assez ensoleillé
DE | FR
burger
Sport
Marathon

Marathon de New York: Kipruto gagne pour 3 centièmes

NEW YORK, NEW YORK - NOVEMBER 02: Benson Kipruto and Alexander Mutiso cross the finish line at the 2025 New York City Marathon on November 02, 2025 in New York City. (Photo by Bryan Bedder/New York Ro ...
Benson Kipruto et Alexander Mutiso méritaient tous les deux de gagner.Image: New York Road Runners

Il s'est passé un truc dingue au marathon de New York

Un scénario improbable a marqué la course masculine, dimanche dans les rues de la Grosse Pomme.
03.11.2025, 09:0703.11.2025, 09:07
Julien Caloz
Julien Caloz

Le Kényan Benson Kipruto et son compatriote Alexander Mutiso se souviendront longtemps du marathon de New York 2025. Le premier avec un peu plus de plaisir que le second, puisqu'il s'est imposé au terme d'un scénario improbable.

Les deux hommes ont en effet lutté jusqu'au bout du bout et après 42,195 km de course, Benson Kipruto a franchi la ligne d'arrivée avec une avance de... 3 centièmes sur son adversaire.

Or un écart de 3 centièmes de seconde sur un marathon couru en 2h08'09 correspond à environ 16 cm de différence à l’arrivée.

L'arrivée en vidéo

Vidéo: twitter

Selon L'Equipe, un infime écart de 16 centièmes de seconde avait été initialement annoncé juste après que les coureurs ont franchi la ligne. «Mais les savantes machines à chronométrer ont rectifié le tir quelques minutes plus tard: seulement 3 centièmes ont finalement séparé les deux hommes.»

La saison 2025 du marathon est décidément renversante puisqu'un scénario similaire s'était joué lors du marathon des Mondiaux, en septembre dernier à Tokyo. Ce jour-là, le Tanzanien Alphonce Simbu avait été sacré (2h09'48'') à la photo finish devant l'Allemand Amanal Petros pour...3 centièmes.

La victoire de Simbu en vidéo:

Vidéo: twitter

Dans les deux cas, que ce soit aux Mondiaux de Tokyo ou au marathon de New York, le battu a fait preuve de beaucoup de fair-play. Au Japon, Amanal Petros avait même félicité son adversaire.

«Je suis très triste, mais je dois accepter le verdict. Tu perds aujourd'hui, tu gagnes demain, c'est comme dans la vie et c'est pour ça qu'on fait de la compétition. Bravo à Simbu!»

Dimanche à New York, Alexander Mutiso a quant à lui pris dans ses bras le vainqueur du jour aussitôt la ligne franchie. A cet instant, ni l'un ni l'autre ne connaissait le résultat final, mais ils étaient certains d'une chose: tous les deux avaient été au bout d'eux-mêmes et méritaient de gagner.

epa12499380 Alexander Mutiso of Kenya (L) and Benson Kipruto of Kenya (R) hug after crossing the finish line to place first and second in the 2025 TCS New York City Marathon Pro Men&#039;s Open Divisi ...
Keystone
Plus d'articles sur le sport
«On tient tête aux meilleurs»: immense exploit des Suisses
«On tient tête aux meilleurs»: immense exploit des Suisses
de Stephan Santschi
Ce dirigeant visionnaire a changé le hockey suisse
Ce dirigeant visionnaire a changé le hockey suisse
de Klaus Zaugg
Cette offre improbable que Marco Odermatt a rejetée
Cette offre improbable que Marco Odermatt a rejetée
de François Schmid-Bechtel
Le monde du ski est secoué par des perquisitions
Le monde du ski est secoué par des perquisitions
de Romuald Cachod
Xhaka et Sunderland ont un soutien massif dans un pays improbable
Xhaka et Sunderland ont un soutien massif dans un pays improbable
de Yoann Graber
Il écrit une nouvelle page de l'histoire du sport suisse
Il écrit une nouvelle page de l'histoire du sport suisse
de René Barmettler
Une ex-star du foot crée un scandale à la boutique du Real Madrid
Une ex-star du foot crée un scandale à la boutique du Real Madrid
de Yoann Graber
Et si Thoune allait au bout?
Et si Thoune allait au bout?
de Niklas Helbling
Le foot suisse lui donne ce que la France lui interdisait
Le foot suisse lui donne ce que la France lui interdisait
de Robin Walz
L'accident de Dettwiler pose une question dérangeante
L'accident de Dettwiler pose une question dérangeante
de Klaus Zaugg
Sinner a réussi un exploit insolite dans l'histoire du tennis
Sinner a réussi un exploit insolite dans l'histoire du tennis
de Yoann Graber
Personne ne fait mieux que Granit Xhaka sur ce point
Personne ne fait mieux que Granit Xhaka sur ce point
de Romuald Cachod
Fribourg-Gottéron a trois ans pour devenir champion
Fribourg-Gottéron a trois ans pour devenir champion
de Klaus Zaugg
La relève suisse en géant inquiète
La relève suisse en géant inquiète
de Sven Papaux
Ce stade en Arabie saoudite est dingue, mais il y a un problème
Ce stade en Arabie saoudite est dingue, mais il y a un problème
de Yoann Graber
Le ski-alpinisme suisse devra faire un choix «difficile»
Le ski-alpinisme suisse devra faire un choix «difficile»
de Julien Caloz
Vinicius n’aurait jamais dû faire ça à un coéquipier
Vinicius n’aurait jamais dû faire ça à un coéquipier
de Julien Caloz
Noah Dettwiler – une victime du système?
1
Noah Dettwiler – une victime du système?
de Klaus Zaugg
Lionel Messi a un nouveau business en Valais
Lionel Messi a un nouveau business en Valais
de Yoann Graber
Thèmes
Les vaches sont des animaux très sociables. Le léchage mutuel renforce les liens et a un effet apaisant.
1 / 5
Les vaches sont des animaux très sociables. Le léchage mutuel renforce les liens et a un effet apaisant.
source: four paws
partager sur Facebookpartager sur X
Drogue: à Lausanne, la Riponne est une «zone de non-droit»
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
«Dans une période difficile», Migros prend une décision sur les salaires
2
Le monde du ski est secoué par des perquisitions
3
Voici dans quels domaines les salaires ont le plus augmenté en Suisse
Personne ne fait mieux que Granit Xhaka sur ce point
Artisan de l'excellent début de saison de Sunderland, le milieu de terrain suisse a encore brillé le week-end dernier contre Chelsea, quadrillant le terrain comme nul autre en Premier League.
Qui l’aurait cru? Alors qu’il est toujours extrêmement difficile pour les promus anglais de se maintenir, Sunderland, qu’a rejoint Granit Xhaka cet été, pointe à la quatrième place après neuf journées de Premier League, devant des cadors comme Manchester City, Manchester United, Liverpool ou encore Chelsea.
L’article