«Quelle erreur!»: grosse bourde des rugbymen sud-africains

Vainqueurs de l’Argentine 67-30 samedi à Durban, les Springboks ont concédé un essai «casquette» à la suite d’une erreur du célèbre arrière Cheslin Kolbe.

Plus de «Sport»

L’Afrique du Sud a écrasé l’Argentine 67-30, samedi, dans le cadre du Rugby Championship, anciennement appelé les Tri-Nations, avant l’intégration des Pumas.

Mais les Springboks ont parfois eu peur, notamment en première mi-temps, lorsqu’une erreur monumentale de Cheslin Kolbe a permis aux visiteurs de prendre l’avantage (11-16).

Après un long coup de pied des Argentins, l’ancien joueur de Toulouse et du RCT a aplati dans son en-but pour arrêter le jeu et permettre à son équipe de se dégager. Mais en tentant de transmettre le ballon à son demi d’ouverture pour qu’il effectue le renvoi, Kolbe a réalisé un drop et envoyé le ballon hors de son en-but. Un geste qui a relancé le jeu.

Ce qu'il s'est passé Vidéo: twitter

Alors que les Sud-Afs ne jouaient pas, pensant le match arrêté, Santiago Chocobares s'est saisi du ballon à cinq mètres des poteaux pour inscrire le premier essai du match des Argentins. «Essai casquette complètement fou», s'est exclamé le commentateur de Canal+.

Ce renvoi chaotique n’a toutefois pas perturbé les Springboks. Moins d’une minute après l’essai encaissé, ils ont répliqué avec une offensive de grande classe, leur permettant d’égaliser. Depuis le milieu de terrain, Sacha Feinberg-Mngomezulu a joué long avec son pied puis a été le premier à la course à récupérer le ballon, sur la ligne des cinq mètres. Le joueur a alors fait signe à l'un de ses coéquipiers, comme pour lui indiquer qu’il était en mesure de conclure lui-même l’action. Du grand art.

(roc)