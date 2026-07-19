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CdM: David Lemos s’emporte contre le show de la mi-temps sur la RTS

Vidéo: extern / rest

«Scandaleux!» David Lemos s’emporte contre le show de la mi-temps

Onze minutes de show à l’américaine, vingt-sept minutes au total, car il a fallu installer et désinstaller le matériel. Pour le commentateur star de la RTS, c’est carrément un scandale: «Un manque de respect pour le jeu, le jour du match le plus important des quatre dernières années».
19.07.2026, 23:0919.07.2026, 23:14
Fred Valet
Fred Valet

Qu’importe les qualités ou non de Shakira, de Justin Bieber de Ronaldo avec Madonna ou même de Kermit la grenouille. Imposer une mi-temps plus longue que les quinze minutes réglementaires, c’est tout simplement «scandaleux». Le halftime show de la finale de la Coupe du monde, qui oppose l’Argentine et l’Espagne, n’a pas plus à David Lemos, dimanche soir.

Et c’est même un oephémisme.

Le show de la mi-temps était aussi inutile que jouissif

Au retour des joueurs sur la pelouse de New York, le commentateur star de la RTS a dédié les deux premières minutes d’antenne pour dire tout le mal qu’il pensait d’un spectacle à l’Américaine durant un match de football. Sans mâcher ses mots.

D’abord un manque de respect:

«Moi, j'ai pas de problème, je vous le donne mon avis: c'est un manque de respect pour le jeu, le jour du match le plus important des quatre dernières années. Tout simplement»

Un peu de passif-agressif:

«On aurait envoyé Shakira chanter Dai Dai, l’hymne de cette Coupe du monde, ça aurait duré cinq minutes, ça aurait été parfait»

Puis le scandale:

«Au lieu de ça, les deux équipes vont reprendre après près de 27 minutes de pause, je trouve ça scandaleux»

Et enfin le grommellement:

«C'est une spécialité de cette Coupe nord-américaine et on s'en serait très bien passé»

Le coup de gueule de Lemos en vidéo:

Vidéo: extern / rest

Il faut dire que les consultants, réunis sur le plateau de la RTS en Suisse, avaient déjà commencé à grogner avant de donner la parole à David Lemos. A l’image d’Yves Débonnaire, manifestement très agacé: «Non, mais ça m’énerve. Il y a des règles. C’est quinze minutes la mi-temps. Point final. Alors qu’est-ce qui se passe: on laisse les joueurs dans le vestiaire une trentaine de minutes. Pffff».

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