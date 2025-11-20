Federer fait une confidence ++ Krattiger/Dillier éliminés

Federer: "Les années de 18 à 20, 21 ont été dures pour moi" Roger Federer, ici en octobre à Shaghaï, est revenu sur sa nouvelle vie dans une interview pour les journaux de Tamedia Image: KEYSTONE/AP/ANDY WONG Dans une interview publiée par les journaux du groupe Tamedia, Roger Federer revient sur les moments marquants de sa carrière. Le Bâlois donne un aperçu de sa "nouvelle" vie.

On le sait depuis quelques jours, Roger Federer va entrer au Hall of Fame du tennis. Pour la vidéo annonçant la nouvelle, le vainqueur de 20 tournois du Grand Chelem a choisi un endroit particulier. Il la regarde entouré des juniors au centre de Swiss Tennis à Bienne.

La demande de revenir sur sa jeunesse s'est imposée d'elle-même au cours de la conversation. Ce qui l'a le plus surpris dans son parcours d'adolescent à membre du Hall of Fame, c'est que ce chemin "a été plus facile que je ne l'avais imaginé", explique Federer. "Je n'aurais jamais cru que j'entrerais au Panthéon du tennis ou que je gagnerais Wimbledon, j'espérais simplement réussir à passer professionnel. J'espérais que quitter l'école à 16 ans ne serait pas une erreur au final."

Federer referait le même parcours. "Je ne changerais rien. Je voudrais revivre tout cela, avec tous les hauts et les bas. Toutes ces expériences ont fait de moi la personne que je suis aujourd'hui."

Transition difficile L'homme aux 20 titres du Grand Chelem se souvient également de ses débuts. "Le plus compliqué pour moi a été la transition entre le tennis junior et le tennis professionnel. Quand on voyage beaucoup, qu'on perd souvent et qu'on est aussi émotif que moi, on se dit: je n'ai pas lu les petits caractères du contrat. Ce n'est pas seulement du plaisir et du jeu. Ce sérieux m'a pesé. Les années entre 18 et 20, 21 ans ont été difficiles."

Interrogé sur les éléments ou les personnes qui ont été déterminants dans son parcours, Federer cite d'abord Pierre Paganini, son préparateur physique: "Pierre Paganini a été extrêmement important pour moi. Il était bien plus qu'un préparateur physique, il était mon mentor. Sans lui, ma carrière aurait été différente. Il m'a montré comment et à quelle fréquence je devais m'entraîner. Et il m'a soutenu dans tout ce que je faisais."

Il évoque également son entraîneur Peter Carter, décédé dans un accident de voiture lorsque Federer avait 20 ans. "Je ne sais pas à quel point sa mort a changé ma perspective, explique-t-il. Je trouve simplement extrêmement dommage qu'il n'ait pas pu assister à une grande partie de cette incroyable carrière." Le Bâlois revient aussi sur le rôle de ses parents: "J'ai beaucoup à apprendre d'eux. Ils ne s'immisçaient pas dans mes affaires si ce n'était pas nécessaire. Ils m'appelaient, appelaient mon entraîneur à Swiss Tennis et Pierre, et demandaient: "Comment ça se passe?" Et si tout le monde disait que tout allait bien, ils ne s'en mêlaient pas."

Papa présent et fan d'Odermatt Père lui aussi depuis plusieurs années, Federer parle également de son rôle auprès de son fils Leo, qui participe déjà à des tournois: "J'essaie maintenant de construire un cadre pour Leo qui n'a que onze ans." Il ne se voit pas comme un entraîneur: "Si on a besoin de moi, je suis là. J'aime aider, même avec d'autres enfants. Mais c'est à quelqu'un d'autre de s'occuper de l'entraînement. Je me considère plutôt comme le "directeur général" de Leo. Pendant longtemps, je ne l'ai pas poussé. Mais depuis environ un an, depuis que je remarque qu'il veut jouer de plus en plus, j'essaie de lui donner cette possibilité."

Federer joue à nouveau plus au tennis qu'après la fin de sa carrière il y a trois ans. "Après ma retraite, j'ai fait beaucoup de rééducation, raconte-t-il. J'ai continué à m'entraîner, mais je ne jouais plus au tennis pour ménager mon genou. Je faisais du Pilates et je m'essayais au golf." Désormais, on le retrouve plus souvent sur les courts. "Mon genou va mieux. Je joue à nouveau beaucoup plus au tennis. Cet été, j'ai joué de temps en temps avec Ivo Heuberger."

Pourrait-il envisager de revenir davantage dans le tennis professionnel, sous quelque forme que ce soit? "Pas pour le moment. Je me concentre sur nos enfants. Peu importe qui me le demanderait, je refuserais. Je n'ai pas le temps. Je pense que tout le monde le sait. C'est pourquoi personne ne me le demande. (il rit) Mais il ne faut jamais dire jamais."

Federer parle enfin de Marco Odermatt. "Je vois des parallèles avec moi-même, note-t-il. D'après ce que je perçois de lui en tant qu'observateur extérieur, c'est quelqu'un qui recherche la pression, qui sait la gérer et qui veut faire ses preuves." Federer se montre impressionné par le Nidwaldien: "Qu'il s'agisse d'une course extrêmement difficile ou d'un échec, ce qui n'arrive heureusement pas souvent, il assume et dit les choses telles qu'elles sont. Il fait une analyse très claire. J'aime l'écouter. Il est incroyablement authentique."



L'Italie affrontera l'Irlande du Nord en demi-finale de barrages L'Italie sera opposée à l'Irlande du Nord en demi-finales des barrages Image: KEYSTONE/EPA/CLAUDIO THOMA L'Italie recevra l'Irlande du Nord en mars en demi-finale des barrages européens. Il s'agit de la première étape pour tenter de décrocher l'un des six derniers tickets pour le Mondial 2026.

Sélection de loin la plus étoilée du tirage au sort des barrages réalisé jeudi au siège de la FIFA, avec quatre titres mondiaux, la Squadra Azzurra pourrait ensuite rencontrer en finale du tableau A le vainqueur de Pays de Galles - Bosnie-Herzégovine.

Sortis mercredi soir du Top 10 de la FIFA (12e, -3 places), les Azzurri restent sur deux éliminations en barrages, contre la Suède pour la Coupe du monde 2018 (défaite 1-0, nul 0-0), et contre la Macédoine du nord (défaite 1-0) pour le Mondial 2022.

Dans le tableau B, les demi-finales opposeront Ukraine-Suède et Pologne-Albanie, alors que le tableau C mettra aux prises Turquie-Roumanie et Slovaquie-Kosovo, et le tableau D Danemark-Macédoine du nord et République Tchèque-Irlande.

Les demi-finales seront disputées le 26 mars et les finales le 31 mars 2026, toutes sur une rencontre unique.

Outre les quatre places attribuées à la zone Europe, deux autres seront en jeu pour le reste du monde: les deux meilleures équipes au classement FIFA, l'Irak et la République démocratique du Congo, attendront en finale les vainqueurs des deux prébarrages entre les quatre autres équipes.

Dans le premier tableau, la Nouvelle-Calédonie et la Jamaïque se rencontreront pour pouvoir affronter la RD Congo, et dans le second, le vainqueur de Bolivie-Suriname ira défier l'Irak.

Ce tournoi intercontinental se tiendra au cours de la fenêtre internationale prévue du 23 au 31 mars 2026, dans les stades mexicains de Guadalajara et Monterrey, sans que la répartition exacte des rencontres ne soit encore connue.



Krattiger/Dillier éliminés Marco Krattiger et Leo Dillier n'ont pas réussi un deuxième exploit Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Il n'y a plus de paires suisses aux Championnats du monde à Adélaïde. Marco Krattiger et Leo Dillier ont échoué en huitièmes de finale.

Un jour après leur exploit contre les Néerlandais Stefan Boermans et Yorick de Groot, têtes de série no 2, Krattiger et Dillier ont maintenu l'espoir de se qualifier pour les quarts pendant un set contre le duo brésilien Evandro/Arthur Lanci, têtes de série no 4, deux adversaires qu'ils avaient déjà battus auparavant.

Krattiger et Dillier avaient remporté leur seul duel précédent contre Evandro, 35 ans et 2m10, et son partenaire de six ans son cadet, en trois sets lors du tournoi Elite16 à Gstaad en juillet.

Le score de 22-24 21-12 15-13 montre que les Suisses ont pu y croire pendant un set. Après une première manche équilibrée, le Thurgovien et l'Argovien ont connu un coup de mou. Les Brésiliens en ont profité pour égaliser et prendre une avance confortable de cinq points dans le tie-break. Krattiger et Dillier ont certes réussi à réduire l'écart à un point, mais cela n'a pas suffi pour renverser la situation.



George brille mais les Wizards perdent encore Kyshawn George continue de s'améliorer en NBA Image: KEYSTONE/AP/Abbie Parr Kyshawn George continue de progresser à pas de géant. Le Chablaisien a inscrit 23 points, pris 7 rebonds et délivré 7 assists lors de la défaite des Wizards 120-109 face à Minnesota.

Encore une fois meilleur marqueur de son équipe, George dispose de la confiance de son entraîneur et en profite au maximum. En plus de cela, il a réalisé un contre et une interception pour une ligne de statistiques particulièrement brillante.

Malheureusement, cela n'aide pas les Wizards qui poursuivent leur début de saison catastrophique avec une 12e défaite consécutive, la 13e au total, pour une seule victoire.

Tout le contraire des Houston Rockets qui a signé son 10e succès de la saison, le cinquième de rang, en écartant les Cleveland Cavaliers 114-104.

Alperen Sengun s'est encore une fois montré implacable avec 28 pts, 11 rebonds et 5 assists pour une performance façon Nikola Jokic. Clint Capela est lui sorti du banc pour 14 minutes. Il a totalisé 4 pts, 5 rebonds, un contre et une interception.



Union sacrée, polémiques balayées: la qualif' suisse en 5 points La Suisse a validé mardi son billet pour la Coupe du monde 2026 au terme d'une campagne qualificative maîtrisée de bout en bout.

Union sacrée, défense de fer et polémiques balayées: voici les cinq raisons derrière l'automne réussi de Murat Yakin et ses hommes.

L'union sacrée Le sélectionneur et son capitaine n'ont jamais semblé aussi soudés que ces derniers mois. Le combat des chefs entre Murat Yakin et Granit Xhaka, qui avait failli faire imploser l'équipe de Suisse à l'automne 2023, appartient définitivement au passé. La hache de guerre avait déjà été enterrée à l'aube d'un Euro 2024 réussi, mais certaines turbulences étaient réapparues lors de la piteuse campagne de Ligue des nations conclue par une relégation en deuxième division.

A l'occasion de la tournée américaine de juin - un voyage qui a "servi de déclic", selon le directeur des équipes nationales Pierluigi Tami -, le sélectionneur et ses cadres ont posé les bases du succès de l'automne. "J'ai beaucoup discuté avec Granit, mais aussi avec Manuel Akanji et Remo Freuler", a confié Yakin mardi soir.

Les deux Bâlois se sont d'ailleurs présentés ensemble devant la presse à l'issue du match nul contre le Kosovo (1-1). Les louanges qu'ils se sont mutuellement adressées - "Granit est un leader exceptionnel", "C'est un privilège d'avoir Murat comme entraîneur" - ont confirmé le retour de l'union sacrée. Leur relation risque de rythmer encore quelques années la vie de l'équipe de Suisse, puisque le contrat du sélectionneur a été automatiquement prolongé jusqu'en 2028 après cette qualification.

Une solidité retrouvée L'année 2025 a été celle de la solidité. Ce n'est pas pour rien que la Suisse a terminé une année civile invaincue pour la première fois depuis... 1945. "Nous avions pris trop de buts en Ligue des nations (à l'automne 2024, ndlr). L'objectif était de retrouver la bonne mentalité défensive et de resserrer les rangs", a expliqué Xhaka.

Sur les dix matches qu'ils ont disputés cette année, les Helvètes n'ont encaissé que six buts, et seulement deux lors des six rencontres de qualification pour le Mondial. Après avoir expérimenté en début d'année, Murat Yakin a finalement trouvé la bonne formule défensive au meilleur des moments.

Il le doit aussi au retour en grâce de Nico Elvedi, lequel a élevé son niveau ces derniers mois pour s'affirmer comme le partenaire idéal de Manuel Akanji dans l'axe. Avec les expérimentés Ricardo Rodriguez et Silvan Widmer sur les côtés et l'impérial Gregor Kobel, qui a finalement fait taire les nostalgiques de Yann Sommer en enchaînant les blanchissages, la Suisse se rendra en Amérique du Nord avec une arrière-garde parfaitement établie.

Des indiscutables en club Sur les six matches de qualification, Murat Yakin n'a titularisé "que" 14 joueurs différents. Il a aligné trois fois de suite le même onze de septembre à octobre, effectuant un seul changement en Slovénie. Et la présence de Michel Aebischer en novembre n'était due qu'au forfait de Remo Freuler.

L'excellente forme des meilleurs joueurs du pays en club explique largement ce constat. Pourtant, cinq des onze hommes de base - Breel Embolo, Dan Ndoye, Granit Xhaka, Fabian Rieder et Manuel Akanji - ont changé d'employeur cet été, certains lors des dernières heures du mercato. Mais tous sont rapidement devenus indispensables dans leur nouvelle équipe, surtout Xhaka à Sunderland et Akanji à l'Inter Milan.

Les autres cadres de Yakin réalisent également un bon début de saison, comme Ruben Vargas à Séville ou Gregor Kobel au Borussia Dortmund. Et même ses premiers remplaçants sont des titulaires indiscutables dans de grands championnats européens, à l'image de Johan Manzambi (SC Freiburg) et de Michel Aebischer (Pise).

Des polémiques balayées L'Association suisse (ASF) a également su gérer les vents contraires auxquels elle a dû faire face lors de cet automne ô combien primordial. On pense notamment aux choix de Leon Avdullahu et Albian Hajdari, deux espoirs prometteurs, de tourner le dos à la Suisse pour défendre les couleurs du Kosovo.

Ou encore à la sortie explosive de Noah Okafor, lequel s'est ouvertement plaint du manque de considération de Murat Yakin dans la presse britannique. L'ambiance apaisée entourant la délégation helvétique a eu raison de ces débuts de polémiques qui auraient sans doute causé davantage de remous par le passé.

La qualif', c'est facile Si l'équipe de Suisse est devenue une habituée des grands tournois, c'est aussi grâce à la maîtrise qu'elle afffiche lors des phases qualificatives. Particulièrement celles menant à la Coupe du monde, plus compétitives avec seulement 16 places réservées aux équipes européennes (13 jusqu'en 2022).

Les campagnes de qualification pour les Coupes du monde 2014, 2018, 2022 et 2026 parlent d'elles-mêmes. En 36 matches, la Suisse ne s'est inclinée qu'une seule fois, face au Portugal en octobre 2017. Elle a remporté 26 rencontres et concédé 9 matches nuls. Rares sont les nations du Vieux Continent à pouvoir se targuer d'un tel bilan.



National League: Bienne gagne après avoir été mené 3-0 Un derby très disputé entre Ajoie et Bienne Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Bienne a démontré de belles ressources morales en allant s'imposer 4-3 ap à Porrentruy contre Ajoie. La lanterne rouge de National League a pourtant mené 3-0, mais n'a pas tenu la distance.

Ajoie a pris un meilleur départ et a pu caresser l'espoir de fêter pour la première fois de la saison deux victoires consécutive. Grâce notamment à Turkulainen, auteur d'un but (15e) et de deux assists sur les réussites de Christe (13e) et Honka (21e), tous les voyants étaient au vert pour les Jurassiens.

Mené 3-0, Bienne a repris espoir grâce à un gamin de 16 ans, Jonah Neuenschwander. Il s'est fait l'auteur d'un doublé (26e/31e) pour débloquer son compteur en National League. Les Seelandais ont ensuite profité de l'expulsion de Wick (5 minutes plus match) pour égaliser grâce à Sylvegard (47e). Ils ont empoché la victoire à la 64e grâce à leur capitaine Haas.Hockey



Afrique: Achraf Hakimi joueur de l'année Achraf Hakimi tout sourire Image: KEYSTONE/AP/Mosa'ab Elshamy Achraf Hakimi (27 ans) a été sacré meilleur joueur africain de l'année. Le défenseur du Paris Saint-Germain, capitaine du Maroc, a été fêté mercredi soir à Rabat.

Après une saison exceptionnelle avec son club (vainqueur notamment de la Ligue des champions et du championnat de France), Hakimi a remporté pour la première fois le prestigieux trophée décerné par la Confédération africaine (CAF).

L'arrière droit, 6e du Ballon d'Or, a devancé l'attaquant égyptien de Liverpool Mohamed Salah, meilleur joueur africain en 2017 et 2018, et le Nigérian Victor Osimhen, vainqueur en 2023. En 2024, le Nigérian Ademola Lookman, de l'Atalanta Bergame, avait été sacré. Hakimi avait été finaliste en 2023 et 2024.

"C'est vraiment un honneur pour moi d'être ici aujourd'hui et je suis fier de remporter un trophée aussi prestigieux", a déclaré Hakimi. Actuellement éloigné des terrains en raison d'une entorse à la cheville, le défenseur espère être rétabli pour mener le Maroc, pays hôte, lors de la Coupe d'Afrique des nations à partir du 21 décembre.



Coupe du monde 2026: la Suisse découvrira son groupe le 5 décembre Granit Xhaka et Murat Yakin sauront le 5 décembre contre qui ils joueront lors de la Coupe du monde 2026 Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Qualifiée pour la Coupe du monde 2026, la Suisse attend désormais de connaître les adversaires qu'elle affrontera lors de la phase de groupes. Le tirage au sort aura lieu le 5 décembre à Washington.

Après avoir obtenu leur billet pour l'Amérique du Nord mardi au Kosovo, Murat Yakin et ses joueurs ont été interrogés sur les nations qu'ils aimeraient défier l'été prochain. L'Argentine, championne du monde en titre, a souvent été citée, même si Murat Yakin a de son côté avoué "ne pas être sûr" de vouloir affronter l'Albiceleste.

La plupart ont surtout émis le souhait d'éviter le Brésil, que la Suisse a rencontré en phase de groupes lors des deux précédentes éditions, comme la Serbie. Mais une chose est sûre, il n'y aura pas de troisième duel consécutif avec les Serbes, puisque ces derniers ont manqué le coche dans les qualifications et ne disputeront même pas les barrages.

Dans le deuxième chapeau

La Suisse figurera dans le deuxième chapeau lors du tirage au sort, qui répartira les 48 équipes dans 12 groupes de quatre. Elle pourrait toutefois attendre avant de connaître tous ses adversaires, car les six derniers billets ne seront attribués qu'à l'issue de barrages européens (4) et intercontinentaux (2) du mois de mars.

La FIFA n'a pas encore indiqué clairement si les vainqueurs des barrages figureront tous dans le chapeau 4 ou s'ils seront reversés en fonction de leur classement mondial. Ce deuxième cas de figure permettrait par exemple à l'Italie de finir dans le pot 2 si elle venait à passer l'écueil des barrages.

Il est toutefois possible d'imaginer dès maintenant des groupes plus ou moins abordables pour la Suisse. Le Canada, l'un des trois pays hôtes avec le Mexique et les Etats-Unis, s'apparente à l'équipe la plus faible du premier chapeau, même s'il n'est jamais évident d'affronter une équipe jouant à domicile. Les nations à éviter sont sans doute l'Espagne, championne d'Europe en titre, l'Argentine, la France ou l'Angleterre.

L'épouvantail norvégien

La Norvège est assurément l'épouvantail du pot 3. Les Scandinaves, emmenés par la machine à marquer nommée Erling Haalad, ont déroulé lors des qualifications, écrasant l'Italie à deux reprises. Le Panama devrait en revanche être un adversaire moins redoutable.

Du quatrième chapeau, il s'agira sans doute d'éviter le Ghana, ou un des pays issu des barrages, si la FIFA décide comme expliqué plus haut de les y reverser. La Nouvelle-Zélande, qui n'a pas fait face à une grande adversité pour obtenir son billet, ou les petits poucets comme Haïti et Curaçao, sont, sur le papier, les nations les plus faibles du plateau.



Berne: plusieurs semaines d'absence pour Baumgartner Benjamin Baumgartner est au repos forcé pour plusieurs semaines Image: KEYSTONE/MARCEL BIERI Le CP Berne est privé pour plusieurs semaines, probablement jusqu'à la fin de l'année civile, de son attaquant Benjamin Baumgartner.

L'international autrichien à licence souffre d'une blessure au bas du corps, ont annoncé les Ours sans donner plus de détails.

Cette nouvelle constitue un coup dur pour le "SCB". Baumgartner est avec 12 points (8 buts, 4 assists) le deuxième meilleur compteur de son équipe en National League derrière le Finlandais Waltteri Merelä, qui est pour sa part au repos forcé jusqu'à la mi-décembre.



L'UEFA valide le retour du Barça au Camp Nou en C1 Le Barça peut rejouer au Camp Nou, également en Ligue des champions Image: KEYSTONE/AP/Joan Monfort L'UEFA a donné son feu vert au FC Barcelone pour disputer de nouveau les matches de Ligue des champions dans son stade du Camp Nou partiellement rénové.

"L'UEFA a accepté la demande, considérant que toutes les conditions nécessaires avaient été remplies" a expliqué le FC Barcelone, champion d'Espagne en titre, dans un communiqué diffusé mercredi.

Cette annonce intervient quelques jours après que le Barça a annoncé son retour dès samedi en championnat d'Espagne dans son stade mythique, qui fait l'objet depuis deux ans et demi de travaux de rénovation gigantesques dont la fin a été plusieurs fois repoussée.

Le Barça accueillera donc au Camp Nou l'Eintracht Francfort en C1 le 9 décembre, un peu plus de deux semaines après l'avoir réintégré en Liga contre l'Athletic Bilbao. Mais si Barcelone retrouve le Camp Nou, ce sera avec une capacité temporaire de 45'401 spectateurs, qui passera à 105'000 une fois les travaux de la tribune supérieure achevés, ce qui en fera le plus grand stade d'Europe.

Le retour au Camp Nou met fin à une saga compliquée pour le club au cours de laquelle il a dû reporter à plusieurs reprises la réouverture de l'enceinte, les retards des travaux et l'impossibilité d'obtenir le feu vert des autorités ayant contrarié ses plans.

Une perte considérable Le champion d'Espagne en titre, actuellement deuxième de Liga derrière le Real Madrid, jouait depuis le début de la saison 2023/24 ses rencontres à domicile au stade olympique de Montjuic, et parfois au stade Johan Cruyff, son stade d'entraînement.

Le retard pris dans les travaux représente une perte considérable pour le géant catalan qui connaît des difficultés financières et a besoin des revenus générés par son stade pour retrouver de la stabilité. On estime qu'au final Barcelone dépensera 1,5 milliard d'euros pour la reconstruction du Camp Nou.



Philipp Studhalter réélu à la présidence de la SFL Philipp Studhalter a été réélu pour deux ans à la présidence de la SFL Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Philipp Studhalter a été réélu président du comité de la Swiss Football League lors de l'assemblée générale ordinaire, a annoncé mercredi la SFL.

L'avocat lucernois de 49 ans a été confirmé à l'unanimité par les représentants des 22 clubs pour deux ans à la tête de cet organe composé de neuf membres.

Dans le cadre des élections de renouvellement, les sept membres suivants ont également été réélus à l'hôtel Schweizerhof à Berne: Patrick Burgmeier (FC Vaduz), Sandro Burki (FC Aarau), Michele Campana (FC Lugano), David Degen (FC Bâle), Urs Egger (membre indépendant), Christoph Spycher (BSC Young Boys) et Vincent Steinmann (FC Lausanne-Sport).

Le président de St-Gall, Matthias Hüppi, ne s'est en revanche pas représenté après six ans passés au sein du comité. Il sera remplacé par Marco Degennaro, le CEO du FC Sion, qui est âgé de 55 ans.



Federer sera intronisé au Hall of Fame l'an prochain Roger Federer sera intronisé au Hall of Fame l'an prochain Image: KEYSTONE/AP/Christophe Ena Roger Federer sera intronisé au Hall of Fame du tennis en août 2026, a annoncé l'institution basée à Newport.

Le Bâlois de 44 ans a été choisi dès sa première année d'éligibilité. Il est le deuxième Suisse à connaître cet honneur, après Martina Hingis en 2013.

Premier homme à avoir atteint la barre des 20 titres du Grand Chelem en simple, Roger Federer est l'un des huit seuls joueurs de l'histoire du tennis à avoir remporté les quatre trophées majeurs. Il a triomphé huit fois à Wimbledon, six à l'Open d'Australie, cinq à l'US Open et une à Roland-Garros.

Le Bâlois, dont la dernière apparition en simple remonte aux quarts de finale de l'édition 2021 de Wimbledon, avait fait ses adieux à la compétition lors de la Laver Cup 2021 à Londres en septembre. Il avait créé cette compétition par équipe pour honorer l'héritage de l'Australien Rod Laver, autre membre du Hall of Fame.

Seul membre de la classe 2026 à être intronisé dans la catégorie joueur, Roger Federer a occupé la 1re place du classement mondial pendant 237 semaines consécutives, un record qui tient toujours, et durant 310 semaines au total. Il a remporté 103 titres en simple, le dernier à Bâle où il avait triomphé pour la 10e fois en 2019.

"Une grande leçon d'humilité" "C'est un immense honneur d'être intronisé au International Tennis Hall of Fame et de côtoyer tant de grands champions de ce sport, déclare Roger Federer, cité dans le communiqué de l'International Tennis Hall of Fame. "Tout au long de ma carrière, j'ai toujours accordé une grande importance à l'histoire du tennis et à l'exemple donné par ceux qui m'ont précédé", a-t-il ajouté.

"C'était très spécial d'apprendre la nouvelle à Swiss Tennis, entouré de la prochaine génération de joueurs, là où mon propre parcours a commencé", a encore souligné l'ex-no 1 mondial, qui a appris la nouvelle alors qu'il se trouvait au Centre national à Bienne. "Etre reconnu de cette manière par le sport et par mes pairs est une grande leçon d'humilité", a-t-il lâché.



Une première sélection sans surprise pour Rafel Navarro Rafael Navarro a livré une première sélection sans surprise Image: KEYSTONE/AP/Anthont Anex Rafel Navarro fait appel à des joueuses qui ont fait leurs preuves pour sa première liste en tant que sélectionneur de l'équipe de Suisse.

Le nouveau coach national ne procède qu'à peu de changement par rapport à la dernière sélection de Pia Sundhage fin octobre.

Pour le dernier camp de l'année et le premier de l'ère Rafel Navarro, Eseosa Aigbogun, Laia Ballesté et Svenja Fölmli font leur retour dans le cadre national à la place de Lia Kamber, Leela Egli et Julia Stierli, blessée. Elvira Herzog est également de retour après une blessure à la hanche.

L'expérience est primordiale Il est important pour lui de créer la meilleure équipe possible, d'avoir suffisamment de diversité à chaque position, a-t-il expliqué pour justifier ces quelques changements. "Je cherche à constituer une équipe équilibrée, avec des joueuses qui puissent contribuer à mon style de jeu", a-t-il lâché.

Lors de la conférence de presse pour l'annonce de la sélection, il avait souligné à plusieurs reprises l'importance de l'expérience dans l'équipe. Aigbogun, une joueuse qui n'était que rarement prise en compte sous Pia Sundhage, compte ainsi déjà 99 sélections.

Depuis qu'il a signé son contrat il y a deux semaines, Rafael Navarro a également été en contact avec la capitaine Lia Wälti: "Je pense que Lia, en tant que capitaine, peut beaucoup m'aider. Bien sûr, c'est moi qui prends les décisions à la fin, mais au début, il est important pour moi de connaître son avis", a souligné l'Espagnol.

Lia Wälti, qui a dû être remplacée ce week-end en championnat d'Italie, n'est pas gravement blessée: "Nous sommes en contact avec son club, la Juventus de Turin, et il semble qu'elle puisse également entrer en jeu."

Un nouveau coach athlétique Le dernier camp de l'année débutera lundi prochain, lorsque les joueuses s'envoleront pour Jerez en Espagne, afin de s'entraîner pendant une bonne semaine. "Je me réjouis beaucoup de pouvoir enfin faire la connaissance des joueuses", a déclaré Rafael Navarro.

En Espagne, l'équipe nationale s'entraînera également avec un nouveau coach athlétique: Norbert Callau Arbo reprendra les fonctions de Michel Kohler, qui quitte l'équipe à sa demande. Navarro connaît Callau Arbo pour l'avoir côtoyé au FC Barcelone. Alors que Navarro était coach assistant des femmes, Callau Arbo travaillait pour la deuxième équipe des hommes.

En revanche, le poste de coach assistant n'est pas encore pourvu. Une décision à ce sujet sera prise après les matchs internationaux contre la Belgique le 28 novembre et contre le Pays de Galles le 2 décembre.



Krattiger/Dillier se hissent en 8es de finale à Adelaide Krattiger (à gauche) et Dillier sont en 8es de finale des Mondiaux Image: KEYSTONE/DPA/MARIUS BECKER Le duo Marco Krattiger/Leo Dillier a sauvé l'honneur helvétique dans la phase à élimination directe des Mondiaux d'Adelaide. Les deux hommes se sont qualifiés mercredi pour les 8es de finale.

Krattiger/Dillier se sont imposés 21-14 21-19 face aux Néerlandais Stefan Boermans/Yorick De Groot. Ils ont ainsi fait mieux que les paires Anouk Vergé-Dépré/Zoé Vergé-Dépré et Yves Haussener/Julian Friedli, battues en 16es de finale la veille. Les duos Annique Niederhauser/Leona Kernen et Adrian Heidrich/Jonathan Jordan avaient quant à eux été sortis en barrages mardi.

Krattiger/Dillier feront figure d'outsiders jeudi en 8es de finale. Ils défieront les Brésiliens Evandro Gonçalves/Arthur Mariano Lanci, 5es des Jeux de Paris 2024 et vainqueurs de leurs quatre premiers matches à Adelaide. Evandro/Arthur Lanci ont toutefois frisé la correctionnelle en 16es de finale, où ils ont effacé trois balles de match face aux Australiens Bradley Fuller/Ben O'Dea.

