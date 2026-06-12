en partie ensoleillé19°
DE | FR
burger
Sport
Humeur

Pour Mexique-Afrique du Sud, l'arbitre explique sa décision VAR

epa13031531 Brazilian referee Wilton Sampaio during the FIFA World Cup 2026 Group A match between Mexico and South Africa in Mexico City, Mexico, 11 June 2026. EPA/SASHENKA GUTIERREZ
Wilton Sampaio a expliqué à tous les spectateurs sa décision après avoir consulté la VAR, jeudi lors de Mexique-Afrique du Sud. Image: keystone
Humeur

J'ai adoré cette innovation au Mondial

Lors de Mexique-Afrique du Sud (2-0) jeudi, c'est la première fois, dans une Coupe du monde, qu'un arbitre explique au public sa décision après avoir consulté la VAR. Une excellente initiative.
12.06.2026, 16:5212.06.2026, 16:52
Yoann Graber
Yoann Graber

Il y a eu une grande première, jeudi lors du match d'ouverture de la Coupe du monde. Et elle concerne l'arbitre, le Brésilien Wilton Sampaio.

C'est la première fois, dans un Mondial, qu'un directeur de jeu explique au micro, à tous les spectateurs (et téléspectateurs), sa décision après avoir consulté la VAR (assistance vidéo).

Et c'est une excellente innovation, pour plusieurs raisons.

La scène intervient à la 84e minute de cette rencontre entre le Mexique et l'Afrique du Sud (2-0). Le milieu sud-africain Themba Zwane, qui attaque, met une gifle à un défenseur mexicain. Monsieur Sampaio ne voit pas ce mauvais geste, mais il est appelé par l'arbitre VAR qui, lui, l'a vu. Après avoir revu l'action sur l'écran, le directeur de jeu revient sur la pelouse et parle dans son micro. Sa voix est diffusée dans tout le stade et on l'entend également à la TV. L'arbitre annonce:

«Il a mis un coup dans le visage du défenseur. Décision: carton rouge»

La scène en vidéo

Vidéo: twitter

La scène fait le buzz sur les réseaux sociaux à cause de l'anglais très approximatif et hésitant de Wilton Sampaio. Le joueur sud-africain Khuliso Mudau, qui se tient juste à côté de l'arbitre, grimace parce qu'il ne comprend pas ce qu'est en train de dire l'homme en noir.

Mais au-delà de l'aspect comique de cette séquence, il faut surtout souligner les bienfaits d'une telle intervention publique de l'arbitre.

De un: elle amène de la clarté et de la transparence dans les décisions arbitrales, et permet ainsi d'éviter de nombreuses polémiques. De deux: elle crée un lien entre l'arbitre et le public.

D'une certaine façon, elle humanise ainsi le directeur de jeu et donne l'impression – agréable – aux (télé)spectateurs qu'ils sont pris en considération. Tout cela a de quoi – on peut naïvement l'espérer – améliorer les relations arbitre-spectateurs et arbitre-joueurs. Au final, c'est le foot dans son ensemble qui en sort gagnant et grandi.

Un exemple très concret en Suisse

Juste après la finale de la Coupe de Suisse le 24 mai dernier, je déplorais que les arbitres suisses ne communiquent pas leurs décisions au public après avoir consulté la VAR, alors que cela s'est déjà fait au Portugal, en Angleterre ou en France.

Un autre moment apprécié durant ce match d'ouverture👇

Humeur
Un détail inhabituel a donné les frissons pendant l'hymne mexicain

Une scène de ce match entre Saint-Gall et le Stade Lausanne Ouchy aurait, à mon avis, clairement mérité pareille initiative. Après avoir revu l'action sur l'écran VAR, l'arbitre Luca Cibelli – qui n'avait pas sifflé penalty – a accordé un penalty aux Saint-Gallois. Problème: trois raisons – légères – pouvaient être retenues sur la même séquence contre le défenseur fautif lausannois: un accrochage, une faute de main et un coup de pied donné à un adversaire.

Encore aujourd'hui, aucun spectateur ni téléspectateur ne sait pour quelle raison Luca Cibelli a finalement accordé ce penalty. La faute à l'absence totale de communication (même pas un petit texte explicatif sur les écrans géants).

Mon commentaire suite à cette scène de la finale de Coupe de Suisse👇

Commentaire
Les arbitres suisses oublient de faire une chose importante avec la VAR

Durant cette Coupe du monde, la Fifa a donc résolu ce problème et on ne peut que s'en réjouir. Reste désormais aux arbitres à soigner leur communication – comprendre: leur anglais – pour être compris de tous.

Plus d'articles sur la Coupe du monde 2026
La célébration du but mexicain divise: on veut votre avis
La célébration du but mexicain divise: on veut votre avis
Voici l'arme secrète de la Nati
Voici l'arme secrète de la Nati
de Michael Lehmann
Un détail inhabituel a donné les frissons pendant l'hymne mexicain
1
Un détail inhabituel a donné les frissons pendant l'hymne mexicain
de Yoann Graber
Ils jouent en Suisse et défieront Messi, Ronaldo et les stars au Mondial
Ils jouent en Suisse et défieront Messi, Ronaldo et les stars au Mondial
de Claudia Carvalho
On a simulé la Coupe du monde 1000 fois: voici les chances de la Suisse
On a simulé la Coupe du monde 1000 fois: voici les chances de la Suisse
de Philipp Reich
Ce calcul glacial d'Infantino pourrait se retourner contre lui
1
Ce calcul glacial d'Infantino pourrait se retourner contre lui
de François Schmid-Bechtel
Voici pourquoi la Nati ne doit pas finir première de son groupe
Voici pourquoi la Nati ne doit pas finir première de son groupe
Gros coup de stress pour Haïti juste avant le Mondial
Gros coup de stress pour Haïti juste avant le Mondial
On a classé les tubes du Mondial et certains ont mal vieilli
1
On a classé les tubes du Mondial et certains ont mal vieilli
de Margaux Habert
Le New York Times se paye le maillot de la Nati
1
Le New York Times se paye le maillot de la Nati
Le roi des pronostics du Mondial mise sur un vainqueur surprise
Le roi des pronostics du Mondial mise sur un vainqueur surprise
Voici pourquoi les joueurs de la Nati sont privés de vélo
Voici pourquoi les joueurs de la Nati sont privés de vélo
de Sebastian Wendel, San Diego
«Il est plus facile d'organiser une Coupe du monde dans une dictature»
«Il est plus facile d'organiser une Coupe du monde dans une dictature»
de Niklas Helbling
La Fifa a trouvé une nouvelle façon de gagner de l'argent
La Fifa a trouvé une nouvelle façon de gagner de l'argent
J’ai retrouvé ma passion pour les vignettes Panini
J’ai retrouvé ma passion pour les vignettes Panini
de Reto Fehr
Cet arbitre suisse aura une difficulté inhabituelle au Mondial
Cet arbitre suisse aura une difficulté inhabituelle au Mondial
de Marcel Hauck
Les pauses fraîcheur au Mondial auront des effets cachés
1
Les pauses fraîcheur au Mondial auront des effets cachés
Thèmes
Des images de Marilyn Monroe, 100 ans après sa naissance
1 / 16
Des images de Marilyn Monroe, 100 ans après sa naissance
partager sur Facebookpartager sur X
Ils sautent dans l'Aar depuis un balcon à 17 mètres
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Cet aspect de la Coupe du monde est dangereux pour les jeunes hommes
Les paris sportifs sont de retour en force pour le Mondial. Manuela Eder, spécialiste en addictologie, alerte sur les risques de dépendance et explique comment en repérer les signes.
Jamais une Coupe du monde de football n'a proposé autant de matchs. Vous attendez-vous à ce que davantage de personnes se lancent dans les paris sportifs?
Manuela Eder: Les possibilités de parier sont elles aussi plus nombreuses que jamais. Avec un plus grand nombre de rencontres, l'offre de paris en direct est considérablement élargie. Les fans de football misent alors sur des événements précis pendant le match, comme un but ou un carton rouge.
L’article