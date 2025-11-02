Très bonne nouvelle pour le cyclisme suisse

En raison de leurs excellentes performances, les équipes suisses Tudor et Q36.5 seront invitées à participer à toutes les plus grandes courses de la planète la saison prochaine, y compris le Tour de France. Ambitieuse, Q36.5 en veut néanmoins encore plus.

Emmenées par Julian Alaphilippe, vainqueur du Grand Prix de Québec, et Tom Pidcock, troisième du Tour d’Espagne, les équipes Tudor et Q36.5 ont réalisé une saison 2025 faste, conclue respectivement par une 13e et une 19e places au classement UCI.

Parmi les Pro Teams, c’est-à-dire les équipes de deuxième division, seules Uno-X (11e) et, dans le cas de Q36.5, Israel-Premier Tech (14e), ont fait mieux. Mais la formation israélienne ayant validé sa montée en World Tour à l’issue du cycle de trois ans, et Uno-X misant sur la fusion entre Intermarché et Lotto pour intégrer elle aussi l’élite entre 2026 et 2028, les deux équipes suisses figurent – une fois ces deux collectifs retirés – parmi les trois meilleures formations Pro Teams de la saison 2025.

Ce classement leur garantit une invitation à toutes les courses World Tour l’an prochain, y compris le Tour de France, le Giro, la Vuelta et les grandes classiques. Auparavant, seules les deux meilleures équipes étaient automatiquement qualifiées. En outre, Tudor et Q36.5 seront également conviées à l’ensemble des courses de niveau deux, les Pro Series, telles que Kuurne–Bruxelles–Kuurne, la Flèche brabançonne ou encore le Tour des Alpes.

Q36.5 en veut plus

L'Union cycliste internationale (UCI) a récemment publié la liste des équipes ayant candidaté pour une licence World Tour pour le cycle 2026-2028. Et parmi les 20 formations désireuses d’obtenir l’un des 18 précieux sésames, une surprise: Q36.5, pourtant 24e du dernier classement triennal.

Cette demande a peu de chances d’aboutir, d’autant que Jayco AlUla, un temps menacée de disparition, semble finalement sauvée. La formation australienne repartira l’an prochain, a assuré son propriétaire. Néanmoins, cette candidature témoigne des ambitions du collectif zurichois, au moins à la hauteur de celles de Tudor.



L’excellent recrutement réalisé en vue de la saison 2026 achève de nous convaincre. Q36.5 vient tout juste de s'assurer les services de Sam Bennett, qu'elle cherchera à relancer, et avait auparavant engagé Eddie Dunbar, Fred Wright, Quinten Hermans ou encore Chris Harper pour soutenir les ambitions de Tom Pidcock, qui porte l'équipe, pas seulement sur le plan sportif.

Tom Pidcock s'est classé troisième de la Vuelta derrière Vingegaard et Almeida. Image: getty

Le Britannique n’est pas étranger au nouveau nom que sa formation semble avoir choisi pour la saison 2026: Pinarello-Q36.5, selon les premières inscriptions réalisées auprès de l'instance dirigeante du cyclisme mondial. Déjà chez Ineos, Pidcock courait sur une monture de la marque italienne. Et bien qu’il roulait avec Scott au sein de sa nouvelle équipe, il continuait de faire confiance à Pinarello pour le VTT, le cyclo-cross et le gravel.

C’est d’ailleurs ce lien avec le fabricant qui avait facilité son transfert l’hiver dernier, le milliardaire sud-africain Ivan Glasenberg détenant des parts à la fois dans la manufacture italienne et dans la marque de vêtements Q36.5. Il ne faisait alors aucun doute que Pinarello finirait par investir dans le collectif suisse, où brille son coureur vedette. Cela semble désormais chose faite, sous la forme d’un partenariat titre.