Il s'est passé un truc dingue au marathon de New York
Le Kényan Benson Kipruto et son compatriote Alexander Mutiso se souviendront longtemps du marathon de New York 2025. Le premier avec un peu plus de plaisir que le second, puisqu'il s'est imposé au terme d'un scénario improbable.
Les deux hommes ont en effet lutté jusqu'au bout du bout et après 42,195 km de course, Benson Kipruto a franchi la ligne d'arrivée avec une avance de... 3 centièmes sur son adversaire.
L'arrivée en vidéo
Selon L'Equipe, un infime écart de 16 centièmes de seconde avait été initialement annoncé juste après que les coureurs ont franchi la ligne. «Mais les savantes machines à chronométrer ont rectifié le tir quelques minutes plus tard: seulement 3 centièmes ont finalement séparé les deux hommes.»
La saison 2025 du marathon est décidément renversante puisqu'un scénario similaire s'était joué lors du marathon des Mondiaux, en septembre dernier à Tokyo. Ce jour-là, le Tanzanien Alphonce Simbu avait été sacré (2h09'48'') à la photo finish devant l'Allemand Amanal Petros pour...3 centièmes.
La victoire de Simbu en vidéo:
Dans les deux cas, que ce soit aux Mondiaux de Tokyo ou au marathon de New York, le battu a fait preuve de beaucoup de fair-play. Au Japon, Amanal Petros avait même félicité son adversaire.
Dimanche à New York, Alexander Mutiso a quant à lui pris dans ses bras le vainqueur du jour aussitôt la ligne franchie. A cet instant, ni l'un ni l'autre ne connaissait le résultat final, mais ils étaient certains d'une chose: tous les deux avaient été au bout d'eux-mêmes et méritaient de gagner.