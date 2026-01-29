Le déplacement d'YB en Coupe d'Europe fait polémique

ciel couvert
Le déplacement des Young Boys en Europa League fait polémique

YB se rend à Stuttgart en avion.image: keystone

Pour réaliser le court trajet jusqu'à Stuttgart, où ils jouent ce jeudi à 21h, les Young Boys ont opté pour l’avion plutôt que le train ou le car. Voici comment le club justifie cette décision controversée.
29.01.2026, 12:0329.01.2026, 12:23

Young Boys traverse une période très difficile en Super League. Dimanche, la formation bernoise, qui devrait théoriquement prétendre au titre, s’est inclinée 4-1 face au leader Thoune. Elle n'occupe qu'un décevant 6e rang, 17 points derrière son rival cantonal.

La situation est cependant plus favorable sur la scène européenne. En Ligue Europa, YB dispose de bonnes chances de se qualifier pour la phase à élimination directe, après sept des huit matchs de la phase de ligue.

A propos d'un ancien d'YB ⬇️

L'OM ne veut plus de son joueur romand

«Une influence considérable sur les performances»

Pour achever cette première partie, les Bernois affronteront Stuttgart à l’extérieur, jeudi à 21h. Le car de l’équipe parcourra les quelque 300 kilomètres jusqu'à la cité allemande, soit environ quatre heures de trajet, mais uniquement avec le matériel à bord.

Les joueurs, eux, prendront l’avion. Cette décision a été prise pour assurer une «préparation optimale», ont expliqué les dirigeants des Young Boys. «L’expérience montre qu’un trajet plus long, en bus ou en train, peut affecter significativement les performances des joueurs.»

YB&#039;s Alan Virginius fights for the ball against Lyon&#039;s Orel Mangala, right, during the Europa League soccer match opposing BSC Young Boys and France&#039;s Olympique Lyonnais, at the Wankdor ...
Young Boys reste sur une défaite face à Lyon en Coupe d’Europe.image: Keystone

La décision suscite inévitablement de vives réactions et rappelle l’épisode du char à voile au Paris Saint-Germain. «Bientôt des vols internes pour les matchs de Super League», ironise un internaute. Un autre évoque «un gain de temps ridicule».

Pas de trajet à vide au retour

Heureusement, le car ne fera pas le trajet retour à vide. Le chauffeur ramènera à Berne les membres de la formation inclusive YB Special Needs. Cette équipe participe à un tournoi à Stuttgart dans le cadre du match de Ligue Europa, et assistera ensuite à la rencontre de l’équipe première.

Comprenez-vous qu'YB prenne l'avion pour aller à Stuttgart?
Au total, 74 personnes ont participé à ce sondage.

«Avec des mesures modestes et ciblées, ainsi qu’un projet social supplémentaire, le club entend trouver un équilibre entre des conditions optimales pour la réussite sportive et une démarche durable», écrit YB pour se justifier.

(ram/roc)

Thèmes
Une tempête hivernale majeure frappe les Etats-Unis
