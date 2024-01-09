Bienne s'impose ++ Hakimi récompensé

National League: Bienne gagne après avoir été mené 3-0 Un derby très disputé entre Ajoie et Bienne Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Bienne a démontré de belles ressources morales en allant s'imposer 4-3 ap à Porrentruy contre Ajoie. La lanterne rouge de National League a pourtant mené 3-0, mais n'a pas tenu la distance.

Ajoie a pris un meilleur départ et a pu caresser l'espoir de fêter pour la première fois de la saison deux victoires consécutive. Grâce notamment à Turkulainen, auteur d'un but (15e) et de deux assists sur les réussites de Christe (13e) et Honka (21e), tous les voyants étaient au vert pour les Jurassiens.

Mené 3-0, Bienne a repris espoir grâce à un gamin de 16 ans, Jonah Neuenschwander. Il s'est fait l'auteur d'un doublé (26e/31e) pour débloquer son compteur en National League. Les Seelandais ont ensuite profité de l'expulsion de Wick (5 minutes plus match) pour égaliser grâce à Sylvegard (47e). Ils ont empoché la victoire à la 64e grâce à leur capitaine Haas.Hockey



Afrique: Achraf Hakimi joueur de l'année Achraf Hakimi tout sourire Image: KEYSTONE/AP/Mosa'ab Elshamy Achraf Hakimi (27 ans) a été sacré meilleur joueur africain de l'année. Le défenseur du Paris Saint-Germain, capitaine du Maroc, a été fêté mercredi soir à Rabat.

Après une saison exceptionnelle avec son club (vainqueur notamment de la Ligue des champions et du championnat de France), Hakimi a remporté pour la première fois le prestigieux trophée décerné par la Confédération africaine (CAF).

L'arrière droit, 6e du Ballon d'Or, a devancé l'attaquant égyptien de Liverpool Mohamed Salah, meilleur joueur africain en 2017 et 2018, et le Nigérian Victor Osimhen, vainqueur en 2023. En 2024, le Nigérian Ademola Lookman, de l'Atalanta Bergame, avait été sacré. Hakimi avait été finaliste en 2023 et 2024.

"C'est vraiment un honneur pour moi d'être ici aujourd'hui et je suis fier de remporter un trophée aussi prestigieux", a déclaré Hakimi. Actuellement éloigné des terrains en raison d'une entorse à la cheville, le défenseur espère être rétabli pour mener le Maroc, pays hôte, lors de la Coupe d'Afrique des nations à partir du 21 décembre.



Coupe du monde 2026: la Suisse découvrira son groupe le 5 décembre Granit Xhaka et Murat Yakin sauront le 5 décembre contre qui ils joueront lors de la Coupe du monde 2026 Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Qualifiée pour la Coupe du monde 2026, la Suisse attend désormais de connaître les adversaires qu'elle affrontera lors de la phase de groupes. Le tirage au sort aura lieu le 5 décembre à Washington.

Après avoir obtenu leur billet pour l'Amérique du Nord mardi au Kosovo, Murat Yakin et ses joueurs ont été interrogés sur les nations qu'ils aimeraient défier l'été prochain. L'Argentine, championne du monde en titre, a souvent été citée, même si Murat Yakin a de son côté avoué "ne pas être sûr" de vouloir affronter l'Albiceleste.

La plupart ont surtout émis le souhait d'éviter le Brésil, que la Suisse a rencontré en phase de groupes lors des deux précédentes éditions, comme la Serbie. Mais une chose est sûre, il n'y aura pas de troisième duel consécutif avec les Serbes, puisque ces derniers ont manqué le coche dans les qualifications et ne disputeront même pas les barrages.

Dans le deuxième chapeau

La Suisse figurera dans le deuxième chapeau lors du tirage au sort, qui répartira les 48 équipes dans 12 groupes de quatre. Elle pourrait toutefois attendre avant de connaître tous ses adversaires, car les six derniers billets ne seront attribués qu'à l'issue de barrages européens (4) et intercontinentaux (2) du mois de mars.

La FIFA n'a pas encore indiqué clairement si les vainqueurs des barrages figureront tous dans le chapeau 4 ou s'ils seront reversés en fonction de leur classement mondial. Ce deuxième cas de figure permettrait par exemple à l'Italie de finir dans le pot 2 si elle venait à passer l'écueil des barrages.

Il est toutefois possible d'imaginer dès maintenant des groupes plus ou moins abordables pour la Suisse. Le Canada, l'un des trois pays hôtes avec le Mexique et les Etats-Unis, s'apparente à l'équipe la plus faible du premier chapeau, même s'il n'est jamais évident d'affronter une équipe jouant à domicile. Les nations à éviter sont sans doute l'Espagne, championne d'Europe en titre, l'Argentine, la France ou l'Angleterre.

L'épouvantail norvégien

La Norvège est assurément l'épouvantail du pot 3. Les Scandinaves, emmenés par la machine à marquer nommée Erling Haalad, ont déroulé lors des qualifications, écrasant l'Italie à deux reprises. Le Panama devrait en revanche être un adversaire moins redoutable.

Du quatrième chapeau, il s'agira sans doute d'éviter le Ghana, ou un des pays issu des barrages, si la FIFA décide comme expliqué plus haut de les y reverser. La Nouvelle-Zélande, qui n'a pas fait face à une grande adversité pour obtenir son billet, ou les petits poucets comme Haïti et Curaçao, sont, sur le papier, les nations les plus faibles du plateau.



Berne: plusieurs semaines d'absence pour Baumgartner Benjamin Baumgartner est au repos forcé pour plusieurs semaines Image: KEYSTONE/MARCEL BIERI Le CP Berne est privé pour plusieurs semaines, probablement jusqu'à la fin de l'année civile, de son attaquant Benjamin Baumgartner.

L'international autrichien à licence souffre d'une blessure au bas du corps, ont annoncé les Ours sans donner plus de détails.

Cette nouvelle constitue un coup dur pour le "SCB". Baumgartner est avec 12 points (8 buts, 4 assists) le deuxième meilleur compteur de son équipe en National League derrière le Finlandais Waltteri Merelä, qui est pour sa part au repos forcé jusqu'à la mi-décembre.



L'UEFA valide le retour du Barça au Camp Nou en C1 Le Barça peut rejouer au Camp Nou, également en Ligue des champions Image: KEYSTONE/AP/Joan Monfort L'UEFA a donné son feu vert au FC Barcelone pour disputer de nouveau les matches de Ligue des champions dans son stade du Camp Nou partiellement rénové.

"L'UEFA a accepté la demande, considérant que toutes les conditions nécessaires avaient été remplies" a expliqué le FC Barcelone, champion d'Espagne en titre, dans un communiqué diffusé mercredi.

Cette annonce intervient quelques jours après que le Barça a annoncé son retour dès samedi en championnat d'Espagne dans son stade mythique, qui fait l'objet depuis deux ans et demi de travaux de rénovation gigantesques dont la fin a été plusieurs fois repoussée.

Le Barça accueillera donc au Camp Nou l'Eintracht Francfort en C1 le 9 décembre, un peu plus de deux semaines après l'avoir réintégré en Liga contre l'Athletic Bilbao. Mais si Barcelone retrouve le Camp Nou, ce sera avec une capacité temporaire de 45'401 spectateurs, qui passera à 105'000 une fois les travaux de la tribune supérieure achevés, ce qui en fera le plus grand stade d'Europe.

Le retour au Camp Nou met fin à une saga compliquée pour le club au cours de laquelle il a dû reporter à plusieurs reprises la réouverture de l'enceinte, les retards des travaux et l'impossibilité d'obtenir le feu vert des autorités ayant contrarié ses plans.

Une perte considérable Le champion d'Espagne en titre, actuellement deuxième de Liga derrière le Real Madrid, jouait depuis le début de la saison 2023/24 ses rencontres à domicile au stade olympique de Montjuic, et parfois au stade Johan Cruyff, son stade d'entraînement.

Le retard pris dans les travaux représente une perte considérable pour le géant catalan qui connaît des difficultés financières et a besoin des revenus générés par son stade pour retrouver de la stabilité. On estime qu'au final Barcelone dépensera 1,5 milliard d'euros pour la reconstruction du Camp Nou.



Philipp Studhalter réélu à la présidence de la SFL Philipp Studhalter a été réélu pour deux ans à la présidence de la SFL Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Philipp Studhalter a été réélu président du comité de la Swiss Football League lors de l'assemblée générale ordinaire, a annoncé mercredi la SFL.

L'avocat lucernois de 49 ans a été confirmé à l'unanimité par les représentants des 22 clubs pour deux ans à la tête de cet organe composé de neuf membres.

Dans le cadre des élections de renouvellement, les sept membres suivants ont également été réélus à l'hôtel Schweizerhof à Berne: Patrick Burgmeier (FC Vaduz), Sandro Burki (FC Aarau), Michele Campana (FC Lugano), David Degen (FC Bâle), Urs Egger (membre indépendant), Christoph Spycher (BSC Young Boys) et Vincent Steinmann (FC Lausanne-Sport).

Le président de St-Gall, Matthias Hüppi, ne s'est en revanche pas représenté après six ans passés au sein du comité. Il sera remplacé par Marco Degennaro, le CEO du FC Sion, qui est âgé de 55 ans.



Federer sera intronisé au Hall of Fame l'an prochain Roger Federer sera intronisé au Hall of Fame l'an prochain Image: KEYSTONE/AP/Christophe Ena Roger Federer sera intronisé au Hall of Fame du tennis en août 2026, a annoncé l'institution basée à Newport.

Le Bâlois de 44 ans a été choisi dès sa première année d'éligibilité. Il est le deuxième Suisse à connaître cet honneur, après Martina Hingis en 2013.

Premier homme à avoir atteint la barre des 20 titres du Grand Chelem en simple, Roger Federer est l'un des huit seuls joueurs de l'histoire du tennis à avoir remporté les quatre trophées majeurs. Il a triomphé huit fois à Wimbledon, six à l'Open d'Australie, cinq à l'US Open et une à Roland-Garros.

Le Bâlois, dont la dernière apparition en simple remonte aux quarts de finale de l'édition 2021 de Wimbledon, avait fait ses adieux à la compétition lors de la Laver Cup 2021 à Londres en septembre. Il avait créé cette compétition par équipe pour honorer l'héritage de l'Australien Rod Laver, autre membre du Hall of Fame.

Seul membre de la classe 2026 à être intronisé dans la catégorie joueur, Roger Federer a occupé la 1re place du classement mondial pendant 237 semaines consécutives, un record qui tient toujours, et durant 310 semaines au total. Il a remporté 103 titres en simple, le dernier à Bâle où il avait triomphé pour la 10e fois en 2019.

"Une grande leçon d'humilité" "C'est un immense honneur d'être intronisé au International Tennis Hall of Fame et de côtoyer tant de grands champions de ce sport, déclare Roger Federer, cité dans le communiqué de l'International Tennis Hall of Fame. "Tout au long de ma carrière, j'ai toujours accordé une grande importance à l'histoire du tennis et à l'exemple donné par ceux qui m'ont précédé", a-t-il ajouté.

"C'était très spécial d'apprendre la nouvelle à Swiss Tennis, entouré de la prochaine génération de joueurs, là où mon propre parcours a commencé", a encore souligné l'ex-no 1 mondial, qui a appris la nouvelle alors qu'il se trouvait au Centre national à Bienne. "Etre reconnu de cette manière par le sport et par mes pairs est une grande leçon d'humilité", a-t-il lâché.



Une première sélection sans surprise pour Rafel Navarro Rafael Navarro a livré une première sélection sans surprise Image: KEYSTONE/AP/Anthont Anex Rafel Navarro fait appel à des joueuses qui ont fait leurs preuves pour sa première liste en tant que sélectionneur de l'équipe de Suisse.

Le nouveau coach national ne procède qu'à peu de changement par rapport à la dernière sélection de Pia Sundhage fin octobre.

Pour le dernier camp de l'année et le premier de l'ère Rafel Navarro, Eseosa Aigbogun, Laia Ballesté et Svenja Fölmli font leur retour dans le cadre national à la place de Lia Kamber, Leela Egli et Julia Stierli, blessée. Elvira Herzog est également de retour après une blessure à la hanche.

L'expérience est primordiale Il est important pour lui de créer la meilleure équipe possible, d'avoir suffisamment de diversité à chaque position, a-t-il expliqué pour justifier ces quelques changements. "Je cherche à constituer une équipe équilibrée, avec des joueuses qui puissent contribuer à mon style de jeu", a-t-il lâché.

Lors de la conférence de presse pour l'annonce de la sélection, il avait souligné à plusieurs reprises l'importance de l'expérience dans l'équipe. Aigbogun, une joueuse qui n'était que rarement prise en compte sous Pia Sundhage, compte ainsi déjà 99 sélections.

Depuis qu'il a signé son contrat il y a deux semaines, Rafael Navarro a également été en contact avec la capitaine Lia Wälti: "Je pense que Lia, en tant que capitaine, peut beaucoup m'aider. Bien sûr, c'est moi qui prends les décisions à la fin, mais au début, il est important pour moi de connaître son avis", a souligné l'Espagnol.

Lia Wälti, qui a dû être remplacée ce week-end en championnat d'Italie, n'est pas gravement blessée: "Nous sommes en contact avec son club, la Juventus de Turin, et il semble qu'elle puisse également entrer en jeu."

Un nouveau coach athlétique Le dernier camp de l'année débutera lundi prochain, lorsque les joueuses s'envoleront pour Jerez en Espagne, afin de s'entraîner pendant une bonne semaine. "Je me réjouis beaucoup de pouvoir enfin faire la connaissance des joueuses", a déclaré Rafael Navarro.

En Espagne, l'équipe nationale s'entraînera également avec un nouveau coach athlétique: Norbert Callau Arbo reprendra les fonctions de Michel Kohler, qui quitte l'équipe à sa demande. Navarro connaît Callau Arbo pour l'avoir côtoyé au FC Barcelone. Alors que Navarro était coach assistant des femmes, Callau Arbo travaillait pour la deuxième équipe des hommes.

En revanche, le poste de coach assistant n'est pas encore pourvu. Une décision à ce sujet sera prise après les matchs internationaux contre la Belgique le 28 novembre et contre le Pays de Galles le 2 décembre.



Krattiger/Dillier se hissent en 8es de finale à Adelaide Krattiger (à gauche) et Dillier sont en 8es de finale des Mondiaux Image: KEYSTONE/DPA/MARIUS BECKER Le duo Marco Krattiger/Leo Dillier a sauvé l'honneur helvétique dans la phase à élimination directe des Mondiaux d'Adelaide. Les deux hommes se sont qualifiés mercredi pour les 8es de finale.

Krattiger/Dillier se sont imposés 21-14 21-19 face aux Néerlandais Stefan Boermans/Yorick De Groot. Ils ont ainsi fait mieux que les paires Anouk Vergé-Dépré/Zoé Vergé-Dépré et Yves Haussener/Julian Friedli, battues en 16es de finale la veille. Les duos Annique Niederhauser/Leona Kernen et Adrian Heidrich/Jonathan Jordan avaient quant à eux été sortis en barrages mardi.

Krattiger/Dillier feront figure d'outsiders jeudi en 8es de finale. Ils défieront les Brésiliens Evandro Gonçalves/Arthur Mariano Lanci, 5es des Jeux de Paris 2024 et vainqueurs de leurs quatre premiers matches à Adelaide. Evandro/Arthur Lanci ont toutefois frisé la correctionnelle en 16es de finale, où ils ont effacé trois balles de match face aux Australiens Bradley Fuller/Ben O'Dea.



Avec 15 Suisses à Lublin, mais sans Mityukov Noè Ponti sera le chef de file de la délégation suisse aux Européens en petit bassin Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER Quinze nageurs suisses (douze hommes et trois femmes) représenteront la Suisse lors des Européens en petit bassin de Lublin en Pologne (2-7 décembre), a annoncé Swiss Aquatics.

La sélection, emmenée par sa star Noè Ponti, ne comprend pas Roman Mityukov qui a renoncé à disputer ces joutes.

Le nombre de minima réalisés a dépassé les attentes de la fédération, se réjouit celle-ci dans un communiqué. La sélection est composée de Vanna Djakovic, Angelina Patt, Gaia Rasmussen, Maël Allegrini, Tiago Behar, Thierry Bollin, Flavio Bucca, Antonio Djakovic, Ilan Gagnebin, Gian-Luca Gartmann, Frédéric Hoigné, Julien Niederberger, Paul Niederberger, Marius Toscan et bien sûr Noè Ponti.

Les espoirs suisses reposeront avant tout sur les épaules de Noè Ponti, triple champion du monde en petit bassin en 2024 et double médaillé mondial en grand bassin cet été. Le Tessinois espère faire aussi bien que lors des derniers Européens en petit bain (Otopeni 2023), où il avait conquis trois titres (50, 100 et 200 m papillon) et une médaille d'argent sur 100 m 4 nages.

Auteur d'un nouveau record de Suisse du 200 m dos en bassin de 25 mètres ce week-end à Uster lors des championnats de Suisse, Roman Mityukov a quant à lui renoncé à ces joutes continentales. Le médaillé de bronze des JO 2024, peu à l'aise en petit bassin, préfère se concentrer sur un cycle de préparation pour la prochaine saison estivale.



Moser et le Lighting matent les "Swiss Devils" Moser (à droite) et Tampa Bay ont dominé les Devils de Timo Meier (à gauche) mardi Image: KEYSTONE/AP/Chris O'Meara Les "Swiss Devils" ont subi une lourde défaite mardi en NHL. New Jersey, qui avait inscrit au moins un point dans ses cinq dernières sorties, s'est incliné 5-1 sur la glace du Tampa Bay Lightning.

Deux Suisses se sont illustrés dans cette partie. Janis Moser a réussi un assist sur le 4-1 de Tampa Bay, marqué par Darren Raddysh à la 45e minute, pour son 5e point de la saison (1 but, 4 assists). Le défenseur biennois a terminé avec un bilan de +1.

Capitaine des Devils, Nico Hischier a quant à lui inscrit le but de l'espoir, le 3-1, à la 38e. Le centre valaisan a signé sa 4e réussite dans ce championnat, après six matches de disette. Ses compères Timo Meier et Jonas Siegenthaler sont restés "muets".

La soirée fut par ailleurs belle pour Nino Niederreiter et les Jets, qui ont dominé Columbus 5-2. L'attaquant grison a été crédité de deux mentions d'assistance pour porter son total de la saison à 13 points (4 buts et 9 assists, comme Hischier d'ailleurs). El Nino en est désormais à 493 points en saison régulière.

La 3e étoile pour Schmid L'attaquant bernois Philipp Kurashev s'est également illustré mardi avec un assist réussi dans un match gagné 3-2 après prolongation par ses San Jose Sharks face à Utah. L'homme du match fut Macklin Celebrini, auteur d'un triplé pour les Californiens.

Enfin, Akira Schmid a été désigné troisième étoile d'une partie gagnée 3-2 par Vegas face aux New York Rangers. Le portier bernois n'a pourtant effectué que 17 arrêts pour les Golden Knights, qui ont mis fin à la série de six victoires d'affilée des Rangers à l'extérieur.



LeBron James lance enfin sa 23e saison record LeBron James a signé un retour gagnant sur les parquets de NBA mardi soir Image: KEYSTONE/AP/Jae C. Hong La superstar de la NBA LeBron James a enfin lancé mardi soir sa 23e saison dans la ligue nord-américaine, un record. Et il a connu la victoire avec les Lakers face au Utah Jazz.

"King James" (40 ans) avait passé sur la touche les 14 premiers matches des Los Angeles Lakers en raison d'une sciatique, avant de débuter contre le Jazz d'Utah, à domicile, sous la clameur du public californien.

Les Lakers ont accéléré après la pause pour une large victoire 140-125 lors de laquelle LeBron James a surtout mis en avant ses qualités de passeur (11 points à 4/7 au tir, 3 rebonds, 12 assists). Le magicien slovène Luka Doncic a lui de nouveau brillé avec 37 points, 5 rebonds et 10 passes décisives.

James, meilleur marqueur de l'histoire de la NBA, a ainsi battu mardi le record du nombre de saisons qu'il codétenait jusque-là avec Vince Carter, et entamé sa quête d'une cinquième bague de champion. La veille, il avait repris l'entraînement en conditions de match pour la première fois depuis les play-off fin avril, sans douleur.

Malgré l'absence à la reprise de James, qui n'a toujours pas annoncé de date pour sa retraite, les Lakers ont bien entamé leur saison. Ils pointent à la 4e place de la Conférence Ouest avec désormais 11 victoires et 4 défaites.



Le Panama, Haïti et Curaçao qualifiés La joie des Panaméens, qui se sont qualifiés pour le Mondial 2026 Image: KEYSTONE/EPA/Bienvenido Velasco Le Panama, Haïti et la petite île de Curaçao se sont qualifiés mardi pour le Mondial 2026. Ils ont remporté leur groupe des éliminatoires de la zone Concacaf.

Ces trois pays rejoignent les Etats-Unis, le Canada et le Mexique, co-organisateurs de la prochaine Coupe du monde, parmi les nations directement qualifiées de la région.

Les Panaméens ont triomphé dans le groupe A, concluant leur campagne par un 3-0 contre le Salvador, et participeront à la compétition pour la deuxième fois après 2018. Les "Grenadiers" haïtiens ont quant à eux battu le Nicaragua (2-0) dans le groupe C, et disputeront également leur deuxième Mondial, après 1974.

Curaçao a de son côté tenu la Jamaïque en échec (0-0) dans le groupe B pour rester en tête et devenir le pays le moins peuplé (environ 150'000 habitants) qualifié dans l'histoire de la Coupe du monde. Ce sera donc la première participation de la "Blue Wave".

Le Suriname et la Jamaïque, les deux meilleurs deuxièmes de la zone, joueront en mars un tournoi de barrage intercontinental, où ils se disputeront deux tickets avec l'Irak, la RD Congo, la Bolivie et la Nouvelle-Calédonie.



Mondial 2026: Embolo et la Suisse iront "le plus loin possible" Breel Embolo et l'équipe de Suisse iront en Amérique du Nord avec beaucoup d'ambition. Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI "Sky's the Limit" ! Tel sera le mantra de l'équipe de Suisse en Amérique du Nord, où elle disputera une sixième Coupe du monde consécutive après avoir obtenu son billet mardi au Kosovo (1-1).

Breel Embolo et la Suisse iront aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada avec l'ambition d'aller "le plus loin possible", comme l'a affirmé l'attaquant bâlois mardi dans les travées du Stade Fadil-Vokrri. L'excellente campagne livrée par la troupe de Murat Yakin cet automne permet en effet d'aborder l'année 2026 avec de belles perspectives.

A Pristina, elle a assuré l'essentiel lors d'un duel toujours particulier entre Suisses et Kosovars. "De nombreux joueurs de notre groupe ont des origines ici. On voulait gagner, mais on ne voulait surtout pas perdre, car il y avait aussi un petit record à aller chercher (réd: la Suisse n'avait plus terminé une année civile invaincue depuis 1945)."

L'avant-centre de Rennes, qui a vécu sa plus belle année avec la Suisse sur le plan statistique (7 buts en 10 matches), n'a pas hésité à parler de "match nul parfait". "Personne s'est blessé, on est qualifiés et on n'a pas trop énervé les Kosovars", a-t-il plaisanté.

Euphorie légère Au coup de sifflet final, tous les membres de la délégation suisse ont enfilé un t-shirt spécial pour fêter la qualification avant de célébrer devant les supporters helvétiques ayant fait le déplacement. Mais à en croire Breel Embolo, l'euphorie est restée mesurée.

"Le match à Genève (réd: victoire 4-1 face à la Suède) a pas mal changé les choses au niveau des émotions. La qualification était pratiquement actée, même si ce n'était pas évident ce soir avec la pluie qui est tombée toute la journée", a repris le Bâlois.

"Les Kosovars ont bien défendu à cinq, ils ne voulaient rien nous donner, mais de notre côté, on se devait de faire le job, rien que pour respecter les gens qui ont fait le voyage jusqu'ici pour nous soutenir", a conclu Embolo.

