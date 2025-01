Bencic au 2e tour ++ New Jersey victorieux

Bencic profite de l'abandon de Kalinskaya au 1er tour à Adelaide Belinda Bencic a profité de l'abandon d'Anna Kalinskaya au 1er tour à Adelaide Image: KEYSTONE/AP/Mark Baker Issue des qualifications, Belinda Bencic (WTA 421) poursuit sa route dans le WTA 500 d'Adelaide. La St-Galloise a bénéficié de l'abandon de la 14e mondiale Anna Kalinskaya au 1er tour. Belinda Bencic menait 6-2 1-0 service à suivre après 49 minutes de jeu lorsque la Russe, quart de finaliste de l'Open d'Australie l'an dernier, a jeté l'éponge. Kalinskaya avait fait appel au médecin à 5-2 dans le set initial pour faire contrôler sa pression sanguine. Bencic, qui n'avait jusque-là affronté qu'une seule top 20 (Jasmine Paolini, qui l'a battue 6-1 6-1 le 29 décembre en United Cup) depuis son retour à la compétition l'automne dernier, est assurée de gagner une centaine de places supplémentaires dans la hiérarchie pour se retrouver aux portes du top 300. Convaincante dans son premier set face à Anna Kalinskaya, la championne olympique 2021 subira un nouveau test intéressant en 8e de finale. Elle se frottera à une autre Russe, Liudmila Samsonova (WTA 26), qui a remporté quatre de leurs cinq précédents duels. La seule victoire de la jeune maman remonte à février 2023 en finale à Abou Dhabi, où elle avait cueilli son huitième et dernier titre.

Les Devils renouent avec la victoire Meier (28) , Hischier (13) et les Devils ont renoué avec la victoire lundi en NHL Image: KEYSTONE/AP/Lindsey Wasson Battus lors de leurs quatre matches précédents, les Devils ont renoué avec la victoire lundi en NHL. New Jersey est allé s'imposer 3-2 à Seattle pour cueillir son premier succès en 2025. Nico Hischier et Timo Meier ont tous deux été crédités d'un assist sur l'ouverture du score, signée Dawson Mercer après 7'56 de jeu. Le centre valaisan en est désormais à 36 points cette saison, l'ailier appenzellois à 29. Leur compère zurichois Jonas Siegenthaler est resté "muet", mais il a terminé le match avec un bilan de +2. Les Devils ont également mené 2-1 mais ont vu le Kraken revenir à deux reprises à leur hauteur. La franchise de Newark, qui conclura un "road trip" de six matches jeudi soir à New York face aux Rangers, a forcé la décision 37 secondes après le 2-2. A la 43e, Ondrej Palat a profité d'une passe décisive de Jack Hughes pour offrir à son équipe une 25e victoire dans cet exercice 2024/25.

Supercoupe d'Italie: l'AC Milan surprend l'Inter Milan Les joueurs de l'AC Milan exultent Image: KEYSTONE/AP/Altaf Qadri L'AC Milan a remporté la Supercoupe d'Italie à Ryad en battant l'Inter Milan 3-2. Les rossoneri reviennent de loin, puisqu'ils étaient menés 2-0. L'Inter de Yann Sommer semblait en effet parti pour un nouveau trophée après les réussites de Martinez (45e) et Taremi (47e). Mais leurs rivaux locaux, sans Noah Okafor blessé, n'ont rien lâché. Sur coup franc, Hernandez a réduit l'écart (52e) et relancé son équipe. Les hommes de Sergio Conceicao ont renversé la situation dans le money time. Pulisic a égalisé à la 80e avant qu'Abraham ne trompe Sommer pour la troisième fois durant le temps additionnel (93e). L'AC Milan a ainsi décroché la Supercoupe pour la huitième fois, et la première depuis 2016.

National League: Lausanne bat Zoug à une seconde de la fin Bozon bat Genoni à une seconde de la fin de la prolongation Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Le Lausanne HC a signé un septième succès consécutif en National League. Les Vaudois ont battu Zoug 2-1 ap lundi soir et ont ainsi renforcé leur place de leader. La victoire du LHC a été assurée à... une seconde du terme de la prolongation! Bozon a marqué sur un service de Frick pour permettre aux siens d'éviter la séance de tirs au but. Les visiteurs avaient ouvert le score par Martschini à la 8e. Pourtant à quatre contre cinq, Sklenicka avait remis les équipes à égalité à la 30e. Au classement, le LHC compte désormais huit points d'avance sur les Zurich Lions. Mais il ne faut pas oublier que les tenants du titre ont joué quatre rencontres de moins que leurs victimes de la saison dernière en finale des play-off.

Bischofshofen: un dernier concours plus mitigé pour Deschwanden La joie de Daniel Tschofenig après sa victoire Image: KEYSTONE/AP/Matthias Schrader Daniel Tschofenig a fait coup double à Bischofshofen. L'Autrichien a gagné le concours et la Tournée des Quatre Tremplins au terme d'un incroyable suspense. Au classement final de la Tournée, après huit sauts, Tschofenig a devancé ses compatriotes Jan Hörl de 1,4 point et Stefan Kraft de 4,1 points. En tête après la première manche, Kraft a craqué en finale. Il a peut-être payé le fait d'avoir dû un peu attendre pour s'élancer et a ainsi raté un deuxième succès dans la Tournée après celui de 2015. Côté suisse, Gregor Deschwanden a dû se contenter du 11e rang sur le tremplin géant de Bischofshefen, réalisant son moins bon concours de la Tournée. Le Lucernois s'est posé à 133,5 et 138 m. Il a ainsi perdu une place au classement final pour finir cinquième, ce qui est quand même le meilleur résultat d'un sauteur suisse depuis longtemps. Le Vaudois Killian Peier s'est qualifié de justesse pour la finale après un saut à 120,5 m. Il a fait mieux ensuite avec un bond à 136 m. Cela lui a permis de gagner cinq rangs pour finir 25e.

Al-Rajhi et Sanders remportent la 48H chrono Yazeed al-Rajhi a remport Image: KEYSTONE/EPA/Coen Schluter La pilote saoudien Yazeed al-Rajhi (Overdrive) a remporté lundi la 2e étape du rallye Dakar 2025 dans son pays, la redoutable "48h chrono". En moto, l'Australien Daniel Sanders poursuit sa domination. Le Saoudien de 43 ans a bouclé les 967 km de spéciale, répartis sur deux jours, en 10h56'54'', malgré une pénalité de 2' pour excès de vitesse. Il est suivi par le Sud-Africain Henk Lategan à 4'6'', qui reste en tête du classement général provisoire. Yazeed al-Rajhi a fait la course en tête presque tout au long des deux journées. Seul Nasser al-Attiyah l'a dépassé au kilomètre 231, avant d'être rattrapé peu avant le km 373. Le Qatarien termine troisième. "C'était vraiment très, très dur. J'ai l'impression qu'on en est à notre dixième jour de Dakar", a réagi Yazeed al-Rajhi à son arrivée au bivouac du rallye, qui a commencé vendredi. Pour cette étape de longue haleine, les concurrents devaient bivouaquer dans le désert et ne bénéficiaient pas de l'assistance de leurs équipes à la halte nocturne. Victime d'un tonneau dimanche qui a gravement endommagé sa Ford Raptor, le tenant du titre Carlos Sainz est parvenu à terminer l'étape mais avec plus d'une heure et demie de retard sur al-Rajhi. Et de trois pour Sanders En moto, Daniel Sanders a signé une troisième victoire d'affilée, après le prologue et la première étape. Vainqueur du dernier rallye du Maroc, l'Australien s'est imposé au guidon de sa KTM devant le Français Adrien Van Beveren (Honda). Il conserve logiquement la tête du classement général provisoire, avec 12'36'' d'avance sur Skyler Howes. La troisième marche est occupée par le Botswanais Ross Branch (Hero), quatre secondes derrière l'Américain.

Rebeka Masarova passe le premier tour des qualifs Rebeka Masarova a franchi le premier tour des qualifications de l'Open d'Australie (archives). Image: KEYSTONE/EPA EFE/JULIAN PEREZ Rebeka Masarova s'est qualifiée lundi pour le 2e tour des qualifications de l'Open d'Australie. C'est déjà fini en revanche pour Leonie Küng et Simona Waltert, toutes deux éliminées. Masarova (WTA 144), qui a choisi de représenter à nouveau la Suisse après avoir évolué depuis 2018 pour l'Espagne, pays de sa mère, a justement battu une Espagnole, Irene Burillo Escorihuela. La native de Bâle (25 ans) est montée en puissance après avoir concédé la première manche au tie-break. Elle s'est finalement imposée 6-7 (6/8) 6-3 6-1. Simona Waltert (WTA 168) a elle perdu un match serré en deux sets face à la Tchèque Barbora Palicova. La Grisonne de 24 ans a cédé après 2h11' de jeu, battue 7-5 7-6 (7/5). Ce fut beaucoup moins disputé entre Leonie Küng (WTA 223) et la Roumaine Elena-Gabriela Ruse. La Schaffhousoise a été balayée en deux manches (6-1 6-1). Le match de Golubic repoussé Quant à Viktorija Golubic, qui joue gros à Melbourne où elle avait les 16es de finale en 2024, elle a vu son match contre l'Ukrainienne Anastasiia Sobolieva être repoussé d'un jour en raison du retard causé par la pluie. Céline Naef, Susan Bandecchi, Jil Teichmann, Marc-Andrea Hüsler et Jérôme Kym entreront également en piste mardi.

Les Wizards à nouveau battus par les Pelicans Kyshawn George (18, Image: KEYSTONE/AP/Jess Rapfogel Les Wizards de Kyshawn George ont subi la loi des New Orleans Pelicans pour la deuxième fois en trois jours. Washington s'est incliné 110-98 à domicile dimanche dans ce duel des "cancres" de la Ligue. Déjà battu de 12 points (132-120) par ce même adversaire vendredi, Washington a très vite lâché prise dimanche. Toujours privée de ses stars Zion Williamson et Brandon Ingram, La Nouvelle-Orléans a forcé la décision grâce à un partiel de 17-0 qui lui a permis de faire passer le score de 22-19 à la 8e à 22-36 à la 13e. Emmenés par un CJ McCollum moins impressionnant que deux jours plus tôt (25 points, contre 50 vendredi), les Pelicans ont compté jusqu'à 21 longueurs d'avance au troisième quart (71-50). Ils ont ensuite maîrisé leur sujet sur le plan défensif pour cueillir leur 7e succès de la saison (en 36 matches). Kyle Kuzma (28 points) fut le seul joueur à dépasser les 20 points dans le camp des Wizards, qui affichent désormais un bilan de 6 victoires pour 27 défaites. Le "rookie" valaisan Kyshawn George a marqué 1 seul point, manquant ses 7 tirs (0/6 à 3 points), en ayant griffé le parquet pendant 27 minutes. Il a aussi capté 3 rebonds.

Les Etats-Unis titrés pour la 2e fois consécutive La joie des Américains, sacrés champions du monde M20 dimanche Image: KEYSTONE/AP/Adrian Wyld Les Etats-Unis ont défendu victorieusement leur titre au championnat du monde des moins de 20 ans à Ottawa. Les espoirs américains ont battu la Finlande 4-3 après prolongation en finale dimanche soir. La dernière étape vers un septième sacre dans cette catégorie d'âge fut la plus ardue pour les Américains. Les Finlandais leur ont donné du fil à retordre, même s'ils n'ont cadré "que" 24 tirs. Ils menaient ainsi 3-1 à 2'30 de la fin de la deuxième période. Mais la Team USA, qui avait éliminé la Suisse en quart (7-2), a pu égaliser avant même la fin du tiers médian en marquant deux fois en l'espace de 113 secondes. Et elle a pu forcer la décision après 8'04 de jeu supplémentaire sur une réussite de Teddy Stiga pour son 40e tir cadré dans cette partie.

Tournée: Deschwanden veut conserver sa 4e place La Tournée des Quatre Tremplins vivra son épilogue lundi après-midi à Bischofshofen. Quatrième du général à 23,8 points du leader provisoire Stefan Kraft, Gregor Deschwanden ne peut plus viser la victoire finale. Mais il ne manque pas d'objectifs. Un 4e rang au classement final constituerait déjà une performance de choix pour Deschwanden, dont la régularité cet hiver impressionne. Le Lucernois abordera sans trop de pression le concours de Bischofshofen, où il espère apporter au saut helvétique son premier succès en Coupe du monde depuis la 23e et dernière victoire de Simon Ammann en novembre 2014 à Ruka. Les Autrichiens Stefan Kraft, Jan Hörl et Daniel Tschofenig, qui sont séparés par 1,3 point seulement au général après six manches sur huit, livreront quant à eux une lutte acharnée pour la victoire finale dans cette Tournée germano-autrichienne. Le plus solide mentalement risque bien de l'emporter.

Marco Odermatt et Lara Gut-Behrami sont les athlètes de l'année Marco Odermatt Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Il fallait faire du ski pour espérer remporter les plus prestigieux titres des Sports Awards à Zurich. Marco Odermatt et Lara Gut-Behrami ont été récompensés. Année différente, mêmes résultats. Comme l'année passée, ce sont Marco Odermatt et Lara Gut-Behrami qui ont été élus sportif et sportive de l'année. Il s'agit de la quatrième récompense consécutive pour le meilleur skieur du monde et de la troisième après 2016 et 2023 pour la Tessinoise. Avec ce quatre à la suite, "Super Marco" réalise une première dans l'histoire des Sports Awards. Même le maître Roger Federer, couronné sept fois, n'a jamais fait mieux que deux récompenses de suite. Il a devancé le nageur tessinois Noè Ponti et le décathlonien et spécialiste de la longueur Simon Ehammer. Vainqueur de son troisième gros globe de suite et de trois petits globes (descente, géant et Super-G), le Nidwaldien vient de battre le record de victoires pour un skieur helvétique masculin, effaçant les 40 succès de Pirmin Zurbriggen pour le porter actuellement à 41 victoires. Comme "Odi", Lara Gut-Behrami a fait sienne le classement général de la Coupe du monde en 2024. La skieuse de Comano compte actuellement 45 succès, mais elle cherche encore sa première victoire cette saison. Elle a devancé la perchiste Angelica Moser et la tireuse argovienne championne olympique Chiara Leone. Hüberli/Brunner plutôt que les sports d'équipe Pas de hockey ni de football pour l'équipe de l'année. Ce sont les beachvolleyeuses Tanja Hüberli et Nina Brunner qui ont reçu la récompense. Médaillées de bronze aux derniers JO, elles ont donc battu les équipes de Suisse masculines de hockey sur glace et de football. Les hockeyeurs ont glané l'argent mondial à Prague, alors que les footballeurs ont été éliminés aux tirs au but en quarts de finale de l'Euro par l'Angleterre. Désormais séparées après neuf ans de vie commune, Hüberli et Brunner imitent Patrick Heuscher et Stefan Kobel qui avaient décroché l'award en 2004. Le hockey se console avec Patrick Fischer comme entraîneur de l'année après l'argent de Prague. Il s'agit de son deuxième trophée après 2018 lorsque la Suisse avait déjà obtenu l'argent mondial à Copenhague. Quant au football, après Yann Sommer en 2021 et Manuel Akanji en 2023, c'est Granit Xhaka qui a été élu MVP de l'année. Le capitaine de l'équipe de Suisse a devancé Kevin Fiala (hockey sur glace) et Lara Heini (unihockey). Excellent avec le Bayer Leverkusen, le joueur de 32 ans a été en outre le premier Suisse depuis 1996 à être nommé pour le Ballon d'Or. Grande dame des Paralympiques de Paris avec six médailles dont cinq en or, Catherine Debrunner a logiquement décroché la récompense d'athlète paralympique de l'année.

Ulisses Garcia et l'OM en fête Une entrée remarquée pour Ulisses Garcia Image: KEYSTONE/EPA Ulisses Garcia a inscrit son deuxième but de la saison en Ligue 1. Le défenseur suisse a marqué lors du large succès 5-1 de Marseille contre Le Havre lors de la 16e journée. Garcia n'a pas mis long à trouver le chemin des filets pour signer le 5-0. Entré en jeu à la 73e, il a trompé le gardien adverse d'une reprise du droit deux minutes plus tard, sur son premier ballon. L'ancien joueur de YB avait déjà marqué le 22 septembre lors d'une victoire 3-2 à Lyon. L'OM prend ainsi seul la 2e place du classement, à sept points du PSG.

Premier League: 2-2 entre Liverpool et Manchester United Cody Gakpo égalise à 1-1 Image: KEYSTONE/AP/Jon Super Liverpool a concédé le nul 2-2 à Anfield Road contre Manchester United lors de la 20e journée de Premier League. Les Reds restent cependant nettement en tête du classement. Cet affrontement entre les deux clubs les plus titrés du pays s'est décanté en seconde période dans le froid et la pluie. Martinez a donné l'avantage aux Red Devils (52e), mais Liverpool a répliqué grâce à Gakpo (59e) et Salah (70e/pen). Les visiteurs ont réussi à arracher le nul par Diallo (80e). Liverpool compte six points d'avance sur Arsenal, en ayant joué un match en moins.

Lausanne solide leader, les Romands à la fête Ahti Oksanen auteur de l'égalisation (1-1) Image: KEYSTONE/MANUEL GEISSER Lausanne a signé un sixième succès de rang en National League. Les Vaudois ont battu Zurich 2-1, alors que Fribourg (5-1 à Lugano) et Genève (3-2 contre Langnau) se sont eux aussi imposés. Dans un remake de la finale de la saison dernière, ce duel au sommet a fini par tourner du côté du LHC. Et comme un rappel de l'acte VII de la finale, les Lions alémaniques ont ouvert le score par Jesper Fröden, auteur des deux buts lors de cette Finalissima de fin avril 2024. Seulement cette fois, les Lausannois ont su répondre. Ils ont pu compter sur une défense au point et sur une première ligne à son affaire. Oksanen a égalisé à la 39e après un bon travail de ses compères Riat et Suomela. Le top scorer finlandais s'est lui signalé à la 48e en inscrivant le 2-1 décisif d'une subtile pichenette. Lausanne a tenu en fin de rencontre et compte désormais six points d'avance sur Zurich qui compte tout de même trois matches en moins. Fribourg déroule Fribourg continue pour sa part de surfer sur son succès en Coupe Spengler. Et qui de mieux pour illustrer ce regain de forme que Julien Sprunger? Le capitaine des Dragons y est allé de son doublé pour placer Fribourg dans des conditions idéales. Celui qui a resigné pour une saison en est actuellement à 9 buts pour 8 assists et à 392 goals pour...391 passes en carrière. Fou. A noter aussi le deuxième but en National League pour le jeune Kevin Nicolet qui s'affirme de plus en plus sous la houlette de Lars Leuenberger. Les Dragons regretteront certainement le but luganais qui a empêché Reto Berra de signer un blanchissage mérité. Genève se fait peur Battu la veille dans l'Emmental 3-0, Genève-Servette avait quelque chose à se faire pardonner devant son public. Loin d'être géniaux, les Aigles ont tout de même trouvé le moyen d'empocher les trois points, mais il a fallu du temps pour que la machine se mette en marche. La décision aurait dû tomber dans le tiers initial, mais malgré 8(!) minutes en avantage numérique, les joueurs du duo Treille-Franzen n'ont pas trompé Boltshauser. C'est au cours du tiers médian que les Grenat ont produit leur effort en inscrivant trois buts et en ne se laissant pas déstabiliser par la réduction du score de Pesonen 31 secondes après le 2-0 de Hartikainen. Un superbe solo de Lennström a finalement décidé du destin de cette partie, même si les Aigles ont tremblé en fin de partie sur l e 2-3 de Mäenalanen. Le duel des "cancres" entre Ajoie et Ambri a tourné à l'avantage des Léventins (4-3 ap). Kubalik est venu mettre le dernier clou dans le cercueil en prolongation. Dommage pour les Jurassiens qui menaient 3-0 à l'issue du premier tiers.