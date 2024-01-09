Le Barça prend la tête de la Liga ++ Nul entre Sion et Lausanne

Serie A: l'AC Milan bat Naples et devient leader Pulisic marque le 2-0 Image: KEYSTONE/AP/Luca Bruno L'AC Milan a infligé à Naples sa première défaite de la saison. Lors de la 5e journée de Serie A, les rossoneri ont battu les champions en titre 2-1 à San Siro.

Les Milanais ont pris l'ascendant en première mi-temps grâce à des réussites de Saelemaekers (3e) et Pulisic (31e). L'expulsion d'Estupinan (58e) a relancé les visiteurs, qui ont réduit l'écart sur un penalty consécutif transformé par De Bruyne (60e).

Zachary Athekame est entré en jeu à la 69e pour aider les rossoneri à conserver leur avantage. Au classement, l'AC Milan, Naples et l'AS Rome comptent 12 points. La Juventus suit à une longueur.



Championnat d'Espagne: Le Barça prend la tête Barcelone est seul en tête du championnat d'Espagne après 7 journées. Image: KEYSTONE/EPA/Alberto Estevez Barcelone a pris la tête de la Liga lors de la 7e journée grâce à sa victoire 2-1 face à la Real Sociedad au stade olympique de Montjuic. Les Catalans ont deux points d'avance sur le Real Madrid.

Servi par Lamine Yamal, Lewandowski a libéré les siens à la 59e. Les Basques avaient pourtant ouvert le score par Odriozola (31e), puis Koundé a égalisé juste avant la mi-temps (43e).

À trois jours du choc contre le PSG en Ligue des champions, Barcelone s'est adjugé la première place provisoire du championnat au détriment d'un Real Madrid qui restait sur six victoires d'affilée en Liga, mais qui a été battu 5-2 samedi dans le derby contre l'Atlético Madrid.



Le FC Sion peut compter sur un gardien très à son affaire Anthony Racioppi effectue un excellent début de saison Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Anthony Racioppi, le gardien du FC Sion, a empêché Lausanne de réussir un hold-up dimanche à Tourbillon (0-0). Ce nouveau blanchissage ne suffit toutefois pas à l'exigeant portier genevois.

"On voulait vraiment prendre les trois points, d'autant plus que Lausanne a fini à 10 (réd: après l'expulsion de Bryan Okoh à la 85e). On est donc un peu déçus du résultat, mais ce clean-sheet fait quand même du bien au moral", a déclaré Racioppi lors de son passage en zone mixte.

Sans son gardien de 26 ans, qui a fait son retour en Super League cet été après une saison peu concluante à l'étranger - un seul match disputé entre Hull et Cologne -, le FC Sion aurait bien pu enchaîner une deuxième défaite de rang devant son public après le revers subi contre Servette il y a dix jours (2-0).

Un double arrêt décisif Anthony Racioppi a en effet sorti le grand jeu à la 83e minute alors que le LS ne s'était pas vraiment montré dangereux jusqu'alors dans ce derby romand. Il a réussi une double parade face à l'avant-centre canadien Theo Bair et la rapidité avec laquelle il s'est remis sur ses appuis après son premier arrêt a impressionné.

"Je n'ai pensé à rien en particulier, je me suis juste dit qu'il fallait que je l'arrête", a-t-il dit lorsqu'il a été interrogé sur cet exploit. "J'ai fait mon boulot, j'ai fait ce que j'avais à faire avec mes défenseurs, je pense qu'on a été solides et ça c'est important."

Son entraîneur Didier Tholot n'a toutefois pas manqué de saluer sa performance en conférence de presse d'après-match. "On aurait pu perdre ce match, mais notre gardien a fait deux arrêts exceptionnels", a applaudi le technicien français.

Déjà cinq blanchissages C'est déjà la cinquième fois de la saison qu'Anthony Racioppi garde sa cage inviolée. Le Genevois, qui s'était révélé à Young Boys (2022-2024), est donc naturellement satisfait de son début d'exercice. "Je le juge bon, je suis content. J'ai du temps de jeu, le club a confiance en moi. Mon objectif désormais c'est de continuer à travailler et de permettre à l'équipe d'engranger le plus de points possible."

La bonne entame de championnat du FC Sion, 6e à seulement quatre points du leader Saint-Gall, est aussi due aux bonnes performances de son portier. Elles ne demandent qu'à se poursuivre, dès samedi prochain. "On va aller à Lucerne pour faire un autre bon résultat", a promis Racioppi.



Premier League: Arsenal s'empare de la deuxième place Merino égalise de la tête pour Arsenal Image: KEYSTONE/AP/Jon Super Arsenal s'est imposé in extremis 2-1 à Newcastle lors de la 6e journée de Premier League. Les Gunners occupent ainsi la deuxième place du classement à deux points de Liverpool.

Sans Fabian Schär blessé, les Magpies ont offert une résistance acharnée face aux Londoniens, mais finalement vaine. Leur gardien Nick Pope a fait le désespoir des visiteurs en effectuant plusieurs parades miraculeuses. Newcastle a même ouvert le score contre le cours du jeu sur une tête de Woltemade (34e).

Mais Arsenal n'a jamais abandonné. Merino a tout d'abord égalisé (84e) avant que Gabriel n'arrache les trois points (96e). Les deux réussites sont tombées après des corners, un exercice sur lequel les Gunners sont redoutables.



Super League: Lucerne éteint Bâle au Parc St-Jacques Bâle a concédé sa troisième défaite de la saison face à Lucerne ce dimanche au Parc St-Jacques. Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Lucerne a maîtrisé un FC Bâle entreprenant en s'imposant 2-1 lors de la 7e journée de Super League. Au Parc St-Jacques, les Rhénans n'ont pas su rebondir après leur défaite en Europa League mercredi.

Alors que Lucerne venait de concéder l'égalisation par Schmid (53e), les protégés de Mario Frick ont pu compter sur Ferreira pour reprendre l'avantage à peine deux minutes plus tard. L'équipe de Ludovic Magnin n'est ensuite pas parvenue à s'offrir d'occasion franche pour arracher le nul.

À l'entame du match, Bâle s'est montré proactif devant la lucarne adverse, mais c'est bien Lucerne qui a ouvert la marque avec Owusu à la 15e. Grbic a même cru tuer le suspense à la 44e, mais la VAR a confirmé que son but était hors-jeu.



Super League: Sion et Lausanne dos à dos Sion et Lausanne se sont livrés un âpre duel en Valais. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Le FC Sion et le Lausanne-Sport n'ont pas su se départager dimanche à Tourbillon (0-0). Ce match nul arrange davantage les Sédunois que les Vaudois, qui ne décollent toujours pas en Super League.

Les deux formations romandes ont pourtant eu des occasions d'empocher les trois points sous le soleil valaisan, surtout lors d'une deuxième mi-temps animée. Mais les montants des deux portiers en ont décidé autrement.

Theo Bair, l'avant-centre recruté pour pallier le départ de Kaly Sène, n'est pas passé loin d'ouvrir son compteur but avec le LS. Le puissant attaquant canadien a toutefois vu sa frappe du gauche être repoussée par la barre transversale d'Anthony Racioppi (55e).

A la 63e, c'est le poteau de Karlo Letica qui a renvoyé une tête d'Ilyas Chouaref, le Sédunois le plus remuant dimanche. Le numéro 7 du FC Sion, qui avait manqué ouvrir le score d'un joli extérieur du pied droit en première mi-temps (9e), était à la retombée d'un coup-franc bien botté par Benjamin Kololli.

Lausanne finit encore à 10 Lausanne s'est encore procuré une double occasion à la 83e, Bair butant par deux fois devant Racioppi. Inspiré par les exploits de son vis-à-vis, Letica s'est à son tour envolé pour détourner un coup-franc direct de Donat Rrudhani (86e), alors que son défenseur Bryan Okoh venait de se faire expulser pour un deuxième jaune.

Les deux équipes peuvent donc nourrir des regrets, mais c'est surtout Lausanne, dont le dernier et unique succès en Super League remonte au 27 juillet, qui doit gentiment s'inquiéter. A moins que le retour sur la scène européenne jeudi avec la réception des Islandais de Breidablik en Conference League ne leur permette d'enfin relancer la machine.



National League: Lausanne domine Berne 6-3 Riat inscrit le sixième but du LHC dans la cage vide Image: KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD Le Lausanne HC reste sur les talons de Davos en National League après 9 journées. Les Vaudois ont battu Berne 6-3 dimanche pour revenir à quatre longueurs des leaders grisons.

Les Ours ont pourtant ouvert le score par Baumgartner (11e), mais le LHC ne s'est pas laissé impressionner. L'équipe finaliste des deux dernières saisons a renversé la situation avant même la fin du tiers initial grâce à des réussites de Douay (15e), Suomela (17e) et Caggiula (20e).

Au final, l'équipe de Geoff Ward a empoché un nouveau succès qui confirme sa bonne forme actuelle. Fuchs (32e), Caggiula (54e) et Riat (57e) ont inscrit les autres buts lausannois.



Championnat du monde: Tadej Pogacar garde son titre Incroyable victoire en solitaire de Tadej Pogacar à Kigali Image: KEYSTONE/EPA/KIM LUDBROOK Tadej Pogacar a conservé avec panache son titre de champion du monde sur route. Le Slovène s'est imposé en solitaire à Kigali après avoir attaqué à 104 km de l'arrivée.

Au terme des 267,5 km de course, le quadruple vainqueur du Tour de France a franchi la ligne avec 1'28 d'avance sur Remco Evenepoel. Le Belge, qui a dû changer deux fois de vélo, a lâché ses deux compagnons de poursuite à 20 km de la ligne pour aller chercher la médaille d'argent après l'or du contre-la-montre.

L'Irlandais Ben Healy s'est emparé du bronze à 2'16. Derrière les meilleurs, les écarts ont été énormes au terme de cette édition très difficile dans la capitale du Rwanda.

Pogacar, qui s'est retrouvé seul devant à 66 km de l'arrivée, a fait un copier-coller de sa victoire de l'an passé à Zurich, où il avait lancé son offensive à 101 km du but. Le phénomène est ainsi devenu le huitième coureur de l'histoire à conserver le titre de champion du monde, et le premier depuis le Français Julian Alaphilippe (2020/2021).



Young Boys renoue avec la victoire face à Thoune Young Boys s'est imposé 4-2 face à Thoune grâce notamment à un doublé de Chris Bedia ce dimanche au Wankdorf. Image: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE Après ses deux défaites en Coupe de Suisse et en Europa League, YB s'est imposé 4-2 face à Thoune au Wankdorf lors de la 7e journée de Super League. Tout s'est décanté en deuxième période.

Le tournant dans ce derby bernois est intervenu à la 80e minute. Alors que Thoune était revenu au score à la 72e par Meichtry, Bedia est parvenu à tirer sous la latte et inscrire le 3-2 pour doucher les derniers espoirs des visiteurs. Fassnacht a conclu ce festival offensif avec le 4-2 à la 90e.

En première mi-temps, ce pourtant sont les Thounois qui ont montré le visage le plus offensif, sans parvenir toutefois à obtenir une occasion franche. L'ouverture du score est venue par Ibayi à la 52e, qui a su tromper le portier bernois Keller d'une frappe croisée. La réaction d'YB a été cinglante: deux minutes ont suffi à Cordova (64e) puis Bedia (66e) pour remettre les Bernois devant au score.

Avec cette défaite, Thoune a laissé s'échapper une opportunité de reprendre la tête du championnat qui lui tendait les bras après la défaite de Saint-Gall samedi.



Belinda Bencic rejoint Coco Gauff en 8es de finale à Pékin Belinda Bencic, ici lors du dernier US Open, a encha Image: KEYSTONE/FR110666 AP/ADAM HUNGER Belinda Bencic s'est qualifiée dimanche pour les 8es de finale du WTA 1000 de Pékin en battant l'Australienne Priscilla Hon. La Saint-Galloise y affrontera la no 3 mondiale américaine Coco Gauff.

Bencic (WTA 16) a toutefois dû cravacher pour signer une deuxième victoire de rang en Chine. Elle s'est imposée 4-6 6-4 6-3 face à Hon (WTA 108), tombeuse de la Zurichoise Viktorija Golubic au premier tour.

Menée 1 set à 0 et 3-1 dans la deuxième manche, la championne olympique de Tokyo en 2021 a su élever son niveau de jeu pour renverser la table. Elle est d'abord revenue à 3-3 avant de remporter ce deuxième set en enlevant le service de son adversaire.

Bencic en a profité pour mener les débats dans la manche décisive et rapidement mener 3-0. La Suissesse de 28 ans n'a pas tremblé au moment de conclure après 2h27' de jeu, sur sa première balle de match.

Elle fera face à un grand défi en 8es de finale face à Coco Gauff, qui a aussi eu besoin de trois sets pour écarter la Canadienne Leylah Fernandez dimanche. Les deux femmes se sont déjà affrontées trois fois cette année, pour une victoire de Bencic - en mars à Indian Wells.



Ahumada/Dupré en bronze en deux de couple mixte Raphaël Ahumada et Célia Dupré ont réussi une belle course à Shanghai. Image: KEYSTONE/EPA/ALEX PLAVEVSKI Célia Dupré et Raphaël Ahumada ont décroché une médaille de bronze en deux de couple mixte dimanche aux Mondiaux de Shanghai. Le duo suisse a devancé le bateau italien à la photo-finish.

La Genevoise et le Vaudois ont abordé la course de manière offensive et ont même pointé en tête à mi-course. Ils ont ensuite été repris par l'Irlande et les Pays-Bas avant de résister de justesse au retour du binôme transalpin pour apporter à la Suisse une deuxième médaille de bronze dans ces Championnats du monde, après celle obtenue par Patrick Brunner et Jonah Plock en deux sans barreur.

Ce n'est que la première fois que le deux de couple mixte est disputé dans le cadre des Championnats du monde. Cette discipline ne figure pas au programme olympique et le règlement stipule que seuls les athlètes ayant déjà concouru dans une autre catégorie sont autorisés à y prendre part.



Rohrer de retour chez les Zurich Lions Vinzenz Rohrer (à gauche) est de retour à Zurich Image: KEYSTONE/TIL BUERGY Vinzenz Rohrer est de retour chez les Zurich Lions, a annoncé le double champion de Suisse en titre dimanche matin. L'international autrichien à licence suisse a déjà atterri à Zurich.

L'attaquant de 21 ans a donc quitté le camp d'entraînement des Canadiens de Montréal en NHL. L'organisation québécoise ne tarit pas d'éloges à son sujet, souligne le communiqué du "Z", mais aimerait lui donner plus de temps pour se développer.

"Dommage pour Vini que cela n'ait pas encore fonctionné - une excellente nouvelle pour les Zurich Lions", se réjouit le club zurichois, qui n'a gagné que quatre de ses neuf premiers matches et reste sur quatre défaites consécutives en National League.

Vinzenz Rohrer, qui avait été choisi en 75e position (3e tour) par Montréal lors de la draft 2022, espère franchir un nouveau palier cette saison avec le "Z". Il avait réussi 23 points lors de l'exercice 2023/24 puis 32 la saison passée.



Marc Marquez égale Rossi avec un 7e titre en MotoGP Marc Marquez savoure son 7e titre mondial de MotoGP Image: KEYSTONE/AP/Hiro Komae Marc Marquez s'est assuré le titre mondial en MotoGP en terminant 2e du GP du Japon, remporté par l'Italien Francesco Bagnaia dimanche à Motegi.

Avec ce septième sacre dans la catégorie-reine, le premier depuis 2019, l'Espagnol de 32 ans égale la légende italienne Valentino Rossi.

Deuxième samedi d'un sprint dans lequel son dernier rival, son frère cadet Alex, n'avait pas marqué de points, Marc Marquez a également maîtrisé son sujet dans le Grand Prix dominical. Il a porté son avance au championnat à 201 longueurs, un écart rédhibitoire à cinq week-ends de la fin de la saison.

Le Catalan, qui affiche également un titre mondial en 125 cm3 (ex-Moto3) et un en Moto2 à son palmarès, efface ainsi les années de galère et de doutes qui ont suivi son quatrième triomphe consécutif en MotoGP. Victime d'une fracture de l'humérus droit le 19 juillet 2020 à Jerez, il a enchaîné les chutes et les opérations avant de retrouver le devant de la scène au guidon d'une Ducati en 2024.

Troisième du championnat du monde 2024 avec trois victoires en GP, Marc Marquez a survolé le championnat 2025. Il a remporté 11 courses dominicales ainsi que 14 des 17 sprints, signant notamment sept doublés consécutifs. Il est désormais à une longueur du record d'un autre illustre pilote italien, Giacomo Agostini, qui avait été sacré huit fois dans la catégorie-reine.



L'Europe proche de la victoire après le 2e jour Shane Lowry et les Européens ont pris une avance sans doute décisive samedi Image: KEYSTONE/EPA L'Europe, toujours aussi solide, a pris une avance qui semble décisive à l'issue de la deuxième des trois journées de compétition de la Ryder Cup samedi à Farmingdale, près de New York.

L'équipe du capitaine Luke Donald mène 11,5 à 4,5 face aux Etats-Unis.

Les Européens, à la tête d'un écart record après deux jours, n'ont ainsi besoin que de remporter deux des 12 simples disputés dimanche et d'ajouter un match nul pour conserver leur trophée acquis à Rome il y a deux ans. Ils visent un premier triomphe sur le sol américain depuis 2012.

Cette année-là, l'Europe était menée 10-6 avant la dernière journée, et sa remontée avait été qualifiée de "miracle de Medinah", renvoyant à l'irrationnel un éventuel renversement américain dimanche.

Sur le parcours Bethpage, entouré du bouillant et chauvin public américain, les visiteurs ont su faire fi des insultes et des tentatives de déstabilisation, à l'image de Rory McIlroy, qui a fini par s'en prendre à un fan avant un putt.

Associé à Shane Lowry, le Nord-Irlandais est resté invaincu sur cette édition en dominant Justin Thomas et Cameron Young lors des "four-ball" samedi après-midi. Impérial, Tommy Fleetwood a lui remporté son 4e match en deux jours, associé à Justin Rose, face à Bryson DeChambeau et au no 1 mondial Scottie Scheffler, défait lui pour la 4e fois.

Espoir de courte durée J.J. Spaun, en infligeant sa première défaite en match de paires à Jon Rahm, a donné un petit espoir aux locaux en fin de journée, douché quelques minutes plus tard par deux coups de fer fantastiques de Matt Fitzpatrick et Tyrrell Hatton pour empocher un nouveau point sur le no 18 face à Sam Burns et Patrick Cantlay.

