Le secret le mieux gardé des JO de Paris vient d'être révélé

Le dernier porteur de la flamme olympique a allumé la vasque. Son identité aura été gardée secrète jusqu'au dernier moment.

C'était l'une des grandes énigmes de cette cérémonie d'ouverture: qui donc allait être le dernier relayeur de la flamme, et aurait donc le privilège d'allumer la vasque olympique? Deux noms ont circulé ces derniers jours: certains pensaient que l'honneur reviendrait à la triple championne olympique d'athlétisme Marie-José Pérec, d'autres au champion du monde de football Zinédine Zidane.

«Le secret le mieux gardé au monde» (L'Equipe) a finalement été révélé en toute fin de cérémonie, et c'est bel et bien Marie-José Pérec qui est apparu aux yeux du monde pour allumer la vasque olympique, située cette fois-ci non pas dans un stade (comme cela sa fait habituellement aux JO), mais au Jardin des Tuileries. L'ex-sprinteuse était accompagnée pour l'occasion de Teddy Riner, triple champion olympique lui aussi.

Pérec et Riner face à la vasque.

La présence de Pérec n'est pas une surprise. Il s'agit tout de même de l'une des plus grandes athlètes olympiques de l'histoire. Interrogée par RTL quelques heures avant le coup d'envoi des festivités sur la Seine, elle avait pourtant expliqué ne pas avoir reçu la moindre information. «Si j'étais avec Zidane, ce serait quelque de chose fou, je serais la plus heureuse du monde», s'était emballée celle qui rêvait d'embraser la vasque: «Cela fait plusieurs jours que je ne dors pas. Mon téléphone est proche, je me dis qu'ils vont peut-être m'appeler la nuit...»

Le coup de fil a certainement eu lieu dans la journée de vendredi et c'est donc finalement l'ancienne sprinteuse qui a allumé la vasque aux côtés de Teddy Riner.

Zidane, lui, était bien présent vendredi soir à Paris, mais comme «simple» relayeur. Il a transmis la flamme à Rafael Nadal, le plus Parisien des gauchers espagnols.

L'Espagnol l'a ensuite apportée à Serena Williams, Carl Lewis et Nadia Comaneci. D'autres champions français ont assuré le relais et ce sont Marie-José Pérec et Teddy Riner qui en ont finalement hérité au Jardin des Tuileries, donc, pour le clou de la cérémonie d'ouverture.

La flamme s'est ensuite envolée dans le ciel de Paris, portée par une montgolfière.