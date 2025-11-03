Benson Kipruto et Alexander Mutiso méritaient tous les deux de gagner. Image: New York Road Runners

Il s'est passé un truc dingue au marathon de New York

Un scénario improbable a marqué la course masculine, dimanche dans les rues de la Grosse Pomme.

Le Kényan Benson Kipruto et son compatriote Alexander Mutiso se souviendront longtemps du marathon de New York 2025. Le premier avec un peu plus de plaisir que le second, puisqu'il s'est imposé au terme d'un scénario improbable.

Les deux hommes ont en effet lutté jusqu'au bout du bout et après 42,195 km de course, Benson Kipruto a franchi la ligne d'arrivée avec une avance de... 3 centièmes sur son adversaire.

Or un écart de 3 centièmes de seconde sur un marathon couru en 2h08'09 correspond à environ 16 cm de différence à l’arrivée.

L'arrivée en vidéo Vidéo: twitter

Selon L'Equipe, un infime écart de 16 centièmes de seconde avait été initialement annoncé juste après que les coureurs ont franchi la ligne. «Mais les savantes machines à chronométrer ont rectifié le tir quelques minutes plus tard: seulement 3 centièmes ont finalement séparé les deux hommes.»



La saison 2025 du marathon est décidément renversante puisqu'un scénario similaire s'était joué lors du marathon des Mondiaux, en septembre dernier à Tokyo. Ce jour-là, le Tanzanien Alphonce Simbu avait été sacré (2h09'48'') à la photo finish devant l'Allemand Amanal Petros pour...3 centièmes.

La victoire de Simbu en vidéo: Vidéo: twitter

Dans les deux cas, que ce soit aux Mondiaux de Tokyo ou au marathon de New York, le battu a fait preuve de beaucoup de fair-play. Au Japon, Amanal Petros avait même félicité son adversaire.

«Je suis très triste, mais je dois accepter le verdict. Tu perds aujourd'hui, tu gagnes demain, c'est comme dans la vie et c'est pour ça qu'on fait de la compétition. Bravo à Simbu!»

Dimanche à New York, Alexander Mutiso a quant à lui pris dans ses bras le vainqueur du jour aussitôt la ligne franchie. A cet instant, ni l'un ni l'autre ne connaissait le résultat final, mais ils étaient certains d'une chose: tous les deux avaient été au bout d'eux-mêmes et méritaient de gagner.