Noah Dettwiler ne se trouve plus en danger de mort

Nouvelles rassurantes pour le pilote suisse Noah Dettwiler

Noah Dettwiler se trouvait toujours en soins intensifs lundi
Noah Dettwiler est en soins intensifs, mais son état se stabilise.Keystone
Gravement blessé lors du GP de Malaisie, le pilote suisse de 20 ans est désormais hors de danger.
29.10.2025, 12:3029.10.2025, 12:30

Bonne nouvelle en provenance de Kuala Lumpur: le Bâlois Noah Dettwiler (20 ans) n'est plus en danger de mort. Son équipe, CIP Green Power a annoncé:

«L'état de Noah est stable, mais n'est plus critique. Il est toujours suivi de près aux soins intensifs»

Noah Dettwiler avait été victime d'un grave accident dimanche lors du tour de mise en place du GP de Malaisie Moto3. Au ralenti après visiblement un problème technique sur sa KTM, il avait été percuté à l'arrière de plein fouet par le champion du monde espagnol José Antonio Rueda.

Noah Dettwiler percuté 👇

Vidéo: twitter

Les secours sont vite arrivés sur place, mais il a fallu du temps pour transporter les deux pilotes par hélicoptère jusqu'à l'hôpital.

Notre commentaire 👇

Commentaire
Noah Dettwiler – une victime du système?

Le pilote suisse a subi plusieurs opérations urgentes durant lesquelles son coeur s'est plusieurs fois arrêté de battre. La rate et les poumons ont été sévèrement touchés et le Bâlois avait aussi été victime d'une fracture ouverte à une jambe. (jah/ats)

