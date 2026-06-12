Le capitaine du Japon renonce d'un coup au Mondial et prend sa retraite

A trois jours du premier match du Japon, son capitaine Wataru Endo annonce son forfait et sa retraite internationale.

Plus de «Sport»

Le capitaine japonais Wataru Endo, en manque de forme après une blessure, a annoncé jeudi son forfait pour la Coupe du monde. Il a donc décidé de mettre un terme à sa carrière internationale, trois jours avant l'entrée en lice du Japon face aux Pays-Bas.

«Je décide de mettre un terme à ma carrière internationale. A partir de maintenant, je soutiendrai l'équipe nationale du Japon en tant que simple supporter», a-t-il annoncé sur X.

Wataru Endo joue a Liverpool. Keystone

Le milieu de Liverpool a dû renoncer au tournoi, ne s'étant pas remis à temps d'une blessure au pied. Il a été remplacé par Shuto Machino, du Borussia Mönchengladbach.

Endo, 33 ans, s'est dit «déçu» de ne pas pouvoir jouer, mais a bon espoir que le Japon fera bonne figure dans le groupe F, où il affrontera aussi la Tunisie et la Suède. Endo, qui a fait ses débuts avec le Japon en 2015 (73 sélections, 4 buts) a participé à la Coupe du monde en Russie en 2018 et au Qatar en 2022. (jah/ats/afp)