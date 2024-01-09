Franzoni domine le Super-G ++ Les Sports Awards en mars

Lausanne-Sport face à des Tchèques Le LS jouera contre le Sigma Olomouc en seizièmes de finale de la Conference League Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Lausanne connaît son prochain adversaire en Coupe d’Europe. Les Vaudois affronteront les Tchèques de Sigma Olomouc en seizièmes de finale de la Conference League.

Lors du tirage au sort effectué vendredi à Nyon, l'actuel 7e de Super League a hérité d’un tirage plutôt corsé. Outre le vainqueur de la Coupe de Tchéquie, le champion bosnien Zrinjski Mostar était aussi une option possible.

Sigma Olomouc n’affichait toutefois pas une grande forme avant la trêve hivernale. Les Tchèques ont perdu leurs cinq derniers matches officiels. En championnat, le club végète à la 8e place, en milieu de tableau. En phase de ligue de Conference League, Olomouc est passé à la raclette avec la 24e et dernière place qualificative, avec deux victoires, un nul et trois défaites. Les Tchèques ont été uniquement sauvés par une meilleure différence de buts.

De son côté, le LS a manqué de peu le top 8 et la qualification directe pour les huitièmes, en terminant à la 9e place. En seizièmes, l'équipe de Peter Zeidler bénéficiera de l’avantage du terrain avec le match retour le 26 février. L’aller en Tchéquie aura lieu une semaine plus tôt.

En cas de qualification, les Lausannois tomberaient sur beaucoup plus gros en huitièmes. Parmi les possibles adversaires figurent Mayence, dirigé par Urs Fischer, ou le tenant de la Coupe de Chypre AEK Larnaca.



Franzoni domine le Super-G de Wengen, von Allmen 3e Marco Odermatt aérien à Hundschopf Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Les Suisses se sont fait battre lors du Super-G de Wengen. Giovanni Franzoni a remporté son premier succès en Coupe du monde, alors que Franjo von Allmen a pris la 3e place et Marco Odermatt la 4e.

Petite surprise sur le Lauberhorn. Alors que l'on attendait les meilleurs représentants de Swiss-Ski en vitesse, c'est un Italien qui a réussi à remporter sa première course de Coupe du monde. Parti avec le dossard 1, Giovanni Franzoni a confirmé sa 3e place de Val Gardena et ses deux victoires lors des deux entraînements de la descente cette semaine.

Parfait du haut en bas avec notamment un Ziel-S magnifiquement négocié, le Transalpin a placé la barre très haut. Derrière l'Italien, on retrouve l'Autrichien Stefan Babinsky à 0''35. Et sur la troisième marche du podium, le vainqueur de l'an dernier Franjo von Allmen. Trop agressif à la Minschkante, le Bernois a su ne pas s'affoler en réalisant un très bon Kernen-S. Il a cependant perdu ses 0''37 dans la dernière partie en étant un tout petit peu moins à l'attaque que Franzoni.

Et Marco Odermatt? Forcément très attendu, le triple tenant du titre de la descente a déçu, comme l'an dernier. Parfait jusqu'à l'entrée du Kernen-S, le Nidwaldien a perdu trop de temps avant de passer sous le pont. Il est certes revenu un peu, mais le mal était fait malgré une fin de parcours aussi bonne que Franzoni.

Le patron de la Coupe du monde se consolera en se disant qu'il n'aura pas besoin de se plier au protocole des garçons sur le podium et qu'il pourra se préparer au mieux pour samedi. L'année passée, le skieur d'Hergiswil avait remis l'église au milieu du village lors de la descente avec une manche magnifique et un Kernen-S de toute beauté.

Stefan Rogentin a comme souvent réussi une course très honnête sur une piste qu'il aime bien. Le Grison a pris le 7e rang. Tant Alexis Monney (16e), Loïc Meillard (19e) que Justin Murisier (23e) ont manqué leur coup. Ce fut plus difficile pour le skieur du Val de Bagnes en raison d'une luminosité moins bonne que pour les premiers concurrents.



Les Sports Awards auront lieu le 29 mars Les Sports Awards auront lieu le 29 mars Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Les Sports Awards, initialement prévus début janvier et reportés à la suite des tragiques événements de Crans-Montana, auront lieu le 29 mars. C’est ce qu’annonce la SSR vendredi.

Le gala télévisé, qui devait se tenir le 4 janvier à Zurich, avait été annulé par respect pour les victimes de l’incendie survenu à la Saint-Sylvestre.

La cérémonie honorant les meilleures sportives et sportifs suisses de l’année se déroulera à la date de remplacement dans le format habituel, précise la SSR.

"Il nous importait de reporter les Sports Awards 2025 plutôt que de les annuler complètement, a déclaré Roland Mägerle, responsable de SRF Sport. Nous souhaitons offrir à tous les nominés une vitrine à la hauteur de leurs exploits réalisés durant la période concernée. Fin mars était pratiquement la seule option viable, vu le calendrier sportif chargé de cette année."

Depuis 1950, les meilleurs athlètes helvétiques sont récompensés en fin d’année. Jamais le gala n’avait été totalement annulé. En 2020, face à la pandémie de covid, elle avait pris une forme adaptée sous le thème "Le meilleur des 70 ans".



Red Bull dévoile sa nouvelle voiture en grande pompe Max Verstappen va piloter une voiture toute nouvelle avec un moteur construit de zéro Image: KEYSTONE/AP/ALTAF QADRI Red Bull a dévoilé à Detroit, fief de son nouveau partenaire Ford, sa monoplace pour la saison 2026, avec son nouveau pilote français Isack Hadjar et l'incertitude liée au changement de règlement.

Sous les voûtes de l'ancienne gare Michigan Central de Detroit, bâtiment plus que centenaire de style architectural Beaux-Arts, l'heure n'est plus aux trains mais aux bolides, en particulier ceux des écuries Red Bull et Racing Bulls, dont les nouveaux modèles ont été dévoilés devant quelques centaines d'invités jeudi soir, à moins de deux mois du début de la saison en Australie (7 mars).

Sur scène, la cérémonie a pris un accent français, celui de Laurent Mekies, manager de Red Bull depuis juillet 2025, puis d'Isack Hadjar, jeune prodige parisien propulsé no 2 de l'équipe après une saison d'apprentissage réussie chez Racing Bulls.

Hadjar, pas impressionné par l'assemblée, a dit son "privilège" de concourir désormais au côté de Max Verstappen, le quadruple champion du monde néerlandais, astre de la marque de boisson énergétique auprès duquel aucun équipier n'a pour l'instant réussi à s'épanouir.

Le Français âgé de 21 ans se projette à long terme avec Red Bull, il entend "gagner la confiance d'équipe, se montrer performant et prolonger", a-t-il expliqué un peu plus tôt dans l'après-midi, au coeur d'un marathon médiatique qu'il n'a pas fait semblant d'apprécier. Hadjar préfère la piste et s'impatiente des premiers tours avec son nouveau bolide, "tous mes sens, tous mes capteurs vont être à l'affût", dans dix jours, a-t-il compté avec gourmandise.

Moteur construit "de zéro"

Outre quelques changements cosmétiques, les dernières monoplaces sont surtout attendues en réponse à une nouvelle réglementation technique qui les rendront plus petites et plus légères. Le moteur, déjà hybride depuis 2014, va aussi changer avec une augmentation de l'apport de l'énergie électrique et l'utilisation de carburants dits "100% durables".

Red Bull, qui comptait jusqu'ici sur Honda, avait pris le pari en 2023 de développer pour 2026 son propre moteur en partenariat avec le mastodonte de l'automobile Ford, qui fait ainsi son retour en F1, vingt-deux ans après son départ.

"Vous êtes en face du plus gros changement réglementaire de l'histoire de la Formule 1 moderne", a expliqué Laurent Mekies, nommé directeur de Red Bull en remplacement de l'historique Christian Horner en juillet dernier.

Entre influenceurs, mini-concert de rap et ingénieurs aux casques de réalité virtuelle vissés sur le crâne, dans une ambiance branchée et prétentieuse, le Français âgé de 48 ans a officié en habile maître de cérémonie, en tempérant les attentes autour de l'équipe aux six titres constructeurs.

"Je pense que ce serait tout simplement naïf de notre part de penser que l'on puisse faire notre moteur de zéro (...) et aller dès le début être plus compétitif que des gens qui l'ont fait depuis 95 ans."

"Max (Verstappen), c'est sans doute un de ceux qui comprend le mieux la taille du challenge", a assuré le directeur, à propos de son insatiable champion à la deuxième partie de saison 2025 folle, passé à deux points d'un nouveau titre, conquis par le Britannique Lando Norris.

"Ca va prendre un certain temps de s'y faire (à la voiture), on va devoir comprendre comment en tirer les meilleures performances, se familiariser avec elle", a commenté le Néerlandais, qui dit "très bien s'entendre" avec Hadjar.



Les Jets poursuivent leur retour en grâce Pas de point pour Nino Niederreiter Image: KEYSTONE/AP/MATT SLOCUM En NHL, les Winnipeg Jets vont mieux. Après onze défaites consécutives, l'équipe de Nino Niederreiter a remporté sa quatrième victoire d'affilée en s'imposant 6-2 face au Minnesota Wild.

Niederreiter ne s'est pas franchement illustré dans cette partie avec plus de 13 minutes de jeu et plus de deux minutes en power-play. Son coéquipier Mark Scheifele a lui inscrit un but et délivré 3 assists.

Cette série positive permet au club canadien de croire encore aux play-off. Les Jets comptent 43 points et la deuxième et dernière équipe en wild card en a 51 (les Sharks).



Bienne gagne mais perd un point Linus Hultström a inscrit le 3-2 décisif en prolongation pour Bienne Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Bienne a battu Ambri 3-2 ap lors d'un match isolé de National League. Mais les Seelandais ne remportent que deux points.

Comme une victoire "Oui mais". Les Bernois ont gagné, mais ils ont laissé un point aux Léventins. Bienne reste 11e avec ses 51 points, à égalité avec Berne. Ambri s'accroche avec ses 46 points à la 13e place.

Avant le but victorieux de Hultström en prolongation et en supériorité numérique, cette rencontre fut une histoire de buts litigieux. Le 1-0 de Kneubühler à la 7e et le 2-2 d'Isacco Dotti à la 45e. Par deux fois les arbitres ont passé de longues minutes à disséquer les images à disposition et par deux fois ils ont pris la bonne décision en validant ces réussites. L'ouverture du score du Vaudois, du patin, a compté parce qu'un défenseur léventin a retouché le puck avec sa canne par la suite.

Pour le goal de Dotti, c'est la deuxième ligne rouge et la caméra au-dessus du but qui a permis de le valider. Bienne a poussé dans le troisième tiers, sans succès.



L'édition 2027 partira d'Edimbourg et passera par Cardiff Le directeur du Tour ?Christian Prudhomme a présenté les premiers contours de l'édition 2027 qui partira d'Ecosse Image: KEYSTONE/EPA Edimbourg, Liverpool, Cardiff... Les trois premières étapes du Tour de France 2027, après un départ de la capitale écossaise, vont traverser trois des quatre nations constitutives du Royaume-Uni.

Ceci avec l'idée de susciter la même ferveur populaire que les deux précédents grands départs britanniques. On savait déjà que la Grande Boucle allait s'élancer d'Edimbourg en 2027, cinquième départ de l'étranger en six ans après Copenhague (2022), Bilbao (2023), Florence (2024) et Barcelone (2026).

Jeudi soir, à Leeds, ville du nord de l'Angleterre qui accueillera elle le lancement du Tour de France femmes la même année, les organisateurs d'ASO ont présenté le détail des trois premières étapes devant les élus politiques locaux.

"C'est le grand départ qui ressemble le plus au Tournoi des six nations (de rugby), puisqu'on va faire l'Écosse, l'Angleterre, le Pays de Galles et évidemment la France derrière", souligne le directeur du Tour de France, Christian Prudhomme.

La première étape, longue de 185 km, partira d'Edimbourg et arrivera à Carlisle, tout au nord de l'Angleterre, à 15 km de la frontière écossaise. Le lendemain, la course partira de Keswick pour se diriger vers Liverpool pour une étape 100% anglaise. Elle sera très longue (223 km), ce qui n'était "pas forcément prévu au départ", selon le directeur du Tour.

Il y aura cinq côtes répertoriées sur cette étape, mais sans pourcentage énorme, et le directeur du Tour voit "un sprint mais pas forcément massif" à l'arrivée.

La 3e étape, au Pays de Galles, qui partira de Welshpool pour arriver à Cardiff, sera tout aussi longue (223 km) et plus sélective avec "un final façon Liège-Bastogne-Liège", en proposant sept côtes répertoriées et 3000 m de dénivelé.

Le Tour de France femmes partira lui de Leeds le vendredi 30 juillet pour une première étape arrivant à Manchester. La troisième étape aura lieu à Londres le dimanche. Les détails du parcours ne seront donnés qu'en avril. La Grande Boucle femmes regagnera ensuite la France pour se terminer le samedi suivant après neuf étapes.



Britschgi 6e après le court Lukas Britschgi est 6e après le court à Sheffield Image: KEYSTONE/AP/HIRO KOMAE Lukas Britschgi s'élancera dans le dernier groupe pour le libre des Championnats d'Europe de Sheffield. Le tenant du titre est 6e avec 82,12 points, soit à environ neuf points du leader Nika Egadze.

Le Schaffhousois de 27 ans a perdu des points sur son premier saut, un quadruple toe-loop. Mais personne ne va enterrer celui qui a enlevé le bronze des Européens d'Espoo en 2023. L'an dernier à Talinn, il n'occupait que la 8e place au terme du court.

Le deuxième représentant helvétique, Ean Weiler, a également convaincu. Le jeune homme de 18 ans, qui participe pour la première fois à des Championnats d'Europe, a réalisé un programme court solide. Il s'est classé 15e avec 68,92 points.



Un 9e étranger à Fribourg Ty Rattie avec le maillot de St-Louis arrive à Fribourg Image: KEYSTONE/AP/JEFF ROBERSON Fribourg se renforce encore pour la dernière ligne droite de la saison de National League. Les Dragons engagent l'attaquant canadien de 32 ans Ty Rattie.

Ailier droitier repêché par St-Louis en 2011 (32e choix), Rattie est le 9e étranger du club fribourgeois. En 2019, Rattie a quitté l'Amérique du Nord pour la KHL. Il a ensuite joué une saison en Finlande, puis cinq en Suède, dont les quatre dernières à Linköping.

Cette saison, il n'a inscrit que 6 points (5 buts) en 30 parties.



Championnat d'Allemagne: Stergiou prêté par Stuttgart à Heidenheim Leonidas Stergiou va terminer la saison à Heidenheim. (Archives) Image: KEYSTONE/DPA/TOM WELLER L'international suisse Leonidas Stergiou est prêté par Stuttgart à Heidenheim jusqu'au terme de la saison en cours. Le défenseur, blessé en début de saison de Bundesliga, a l'occasion de se relancer.

Contraint à l'arrêt à la suite d'une blessure jusqu'à la mi-décembre, celui qui est passé par la Super League et Saint-Gall entre 2019 et 2023 n'a joué qu'une minute dans le championnat allemand cette saison, mardi face à Francfort. Le joueur de 23 ans rejoint la lanterne rouge du championnat, qui compte pour l'heure trois victoires en 17 matches.

"Nous gagnons un défenseur qui connaît parfaitement la Bundesliga et qui, malgré son jeune âge, dispose déjà d'une expérience considérable" a déclaré le président du directoire d'Heidenheim Holger Sanwald, cité dans un communiqué du club jeudi. "Nous sommes convaincus que Leo pourra immédiatement nous aider dans cette situation difficile", a encore indiqué Sanwald.

Stergiou aura fort à faire au sein de la pire défense du championnat allemand, avec pour l'heure 38 buts encaissés. La situation n'est cependant pas désespérée, car le premier non-relégable n'est qu'à deux points du club du Bade-Wurtemberg.



OA: Federer admire la rivalité "formidable" entre Sinner et Alcaraz Pour Roger Federer, "le meilleur reste à venir". Image: KEYSTONE/EPA/JOEL CARRETT Roger Federer a déclaré jeudi trouver "formidable" la rivalité entre le no 1 mondial Carlos Alcaraz et son dauphin Jannik Sinner. L'Espagnol et l'Italien ont remporté les huit derniers Grand Chelem.

"Ils pratiquent un tennis incroyable, leur rivalité est formidable", a estimé l'ex-no 1 mondial lors d'une conférence de presse à Melbourne, deux jours avant la cérémonie d'ouverture de l'Open d'Australie, une nouveauté introduite cette année dont il sera la principale tête d'affiche. "La finale de Roland-Garros" en juin 2025, où Carlos Alcaraz a sauvé trois balles de match contre Jannik Sinner avant d'arracher la victoire au cinquième set après 5h29 de combat, "était irréelle".

"Pour le tennis, c'était fantastique d'avoir un tel match", a affirmé le Suisse, qui a lui-même entretenu une rivalité au long cours avec Rafael Nadal (retraité depuis 2024) et Novak Djokovic, encore présent cette année dans le tableau final de l'Open d'Australie. "J'ai l'impression que l'espace d'un instant, le monde du sport s'est tu et a fixé ses yeux sur Paris et sur ce qui arrivait dans ce cinquième set épique", a poursuivi Federer, retraité du circuit depuis plus de trois ans.

Federer entraîneur? "Aucune chance" à court terme "Et d'un coup, tout cela s'est terminé de la façon la plus folle qui soit. C'était peut-être un des plus grands matches de l'histoire de ce sport", s'est enthousiasmé le vainqueur de 20 titres du Grand Chelem, lui-même acteur de plusieurs matches de légende contre Djokovic ou Nadal. Après Roland-Garros, "ils ont confirmé en s'affrontant dans un tas de finales", notamment à Wimbledon (victoire de Sinner) et à l'US Open (victoire d'Alcaraz), a souligné Federer.

"Je me suis un peu entraîné avec ces gars, ils ont un toucher de balle incroyable. Leur progression ces dernières années a été formidable et (...) le meilleur reste bien sûr à venir. J'espère qu'ils seront épargnés par les blessures", a déclaré le Bâlois. Interrogé sur la possibilité de devenir un jour entraîneur, Federer a écarté cette hypothèse à court terme. "Il ne faut jamais dire jamais" mais "je suis très occupé, j'ai quatre enfants. Donc pour le moment, il n'y a aucune chance", a souri le Suisse.



Open d'Australie: Stan Wawrinka entrera en lice face à Djere Stan Wawrinka connaît son adversaire du 1er tour de l'Open d'Australie, le Serbe Laslo Djere. Image: KEYSTONE/EPA/DAN HIMBRECHTS Stan Wawrinka (ATP 139) retrouvera au 1er tour de l'Open d'Australie Laslo Djere (ATP 91). Chez les dames, la Grisonne Simona Waltert (WTA 86) affrontera d'entrée la no 4 mondiale Amanda Anisimova.

Le triple vainqueur en Grand Chelem peut être satisfait du tirage au sort, lui qui doit sa présence à une invitation des organisateurs. Le vainqueur du tournoi en 2014 a remporté deux de ses trois duels face à Djere, mais a perdu le dernier en novembre 2024 à Belgrade.

Wawrinka, qui a annoncé disputer la dernière saison de sa carrière, peut aborder avec une certaine confiance au vu de ses performances abouties à la United Cup. En cas de victoire, il pourrait affronter au 2e tour le Tchèque Jiri Lehecka (ATP 17).

Golubic face à Rybakina au 2e tour? Chez les dames, le tirage au sort a été bien moins clément envers Simona Waltert, qui dispute pour la première fois le tableau principal. La Grisonne de 25 ans aura fort à faire face à Amanda Anisimova, finaliste à Wimbledon et à l'US Open l'année dernière.

Meilleur atout de la Suisse à Melbourne, Belinda Bencic (WTA 10) débutera contre la Britannique Katie Boulter (WTA 113), contre qui elle a remporté leur seul duel en 2022. La première adversaire classée de la Saint-Galloise est, sur le papier, Elise Mertens (WTA 21) au 3e tour, qu'elle a récemment battue après un combat acharné lors de la United Cup.

Viktorija Golubic (WTA 81) pourrait déjà affronter la no 5 mondiale Elena Rybakina au deuxième tour. Pour cela, elle devra d'abord s'imposer face à la Française Varvara Gracheva (WTA 74), qui l'avait battue l'année dernière à Eastbourne sur gazon.



NBA:Les Suisses Niederhäuser et George ont brillé lors de leur duel Le Fribourgeois des Los Angeles Clipper Yanic Konan Niederhäuser a réalisé une belle performance face aux Wizards. Image: KEYSTONE/AP/Wally Skalij Kyshawn George et Yanic Konan Niederhäuser brillent dans le duel suisse en NBA. Le premier excelle en tant que meilleur marqueur de son équipe, le second égale son meilleur score en carrière.

Yanic Konan Niederhäuser est sorti vainqueur de cette confrontation. Le rookie fribourgeois de 22 ans a passé près de 23 minutes sur le terrain lors de la victoire 119-105 des Los Angeles Clippers à domicile contre les Washington Wizards et a marqué 16 points, égalant ainsi son record personnel. Derrière les superstars Kawhi Leonard (33 points) et James Harden (22), Niederhäuser a été le troisième meilleur marqueur de son équipe. Il a également enregistré cinq rebonds.

De l'autre côté du terrain, son compatriote valaisan Kyshawn George, du même âge, a convaincu avec 23 points et cinq rebonds. Aucun autre joueur des Wizards n'a marqué plus souvent. George n'a marqué plus de points que lors de trois rencontres de cette saison. Il n'a toutefois pas pu empêcher la quatrième défaite consécutive de son équipe. Les Clippers ont quant à eux prolongé leur série de victoires à cinq.



NHL: Nico Hischier signe un doublé providentiel pour les Devils Le Valaisan Nico Hischier a signé un fabuleux doublé pour offrir le succès aux New Jersey Devils. (Archives) Image: KEYSTONE/AP/Abbie Parr Le Suisse Nico Hischier s'est illustré avec un doublé mercredi en NHL, dont le but de la victoire. Son équipe des New Jersey Devils s'est imposée face à Seattle Kraken 3-2 après prolongation.

Les Devils ont ainsi enchaîné avec une deuxième victoire de rang. La franchise du New Jersey doit une fière chandelle à son capitaine Hischier, qui a inscrit le 2-1 en supériorité à la 24e. Rejoint moins de deux minutes plus tard à la faveur d'une égalisation signée Jared McCann, New Jersey a été contraint à la prolongation.

Mais l'attaquant valaisan avait encore de la ressource pour marquer son 15e but de la saison, et a validé le succès de son équipe en contre-attaque à la 4e minute de la prolongation. Hischier a été désigné homme du match, tandis que son compatriote Timo Meier a été désigné 3e étoile.

Fiala buteur mais les Kings perdent Le Suisse Kevin Fiala a lui aussi fêté un goal et un assist lors de la défaite après prolongation de sa formation des Los Angeles Kings 3-2 contre les Las Vegas Knights du portier helvétique Akira Schmid. L'attaquant de 27 ans a égalisé à un partout à la 47e, son 17e but cette saison avec la franchise californienne.

