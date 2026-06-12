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Endo, capitaine du Japon, forfait et à la retraite

Le capitaine du Japon renonce d'un coup au Mondial et prend sa retraite

A trois jours du premier match du Japon, son capitaine Wataru Endo annonce son forfait et sa retraite internationale.
12.06.2026, 11:1012.06.2026, 11:10

Le capitaine japonais Wataru Endo, en manque de forme après une blessure, a annoncé jeudi son forfait pour la Coupe du monde. Il a donc décidé de mettre un terme à sa carrière internationale, trois jours avant l'entrée en lice du Japon face aux Pays-Bas.

«Je décide de mettre un terme à ma carrière internationale. A partir de maintenant, je soutiendrai l'équipe nationale du Japon en tant que simple supporter», a-t-il annoncé sur X.

epa12341038 Wataru Endo of Liverpool looks on during the English Premier League soccer match between Liverpool FC and Arsenal FC, in Liverpool, Britain, 31 August 2025. EPA/ADAM VAUGHAN EDITORIAL USE ...
Wataru Endo joue a Liverpool.Keystone

Le milieu de Liverpool a dû renoncer au tournoi, ne s'étant pas remis à temps d'une blessure au pied. Il a été remplacé par Shuto Machino, du Borussia Mönchengladbach.

Endo, 33 ans, s'est dit «déçu» de ne pas pouvoir jouer, mais a bon espoir que le Japon fera bonne figure dans le groupe F, où il affrontera aussi la Tunisie et la Suède. Endo, qui a fait ses débuts avec le Japon en 2015 (73 sélections, 4 buts) a participé à la Coupe du monde en Russie en 2018 et au Qatar en 2022. (jah/ats/afp)

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