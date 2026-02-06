Les Suissesses en lice ++ Suisse-Tunisie en Coupe Davis

Les Wizards s'imposent chez le leader de la Conférence Est Kyshawn George (au centre) et les Wizards ont réussi leur coup dans le Michigan. Image: KEYSTONE/AP/Duane Burleson Les Washington Wizards ont fêté une probante victoire jeudi en NBA sur le parquet des Detroit Pistons, leaders de la Conférence Est (126-117). Le Canado-Valaisan Kyshawn George a marqué 8 points.

Il s'agit de la quatrième victoire en six matches des joueurs du District of Columbia, qui avaient auparavant essuyé neuf défaites de rang. Les perspectives s'améliorent pour les Wizards, qui ont accueilli mercredi Anthony Davis, l'une des stars de la ligue, dans le cadre d'un échange retentissant.

Mais Washington n'a pas eu besoin d'"AD", blessé à la main gauche et "out" jusqu'à fin février au moins, pour signer une victoire de prestige à Detroit. Les Wizards ont pu compter sur un excellent banc, qui a marqué la bagatelle de 69 points, soit plus de la moitié de leur total.

Clint Capela et Houston se sont quant à eux inclinés à domicile face au Utah Jazz (109-99), malgré les 31 points de sa vedette Kevin Durant. Le pivot genevois des Rockets Clint Capela a joué pendant 17 minutes, marquant 6 points et captant 5 rebonds.



Nouvelle défaite des Devils malgré un but d'Hischier Nico Hischier (de dos) voit Bo Horvat (à droite) inscrire le 2-1 décisif lors du troisième tiers-temps. Image: KEYSTONE/AP/Noah K. Murray Les New Jersey Devils ont concédé une troisième défaite de rang jeudi face aux New York Islanders (3-1), lors de l'ultime journée de NHL précédant la pause olympique. Nico Hischier a marqué en vain.

A Newark, le capitaine valaisan des Devils a répondu à l'ouverture du score des Islanders en inscrivant son 19e but de l'exercice dans le premier tiers-temps. Mais les New Yorkais ont fait la différence dans les quatre dernières minutes, gâce à un "game winning goal" de Bo Horvat et une réussite dans la cage vide

"Nous avons fait beaucoup de bonnes choses, mais nous avons quand même perdu à nouveau", a pesté Hischier, cité sur le site de la NHL. "Nous aurions simplement dû essayer de jouer la prolongation". Au total, les Devils ont enregistré dix tirs cadrés de plus que les Islanders.

Le Lightning électrise le champion Tout continue de rouler en revanche pour Janis Moser et Tampa Bay. Le Lightning a enregistré une 19e victoire en 21 matches lors du "derby" qui l'opposait aux Florida Panthers, champions en titre. L'équipe du défenseur seelandais s'est imposé 6-1 à domicile.

A quelques jours de rejoindre l'équipe de Suisse à Milan, Roman Josi a lui aussi connu la défaite avec Nashville. Les Predators, qui avaient remporté leurs deux derniers matches, se sont inclinés 4-2 sur la glace des Washington Capitals.

Enfin, Kevin Fiala et les Kings de LA ont subi la loi des Golden Knights à Las Vegas (4-1). La messe était dite après 15 minutes de jeu dans le Nevada, où le gardien des Knights Akira Schmid est resté sur le banc, le Canadien Adin Hill lui ayant été préféré.



Hockey sur glace: les Suissesses tout de suite dans le bain L'équipe de Suisse féminine commence son tournoi olympique vendredi après-midi (14h40) contre la République Tchèque à Milan. Un adversaire qui semble plus fort que la Suisse en ce moment.

La sélection de Colin Müller veut faire aussi bien qu'il y a quatre ans en Chine. La Suisse avait atteint les demi-finales et s'était inclinée face au Canada (10-3). Lors du match pour le bronze, les Suissesses avaient été battues 4-0 par les Finlandaises.

En quatre ans, plusieurs choses ont changé. Si Canadiennes et Américaines dominent outrageusement, le niveau européen a évolué. Lors du dernier Championnat du monde en République Tchèque, les locales avaient infligé deux revers aux Helvètes, 3-0 en poule et un sévère 7-0 en quart de finale. Quant à la Suède, elle s'affirme de plus en plus et a même remporté la dernière édition de l'Euro Hockey Tour devant la Tchéquie, la Suisse et la Finlande.

Le duo Müller-Stalder Comme d'habitude, la Suisse va s'appuyer sur Alina Müller qui dispute sa troisième saison en PWHL avec Boston. La Zurichoise de 27 ans, bronzée à Sotchi à l'âge de 15 ans, conduira la première ligne avec Lara Stalder, la Lucernoise de 31 ans qui terrorise la SWHL helvétique avec 53 points en 27 matches avec Zoug.

La défenseure tessinoise Nicole Vallerio, partie en PWHL à New York, possède également une jolie expérience malgré ses 24 ans. Et la jeune Naemi Herzig, 18 ans, compte presque un point par match en NCAA, le programme des universités américaines.

Après ce match d'ouverture face aux Tchèques, les Suissesses affronteront le Canada vendredi soir (21h10). Puis dimanche et lundi soir, ce sera au tour des Etats-Unis et de la Finlande. Pour rappel, les résultats de ce tour servent juste à classer les équipes avant les quarts de finale. L'équipe qui finit troisième aura la chance de défier l'un des trois qualifiés de l'autre groupe. Si la Suisse termine 4e ou 5e, elle jouera contre la nation classée 5e ou 4e. Donc très vraisemblalement soit la République Tchèque, soit la Finlande.



Une cérémonie d'ouverture entre harmonie, magie et esprit olympique Les 25es Jeux olympiques d'hiver de Milan-Cortina débuteront officiellement vendredi soir avec la cérémonie d'ouverture. Les organisateurs promettent harmonie, magie et esprit olympique.

Vendredi soir, un temple du football jouera le rôle principal lors du coup d'envoi des Jeux olympiques d'hiver - c'est ainsi dans le pays du calcio. Mais pas seulement. Ce sera une cérémonie d'ouverture comme on n'en a jamais vu auparavant. Alors que les Jeux d'été il y a un an et demi à Paris avaient pour cadre la Seine, cette fois-ci, il y aura quatre sites et, pour la première fois, deux flammes olympiques, l'une à Milan et l'autre à Cortina d'Ampezzo.

À San Siro et dans les autres sites de Cortina, Livigno et Predazzo dans le Val di Fiemme, la fête sera au rendez-vous, laissant de côté les dissonances d'un monde en ébullition. Cela ne sera pas tout à fait possible, car quelques manifestations sont annoncées, notamment à Milan, contre les effets négatifs d'un événement majeur comme les Jeux olympiques sur l'environnement, contre l'influence de la politique ou la participation du vice-président américain JD Vance et la présence controversée en Italie d'agents de l'ICE, l'agence américaine de contrôle de l'immigration et des douanes.

D'Armani à Mariah Carey Mais les organisateurs veulent occulter tout cela autant que possible. "Harmonie" est le mot d'ordre de la cérémonie d'ouverture. On ne veut pas froisser, comme l'ont fait certaines parties de la cérémonie d'ouverture à Paris dans les milieux conservateurs. "La cérémonie veut envoyer un message de paix tout en célébrant l'imagination et la culture italienne", a déclaré le directeur artistique Marco Balich. Elle rendra notamment hommage à la mode et au design dans le Belpaese, et en particulier à Giorgio Armani, décédé en septembre.

Par ailleurs, de nombreuses stars internationales sont également attendues. Mariah Carey chantera en italien, Lang Lang jouera du piano. Andrea Bocelli et Laura Pausini représenteront la guilde de la musique italienne.

Parmelin à Milan Pour la présidente du CIO, Kirsty Coventry, il est temps désormais de "laisser de côté tout ce qui détourne l'attention des Jeux". L'ancienne nageuse originaire du Zimbabwe s'est montrée convaincue, lors d'une conférence de presse en début de semaine, que le monde se souviendrait de "la magie et de l'esprit des Jeux olympiques" dès que les compétitions auraient commencé. Le spectacle d'ouverture sera une "belle vitrine" à cet effet.

Les premières compétitions, qualifications et entraînements ont certes déjà commencé mercredi, mais c'est avec la cérémonie d'ouverture que les Jeux olympiques débuteront véritablement. Environ 75'000 spectateurs sont attendus au stade San Siro de Milan, où la Suisse sera représentée par le président de la Confédération Guy Parmelin.



Coupe Davis: la Tunisie sur la route de la Suisse vers l'élite La Suisse affronte la Tunisie en Coupe Davis dès vendredi à Bienne. La bande à Séverin Lüthi a pour objectif de regagner sa place dans le groupe mondial, dont elle a été éjectée l'an dernier après son revers face à l'Inde.

Meilleur classé de l'équipe de Suisse, Leandro Riedi (ATP 171) a effectué son retour à la compétition lors des qualifications de l'Open d'Australie début janvier, où il a été éliminé au 2e tour. Huitième de finaliste lors du dernier US Open, le Zurichois s'était blessé à l'aine et avait mis fin à sa saison dans la foulée.

Il sera accompagné du seizième de finaliste à l'US Open 2025 Jérôme Kym (ATP 192), de Dominic Striker (380), de Jakub Paul (450) et de Mika Brunold (453). Ce dernier a dû remplacer Henri Bernet, blessé à un pied.

Echargui meilleur atout tunisien Du côté de la Tunisie, seul Moez Echargui (ATP 142) est mieux classé que les Suisses, et ses coéquipiers sont tous au-delà de la 350e place mondiale. En 2025, Echargui a remporté trois titres sur le circuit Challenger.

Vendredi, Kym ouvrira le bal en simple face à Echargui, puis Riedi affrontera Alla Trifi (ATP 1171). Samedi, la paire Paul/Stricker se fottera aux Tunisiens Aziz Oukaa et Skander Mansouri, avant d'éventuels matches retour en simple entre Riedi et Echargui, ainsi qu'entre Kym et Trifi. S'ils parviennent à vaincre les Tunisiens, les hommes de Séverin Lüthi devront encore remporter une confrontation pour réintégrer le groupe mondial.



Women's Super League: entre rêves de titre, craintes de relégation La trêve hivernale de la Women's Super League touche à sa fin samedi, avec 6 journées encore à disputer dans la saison régulière. Voici les faits marquants avant l'entame de la 2e partie de saison.

Le programme Douze journées sur dix-huit ont déjà été disputées en Women's Super League. La dernière aura lieu début avril. Trois semaines plus tard débuteront les play-off réunissant les huit meilleures équipes de la saison régulière.

Les play-off se déroulent sous forme de matches aller-retour. Au premier tour, le premier du classement affronte le huitième et ainsi de suite.

Les prétendantes au titre Servette-Chênois est actuellement en grande forme. Les Genevoises ont remporté dix de leurs douze premières rencontres et sont encore invaincues. Leur poursuivant Grasshoppers compte pour l'heure 25 points, soit sept longueurs de retard sur la tête du classement.

Derrière, plusieurs équipes sont au coude à coude. Young Boys occupe la troisième place avec 23 unités, tandis que Zurich et Bâle occupent les quatrième et cinquième places avec un point de moins. Ces trois équipes n'ont d'ailleurs pas perdu toute chance de remporter le titre.

Les lanternes rouges Thoune occupe actuellement la dernière place du classement, avec onze défaites et un seul point à son actif. Avec sept points de retard sur Lucerne, qui occupe la 8e place, une qualification pour les play-off est compromise. Neuvième, Aarau n'a pas non plus remporté la moindre victoire cette saison, mais compte tout de même deux points de plus que Thoune.

Nouvelles arrivées La plus grande surprise sur le marché des transferts est venue d'YB avec le recrutement de l'internationale suisse Ramona Bachmann. Mais après sa rupture du ligament croisé peu avant l'Euro 2025, la joueuse de 35 ans n'est pas encore revenue à son meilleur niveau. Il faudra donc patienter un peu avant de voir l'attaquante sur le terrain.

Les Thounoises ont réagi à la décevante première partie de saison et aux absences des gardiennes Camille Pecharman et Daria Willimann, blessées en recrutant Tamara Biedermann, 19 ans, en prêt. Elle s'était imposée comme titulaire dans les buts d'YB lors du précédent championnat, durant lequel les Bernoises ont été titrées. Cette saison, elle a dû se contenter d'un rôle de remplaçante.

Servette-Chênois s'est également renforcé pendant la trêve hivernale avec l'arrivée jusqu'au terme de la saison en cours de l'Espagnole Cristina Libran, en provenance de la Juventus. L'été dernier, la milieu de terrain de 19 ans a remporté le titre lors du championnat d'Europe M19 et a disputé quatre matches avec Turin. Auparavant, elle était titulaire dans la plus haute division espagnole avec le Madrid CFF.

Des duels passionnants Comme toutes les équipes ont encore une chance de se qualifier pour les play-off, les six prochaines journées s'annoncent passionnantes. Mi-février, le Letzigrund accueillera le duel entre Zurich et Bâle, qui se déroulera après la rencontre des messieurs du FCZ contre le FC Lucerne.

À la mi-mars, GC recevra YB pour un"remake" de la finale de l'an dernier. Lors de l'avant-dernière journée, Aarau jouera à domicile contre Thoune sans doute pour éviter la relégation.

L'avant-dernière journée verra également s'affronter Servette-Chênois et GC. Ce sera aussi le duel entre les joueuses les plus prolifiques du championnat: les Genevoises comptent dans leurs rangs la meilleure buteuse actuelle, Therese Simonsson, qui a déjà marqué à dix reprises. Juste derrière, avec un but de moins, se trouve la Zurichoise Kayla McKenna.



Jonas Hasler pas qualifié pour la finale du Big Air Jonas Hasler aura deux autres chances de disputer une finale olympique. Image: KEYSTONE/EPA/ALEX PLAVEVSKI Le snowboarder thurgovien Jonas Hasler ne participera pas à la finale olympique du Big Air dimanche à Livigno. Il n'a pas passé le cap des qualifications jeudi soir.

Le jeune rider de 19 ans, qui vit ses premiers Jeux olympiques en Italie, s'est classé 24e des qualifications après ses deux "runs". Avec un total de 139,25 points, il est resté à plus de 20 points de la 12e et dernière place qualificative pour la finale. La meilleure note a été obtenue par le Japonais Hiroto Ogiwara, double médaillé d'or dans la discipline aux X Games.

Jonas Hasler aura deux autres chances de se qualifier pour une finale olympique en slopestyle et en halfpipe. Il avait d'ailleurs déclaré avant la compétition qu'il voyait l'épreuve du Big Air comme un "échauffement" avant de s'attaquer à ses disciplines fétiches.



Stan Wawrinka battu par Félix Auger-Aliassime à Montpellier Stan Wawrinka, ici lors du dernier Open d'Australie, a offert une belle résistance au no 8 mondial. Image: KEYSTONE/AP Stan Wawrinka n'a pas réussi l'exploit de battre Félix Auger-Aliassime jeudi en 8e de finale de l'ATP 250 de Montpellier. Le Vaudois s'est incliné en deux manches, 6-4 7-6 (7/3) face au no 8 mondial.

Solide vainqueur du Serbe Hamad Medjedovic mercredi au 1er tour, le "quadra" vaudois a cette fois été dominé par "FAA", tête de série no 1 du tournoi montpelliérain. Il a toutefois offert une belle résistance, notamment dans une deuxième manche qui s'est jouée au tie-break.

Mené 3-2 après la perte de son service dans ce 2e set, Wawrinka a eu le mérite de recoller immédiatement au score, avant de faire jeu égal avec le Canadien de 25 ans. Mais dans le jeu décisif, le demi-finaliste de l'US Open 2025 a rapidement pris l'ascendant

L'ex-no 3 mondial, qui bénéficiait d'une invitation à Montpellier, va gagner quelques places dans la hiérarchie mondiale grâce à sa victoire au 1er tour. Actuellement 113e mondial, il devrait se rapprocher du top 100 lundi dans le nouveau classement de l'ATP. De quoi envisager sereinement la suite de son ultime saison sur le circuit.



Anthony Davis rejoint Kyshawn George à Washington Anthony Davis poursuivra sa carrière à DC, avec le Montheysan Kyshawn George. Image: KEYSTONE/AP/Scott Marshall Anthony Davis a été envoyé par Dallas à Washington dans le cadre d'un énorme échange mercredi, selon le diffuseur ESPN. Il rejoint le Canado-Suisse Kyshawn George dans la capitale.

Anthony Davis, premier choix de la draft en 2012, avait déjà été échangé en février de l'année passée par les Los Angeles Lakers à Dallas, contre Luka Doncic, un transfert qui avait fait grand bruit dans la ligue, le Slovène étant considéré jusque-là comme le pilier de la franchise texane.

Selon ESPN, les Mavericks ont cette fois envoyé aux Wizards Anthony Davis, ainsi que Jaden Hardy, D'Angelo Russell et Dante Exum, contre Khris Middleton, AJ Johnson, Malaki Branham, Marvin Bagley III, ainsi que deux premiers tours, et trois deuxièmes tours de draft.

Cet échange permet à Dallas de récupérer un premier choix pour la draft à venir au mois de juin, ainsi qu'un premier choix pour la draft de 2030, plus des choix de deuxième tour cette année, en 2027 et 2029.

Au tour de "Giannis" ? C'est le deuxième transfert majeur en deux jours en NBA, après celui de James Harden mardi, passé des Clippers à Cleveland. D'autres grands noms pourraient également faire leurs valises avant la date limite des échanges jeudi, dont Giannis Antetokounmpo et Ja Morant, de Memphis.

Anthony Davis, 32 ans, a vu sa carrière perturbée par les blessures ces dernières années. Cette saison il a compilé 20,4 points, 10,7 rebonds, 2,6 passes décisives et 2,3 contres par match en moyenne avec Dallas.

Il se retrouve dans une équipe des Wizards très à la peine, avant-dernière du classement en Conférence Est avec un triste bilan de 13 victoires pour 36 défaites. Dallas n'est toutefois guère plus en forme (19 v. 31 d.).

Toujours selon ESPN, Chris Paul a lui été envoyé par les Clippers à Toronto dans un transfert impliquant aussi Brooklyn. Toutefois, les Raptors pourraient rééchanger Chris Paul dans les prochaines heures.

Le média The Athletic avance de son côté que Golden State, une des destinations possibles pour Antetokounmpo, a transféré Jonathan Kuminga et Buddy Hield à Atlanta, contre Kristaps Porzingis.



Suter, Blanc, Flury et Schmitt sur la descente féminine Corinne Suter avait remporté l'or olympique en 2022 à Pékin. Image: KEYSTONE/EPA Les quatre Suissesses sélectionnées pour la descente olympique de dimanche à Cortina d'Ampezzo sont connues. Les entraîneurs ont retenu Corinne Suter, Jasmine Flury, Malorie Blanc et Janine Schmitt.

Après l'annulation du premier entraînement jeudi en raison des chutes de neige, il n'y aura au maximum que deux essais avant la descente dominicale. Comme l'a expliqué l'entraîneur en chef Beat Tschuor, le staff helvétique n'a pas voulu imposer une pression supplémentaire sur les skieuses avec une qualification interne, d'autant plus que la situation météorologique demeure incertaine.

La cinquième spécialiste de vitesse, Delia Durrer, est donc remplaçante, mais elle reste une option reste une option pour l'épreuve par équipe prévue mardi.



Le couple Schwaller perd son deuxième match Briar Schwaller-Hürlimann et Yannick Schwaller ont été dominés par le duo étasunien. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Le double mixte suisse a perdu son deuxième match aux Jeux olympiques jeudi à Cortina d'Ampezzo. Briar Schwaller-Hürlimann et Yannick Schwaller se sont inclinés 7-4 face aux Etats-Unis.

Victorieux de son premier match mercredi contre l'Estonie (9-7), le duo suisse a pris l'avantage au 2e end, avant de voir les Américains Cory Thiesse et Korey Dropkin enchaîner les coups de deux. La pierre marquée au 7e end n'a pas suffi aux Schwaller pour se relancer dans cette partie.

Le duo helvétique aura l'occasion de se relancer dès jeudi soir face à la Corée du Sud (19h05).



JO: Stefan Rogentin devrait être le quatrième Suisse en descente Le Suisse Stefan Rogentin a fait mieux que Niels Hintermann lors du 2e entraînement, alors que tous deux sont en lice pour la quatrième et dernière place au départ de la descente olympique. Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Le deuxième entraînement de la descente olympique de Bormio a permis à Stefan Rogentin de composter son ticket pour la course de samedi. Le Grison a fait mieux que Niels Hintermann.

Après la petite polémique née mercredi de l'agacement de Niels Hintermann envers les critères de sélection, tout est rentré dans l'ordre jeudi. Le Zurichois s'était excusé mercredi sur ses réseaux sociaux, il a réitéré ses excuses devant la presse au sortir de ce deuxième galop d'essai qui ne lui a malheureusement pas souri.

Car c'est sous le soleil que la qualification pour la descente de samedi s'est jouée. Et pas besoin d'aller jusqu'en bas puisque les entraîneurs avaient fixé comme barème le quatrième temps intermédiaire juste avant le saut du San Pietro. Et à ce petit jeu-là, c'est Stefan Rogentin qui s'est montré le plus rapide. Mais il n'y a pas encore eu de communication officielle.

Forcément heureux, le Grison avait le sourire mais n'en faisait pas trop. "Cette qualification était un peu comme une course, a-t-il confié. Ma descente était bonne, j'ai pu faire ce que je voulais. J'avais de bonnes sensations sur mes skis et c'était agréable de descendre ici sous le soleil. Parce que c'était quelque chose de tout à fait nouveau!"

Agendée traditionnellement entre Noël et Nouvel-An au calendrier de la Coupe du monde, la descente de Bormio se fait en général dans l'ombre et sur une piste gelée. Mais en février, les conditions ne sont pas les mêmes. Et avec la neige tombée durant la nuit, le revêtement est dur mais ne ressemble pas à la patinoire de la fin décembre.

Excuses sincères Battu à la régulière, Niels Hintermann a accepté le verdict de la piste: "Je suis déçu et triste. J'aurais vraiment aimé courir. Je trouve que la piste est dans un état phénoménal, même si ça secoue un peu, mais c'est comme ça et je l'accepte." A la question de savoir s'il a une chance de prendre part au combiné par équipe de lundi, le Zurichois n'était pas franchement très enthousiaste: "Je ne sais pas. Pour être honnête, je n'ai pas très envie de rester ici à l'hôtel jusqu'à lundi. Nous verrons ce que je vais faire, mais je pense que je vais rentrer chez moi aujourd'hui."

Honnête, le Zurichois donc tenu à s'excuser: "Hier j'étais très en colère et en colère contre moi-même, parce que j'ai skié en étant bloqué. Mes paroles n'étaient pas dirigées contre quelqu'un en particulier. J'ai simplement explosé émotionnellement et je n'ai pas réalisé l'ampleur que cela avait pris dans les médias. Ma femme m'a dit de regarder et j'ai vu qu'il y avait plein de commentaires avec des gens divisés et je ne voulais en aucun cas ça. Le sport doit rassembler et pas devenir un terreau pour la haine. Ce n'était pas dirigé contre Stefan ni Alexis. Alexis est meilleur cette année. Je leur souhaite le meilleur et je m'excuse pour ce que j'ai dit."

Si l'on ne prend pas le temps final mais celui après le 4e intermédiaire, on a donc Florian Schieder devant Nils Allegre, Rogentin et Monney puisque Mattia Casse a été disqualifié pour avoir manqué une porte. Hintermannn a cédé 0''43 à son collègue d'équipe. Très rapide sur le haut, Franjo von Allmen a tenté des choses, tout comme Marco Odermatt. Il est en outre possible que les qualifiés ne prennent pas part au troisième entraînement prévu vendredi.



Niederreiter et Smith porte-drapeau suisses à Milan-Cortina Fanny Smith et Nino Niederreiter seront les porte-drapeau de la Suisse lors des cérémonies d'ouverture de JO 2026. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT La skieuse de skicross Fanny Smith et le joueur de hockey sur glace Nino Niederreiter porteront le drapeau suisse à Livigno et à Milan lors des cérémonies d'ouverture des JO 2026 vendredi.

Le concept décentralisé des Jeux olympiques de 2026 se reflète également dans les cérémonies d'ouverture qui se dérouleront dans quatre lieux différents. C'est pourquoi les deux porte-drapeau suisses – comme c'est l'usage depuis quelques années, une femme et un homme – n'entreront pas ensemble au stade San Siro à Milan. C'est une première depuis le passage à deux porte-drapeau.

Le choix n'a pas été facile, comme toujours, explique Ralph Stöckli, chef de la délégation suisse. Les restrictions concernent les engagements des athlètes le samedi ou leur "disponibilité". Ainsi, tous les joueurs de la NHL ne seront pas déjà à Milan vendredi soir. Mais Nino Niederreiter, avec ses quatre médailles d'argent aux Championnats du monde, tenait absolument à être présent, selon Ralph Stöckli.

Fanny Smith n'entrera en lice qu'à la fin des Jeux, à Livigno, près de la frontière suisse. La Vaudoise est double médaillée de bronze olympique en 2018 et 2022.

La cérémonie d'ouverture principale aura lieu vendredi soir à partir de 20h00 au stade San Siro à Milan, d'autres cérémonies sont prévues à Cortina d'Ampezzo, Livigno et Predazzo dans le Val di Fiemme.



NHL: Josi et Fiala défaits mais auteurs de deux points Roman Josi a s'est fait l'auteur d'une belle prestation avec Nashville Predators jeudi. Image: KEYSTONE/AP/George Walker IV Les Suisses Roman Josi et Kevin Fiala se sont inclinés en NHL jeudi malgré leurs deux points respectifs inscrits. Le gardien de la sélection suisse aux JO Akira Schmid s'est illustré avec Las Vegas.

Roman Josi et les Nashville Predators ont été défaits en prolongation 6-5 par le Minnesota Wild après deux victoires de rang. Le défenseur a égalisé à cinq partout à la 56e, et a distillé une passe décisive sur le deuxième but de son équipe, marqué par Filip Forsberg. Cette saison, Josi s'est déjà fait l'auteur de 39 points, dont onze buts.

Une 7e réussite pour Kurashev De son côté, Philipp Kuraschev s'est incliné avec les San Jose Sharks 4-2 face à Colorado Avalanche, actuels leaders de NHL. L'attaquant bernois a cependant marqué son septième but du championnat en cours lors de l'égalisation 2-2.

Si les Los Angeles Kings ont concédé une quatrième défaite d'affilée contre les Seattle Kraken 4-2, Kevin Fiala a signé deux assists, pour désormais atteindre les 40 points cette saison, ce qui fait de lui le deuxième meilleur compteur suisse de NHL derrière Nico Hischier (41 points).

Le portier des Golden Knights Akira Schmid a livré une super performance en effectuant 21 arrêts lors de la victoire de son équipe 5-2 face aux Vancouver Canucks, ce qui lui a valu d'être nommé troisième étoile du match. Grâce à ce succès, Las Vegas a renoué avec le succès après cinq revers consécutifs.

