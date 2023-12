Le couple, le 10 décembre. Image: KEYSTONE

Stella Parpan, la chérie de Marco Odermatt

Le meilleur skieur du monde était accompagné d'une jeune femme très discrète, dimanche lors des Sports Awards. Présentation.

Claudio Zanini

Lorsque les athlètes suisses avaient quelque chose à fêter lors des Mondiaux de ski à Courchevel et Méribel en février 2023, ils se retrouvaient tous à la Maison suisse. Lors de la fête organisée après la médaille d'or de Marco Odermatt en slalom géant, «Odi» était accompagné d'une certaine Stella Parpan. Vêtue d'un blazer brun, la jeune femme de 25 ans était assise juste à côté du meilleur skieur du monde.

C'est elle, encore, qui était avec Marco Odermatt dimanche dernier lors de la cérémonie des Sports Awards. Pourtant, le grand public la connaît à peine et ce n'est pas étonnant: Stella Parpan, originaire de Stansstad dans le canton de Nidwald, a fait le choix de la discrétion.

Nous avions tenté de la contacter, en fin de saison dernière, pour lui demander comment elle percevait les exploits de son chéri et vivait la notoriété de la plus grande star du sport suisse. Une requête avait été adressée au staff du skieur, mais la réponse avait été brève: «Stella préfère rester en arrière-plan. Merci de votre compréhension».

Les deux tourtereaux à Méribel. Image: Sven Thomann/Freshfocus

La décision est compréhensible. Seulement voilà: la jeune femme n'est plus à l'arrière-plan depuis longtemps. Stella Parpan était déjà au bras de Marco Odermatt lors des Sports Awards 2021.

Lors de leur première apparition, ils n'avaient pas pu tout à fait dissimuler leur nervosité. Stella Parpan avait raconté qu'elle aimait jouer du piano et peindre. Et avec un peu de malice, elle avait ajouté: «C'est tout de même quelque chose que je fais mieux que Marco».

Image: KEYSTONE

Lorsqu'elle s'est présentée aux Sports Awards en 2022, soit un an plus tard, beaucoup de choses avaient changé. Son petit ami était désormais vainqueur du classement général de la Coupe du monde et champion olympique. Elle portait une robe scintillante de chez Akris.

Image: KEYSTONE

La marque de mode saint-galloise écrit sur son propre site web que ses robes sont «portées par des femmes modernes qui suivent leur destin». Michelle Obama ou Angelina Jolie font également partie de ses clientes.

Une curieuse absence

En début d'année, la télévision suisse a diffusé un documentaire sur Marco Odermatt. Le programme de 50 minutes a fait un carton. Les parents d'Odermatt y prennent la parole à plusieurs reprises, mais les téléspectateurs n'ont pas eu la chance de voir Stella Parpan. Pourquoi? Elmar Herger, journaliste de SRF Sport et auteur du documentaire, explique:

«Avec l'aide de son staff, Marco veut protéger autant que possible son environnement personnel»

Le documentaire Vidéo: RTS

«Mme Odermatt» a donc renoncé à apparaître à la télévision. Elle aurait pourtant eu beaucoup à raconter. Elle connaît le skieur depuis le jardin d'enfants, qu'ils fréquentaient ensemble à Buochs. Puis elle a déménagé avec sa famille deux villages plus loin, à Stansstad, et le contact a été rompu.

Plus tard, leurs chemins se sont à nouveau croisés grâce à des amis communs. Ils ont été manger ensemble, puis ils se sont baignés et sont tombés amoureux. Cela fait plus de trois ans désormais qu'ils sont en couple.

Comme Mirka Federer

Leur duo semble parfaitement fonctionner. Marco Odermatt et Stella Parpan aiment les mêmes choses: ils jouent au tennis pendant leur temps libre, font de la randonnée ou du wakeboard ensemble ou participent parfois à une course de bienfaisance, comme l'an passé à Zoug.

Finalement, ce qui les distingue le plus, ce sont leur choix de carrière. Alors qu'«Odi» est un sportif de haut niveau, Stella Parpan a suivi un apprentissage d'assistante en soins et santé communautaire dans une clinique de Lucerne. Après avoir obtenu la meilleure note de maturité professionnelle, elle a décidé de poursuivre sa scolarité et étudie aujourd'hui la médecine à l'université de Bâle.

Lors des Mondiaux de Courchevel et de Méribel, Odermatt a été qualifié à plusieurs reprises de «Federer du ski», et l'on peut en effet dresser quelques parallèles entre les deux icônes du sport suisse, notamment en ce qui concerne leur vie sentimentale. Car Mirka Federer n'a pratiquement jamais donné d'interviews, essayant le plus possible de rester discrète. Elle fut jadis surnommée «l'inconnue la plus connue de Suisse». Un rôle dont pourrait bien hériter Stella Parpan à l'avenir.