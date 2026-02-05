Le gardien du Barça a commis une bourde improbable

Gardien titulaire du FC Barcelone depuis plusieurs mois, Joan García a commis une erreur aussi impensable que monumentale, mardi en Coupe du Roi.

Arrivé cet été en provenance d'un club rival, l'Espanyol de Barcelone, pour endosser le rôle de gardien numéro un du Barça, Joan García a poussé Marc-André ter Stegen vers la sortie et relégué Wojciech Szczęsny sur le banc.

Le Polonais joue très peu cette saison et ne peut même pas profiter de la Coupe du Roi pour se montrer, comme c’est souvent le cas pour les gardiens remplaçants. En effet, c’est bien Joan García qui garde les cages catalanes dans cette compétition, comme mardi sur la pelouse d’Albacete.

Il aurait peut-être été plus judicieux pour le FC Barcelone de faire tourner, au vu de la bourde de son gardien en fin de première mi-temps.

Heureux de voir Ronald Araújo revenir sur l’attaquant d’Albacete à la course, puis protéger le ballon, afin qu'il puisse sortir dans de bonnes conditions, García, une fois le cuir capté dans ses mains, s’est immédiatement dirigé vers son défenseur afin de le féliciter.

Ce qu'il s'est passé ⬇️ Vidéo: twitter

Or ce dernier se trouvait en dehors des limites du terrain. L’arbitre n’ayant à aucun moment porté son sifflet à la bouche, Joan García a concédé «le corner le plus idiot de l’année», écrit So Foot.

Heureusement, la situation suivante n’a rien donné et le Barça est rentré aux vestiaires en menant sur le plus petit des scores. Finalement, les Blaugranas se sont imposés 2-1 grâce à des buts de Lamine Yamal et de ce même Ronald Araújo, éliminant ainsi le bourreau du Real Madrid au tour précédent. Les hommes de Flick disputeront les demi-finales.

