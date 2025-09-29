ciel couvert12°
DE | FR
burger
Sport
Rugby

Rugby: la bourde monumentale de Cheslin Kolbe (Afrique du Sud)

«Quelle erreur!»: grosse bourde des rugbymen sud-africains

Vainqueurs de l’Argentine 67-30 samedi à Durban, les Springboks ont concédé un essai «casquette» à la suite d’une erreur du célèbre arrière Cheslin Kolbe.
29.09.2025, 09:2929.09.2025, 09:35

L’Afrique du Sud a écrasé l’Argentine 67-30, samedi, dans le cadre du Rugby Championship, anciennement appelé les Tri-Nations, avant l’intégration des Pumas.

Mais les Springboks ont parfois eu peur, notamment en première mi-temps, lorsqu’une erreur monumentale de Cheslin Kolbe a permis aux visiteurs de prendre l’avantage (11-16).

Après un long coup de pied des Argentins, l’ancien joueur de Toulouse et du RCT a aplati dans son en-but pour arrêter le jeu et permettre à son équipe de se dégager. Mais en tentant de transmettre le ballon à son demi d’ouverture pour qu’il effectue le renvoi, Kolbe a réalisé un drop et envoyé le ballon hors de son en-but. Un geste qui a relancé le jeu.

Ce qu'il s'est passé

Vidéo: twitter

Alors que les Sud-Afs ne jouaient pas, pensant le match arrêté, Santiago Chocobares s'est saisi du ballon à cinq mètres des poteaux pour inscrire le premier essai du match des Argentins. «Essai casquette complètement fou», s'est exclamé le commentateur de Canal+.

Ce renvoi chaotique n’a toutefois pas perturbé les Springboks. Moins d’une minute après l’essai encaissé, ils ont répliqué avec une offensive de grande classe, leur permettant d’égaliser. Depuis le milieu de terrain, Sacha Feinberg-Mngomezulu a joué long avec son pied puis a été le premier à la course à récupérer le ballon, sur la ligne des cinq mètres. Le joueur a alors fait signe à l'un de ses coéquipiers, comme pour lui indiquer qu’il était en mesure de conclure lui-même l’action. Du grand art.

(roc)

Plus d'articles sur le sport
Une star du tennis crée un nouveau scandale «raciste» en Chine
Une star du tennis crée un nouveau scandale «raciste» en Chine
de Yoann Graber
Granit Xhaka brise un record vieux d'un demi-siècle
Granit Xhaka brise un record vieux d'un demi-siècle
de Stefan Wyss
GC veut abolir une habitude controversée du foot suisse
GC veut abolir une habitude controversée du foot suisse
de Yoann Graber
Cette pratique inévitable chez les para-nageurs fait polémique
Cette pratique inévitable chez les para-nageurs fait polémique
de Yoann Graber
Pourquoi devenir pro en fléchettes est «incroyablement difficile»
Pourquoi devenir pro en fléchettes est «incroyablement difficile»
de Niklas Helbling
Ce club de Swiss League est à l'agonie: il faut une révolution!
Ce club de Swiss League est à l'agonie: il faut une révolution!
de Klaus Zaugg
Cette compétition de golf est complètement folle
Cette compétition de golf est complètement folle
de Fabian Hock
Gottéron doit absolument garder ce joueur s'il veut être champion
Gottéron doit absolument garder ce joueur s'il veut être champion
de Klaus Zaugg
La Fifa veut encore changer le format de la Coupe du monde
La Fifa veut encore changer le format de la Coupe du monde
de Erik Roos
Max Verstappen va piloter pour une écurie suisse
Max Verstappen va piloter pour une écurie suisse
de Romuald Cachod
La Nati a un stratagème pour retenir ses binationaux
La Nati a un stratagème pour retenir ses binationaux
de Sebastian Wendel
Cet ex-Lausannois «discret» a rendu Davos imbattable
Cet ex-Lausannois «discret» a rendu Davos imbattable
de Adrian Bürgler
Ce hockeyeur de Gottéron marque un penalty complètement improbable
Ce hockeyeur de Gottéron marque un penalty complètement improbable
de Yoann Graber
Cet effet de mode chez les footballeurs exaspère les arbitres suisses
Cet effet de mode chez les footballeurs exaspère les arbitres suisses
de Martin Messmer
L'indemnité de départ du boss de Red Bull va vous rendre très jaloux
L'indemnité de départ du boss de Red Bull va vous rendre très jaloux
de William Laing
Grand-Saconnex doit défier Bâle, mais il y a un problème
Grand-Saconnex doit défier Bâle, mais il y a un problème
de Romuald Cachod
Thèmes
20 plats américains qui méritent d'être connus
1 / 22
20 plats américains qui méritent d'être connus

La clam chowder est un plat populaire dans tout le pays, mais la meilleure se trouve en Nouvelle-Angleterre.
source: boston globe / boston globe
partager sur Facebookpartager sur X
La meilleure vue pour les aurores boréales est dans l'ISS
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Les Suisses restent le deuxième peuple le plus riche du monde
2
Les anciens militaires suisses pourraient reprendre du service
3
Un bus Migros crée l'émoi dans ce village romand
Cet effet de mode chez les footballeurs exaspère les arbitres suisses
De plus en plus de joueurs portent leurs chaussettes à peine au-dessus de la cheville. Et, en dessous, des protège-tibias qui ne méritent guère ce nom. Une pratique qui inquiète des experts, dont les arbitres.
La nouvelle star du FC Lucerne, Lucas Ferreira, attire l’attention pour plusieurs raisons. Il y a d'abord son talent, mais aussi un détail dans son équipement: il porte très bas ses chaussettes, seulement quelques centimètres au-dessus de la cheville.
L’article