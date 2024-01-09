Le Barça prend la tête de la Liga ++ Nul entre Sion et Lausanne
Serie A: l'AC Milan bat Naples et devient leader
L'AC Milan a infligé à Naples sa première défaite de la saison. Lors de la 5e journée de Serie A, les rossoneri ont battu les champions en titre 2-1 à San Siro.
Les Milanais ont pris l'ascendant en première mi-temps grâce à des réussites de Saelemaekers (3e) et Pulisic (31e). L'expulsion d'Estupinan (58e) a relancé les visiteurs, qui ont réduit l'écart sur un penalty consécutif transformé par De Bruyne (60e).
Zachary Athekame est entré en jeu à la 69e pour aider les rossoneri à conserver leur avantage. Au classement, l'AC Milan, Naples et l'AS Rome comptent 12 points. La Juventus suit à une longueur.
Championnat d'Espagne: Le Barça prend la tête
Barcelone a pris la tête de la Liga lors de la 7e journée grâce à sa victoire 2-1 face à la Real Sociedad au stade olympique de Montjuic. Les Catalans ont deux points d'avance sur le Real Madrid.
Servi par Lamine Yamal, Lewandowski a libéré les siens à la 59e. Les Basques avaient pourtant ouvert le score par Odriozola (31e), puis Koundé a égalisé juste avant la mi-temps (43e).
À trois jours du choc contre le PSG en Ligue des champions, Barcelone s'est adjugé la première place provisoire du championnat au détriment d'un Real Madrid qui restait sur six victoires d'affilée en Liga, mais qui a été battu 5-2 samedi dans le derby contre l'Atlético Madrid.
Le FC Sion peut compter sur un gardien très à son affaire
Anthony Racioppi, le gardien du FC Sion, a empêché Lausanne de réussir un hold-up dimanche à Tourbillon (0-0). Ce nouveau blanchissage ne suffit toutefois pas à l'exigeant portier genevois.
"On voulait vraiment prendre les trois points, d'autant plus que Lausanne a fini à 10 (réd: après l'expulsion de Bryan Okoh à la 85e). On est donc un peu déçus du résultat, mais ce clean-sheet fait quand même du bien au moral", a déclaré Racioppi lors de son passage en zone mixte.
Sans son gardien de 26 ans, qui a fait son retour en Super League cet été après une saison peu concluante à l'étranger - un seul match disputé entre Hull et Cologne -, le FC Sion aurait bien pu enchaîner une deuxième défaite de rang devant son public après le revers subi contre Servette il y a dix jours (2-0).
"Je n'ai pensé à rien en particulier, je me suis juste dit qu'il fallait que je l'arrête", a-t-il dit lorsqu'il a été interrogé sur cet exploit. "J'ai fait mon boulot, j'ai fait ce que j'avais à faire avec mes défenseurs, je pense qu'on a été solides et ça c'est important."
Son entraîneur Didier Tholot n'a toutefois pas manqué de saluer sa performance en conférence de presse d'après-match. "On aurait pu perdre ce match, mais notre gardien a fait deux arrêts exceptionnels", a applaudi le technicien français.
La bonne entame de championnat du FC Sion, 6e à seulement quatre points du leader Saint-Gall, est aussi due aux bonnes performances de son portier. Elles ne demandent qu'à se poursuivre, dès samedi prochain. "On va aller à Lucerne pour faire un autre bon résultat", a promis Racioppi.
Premier League: Arsenal s'empare de la deuxième place
Arsenal s'est imposé in extremis 2-1 à Newcastle lors de la 6e journée de Premier League. Les Gunners occupent ainsi la deuxième place du classement à deux points de Liverpool.
Sans Fabian Schär blessé, les Magpies ont offert une résistance acharnée face aux Londoniens, mais finalement vaine. Leur gardien Nick Pope a fait le désespoir des visiteurs en effectuant plusieurs parades miraculeuses. Newcastle a même ouvert le score contre le cours du jeu sur une tête de Woltemade (34e).
Mais Arsenal n'a jamais abandonné. Merino a tout d'abord égalisé (84e) avant que Gabriel n'arrache les trois points (96e). Les deux réussites sont tombées après des corners, un exercice sur lequel les Gunners sont redoutables.
Super League: Lucerne éteint Bâle au Parc St-Jacques
Lucerne a maîtrisé un FC Bâle entreprenant en s'imposant 2-1 lors de la 7e journée de Super League. Au Parc St-Jacques, les Rhénans n'ont pas su rebondir après leur défaite en Europa League mercredi.
Alors que Lucerne venait de concéder l'égalisation par Schmid (53e), les protégés de Mario Frick ont pu compter sur Ferreira pour reprendre l'avantage à peine deux minutes plus tard. L'équipe de Ludovic Magnin n'est ensuite pas parvenue à s'offrir d'occasion franche pour arracher le nul.
À l'entame du match, Bâle s'est montré proactif devant la lucarne adverse, mais c'est bien Lucerne qui a ouvert la marque avec Owusu à la 15e. Grbic a même cru tuer le suspense à la 44e, mais la VAR a confirmé que son but était hors-jeu.
Super League: Sion et Lausanne dos à dos
Le FC Sion et le Lausanne-Sport n'ont pas su se départager dimanche à Tourbillon (0-0). Ce match nul arrange davantage les Sédunois que les Vaudois, qui ne décollent toujours pas en Super League.
Les deux formations romandes ont pourtant eu des occasions d'empocher les trois points sous le soleil valaisan, surtout lors d'une deuxième mi-temps animée. Mais les montants des deux portiers en ont décidé autrement.
Theo Bair, l'avant-centre recruté pour pallier le départ de Kaly Sène, n'est pas passé loin d'ouvrir son compteur but avec le LS. Le puissant attaquant canadien a toutefois vu sa frappe du gauche être repoussée par la barre transversale d'Anthony Racioppi (55e).
A la 63e, c'est le poteau de Karlo Letica qui a renvoyé une tête d'Ilyas Chouaref, le Sédunois le plus remuant dimanche. Le numéro 7 du FC Sion, qui avait manqué ouvrir le score d'un joli extérieur du pied droit en première mi-temps (9e), était à la retombée d'un coup-franc bien botté par Benjamin Kololli.
Les deux équipes peuvent donc nourrir des regrets, mais c'est surtout Lausanne, dont le dernier et unique succès en Super League remonte au 27 juillet, qui doit gentiment s'inquiéter. A moins que le retour sur la scène européenne jeudi avec la réception des Islandais de Breidablik en Conference League ne leur permette d'enfin relancer la machine.
National League: Lausanne domine Berne 6-3
Le Lausanne HC reste sur les talons de Davos en National League après 9 journées. Les Vaudois ont battu Berne 6-3 dimanche pour revenir à quatre longueurs des leaders grisons.
Les Ours ont pourtant ouvert le score par Baumgartner (11e), mais le LHC ne s'est pas laissé impressionner. L'équipe finaliste des deux dernières saisons a renversé la situation avant même la fin du tiers initial grâce à des réussites de Douay (15e), Suomela (17e) et Caggiula (20e).
Au final, l'équipe de Geoff Ward a empoché un nouveau succès qui confirme sa bonne forme actuelle. Fuchs (32e), Caggiula (54e) et Riat (57e) ont inscrit les autres buts lausannois.
Championnat du monde: Tadej Pogacar garde son titre
Tadej Pogacar a conservé avec panache son titre de champion du monde sur route. Le Slovène s'est imposé en solitaire à Kigali après avoir attaqué à 104 km de l'arrivée.
Au terme des 267,5 km de course, le quadruple vainqueur du Tour de France a franchi la ligne avec 1'28 d'avance sur Remco Evenepoel. Le Belge, qui a dû changer deux fois de vélo, a lâché ses deux compagnons de poursuite à 20 km de la ligne pour aller chercher la médaille d'argent après l'or du contre-la-montre.
L'Irlandais Ben Healy s'est emparé du bronze à 2'16. Derrière les meilleurs, les écarts ont été énormes au terme de cette édition très difficile dans la capitale du Rwanda.
Pogacar, qui s'est retrouvé seul devant à 66 km de l'arrivée, a fait un copier-coller de sa victoire de l'an passé à Zurich, où il avait lancé son offensive à 101 km du but. Le phénomène est ainsi devenu le huitième coureur de l'histoire à conserver le titre de champion du monde, et le premier depuis le Français Julian Alaphilippe (2020/2021).
Young Boys renoue avec la victoire face à Thoune
Après ses deux défaites en Coupe de Suisse et en Europa League, YB s'est imposé 4-2 face à Thoune au Wankdorf lors de la 7e journée de Super League. Tout s'est décanté en deuxième période.
Le tournant dans ce derby bernois est intervenu à la 80e minute. Alors que Thoune était revenu au score à la 72e par Meichtry, Bedia est parvenu à tirer sous la latte et inscrire le 3-2 pour doucher les derniers espoirs des visiteurs. Fassnacht a conclu ce festival offensif avec le 4-2 à la 90e.
En première mi-temps, ce pourtant sont les Thounois qui ont montré le visage le plus offensif, sans parvenir toutefois à obtenir une occasion franche. L'ouverture du score est venue par Ibayi à la 52e, qui a su tromper le portier bernois Keller d'une frappe croisée. La réaction d'YB a été cinglante: deux minutes ont suffi à Cordova (64e) puis Bedia (66e) pour remettre les Bernois devant au score.
Avec cette défaite, Thoune a laissé s'échapper une opportunité de reprendre la tête du championnat qui lui tendait les bras après la défaite de Saint-Gall samedi.
Belinda Bencic rejoint Coco Gauff en 8es de finale à Pékin
Belinda Bencic s'est qualifiée dimanche pour les 8es de finale du WTA 1000 de Pékin en battant l'Australienne Priscilla Hon. La Saint-Galloise y affrontera la no 3 mondiale américaine Coco Gauff.
Bencic (WTA 16) a toutefois dû cravacher pour signer une deuxième victoire de rang en Chine. Elle s'est imposée 4-6 6-4 6-3 face à Hon (WTA 108), tombeuse de la Zurichoise Viktorija Golubic au premier tour.
Menée 1 set à 0 et 3-1 dans la deuxième manche, la championne olympique de Tokyo en 2021 a su élever son niveau de jeu pour renverser la table. Elle est d'abord revenue à 3-3 avant de remporter ce deuxième set en enlevant le service de son adversaire.
Bencic en a profité pour mener les débats dans la manche décisive et rapidement mener 3-0. La Suissesse de 28 ans n'a pas tremblé au moment de conclure après 2h27' de jeu, sur sa première balle de match.
Elle fera face à un grand défi en 8es de finale face à Coco Gauff, qui a aussi eu besoin de trois sets pour écarter la Canadienne Leylah Fernandez dimanche. Les deux femmes se sont déjà affrontées trois fois cette année, pour une victoire de Bencic - en mars à Indian Wells.
Ahumada/Dupré en bronze en deux de couple mixte
Célia Dupré et Raphaël Ahumada ont décroché une médaille de bronze en deux de couple mixte dimanche aux Mondiaux de Shanghai. Le duo suisse a devancé le bateau italien à la photo-finish.
La Genevoise et le Vaudois ont abordé la course de manière offensive et ont même pointé en tête à mi-course. Ils ont ensuite été repris par l'Irlande et les Pays-Bas avant de résister de justesse au retour du binôme transalpin pour apporter à la Suisse une deuxième médaille de bronze dans ces Championnats du monde, après celle obtenue par Patrick Brunner et Jonah Plock en deux sans barreur.
Ce n'est que la première fois que le deux de couple mixte est disputé dans le cadre des Championnats du monde. Cette discipline ne figure pas au programme olympique et le règlement stipule que seuls les athlètes ayant déjà concouru dans une autre catégorie sont autorisés à y prendre part.
Rohrer de retour chez les Zurich Lions
Vinzenz Rohrer est de retour chez les Zurich Lions, a annoncé le double champion de Suisse en titre dimanche matin. L'international autrichien à licence suisse a déjà atterri à Zurich.
L'attaquant de 21 ans a donc quitté le camp d'entraînement des Canadiens de Montréal en NHL. L'organisation québécoise ne tarit pas d'éloges à son sujet, souligne le communiqué du "Z", mais aimerait lui donner plus de temps pour se développer.
"Dommage pour Vini que cela n'ait pas encore fonctionné - une excellente nouvelle pour les Zurich Lions", se réjouit le club zurichois, qui n'a gagné que quatre de ses neuf premiers matches et reste sur quatre défaites consécutives en National League.
Vinzenz Rohrer, qui avait été choisi en 75e position (3e tour) par Montréal lors de la draft 2022, espère franchir un nouveau palier cette saison avec le "Z". Il avait réussi 23 points lors de l'exercice 2023/24 puis 32 la saison passée.
Marc Marquez égale Rossi avec un 7e titre en MotoGP
Marc Marquez s'est assuré le titre mondial en MotoGP en terminant 2e du GP du Japon, remporté par l'Italien Francesco Bagnaia dimanche à Motegi.
Avec ce septième sacre dans la catégorie-reine, le premier depuis 2019, l'Espagnol de 32 ans égale la légende italienne Valentino Rossi.
Deuxième samedi d'un sprint dans lequel son dernier rival, son frère cadet Alex, n'avait pas marqué de points, Marc Marquez a également maîtrisé son sujet dans le Grand Prix dominical. Il a porté son avance au championnat à 201 longueurs, un écart rédhibitoire à cinq week-ends de la fin de la saison.
Le Catalan, qui affiche également un titre mondial en 125 cm3 (ex-Moto3) et un en Moto2 à son palmarès, efface ainsi les années de galère et de doutes qui ont suivi son quatrième triomphe consécutif en MotoGP. Victime d'une fracture de l'humérus droit le 19 juillet 2020 à Jerez, il a enchaîné les chutes et les opérations avant de retrouver le devant de la scène au guidon d'une Ducati en 2024.
Troisième du championnat du monde 2024 avec trois victoires en GP, Marc Marquez a survolé le championnat 2025. Il a remporté 11 courses dominicales ainsi que 14 des 17 sprints, signant notamment sept doublés consécutifs. Il est désormais à une longueur du record d'un autre illustre pilote italien, Giacomo Agostini, qui avait été sacré huit fois dans la catégorie-reine.
L'Europe proche de la victoire après le 2e jour
L'Europe, toujours aussi solide, a pris une avance qui semble décisive à l'issue de la deuxième des trois journées de compétition de la Ryder Cup samedi à Farmingdale, près de New York.
L'équipe du capitaine Luke Donald mène 11,5 à 4,5 face aux Etats-Unis.
Les Européens, à la tête d'un écart record après deux jours, n'ont ainsi besoin que de remporter deux des 12 simples disputés dimanche et d'ajouter un match nul pour conserver leur trophée acquis à Rome il y a deux ans. Ils visent un premier triomphe sur le sol américain depuis 2012.
Cette année-là, l'Europe était menée 10-6 avant la dernière journée, et sa remontée avait été qualifiée de "miracle de Medinah", renvoyant à l'irrationnel un éventuel renversement américain dimanche.
Sur le parcours Bethpage, entouré du bouillant et chauvin public américain, les visiteurs ont su faire fi des insultes et des tentatives de déstabilisation, à l'image de Rory McIlroy, qui a fini par s'en prendre à un fan avant un putt.
Associé à Shane Lowry, le Nord-Irlandais est resté invaincu sur cette édition en dominant Justin Thomas et Cameron Young lors des "four-ball" samedi après-midi. Impérial, Tommy Fleetwood a lui remporté son 4e match en deux jours, associé à Justin Rose, face à Bryson DeChambeau et au no 1 mondial Scottie Scheffler, défait lui pour la 4e fois.
Super League: le FC Sion affronte Lausanne à Tourbillon
Le FC Sion accueille Lausanne-Sport à Tourbillon dimanche pour la 7e journée de Super League (16h30). Les Sédunois souhaiteront capitaliser sur leur bon début de saison.
Face aux hommes de Didier Tholot, le LS de Peter Zeidler tentera d'obtenir un succès attendu depuis le 27 juillet et une victoire 3-2 face à Lugano. Les Vaudois désireront faire le plein de confiance avant de recevoir les Islandais de Breidablik jeudi (18h45) en phase de ligue de la Conference League.
Le FC Thoune se rend pour sa part au Wankdorf pour jouer son voisin Young Boys (14h00). L'occasion pour les joueurs de Mauro Lustrinelli de conforter leur place dans le haut du classement, eux qui effectuent un excellent début de saison. Pour YB, l'enjeu est de se remettre sur de bons rails après la lourde défaite contre le Panathinaikos en Europa League jeudi.
Enfin, le FC Bâle accueille Lucerne au Parc St-Jacques (16h30). Si la troupe de Ludovic Magnin reste sur deux succès d'affilée en Super League, sa défaite face au SC Fribourg mercredi en Europa League vient ternir ce bilan.