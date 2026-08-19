beau temps19°
DE | FR
burger
Sport
Santé

Jamal Musiala explique souffrir d'un problème neurologique

Jamal Musiala (10) souffre d&#039;un dysfonctionnement neurologique
Le joueur du Bayern Munich Jamal Musiala souffre d'un dysfonctionnement neurologique.Keystone

On connaît désormais le problème de Jamal Musiala

Après deux malaises lors de matchs amicaux, Jamal Musiala a répondu aux inquiétudes autour de sa santé. Le joueur du Bayern Munich souffre d'absences brèves et temporaires, liées à un dysfonctionnement neurologique, mais qu'il assure «bien traitables».
19.08.2026, 08:2119.08.2026, 08:21

Jamal Musiala a annoncé mardi qu'il souffrait d'un «dysfonctionnement neurologique», après avoir été victime d'un deuxième malaise en trois jours au cours d'un match de pré-saison. L'international allemand du Bayern Munich a néanmoins expliqué qu'il allait «bien».

Le milieu de 23 ans s'est écroulé samedi à Munich contre Leipzig, puis à nouveau mardi à Heidenheim, quelques minutes après son entrée en jeu. Ces moments peuvent «paraître à première vue angoissants, mais ils font actuellement partie de mon quotidien. Il est important de préciser qu'il n'existe aucun risque supplémentaire pour la santé», a-t-il écrit sur Instagram.

Musiala s'était gravement blessé l'an dernier

Une star du Bayern Munich subit une blessure effroyable
Une star du Bayern Munich subit une blessure effroyable

«J'ai pris cette responsabilité»

«On m'a diagnostiqué de brefs épisodes d'absence, temporaires, facilement traitables et causés par un dysfonctionnement neurologique», a expliqué Musiala, affirmant que son «souhait personnel était de continuer à me consacrer davantage à ce qui m'aide le plus dans ma guérison: simplement vivre mon quotidien et poursuivre ma passion, le football. J'ai pris cette responsabilité.»

Il a insisté sur le fait qu'il est suivi par des neurologues:

«Dans l'ensemble, j'ai un très bon sentiment et je suis sur la bonne voie»

Jamal Musiala, qui a disputé la Coupe du monde avec l'Allemagne, a retrouvé les terrains en janvier après une grave fracture du péroné avec luxation de la cheville qui l'a envoyé à l'infirmerie pendant six mois. Le Bayern Munich disputera la Supercoupe d'Allemagne contre le Borussia Dortmund samedi, puis entamera la défense de son titre en Bundesliga contre Stuttgart le 28 août. (sda/ats/afp/svp)

Plus d'articles sur le sport
Les lacets de ce tennisman font polémique
Les lacets de ce tennisman font polémique
de Yoann Graber
On a trouvé le challenge ultime pour Pogacar
On a trouvé le challenge ultime pour Pogacar
de Romuald Cachod
Voici pourquoi la Suisse est si forte en athlétisme
Voici pourquoi la Suisse est si forte en athlétisme
de Rainer Sommerhalder
Ce tennisman suisse a été insulté après ses victoires
Ce tennisman suisse a été insulté après ses victoires
de Julien Caloz
Leonardo Genoni a «mal évalué» l&#039;affaire Patrick Fischer
Leonardo Genoni a «mal évalué» l'affaire Patrick Fischer
de Étienne Wuillemin
La RTS prépare un gros coup pour les Mondiaux en Valais
La RTS prépare un gros coup pour les Mondiaux en Valais
de Julien Caloz
La France teste la «VAR du pauvre»
La France teste la «VAR du pauvre»
de Yoann Graber
Ces célébrations de buts de footballeurs ont très mal tourné
1
Ces célébrations de buts de footballeurs ont très mal tourné
de Yoann Graber
Thèmes
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires.
Fils d'une légende du foot, il veut écrire sa propre histoire
Davide Ancelotti est très attendu à Lille, où le fils de Carlo a débuté cet été sa première expérience en tant que coach principal en Europe.
Quelques mois après une première mission sur le banc de Botafogo, en parallèle de son poste d'adjoint avec la sélection brésilienne au côté de son père, Davide Ancelotti a véritablement lancé sa carrière d'entraîneur principal en rejoignant le Losc pour les deux prochaines saisons. «C'est l'évolution naturelle de ma carrière, de commencer tout seul», a expliqué le manager de 37 ans lors de sa présentation en juillet.
L’article