En F1, Carlos Sainz rejoint Williams

McIntosh et Popovici entament leur moisson d'or Summer McIntosh trop forte pour la concurrence Image: KEYSTONE/AP/Matthias Schrader Deux stars annoncées, deux premiers titres olympiques. La Canadienne Summer McIntosh a assommé lundi le 400 m 4 nages des JO de Paris, alors que le Roumain David Popovici a remporté le 200 m libre. L'adolescente de Toronto, 17 ans, et le filiforme sprinteur de Bucarest, 19 ans, incarnaient déjà l'avenir de la natation, plus retentissantes éclosions de la dernière olympiade avec Léon Marchand. Mais comme le Français, il leur fallait confirmer sur la grande scène olympique: McIntosh, déjà argentée samedi sur 400 m libre, a dominé de bout en bout le 400 m 4 nages. En 4'27''71, la jeune surdouée a devancé les Américaines Katie Grimes (4'33''40) et Emma Weyant (4'34''93). Double championne du monde de la distance (2022, 2023), elle avait fracassé mi-mai sa marque de référence lors des sélections canadiennes en 4'24''38. Et la moisson de la jeune fille, qui a baptisé son chat Mikey en hommage à l'icône Michael Phelps, ne fait que commencer: elle replongera mercredi en séries du 200 m papillon, dont elle est également double championne du monde (2022, 2023). McIntosh devrait enchaîner jeudi avec le relais 4x200 m libre, puis les séries et demi-finales vendredi du 200 m 4 nages, pour une éventuelle finale samedi. Popovici s'arrache Sur 200 m libre, David Popovici a lui régalé l'Arena-La Défense de sa nage déliée, qui donne l'impression de déjouer la résistance de l'eau plutôt que de lui opposer sa puissance. Mais il a bataillé, encore en retard à dix mètres de la ligne, avant de s'imposer à la touche en 1'44''72 devant le Britannique Matthew Richards (1'44''74) et l'Américain Luke Hobson (1'44''79). Révélé lors des Mondiaux 2022 avec un rare doublé 100 m-200 m, le jeune Roumain a eu du mal l'année suivante à concilier performances et passage de son baccalauréat et son permis, mais semble de retour à son meilleur niveau. Il replongera dès mardi matin pour les finales du 100 m libre dont il est l'un des favoris, détenteur de la deuxième meilleure marque de l'année (46''88) derrière le record du monde du Chinois Pan Zhanle (46''80).

La Suisse 7e, l'or pour le Japon Noe Seifert et la Suisse ont fini 7es par équipe Image: KEYSTONE/EPA/CHRISTIAN BRUNA Les gymnastes suisses ont pris la 7e place du concours olympique par équipe. Le Japon a remporté l'or devant la Chine et les Etats-Unis. Contrairement aux qualifications, seuls trois gymnastes et non quatre ont pris part à la finale sur les six agrès. Aux Jeux de Tokyo il y a trois ans, les Suisses avaient terminé à la 6e place. Matteo Giubellini, Florian Langenegger, Noe Seifert, Taha Serhani et Luca Giubellini n'auraient de toute façon pas pu faire mieux que sixièmes, le top 5 étant trop éloigné. Il a manqué 0,833 point pour réitérer l'exploit et devancer les Italiens. Les Suisses ont commis trois erreurs majeures. Au saut, le premier engin, Luca Giubellini a failli tomber à la réception et a obtenu 1,167 point de moins que les 14,600 des qualifications. Noe Seifert a de nouveau raté sa sortie à la barre fixe, et au cheval d'arçons, Matteo Giubellini a dû interrompre son exercice. Les Suisses ont été très forts aux anneaux, pourtant leur engin le plus faible. Ce n'est finalement qu'au sol qu'ils ont obtenu plus de points que lors des qualifications. Les Suisses se sont présentés avec cinq novices olympiques et une moyenne d'âge de 23 ans. Les perspectives sont donc prometteuses pour la suite. Pour Serhani, 29 ans, il s'agissait de la dernière compétition de sa carrière. Les Japonais ont remporté l'or olympique pour la huitième fois dans cette épreuve par équipe. Ils ont même rattrapé les Chinois, nettement en tête avant le dernier engin. Mais une double chute à la barre fixe a précipité la défaite de la Chine. Les Etats-Unis sont eux montés sur le podium pour la première fois depuis 2008.

Carlos Sainz rejoint Williams Carlos Sainz pilotera une Williams l'ann Image: KEYSTONE/AP Carlos Sainz s'est engagé avec Williams en vue de la saison 2025 et au-delà. Le pilote Ferrari a mis fin à un suspense qui entravait le marché des transferts en Formule 1. L'Espagnol de 29 ans "rejoint Williams en provenance de Ferrari pour un contrat de deux ans avec une option pour une prolongation", a annoncé Williams Racing dans un communiqué. Le transfert du vainqueur de trois Grands Prix tenait en haleine toutes les écuries, puisque son sort risque de modeler le mercato, au lendemain du début de la trêve estivale. Carlos Sainz était en effet convoité depuis plusieurs semaines par de nombreuses écuries en quête d'un pilote, Audi ou Alpine l'ayant courtisé notamment. L'Espagnol aurait secrètement espéré que les tensions chez Red Bull pousse Max Verstappen à partir afin qu'il puisse le remplacer dans l'écurie autrichienne, mais le Néerlandais et son parton Chris Horner ont affirmé que le triple champion du monde ne quitterait pas l'écurie. Carlos Sainz a pris la sixième place du Grand Prix de Belgique à Spa-Francorchamps dimanche, et pointe à la cinquième place du classement du championnat du monde après la 14e manche.

Pas de médaille pour Felix Vogg en individuel Felix Vogg a terminé au 8e rang du concours complet Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Felix Vogg n'est pas parvenu à effacer la déception de l'épreuve par équipe en décrochant une médaille olympique en individuel en concours complet, lundi dans le parc du château de Versailles. Le cavalier d'origine allemande doit finalement se contenter du 8e rang, après avoir digéré la déception engendrée par la 5e place par équipe obtenue en compagnie de Robin Godel et de Mélody Johner. Quatrième à 0,1 point de la troisième marche du podium après le dressage et le cross, Felix Vogg a manqué son affaire lundi en saut d'obstacles. En selle de Dao De L'Océan, il a commis une faute dans la dernière manche du par équipe - alors que la médaille s'était déjà envolée pour la Suisse - puis une autre en finale individuelle. Vogg (34 ans) échoue au final à 7,4 points de la médaillée de bronze, la Britannique Laura Collett, sacrée par équipe lundi. L'Allemand Michael Jung s'est paré d'or, l'Australien Christopher Burton décrochant quant à lui le bronze.

Flückiger 5e en VTT, l'or pour Tom Pidcock Mathias Flückiger, avec son numéro 3, n'a pu faire mieux que 5e en VTT aux JO Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Pas de médaille pour Mathias Flückiger et Nino Schurter lors de l'épreuve olympique de cross-country. A Elancourt, le Bernois de 35 ans a pris la 5e place d'une course gagnée par Tom Pidcock. Ce n'est décidément pas les Jeux des vététistes helvétiques. Après la déception d'Alessandra Keller chez les dames, c'est celle - conjointe - de Mathias Flückiger et Nino Schurter qui prédomine lundi. Depuis 1996 et l'introduction du VTT aux JO, c'est la deuxième fois que la Suisse repart sans une médaille après Athènes en 2004. Si le champion olympique de Rio Nino Schurter (9e) s'est vite rendu compte que le rythme était trop élevé pour lui, le médaillé d'argent de Tokyo Mathias Flückiger a tenu le choc bien plus longtemps. Mais le Bernois n'a jamais pu viser mieux que le bronze. Il a bien tenté de prendre la roue de Pidcock lors de sa remontée, seulement le rythme du Britannique était insoutenable. Après avoir crevé à la fin du troisième tour alors qu'il était en tête avec le Français Victor Koretzky, le vainqueur de l'Amstel Gold Race a dû se battre pour revenir tout devant. Et dans le dernier tour, les deux hommes et le Sud-Africain Alan Hatherly se sont livré une sérieuse bataille. Dans la dernière portion, Pidcock a pris de grands risques et a un peu "coupé la route" à Koretzky qui a dû déclipser l'une de ses chaussures. Le Britannique a pu filer vers l'or et franchir la ligne sous les huées du public français. Koretzky a obtenu l'argent et Hatherly le bronze.

Une vaine remontada pour Rafael Nadal Rafael Nadal: sa dernière en simple à Roland-Garros ? Image: KEYSTONE/EPA/FRANCK ROBICHON Il n’y a pas eu de miracle pour Rafael Nadal. Malgré un extraordinaire baroud d’honneur, le Majorquin s’est logiquement incliné au deuxième tour devant Novak Djokovic. Le Serbe s’est imposé 6-1 6-4 dans ce soixantième duel entre les deux hommes, peut-être le dernier de l’histoire entre deux représentants du Big Four. Longtemps à sens unique, cette rencontre a surtout valu pour la vaine remontada de Rafael Nadal. Mené 4-0 dans le deuxième set, l’homme aux 14 titres à Roland-Garros a égalisé à 4-4 dans une ambiance délirante avec les spectateurs du Philippe Chatrier tout acquis à sa cause. Mais même devant un public aussi hostile, Novak Djokovic reste Novak Djokovic, ce monstre de sang-froid qui est parvenu à retrouver très vite ses esprits pour gagner les deux derniers jeux de la rencontre. Son adversaire en huitième de finale sera le vainqueur de la rencontre entre l’Allemand Dominik Koepfer (ATP 70) et l’Italien Matteo Arnaldi (ATP 45). Quant à Rafel Nadal, il lui reste encore le double avec Carlos Alcaraz pour viser une nouvelle médaille d’or. Mais la grande question est de savoir si le Majorquin a livré lundi son dernier match en simple à Roland-Garros...

L'équipe de Suisse finalement 5e en concours complet Robin Godel a manqu Image: KEYSTONE/EPA/ERIK S. LESSER L'équipe de Suisse n'a finalement pas signé d'exploit dans le Concours complet des JO de Paris. Troisième avant le saut d'obstacles grâce à la pénalité de 20 points infligée au Japon pour un changement de cheval, elle a reculé au 5e rang. Felix Vogg (6e) lorgne en revanche le podium avant la grande finale individuelle (dès 15h). Felix Vogg, le Fribourgeois Robin Godel et Mélody Johner pointaient toujours en 3e position après le passage de la Valdo-Valaisanne, qui a écopé de 8,8 point de pénalité en selle de Toubleu de Rueire. Mais le rêve s'est brisé après les trois fautes commises par Robin Godel sur Grandeur de Lully. Le dernier cavalier japonais ayant assuré un sans-faute, les espoirs de médaille s'étaient envolés avant même le passage de Felix Vogg et Dao De l'Océan. Le cavalier d'origine allemande a fait tomber une perche, préservant la 5e place par équipe ainsi que ses chances en individuel. Mais il est à 3 points de la troisième marche du podium. Le titre par équipe est revenu à la Grande-Bretagne, devant la France. Le Japon s'est paré de bronze, avec une marge de 12,6 points sur la Suisse. A noter que Vogg sera le seul Helvète présent en finale individuelle (top 25) à Versailles, Johner et Godel se classant respectivement 29e et 30e.

Tanja Hüberli et Nina Brunner commencent bien Tanja Hüberli (à gauche) et Nina Brunner ont parfaitement entamé leur tournoi olympique (archives). Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Tanja Hüberli et Nina Brunner ont remporté leur premier match de poules du tournoi olympique. La paire helvétique a battu les Espagnoles Alvarez/Moreno lundi au stade Tour Eiffel (21-12 21-19). Hüberli et Brunner, qui peuvent nourrir des espoirs de médaille dans ces Jeux, ont été solides pour éviter de disputer un troisième set. Elles joueront leur deuxième match dans l,e groupe F mercredi face aux Allemandes Ludwig/Lippmann (10h) L'autre paire suisse engagée dans ces JO, Esmée Böbner et Zoé Vergé-Dépré, entrera en lice lundi après-midi dans le groupe D. Elles affronteront les Lettones Graudina/Kravcenoka à 17h00.

Trois embarcations suisses passent les repêchages Roman Röösli (gauche) et Andrin Gulich ont remporté le repêchage du deux sans barreur et disputeront les demi-finales mercredi. Image: KEYSTONE/EPA/ALI HAIDER Les quatre de couple masculin et féminin helvétiques se sont qualifiés pour la finale olympique lundi en passant par les repêchages. Le deux sans barreur a aussi passé le cap et disputera les demies. Longtemps en tête, le quatuor suisse composé de Scott Bärlocher, Dominic Condrau, Maurin Lange et Jonah Plock a finalement terminé deuxième en résistant in extremis au retour des Norvégiens. Médaillés d'argent aux derniers championnats d'Europe, ils devront sortir le grand jeu mercredi (12h26) à Vaires-sur-Marnes pour espérer décrocher une breloque. Fabienne Schweizer, Célia Dupré, Pascale Walker et Lisa Lötscher ont quant à elles terminé en trombe pour s'imposer devant le quatuor chinois. Elles auront elles aussi l'occasion de se battre pour une médaille mercredi (12h38). Gulich/Röösli se rattrapent bien Un peu plus tôt dans la matinée, le deux sans barreur d'Andrin Gulich et Roman Röösli a bien réagi après une décevante quatrième place obtenue en séries dimanche. Les deux Suisses ont facilement remporté leur course de repêchage avec près de trois secondes d'avance sur le duo italien. Les champions du monde en titre tenteront de rallier la finale mercredi. Leur demi-finale est prévue en matinée (10h34).

Comme à Tokyo, Nils Stump a été éliminé d'entrée Nils Stump rêvait de médaille aux JO de Paris. Il a mordu la poussière dès son premier combat. Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Battu dès son premier combat aux JO de Tokyo en 2021, Nils Stump a connu pareille désillusion à Paris où il rêvait de monter sur le podium. Enorme désillusion pour Nils Stump. No 3 mondial en catégorie moins de 73 kg, le Zurichois a été éliminé dès son entrée dans la compétition aux JO de Paris 2024. En 16es de finale, le judoka du club d'Uster a perdu au golden set face au Mongol Erdenebayar Batsaya sur wazari. Offensif et déterminé dans les premières minutes, le champion du monde 2023 a fini par craquer au plus mauvais moment, face au no 26 de la hiérarchie mondiale. Il y a trois ans, Stump, avait déjà connu l'élimination au 1er tour des JO de Tokyo.

Le Japon pénalisé, la Suisse 3e avant le saut du concours complet Felix Vogg et la Suisse pointent désormais au 3e rang avant le saut Image: KEYSTONE/EPA/TOLGA AKMEN Après le bronze d'Audrey Gogniat au tir, la Suisse pourrait bien également décrocher une médaille en hippisme lundi. L'équipe de concours complet passe en effet de la 4e à la 3e place avant le saut d'obstacles programmé lundi à Versaille. La raison de cette progression porte un nom: Cekatinka. Le cheval du Japonais Ryuto Kitajima n'a pas passé le contrôle vétérinaire, contraignant le cavalier à choisir une autre monture. Le Japon écope de 20 points de pénalité en raison du changement de cheval et n'occupe plus que le 5e rang avec 113,8 points de pénalité. Après deux des trois épreuves de ce Concours complet, les Japonais avaient 8,6 points d'avance sur l'équipe de Suisse, composée de Felix Vogg (4e en individuel), du Fribourgeois Robin Godel et de la Valdo-Valaisanne Mélody Johner. Les Helvètes possèdent une marge de 7,6 points sur la Belgique (4e), soit l'équivalent de deux fautes en saut. Le Japon accuse 11,4 points de retard.

Première médaillée suisse, Audrey Gogniat décroche le bronze Audrey Gogniat est la première médaillée suisse aux JO de Paris 2024. Image: KEYSTONE/AP/Manish Swarup La première médaille suisse aux JO de Paris est romande. La tireuse jurassienne Audrey Gogniat a obtenu le bronze, au terme d'une finale parfaitement maitrisée. Audrey Gogniat est la première médaillée suisse des Jeux Olympiques de Paris 2024. A Châteauroux, la Jurassienne a décroché le bronze au tir à la carabine à air comprimé à 10 m. Déjà troisième lors des qualifications de dimanche, la Franc-Montagnarde a fait preuve d'une grande régularité durant sa finale, figurant sur le podium durant l'ensemble de la compétition. Malgré la pression, Audrey Gogniat aura su garder la tête froide, ne réalisant qu'un tir inférieur à 10 points sur 22 tentatives! Pour la Jurassienne, il s'agit de la deuxième médaille de l'année dans un grand championnat. Elle avait déjà décroché le bronze, en mars dernier, lors des championnats d'Europe à Györ, en Hongrie. La dernière médaille jurassienne aux JO d'été datait de 2012 avec le sacre à Londres de Steve Guerdat dans l'épreuve individuelle du saut d'obstacles, en hippisme.

Le second entraînement de triathlon dans la Seine annulé Il n'y aura pas de "familiarisation" des triathlètes avec la Seine avant les épreuves individuelles. Les pluies tombées vendredi et samedi sur Paris ont souillé la Seine et contraint les organisateurs des Jeux olympiques à annuler le second entraînement prévu lundi matin dans le fleuve, après celui de dimanche. Les organisateurs restent "confiants" sur la tenue des épreuves mardi et mercredi, ont-ils dit dans la nuit de dimanche à lundi. Après une réunion avec le comité d'organisation des JO, les autorités locales et Météo-France, la fédération internationale de triathlon a pris la "décision d'annuler la partie natation de la familiarisation triathlon" prévue lundi matin, comme la veille, car les "niveaux de qualité de l'eau (...) ne présentent pas les garanties suffisantes", ont indiqué Paris 2024 et World Triathlon dans un communiqué. Ceci "est dû aux pluies qui se sont abattues sur Paris" vendredi, pendant la cérémonie d'ouverture, et samedi, ont-ils affirmé. Ils n'ont pas précisé le taux des bactéries E.Coli et entérocoques qui doivent être en deçà d'un certain seuil, mais ont rappelé que "la priorité est la santé des athlètes". Dimanche matin, l'adjoint à la mairie de Paris aux JO et à la Seine Pierre Rabadan avait indiqué que le "dépassement" des seuils pour les analyses de samedi n'était pas "très important". Les décisions sur l'autorisation ou non donnée aux athlètes de nager dans le fleuve sont prises la nuit précédant l'événement sur la base d'un certain nombre d'éléments, dont les analyses de la qualité de l'eau effectuées la veille et qui prennent 24h à livrer leur verdict. Si la qualité de l'eau était insuffisante à J-1, les organisateurs ont prévu des "jours de contingence" pour reporter les épreuves. Le triathlon est la première discipline olympique qui doit se tenir dans la Seine, avant la natation en eau libre la deuxième semaine des JO de Paris. L'épreuve individuelle masculine de triathlon doit débuter mardi à 8h00, avant l'épreuve individuelle féminine mercredi à la même heure.

Schurter, Flückiger et Stump visent le podium Les chances de médaille seront nombreuses lundi aux JO de Paris dans le camp suisse. Nino Schurter et Mathias Flückiger visent le podium en VTT, mais les places y seront chères. Autre temps fort helvétique de la journée, le tournoi de judo des moins de 73 kg, avec l'ambitieux Nils Stump. La lutte s'annonce belle sur la Colline d'Elancourt à Saint-Quentin-en-Yvelines dès 14h10. Une lutte interne peut-être, l'union sacrée semblant difficile à imaginer entre Nino Schurter et Mathias Flückiger. A Tokyo en 2021, Flückiger s'était paré d'argent, Schurter terminant pour sa part "chocolat". Il y a évidemment suffisamment de place sur le podium pour le Bernois et pour le Grison, lequel vise une quatrième médaille olympique après le bronze de 2008, l'argent de 2012 et l'or de 2016. Mais le favori reste le tenant du titre Tom Pidcock. Et les Français Jordan Sarrou et Victor Koretzky ont les crocs. En judo, Nils Stump est mûr pour un premier exploit olympique chez les moins de 73 kg, trois ans après avoir été sorti d'entrée à Tokyo. Le champion du monde 2023, qui s'est paré de bronze lors des Mondiaux 2024 alors qu'il revenait d'une blessure à une épaule, affrontera le Mongol Erdenebayar Batzaya en 16e de finale. Autre chance de médaille, moins attendue celle-là: Audrey Gogniat cherchera à créer l'exploit en finale du concours à la carabine à 10 m. La Jurassienne a brillé lors des qualifications, qu'elle a conclues au 3e rang. Mais la pression sera forcément grande sur ses épaules lundi matin à Châteauroux. Les beachvolleyeuses entrent en scène L'équipe de Suisse de gymnastique abordera quant à elle sans pression la finale, pour laquelle elle s'est qualifiée en 7e position. Une médaille semble néanmoins inaccessible pour Matteo Giubellini (12e des qualifications en individuel) et ses partenaires. Les ambitieuses beachvolleyeuses entreront elles en lice à l'ombre de la Tour Eiffel. Doubles championnes d'Europe, Tanja Hüberli et Nina Brunner se mesureront aux Espagnoles Daniela Alvararez/Tania Moreno, alors que le duo Esmée Böbner/Zoé Vergé-Dépré se frottera aux solides Lettones Tina Graudina/Anastasija Samoilova.