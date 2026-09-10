L'ancien sélectionneur de la Nati, Patrick Fischer. Image: KEYSTONE

Patrick Fischer écope d'une lourde sanction

L’ancien coach de la Nati a été suspendu par la Fédération internationale de hockey sur glace, a-t-on appris ce jeudi. Il ne pourra pas entraîner de sélection nationale durant plusieurs années.

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L’ancien sélectionneur de la Nati Patrick Fischer n’en a pas encore fini avec les conséquences du scandale de faux certificat Covid. Selon la NZZ, la Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF) a suspendu le Zougois de 51 ans pour quatre ans. On ignore encore si Fischer souhaite faire appel de cette décision. Il se concerte actuellement avec son entourage sur la suite à donner à cette affaire.

Fischer ne pourra donc pas entraîner d’équipe nationale avant 2030. Après son départ de Swiss Ice Hockey, les fédérations allemande et tchèque avaient manifesté leur intérêt pour l’engager comme sélectionneur. Le Suisse avait toutefois décliné ces sollicitations.

La décision de l’IIHF ne concerne pas la fonction d’entraîneur en club. Fischer pourrait donc toujours retrouver un poste derrière la bande pendant sa période de suspension. Il reste toutefois à déterminer si Swiss Sport Integrity (SSI) suivra la Fédération internationale de hockey sur glace. Si l’autorité suisse compétente devait appliquer la même sanction, un engagement dans le hockey helvétique serait exclu, même en club.

Il y a environ deux semaines, Fischer s’est à nouveau exprimé sur le scandale qui lui a coûté son poste de sélectionneur, adoptant pour la première fois un ton différent. Le quadruple vice-champion du monde a exprimé des regrets et reconnu sa propre responsabilité: «J’ai fait une erreur et j’y ai souvent repensé. Je suis désolé pour tous ceux qui ont souffert à cause de moi». Dans une première déclaration en juillet, il s’était présenté comme une victime.

Peu avant le Mondial à domicile en mai, Patrick Fischer avait dû quitter son poste de sélectionneur après avoir révélé à un journaliste de la SRF qu'il s’était rendu aux Jeux olympiques de Pékin 2022 avec un faux certificat de vaccination. Il y a quelques jours, la Fédération suisse de hockey sur glace (SIHF) a elle aussi conclu son enquête sur l’affaire Fischer, sans toutefois publier ses résultats.

(abu/roc)

