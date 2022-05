«On sent bien qu'ils n'aiment pas quand on leur dit de faire attention.»

Ils se croient super forts et se retrouvent piégés sur les via ferrata

De plus en plus de «novices ambitieux» débarquent sur les voies en basket après avoir écouté les avertissements d'une oreille, convaincus qu'ils ont les capacités pour emprunter n'importe quelle itinéraire. Mais la réalité les rattrape.

L'office du tourisme de Saillon reçoit chaque été de nombreux appels concernant sa via ferrata, l'une des plus belles mais aussi l'une des plus dangereuses de Romandie. «Nous précisons aux pratiquants qu'il y a trois parties distinctes sur le tracé, nous explique une responsable au téléphone. La première est accessible aux débutants, la deuxième est déjà plus difficile, et la troisième est réservée aux confirmés. On ne peut pas surveiller ou contrôler ceux qui s'y engagent, met on met en garde sur le fait qu'il ne faut pas présumer de ses forces, au risque d'être coincé.»

Ces recommandations se heurtent à un mur (en langage des via ferrata: une paroi).

«Les gens ne sont pas très réceptifs. On sent bien qu'ils n'aiment pas quand on leur dit de faire attention. Pour eux, c'est comme si on mettait en doute leurs capacités physiques.»

De nombreux sauvetages par hélicoptère ont déjà eu lieu à Saillon, les secours venant récupérer des grimpeurs pétrifiés en pleine ascension. Le nombre d'interventions a diminué avec le temps, et la prévention faite sur les réseaux sociaux, ce qui n'empêche pas les ferratistes de se faire surprendre ailleurs après avoir surestimé leur niveau.

C'est quoi une via ferrata? Définition Il s'agit d'un itinéraire aménagé par l'homme principalement sur une paroi rocheuse. Les ferratistes y progressent en s'aidant de plusieurs éléments métalliques (échelles, câbles ou passerelles) disposés tout au long du parcours. Leur sécurité est assurée grâce à une ligne de vie sur laquelle ils peuvent fixer leurs deux mousquetons. Née dans les Dolomites, la pratique s'est ensuite étendue en Suisse. La première voie a été ouverte en 1993 dans l'Oberland bernois. Notre pays en recense plus d'une quarantaine.

«Il y a de plus en plus de «touristes» qui restent bloqués dans les voies par manque de force», constate Sébastien, pratiquant vaudois de 24 ans. La faute à ce qu'il estime être des apparences trompeuses. «Le suréquipement et l'hyper sécurisation des via ferrata laissent penser que les itinéraires sont de simples attractions tout public. Or ce n'est absolument pas le cas.»

Pour progresser sur certains itinéraires, comme ici à Leysin, il faut avoir du physique et de la technique. Ne pas être sujet au vertige est fortement conseillé.

La légèreté avec laquelle les itinéraires sont abordés s'observe déjà dans l'équipement de ces «ferratistes du dimanche». «Seulement un tiers des clients qui viennent louer du matériel dans mon magasin (baudrier, longe et casque) ont une tenue adéquate», renseigne Régis Borgeat. Le propriétaire de l'enseigne éponyme à Champéry ne compte plus les touristes qui se lancent dans les parois chaussés de Converse. «On a longtemps exigé des chaussures de montagne. Mais depuis une dizaine d'années on ne dit plus rien, car c'est à chaque fois la prise de tête.» Le gérant estime à plus de la moitié le nombre de ses clients qui se lancent pour la première fois dans une via ferrata.

Surcoter les itinéraires

Pour décourager les inconscients, les responsables des itinéraires en sont arrivés à exagérer volontairement le niveau de difficulté. «Il y a une tendance à surcoter les voies», nous disait Julien Torrent l'an dernier, quelques jours avant l'ouverture de sa via ferrata dans la région de Niouc. Le Valaisan avait longuement étudié la façon de présenter le parcours au public. «Nous l'avons finalement coté Difficile + (D+) car on ne souhaite pas que des gens vivent leur première expérience ici. Il y a beaucoup de vide et certaines prises sont un peu verticales.»

À Niouc, petit point accroché à la falaise. Image: pontsuspendu.ch

Les retours des pratiquants ont confirmé sa première impression et validé sa stratégie. «Des férus qui ont emprunté l'itinéraire m'ont dit qu'il s'agissait plutôt d'un niveau de difficulté D, et ceux qui étaient moins aguerris trouvaient que la cotation D+ était justifiée. Dans tous les cas, aucun grimpeur n'est resté bloqué au milieu.»

La surcotation suffira-t-elle à décourager les imprudents? Lionel, adepte de 36 ans, ne le croit pas.

«Certaines personnes se mettent en tête de prendre comme défi les via ferrata qui ont la plus haute cotation de difficulté et surestiment parfois leurs capacités. De toute manière, quels que soient les avertissements publiés sur Internet et affichés sur place, il y aura toujours des gens pour s’y aventurer et rester coincés.»

Des grimpeurs ne reculent devant rien, au risque de faire n'importe quoi. À Saillon, par exemple, des ferratistes empruntent le parcours même quand il est fermé, si bien que la commune s'est résolue à enlever le pont de singe en hiver.

Par où commencer? Le niveau de difficulté des via ferrata est généralement exprimé selon la cotation Hüsler. Celle-ci s'étend de K1 (voie facile) à K6 (extrêmement difficile). On ne connaît pas le niveau de celle du Lavanchy (située aux Plans-sur-Bex) mais on sait d'expérience qu'elle est accessible aux débutants qui n'ont pas peur du vide. Suffisamment courte pour ne pas épuiser l'organisme, mais assez technique pour avoir une idée de la discipline, la via ferrata vaudoise est le parfait compromis pour une première approche 💪

Jessica (34 ans), ferratiste amateur, prévient: «Une chute peut être très grave, voire mortelle». Les mésaventures se multiplient. Le Club alpin suisse avait recensé une augmentation de 138% des accidents en 2020. «Plus que n'importe quelle autre discipline de montagne», décrivait le bulletin annuel, soulignant que «divers novices ambitieux ont sans doute sous-estimé les exigences spécifiques» à la pratique.

On les reconnaît principalement à leurs chaussures, à leur écoute sélective et au bruit qu'ils font en partant.