâce à Sandro Schmid, buteur pour son retour en National League après sa blessure en mars dernier (15e). Mais Bienne a répondu à la mi-match en frappant à son tour en supériorité numérique (32e). Et qui d'autre que Jeff Skinner, laissé seul dans le slot, pour égaliser et marquer ainsi ses débuts d'un doublé?

Largement dominateurs dans le troisième tiers, les locaux ont fini par faire craquer des Fribourgeois bien trop indisciplinés (quatre punitions rien que durant cette période). Sylvegard a offert la victoire aux siens d'un tir sur réception imparable à deux minutes de la sirène finale et Lias Andersson a scellé le score dans la cage vide (60e).

Bienne poursuivra son entame de championnat avec deux autres rencontres à domicile, contre Langnau samedi et Ambri dimanche.

(ats/acu)