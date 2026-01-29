faible pluie
Benfica-Real: le but du gardien Trubin qualifie les Portugais

Vidéo: twitter

Cette scène de Ligue des champions est folle

Les dernières secondes du match Benfica-Real Madrid (4-2), mercredi, ont offert un scénario totalement improbable. Et historique.
29.01.2026, 08:5529.01.2026, 08:55
Yoann Graber
Yoann Graber

On ne pouvait pas rêver plus dingue comme dernières secondes de la phase de ligue de Ligue des champions, mercredi soir.

Ce Benfica-Real Madrid est le dernier des 18 matchs (ils se jouent tous simultanément, dernière journée oblige) où l'arbitre n'a pas encore sifflé les trois coups finaux. A la surprise générale, Benfica mène 3-2. Mais cela ne suffit pas aux Portugais: ils doivent encore marquer un but pour chiper la 24e place à Marseille, synonyme de qualification en barrages.

Le résumé de la 8e et dernière journée👇

On connaît tous les qualifiés en Ligue des champions

La défaite des Français 3-0 à Bruges est actée. A ce moment, Lisboètes et Marseillais ont le même nombre de points (9) et la même différence de buts (-3), le premier critère pour départager les équipes qui ont un total de points similaire.

Le deuxième critère, le nombre total de buts marqués, est à l'avantage de Marseille: 11 à 9. Benfica n'a donc plus qu'un seul espoir et objectif: aller marquer le 4-2 contre le Real dans les arrêts de jeu et, ainsi, se qualifier grâce à une meilleure différence de buts que l'OM.

Les joueurs lisboètes sont au courant de la situation (merci le multiplex!). Alors sur leur dernier coup franc, à la 98e minute, leur gardien Anatoliy Trubin monte dans les seize mètres adverses pour faire le surnombre et tenter d'arracher ce but salvateur. La suite est historique. Le coup franc parfaitement tiré trouve la tête de Trubin, qui envoie un violent coup de casque imparable pour le portier madrilène, Thibaut Courtois. C'est 4-2 pour Benfica, qui se qualifie pour les barrages!

L'improbable but en vidéo

Vidéo: twitter

Sur la pelouse et dans les tribunes de l'Estadio da Luz, c'est la folie: Anatoliy Trubin et ses coéquipiers exultent, le héros improbable est assailli par ses coéquipiers. Même leur coach, le légendaire José Mourinho, laisse exploser ses émotions sur la touche: il pique un sprint, bras levés, et prend dans ses bras un enfant (sûrement un ramasseur de balle).

Le gardien ukrainien (24 ans) marque donc le premier but de sa carrière, et quel goal! Il a choisi le meilleur moment pour le faire, et on soulignera la réalisation technique parfaite du geste: timing, détente et orientation du corps. Comme s'il avait fait ça toute sa vie! Bon, en même temps, mesurer 199 cm peut aider dans cette situation...

Le classement final (4 équipes ont terminé avec 9 points)

Image

On félicitera aussi le staff lisboète pour ses calculs sur le banc, car encore fallait-il savoir que son équipe avait encore besoin, à ce moment, d'un goal pour se qualifier. Ces belles aptitudes en maths lui ont permis de dire à Trubin de monter sur cette dernière opportunité.

Si ce but a envoyé les Portugais au septième ciel, il a fait le désespoir de l'Olympique de Marseille, 25e au final et éliminé de cette Ligue des champions. Un scénario d'autant plus cruel que le Club Bruges, l'hôte des Phocéens, avait déjà félicité ces derniers sur les écrans géants du stade «pour la qualification». C'était bien sûr avant de recevoir l'improbable nouvelle de Lisbonne.

Cette image n'est plus d'actualité...

Image
image: capture d'écran x

Une sacrée climatisation pour l'OM... De son côté, Benfica connaîtra son adversaire en barrages – une équipe tête de série, classée entre la 9e et 16e place – lors du tirage au sort vendredi à midi. Son futur adversaire est prévenu: même le gardien des Aigles peut marquer des buts.

