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«Dégueulasse»: Cédric Doumbè dézingue le public français

«Dégueulasse»: une star du MMA dézingue le public français

Le combattant franco-camerounais Cédric Doumbè a poussé un violent coup de gueule contre le public de l’UFC Paris, fustigeant son «comportement dégueulasse» samedi à l’Accor Arena.
09.09.2026, 11:5009.09.2026, 11:50

Il n’y a pas qu’à Roland-Garros que le public français fait parler de lui pour de mauvaises raisons. A l’UFC, aussi.

En début de semaine, le combattant franco-camerounais Cédric Doumbè a regretté, dans une longue story Instagram, le comportement des fans tricolores samedi lors de la grande soirée de l’UFC à l’Accor Arena de Paris. Un comportement qu’il juge «dégueulasse» et «récurrent».

doumbe cedric - fra - ARTS MARTIAUX MIXTES PROFESSIONAL FIGHTERS LEAGUE PFL EUROPE PARIS 2024 DOUMBE/CHAMSOUDINOV ACCOR ARENA PARIS FRANCE 07/03/2024 SEGUIN FRANCK PHOTO RETOUCHEE L 17/05/2024 PARIS A ...
Un homme qu’il vaut mieux ne pas énerver: Cédric Doumbè.Image: www.imago-images.de

La raison de son coup de gueule? L’accueil réservé par le public français au Néo-Zélandais Dan Hooker, qui affrontait en main event le combattant franco-marocain Salahdine Parnasse.

Hooker n’a pas seulement été hué par la salle parisienne à son arrivée dans la cage. Pendant l’affrontement, des «Nique-lui sa mère, nique-lui sa mère» ont retenti comme un chant dans l’arène chauffée à blanc, comme pour demander à Parnasse de ne pas épargner son adversaire.

«Je n’ai jamais compris le chant "Nique-lui sa mère, nique-lui sa mère" qu’on entend sur tous les combats de MMA en France», a-t-il écrit, avant d'ajouter: «Que des débiles, que des débiles. Et les gens sont fiers. Personne ne dit rien, ni les speakers, ni les organisateurs. Moi, je les vire, les gens comme ça, qui sont irrespectueux». Doumbè a poursuivi:

«Des mecs se tuent à la salle de sport, donnent leur vie au combat, et vous leur manquez de respect… J’ai la haine!»
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Le spécialiste du MMA a également eu un mot pour ceux qui ont insulté et provoqué Hooker lorsqu’il regagnait les vestiaires après sa défaite par TKO contre le jeune prodige Parnasse, qui effectuait à Paris ses grands débuts à l’UFC. «Ça n’est que des lâches, des bouffons qui ne savent pas se battre et qui n’ont pas de courage. C’est comme les mecs qui insultent sur Twitter.»

Le combattant, contraint à son grand regret de comparer sa discipline au football, a estimé que la situation était toute autre aux Etats-Unis, où le MMA est un sport roi et où le respect pour les fighters serait davantage de mise. Pas comme à Paris, donc, où «des gosses (…) méritent une grosse correction», selon lui.

(roc)

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