Le joueur du Bayern Munich Jamal Musiala souffre d'un dysfonctionnement neurologique. Keystone

On connaît désormais le problème de Jamal Musiala

Après deux malaises lors de matchs amicaux, Jamal Musiala a répondu aux inquiétudes autour de sa santé. Le joueur du Bayern Munich souffre d'absences brèves et temporaires, liées à un dysfonctionnement neurologique, mais qu'il assure «bien traitables».

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Jamal Musiala a annoncé mardi qu'il souffrait d'un «dysfonctionnement neurologique», après avoir été victime d'un deuxième malaise en trois jours au cours d'un match de pré-saison. L'international allemand du Bayern Munich a néanmoins expliqué qu'il allait «bien».

Le milieu de 23 ans s'est écroulé samedi à Munich contre Leipzig, puis à nouveau mardi à Heidenheim, quelques minutes après son entrée en jeu. Ces moments peuvent «paraître à première vue angoissants, mais ils font actuellement partie de mon quotidien. Il est important de préciser qu'il n'existe aucun risque supplémentaire pour la santé», a-t-il écrit sur Instagram.

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«J'ai pris cette responsabilité»

«On m'a diagnostiqué de brefs épisodes d'absence, temporaires, facilement traitables et causés par un dysfonctionnement neurologique», a expliqué Musiala, affirmant que son «souhait personnel était de continuer à me consacrer davantage à ce qui m'aide le plus dans ma guérison: simplement vivre mon quotidien et poursuivre ma passion, le football. J'ai pris cette responsabilité.»

Il a insisté sur le fait qu'il est suivi par des neurologues:

«Dans l'ensemble, j'ai un très bon sentiment et je suis sur la bonne voie»

Jamal Musiala, qui a disputé la Coupe du monde avec l'Allemagne, a retrouvé les terrains en janvier après une grave fracture du péroné avec luxation de la cheville qui l'a envoyé à l'infirmerie pendant six mois. Le Bayern Munich disputera la Supercoupe d'Allemagne contre le Borussia Dortmund samedi, puis entamera la défense de son titre en Bundesliga contre Stuttgart le 28 août. (sda/ats/afp/svp)