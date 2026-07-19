«Scandaleux!» David Lemos s’emporte contre le show de la mi-temps
Qu’importe les qualités ou non de Shakira, de Justin Bieber de Ronaldo avec Madonna ou même de Kermit la grenouille. Imposer une mi-temps plus longue que les quinze minutes réglementaires, c’est tout simplement «scandaleux». Le halftime show de la finale de la Coupe du monde, qui oppose l’Argentine et l’Espagne, n’a pas plus à David Lemos, dimanche soir.
Et c’est même un oephémisme.
Au retour des joueurs sur la pelouse de New York, le commentateur star de la RTS a dédié les deux premières minutes d’antenne pour dire tout le mal qu’il pensait d’un spectacle à l’Américaine durant un match de football. Sans mâcher ses mots.
D’abord un manque de respect:
Un peu de passif-agressif:
Puis le scandale:
Et enfin le grommellement:
Le coup de gueule de Lemos en vidéo:
Il faut dire que les consultants, réunis sur le plateau de la RTS en Suisse, avaient déjà commencé à grogner avant de donner la parole à David Lemos. A l’image d’Yves Débonnaire, manifestement très agacé: «Non, mais ça m’énerve. Il y a des règles. C’est quinze minutes la mi-temps. Point final. Alors qu’est-ce qui se passe: on laisse les joueurs dans le vestiaire une trentaine de minutes. Pffff».