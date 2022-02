Yannick Chabloz s'est fracturé l'avant-bras gauche lors de la descente du combiné alpin des JO de Pékin, jeudi. image: keystone

Jeux olympiques

Tombé lourdement aux JO, Yannick Chabloz se fracture l'avant-bras

Le skieur nidwaldo-vaudois a chuté lors de la descente du combiné alpin, jeudi à Pékin. Sa mauvaise réception dans les filets de protection n'a rien arrangé.

Team watson Suivez-moi

La poisse pour Yannick Chabloz. Le jeune skieur de 22 ans, né dans le canton de Vaud et qui a grandi à Nidwald, ne gardera pas un bon souvenir de ses premiers Jeux olympiques. Et pour cause: il souffre d'une fracture de l'avant-bras gauche, après une grosse chute lors de la descente du combiné.

Au moment d'amorcer un virage dans une partie raide, avec une grande vitesse, Yannick Chabloz a chuté. Il est allé s'écraser dans les filets de protection. Mais à la manière d'un trampoline, ils ont propulsé le Suisse, qui est lourdement retombé sur le sol.

La chute de Yannick Chabloz, en vidéo Vidéo: RTS

Evacué sur une civière, Yannick Chabloz a été transporté à l'hôpital pour des examens complémentaires. (yog/ats)