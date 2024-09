Match d'adieu décevant pour Luis Suarez ++ Rodrygo relance le Brésil

L'Uruguay dit adieu à Luis Suarez sur un match nul terne Luis Suarez n'a pas trouvé le chemin des filets pour sa der en sélection Image: KEYSTONE/AP/Matilde Campodonico Le légendaire attaquant de l'Uruguay Luis Suarez a connu une dernière sélection frustrante vendredi à Montevideo. La Celeste a fait match nul 0-0 contre le Paraguay dans les éliminatoires de la zone AmSud pour le Mondial 2026. Le "Pistolero" range le maillot bleu ciel à la tête d'une bagatelle de 69 buts en 143 capes, de quoi se retirer, à 37 ans, en tant que meilleur réalisateur de l'histoire de la Celeste. "Merci pour tout, +Lucho+!", "Tu étais et resteras mon idole éternelle", "Tu es unique et inégalable": les messages d'adieux étaient nombreux dans le stade Centenario, où plus de 60'000 spectateurs s'étaient rassemblés. Luis Suarez n'aura finalement pas réussi à atteindre la barre des 70 "goles", dans une rencontre hachée par 24 fautes et ponctuée d'une seule frappe cadrée du côté uruguayen. Lui-même a raté une occasion à la 18e, sa frappe touchant le poteau. Sa carrière internationale longue de 17 ans aura été jalonnée d'une Copa America remportée en 2011 en Argentine, mais aussi de polémiques. Autant combatif qu'éruptif, il a notamment arrêté de la main une tête à bout portant contre le Ghana en quart de finale du Mondial 2010, contribuant à la qualification de son équipe malgré un carton rouge inévitable pour antijeu. Avec ce seul point glané pour la der de son héros, l'Uruguay (14 points) reste deuxième de ces éliminatoires, derrière les Argentins (18) et devant la Colombie (13) qui a fait match nul 1-1 au Pérou.

Un éclair de Rodrygo relance le Brésil Rodrygo a inscrit le seul but brésilien face à l'Equateur Image: KEYSTONE/AP/Silvia Izquierdo Rodrygo a redonné des couleurs au Brésil en inscrivant un splendide but pour assurer la victoire 1-0 face à l'Equateur, vendredi à Curitiba. Ce succès replace la Seleçao en quatrième position des qualifications sud-américaines pour le Mondial 2026. Un succès bienvenu pour les quintuples champions du monde après quatre matches sans victoire lors de ces éliminatoires, dont trois défaites lors des trois dernières journées. Les Brésiliens n'ont pas pour autant dissipé les doutes, au terme d'un match peu spectaculaire, avec un Vinicius en panne d'inspiration. Mais ils ont assuré l'essentiel en renouant avec la victoire lors du premier match après l'élimination subie en quart de finale de la Copa América aux tirs aux but par l'Uruguay, en juillet. Il s'agissait aussi de la première sortie en terres brésiliennes sous les ordres du sélectionneur Dorival Junior. Un éclair Au stade Couto Pereira de Curitiba, des supporters ont brandi des pancartes "Vini Ballon d'Or", espérant voir la star du Real Madrid devenir le premier Brésilien à remporter ce trophée individuel depuis Kaka en 2007. Mais Vinicius s'est montré plutôt emprunté, ratant trois occasions franches (12e, 65e et 72e). Et c'est Rodrygo, souvent à l'ombre des autres cracks du Real et absent de la liste des 30 nommés pour le Ballon d'Or, qui a fait la différence. No 10 sur le dos, il a concrétisé la domination brésilienne d'une splendide frappe de l'entrée de la surface, après un dribble chaloupé qui a lassé sur place un défenseur (29e). Quelques huées Le Brésil s'est tout de même fait quelques frayeurs. Sur une contre-attaque juste avant la pause, la star équatorienne Caicedo a buté tour à tour sur le gardien Alisson puis sur le défenseur Gabriel Magalhaes, auteur d'un sauvetage sur la ligne. Kendry Paez a également failli égaliser (68e), sur une frappe contrée in extremis. Les entrées de la pépite Estevao, 17 ans pour sa première cape, et de l'ancien parisien Lucas Moura, de retour en sélection après six ans d'absence, n'ont pas permis d'égayer une seconde période terne au cours de laquelle des huées ont été entendues par moments dans les travées du stade Couto Pereira.

Fritz sort Tiafoe en cinq sets et affrontera Sinner en finale Taylor Fritz peut mettre fin à 21 ans de disette pour le tennis masculin américain Image: KEYSTONE/EPA/JOHN G. MABANGLO Taylor Fritz défiera le no 1 mondial Jannik Sinner dimanche en finale de l'US Open. L'Américain a battu son compatriote Frances Tiafoe 4-6 7-5 4-6 6-4 6-1 vendredi, après que l'Italien avait dominé Jack Draper 7-5 7-6 (7/3) 6-2 dans la première demi-finale. Premier Italien à atteindre la finale à Flushing Meadows, Jannik Sinner n'a pas joué à son meilleur niveau vendredi. Mais il s'est montré nettement supérieur dans les moments clés, comme le tie break dans lequel il a mené 4/0 et 6/1, et a profité d'un effondrement physique de Jack Draper (no 25) lequel a vomi sur le court. Le vainqueur du dernier Open d'Australie s'est également montré très efficace sur son service, avec plus de 70% des points remportés tant derrière sa première que derrière sa deuxième balle de service. Auteur de 11 aces pour 2 doubles fautes, il n'a concédé qu'un seul break, sans conséquence puisqu'il menait alors 4-3 au premier set. 15 ans d'attente Jamais demi-finaliste en Grand Chelem avant ce tournoi, Taylor Fritz est pour sa part le premier Américain à atteindre la finale d'un Majeur, en simple messieurs, depuis Andy Roddick en 2009 à Wimbledon. Il est aussi le premier Américain en finale à New York depuis le même Roddick en 2006. "C'est la raison pour laquelle je fais ce sport, c'est un rêve qui se réalise", a commenté Taylor Fritz, les larmes aux yeux. Il a lui aussi vu son adversaire s'effondrer vendredi soir: Frances Tiafoe fut en effet inexistant après avoir manqué deux balles de 5-5 sur son service au quatrième set. "Il me dominait du fond du court, prenait la balle très tôt, changeait les angles, il était vraiment au-dessus. Je me suis concentré sur mon service, j'ai tout fait pour rester dans la partie", a indiqué Fritz, qui cherchera à offrir au tennis masculin américain son premier sacre majeur depuis l'US Open 2003.

Sabalenka contre Pegula et tout un stade... encore Comme en 2023, Aryna Sabalenka tentera samedi de décrocher son premier US Open face à une joueuse américaine soutenue par près de 24'000 spectateurs bruyants. Forte de sa triste expérience face à Coco Gauff en finale l'an dernier, la Bélarusse se dit mieux préparée pour affronter Jessica Pegula. Sabalenka a prouvé ces dernières années sa capacité à bien jouer sur dur: outre deux titres à l'Open d'Australie (2023, 2024), elle a toujours atteint le dernier carré à Flushing Meadows lors de ses quatre dernières participations, dont deux finales consécutives. Son point faible ? Son émotivité. Depuis toujours la native de Minsk lutte contre ses nerfs. Dans un premier temps, elle les a canalisés de façon à ne pas s'effondrer techniquement sur un court. On se souvient des doubles fautes répétées et des fautes directes à foison qui l'ont longtemps handicapée. Désormais, cette nervosité l'étreint plus sur le plan psychologique au moment de conclure. L'an dernier, elle avait même facilement remporté le premier set 6-2 avant de s'incliner face à Gauff. Cette année, elle déclarait encore après sa victoire en demi-finale contre l'Américaine Emma Navarro avoir eu du mal à conclure. "J'ai été prise par les émotions et j'ai eu un petit flashback de la finale de l'an dernier à cause de l'ambiance créée par le public", a-t-elle expliqué. "Je suis très heureuse d'avoir retenu les leçons (de l'an dernier) et d'avoir réussi à contrôler mes émotions pour parvenir à conclure ce match en deux sets." Peur Mais la Bélarusse a reconnu avoir eu peur dans le deuxième set: "Je me suis dit pendant le match +Non, non, non, Aryna, ça ne peut pas se reproduire ! Contrôle tes nerfs, concentre-toi sur toi. Il y a aussi des gens qui sont pour toi, ton box, ta famille, tu dois te battre+". L'an dernier en effet, le Stade Arthur Ashe était non seulement plein à craquer d'un public entièrement acquis à la cause de son adversaire. Mais la prodige US avait même attiré une rare concentration de "people". Et Sabalenka n'avait su réagir face au "bruit" incessant - y compris durant les points - descendant des immenses tribunes pour pousser son adversaire. "Mon erreur a été d'oublier qu'elle était aussi gênée par le bruit. Oui, ils l'encouragent, mais comment peuvent-ils l'aider à gagner le match ? Le seul moyen c'est d'entrer dans ma tête et de me faire perdre, moi", a-t-elle déclaré jeudi, comme pour se prouver qu'elle avait bien retenu la leçon et prévenir son adversaire qu'elle ne se laisserait pas avoir deux fois. Cherche consécration Car Sabalenka se prépare à affronter une ambiance du même acabit samedi face à Jessica Pegula, qui s'est installée depuis deux ans dans le top 10 mondial parvenant même quelques semaines au 3e rang, et qui cherche toujours la consécration d'un Majeur (elle a deux WTA 1000 à son palmarès: Montréal 2023 et Toronto 2024). Avec deux titres majeurs, une finale et cinq demi-finales, l'expérience est largement du côté de la Bélarusse, face à une adversaire qui, à 30 ans, avait atteint six fois les quarts de finale en Grand Chelem, dont une à New York (2022), sans jamais les dépasser. En outre, Sabalenka mène 5-2 dans leurs duels sur le circuit et a remporté en deux sets leur dernier affrontement en finale de Cincinnati, juste avant l'US Open. Mais Pegula a fait le plein de confiance pour arriver jusqu'en finale, avec en particulier une victoire nette en quart de finale contre la lauréate de l'édition 2022, le no 1 mondial Iga Swiatek. Le plafond de verre enfin brisé, elle a su renverser en demies une situation bien mal embarquée car elle se sentait comme une "débutante" après avoir perdu le premier set face à Karolina Muchova. Quant à la finale, l'Américaine estime "avoir le jeu pour frustrer" Sabalenka, à condition peut-être que celle-ci serve "un peu moins bien" qu'à Cincinnati. Un titre à l'US Open, "vaudrait tout l'or du monde", assure Pegula en rappelant tout le travail nécessaire pour se trouver à une victoire de réaliser ce "rêve d'enfant". "Je suis heureuse d'être en finale, mais je suis là pour remporter le titre", a-t-elle ajouté.

Tombée de haut, la Suisse devra réagir face à l'Espagne L'équipe de Suisse s'est réveillée avec la gueule de bois à Copenhague Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER L'équipe de Suisse s'est réveillée avec une immense gueule de bois vendredi à Copenhague ! La défaite 2-0 face au Danemark, due en partie à un arbitrage défaillant, et la perspective de défier l'Espagne dimanche à Genève sans Granit Xhaka en sont les raisons. Deux mois après l'Euro 2024 qui fut la phase finale la plus aboutie de son histoire, la Suisse est tombée de très haut au Parken de Copenhague. A l'image d'un Breel Embolo qui a sans doute livré sa performance la plus médiocre en équipe nationale, la Suisse a eu de la peine à exister sur le plan offensif en première période. A 10 contre onze après l'expulsion injustifiée mais aussi superflue de Nico Elvedi, elle n'avait plus qu'une seule ambition: tenir le 0-0. Ce combat fut malheureusement perdu à la 82e minute avec l'ouverture du score du nouvel entrant Patrick Dorgu, sur laquelle Gregor Kobel ne fut pas irréprochable. Brillant jusqu'à cette minute fatidique, le successeur de Yann Sommer doit encore démontrer qu'il est aussi un grand gardien en sélection. Murat Yakin espère que le Zurichois tiendra enfin dimanche à Genève contre le Champion d'Europe son match référence avec la Suisse. Sans un grand Gregor Kobel, la Suisse n'aura rien à espérer face à la Roja, dont la performance décevante jeudi à Belgrade face à la Serbie pour un triste 0-0 appelle très certainement une réaction. Rattrapé par ses vieux démons Face à la Roja, Murat Yakin devra composer sans Granit Xhaka. Expulsé pour la deuxième fois - seulement - de sa carrière en équipe de Suisse neuf ans après les deux jaunes reçus contre le Portugal à Bâle, le candidat au Ballon d'Or n'a pas supporté l'attitude des Danois qui n'ont pas voulu sortir le ballon alors qu'Embolo était à terre juste avant le 1-0. Le contentieux nourri depuis des années avec Pierre-Emile Höjbjerg, sur fond de rivalité entre Arsenal et Tottenham, a fait le reste. Le Bâlois a été rattrapé par ses vieux démons pour ternir une année jusqu'ici si merveilleuse. Sans Granit Xhaka et avec un Remo Freuler à la peine, Murat Yakin n'a pas d'autre alternative que de confier les clés à Denis Zakaria. Ecarté jeudi soir alors que l'on pouvait imaginer le voir débuter à la place du malheureux Elvedi, le capitaine de l'AS Monaco jouera gros dimanche contre la Roja. Avec une performance XXL, il redeviendra incontournable après avoir passé pratiquement tout l'Euro à se soigner pour n'être aligné qu'à la 98e minute lors du quart de finale contre l'Angleterre. Avec Wüthrich et Monteiro ? Introduit en seconde période jeudi, Gregory Wüthrich a, pour sa part, fait le job même si sa responsabilité est également engagée sur le 1-0. Le néophyte de 29 ans du Sturm Graz sera très certainement titularisé dimanche. Il semble que le sélectionneur le préfère à Becir Omeragic pour entrer dans la rotation en défense centrale. D'autres changements sont attendus de la part d'un Murat Yakin qui a témoigné d'un conservatisme presque inattendu à Copenhague avec un onze dans lequel figuraient huit des onze titulaires contre l'Angleterre. En l'absence de Dan Ndoye qui aura beaucoup manqué au Danemark, et avec un Ruben Vargas visiblement à court de condition et le moral en berne après n'avoir pas trouvé cet été un nouveau point de chute, on peut penser que Joël Monteiro aura droit à ses premières minutes en sélection. Cela tombe bien dans la mesure où le Valaisan des Young Boys est l'homme des grands matches en ce début de saison. Murat Yakin espère voir dimanche le joueur qui n'a cessé de tourmenter la défense de Galatasaray en Ligue des champions plutôt que celui qui traîne son spleen en Super League.

La France commence par une défaite contre l'Italie Giacomo Raspadori célèbre le troisième but italien Image: KEYSTONE/AP/Michel Euler La France a été battue par l'Italie 3-1 vendredi soir au Parc des Princes lors de la première journée de la Ligue des nations. Les Italiens ont fait la différence en deuxième mi-temps. Bradley Barcola avait pourtant ouvert le score après seulement 13 secondes de jeu pour s'offrir le but le plus rapide de l'histoire de l'équipe de France. Bien dans leur match avec Barcola, Mbappé et Olise, les Français auraient dû profiter de leur temps fort. Mais les Italiens ont égalisé par Federico Dimarco à la 30e. Et le sélectionneur Luciano Spalletti avait envie de commencer un nouveau cycle sur de bonnes bases. Alors en seconde période, les Transalpins ont pris le large grâce à Davide Frattesi (51e) et à Giacomo Raspadori (74e). Pour leur prochain match, les Bleus affronteront la Belgique lundi à Lyon. Les Belges ont eux battu Israël 3-1 à Debrecen. SI Kevin De Bruyne a inscrit un doublé, Openda a manqué un penalty à la 56e.

Défaites pour les clubs lémaniques Kevin Pasche a réalisé un bon match mais Lausanne s'est incliné Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Lausanne et Genève ont commencé la Champions League par une défaite. A Malley, les hommes de Geoff Ward ont été battus 2-1 ap par Ocelari Trinec. Lausanne aurait mérité mieux, mais une pénalité bête de Tim Bozon a offert aux Tchèques un jeu de puissance en prolongation et à 4 contre 3, les champions d'Extraliga ont su prendre le point supplémentaire à la 61e par Kurovsky. Ce sont pourtant les Vaudois qui ont ouvert le score en faisant payer aux Tchèques leur indiscipline. A la toute fin du tiers médian, Antti Suomela a pu servir magnifiquement Théo Rochette lors d'un power-play et le jeune attaquant vaudois n'a pas manqué la cible, même s'il a eu un peu de chance. A la 42e, l'ancien Lausannois Libor Hudacek avait égalisé. Lausanne se rend dimanche à Bremerhaven pour son second match. Dans le nord de l'Allemagne justement, c'est là que Genève-Servette a remis son titre en jeu. Les Aigles se sont inclinés 3-2 alors qu'ils menaient rapidement 2-0. Tanner Richard (2e) et Simon Le Coultre (8e) avaient parfaitement lancé la machine. Mais en début de troisième période, les joueurs de Jan Cadieux ont encaissé deux buts en 84 secondes et les Allemands ont su gérer la pression mise par les champions d'Europe en titre.

Quatre Suisses passent le cut Cedric Gugler pointe au 9e rang après deux tours à Crans Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Quatre Suisses, dont deux amateurs, ont passé le cut à l'European Masters de Crans-Montana. Ils pourront jouer ce week-end. C'est une performance jamais vue dans l'époque moderne. Le Bâlois de 24 ans Cedric Gugler est même encore parmi les dix meilleurs après deux tours avec six coups sous le par. Gugler accuse un retard de huit coups sur le leader Matt Wallace, mais la différence avec la deuxième place d'Alex Fitzpatrick n'est plus que de quatre coups. L'amateur Nicola Gerhardsen, qui occupait encore la 6e place vendredi matin, a chuté à la 65e place après un deuxième tour nettement moins bon (+4). Au même rang, Ronan Kleu et l'amateur valaisan Max Schliesing ont également passé le cut. En revanche, les pros Jeremy Freiburghaus (+1 au total), Benjamin Rusch (+2) et Joel Girrbach (+3) doivent quitter Crans. Le leader Matt Wallace (-14) est le seul à avoir joué au moins le par ou mieux sur les 36 trous des deux premiers jours.

Nora Meister décroche l'argent du 400 m libre Nora Meister a obtenu une magnifique médaille d'argent sur 400 m libre Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Aux Jeux paralympiques de Paris, Nora Meister a remporté une nouvelle médaille pour l'équipe de Suisse. La nageuse de 21 ans a décroché l'argent sur 400 m libre. Meister s'est longtemps livrée à un beau duel avec la Britannique Maisie Summers-Newton pour la deuxième place. Mais plus la course avançait, plus l'endurance supérieure de l'Argovienne se faisait sentir. Elle a finalement terminé en 5'16''53 contre 5'21''36 pour la Britannique. Pour Meister, qui s'était fixé comme objectif une médaille dans cette discipline, il s'agit déjà du deuxième métal paralympique. Il y a trois ans à Tokyo, elle avait remporté le bronze dans la même discipline. L'or est revenu sans surprise à la Chinoise Jiang Yuyan. La jeune femme de 19 ans s'est imposée en 5'12''07.

Primoz Roglic prend le pouvoir Primoz Roglic a fait coup double lors de la 19e étape de la Vuelta Image: KEYSTONE/EPA/Javier Lizon Primoz Roglic a fait coup double et enfin pris la tête de la Vuelta à l'occasion de la 19e étape. Le Slovène va très vraisemblablement s'adjuger dimanche son 4e Tour d'Espagne. Bien aidé par son équipe, Primoz Roglic s'est irrésistiblement détaché dans la montée finale vers Alto de Moncalvillo. Le Slovène a finalement triomphé en solo avec 46 secondes d'avance sur le Français David Gaudu. Roglic a ainsi repris le maillot rouge de leader à l'Australien Ben O'Connor. Depuis sa victoire dans la 6e étape, O'Connor avait courageusement défendu sa position de leader à douze reprises, mais ses cinq secondes d'avance restantes ne constituaient pas un matelas suffisant. L'Australien de l'équipe Decathlon AG2R a terminé 12e et perdu 1'49 sur Roglic. Il compte désormais 1'54 de retard sur Roglic, tandis que l'Espagnol Enric Mas pointe au 3e rang à 2'20. Le Slovène est maintenant parfaitement placé pour s'offrir sa 4e Vuelta après 2019, 2020 et 2021. L'étape montagneuse de samedi devrait lui convenir, de même que le contre-la-montre final de 24,6 km dimanche. Il s'agit de la 15e victoire d'étape pour le leader de l'équipe allemande Red Bull-Bora-Hansgrohe sur la Vuelta.

Balsamo surprend Kopecky et remporte la 1re étape Elisa Balsamo lève les bras au ciel après avoir gagné la 1re étape du TdR Féminin Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Elisa Balsamo (Lidl-Trek) a remporté la 1re étape du Tour de Romandie Féminin, disputée vendredi entre La Grande Béroche et Lausanne. Première leader du général, l'Italienne a devancé sur le fil la championne du monde en titre Lotte Kopecky, alors que Noemi Rüegg s'est classée 4e. Formation la plus forte du peloton féminin, la Team SD Worx pensait bien avoir fait tout juste en plaçant Christine Majerus aux avant-postes puis en faisant travailler la favorite pour la victoire finale Demi Vollering dans le dernier kilomètre. Mais Lotte Kopecky a sans doute présumé de ses forces dans ce final en faux-plat montant. La Belge a lancé son sprint d'un peu trop loin et a été nettement devancée sur la ligne d'arrivée au Pont Bessières par la championne du monde 2021 Elisa Balsamo. Brillante 7e dans la course sur route des Jeux olympiques de Paris, Noemi Rüegg a pour sa part manqué de peu le podium de cette 1re étape. La Zurichoise a néanmoins confirmé sa bonne forme en terminant au 4e rang, juste derrière l'Allemande Liane Lippert. Les coureuses auront droit à un menu plus copieux samedi avec l'étape décisive entre Chippis et Vercorin, sur 101,9 km. Le juge de paix sera la montée finale vers Vercorin, longue de près de 10 km avec une pente moyenne de 8,2%. Dimanche, l'ultime étape se déroulera autour de Morges - Morges (144,2 km).

Lausanne renforce son milieu de terrain Koindredi (en arrière-plan), qui avait affronté YB avec le Sporting, rejoint Lausanne-Sport Image: KEYSTONE/AP/ARMANDO FRANCA Le FC Lausanne-Sport annonce l'arrivée de Koba Koindredi. Le milieu français de 22 ans, qui débarque en provenance du Sporting, est prêté pour une saison avec une option d’achat. Formé notamment au RC Lens, Koindredi avait fait ses débuts professionnels en 2020/21 avec Valence en Liga espagnole. Passé par Oviedo et Estoril, le Néo-Calédonien avait rejoint le Sporting en janvier 2024. Il a notamment été aligné en Europa League lors du match retour du 16e de finale remporté face à Young Boys.

Sinner, seul favori au rendez-vous du dernier carré Jannik Sinner est bien au rendez-vous du dernier carré de l'US Open. Après les défaites de Carlos Alcaraz, Novak Djokovic et Alexander Zverev, seuls les inattendus Jack Draper, Tayor Fritz et Frances Tiafoe peuvent désormais empêcher le no 1 mondial de décrocher son deuxième titre en Grand Chelem. En demi-finale vendredi, l'Italien sera opposé au gaucher britannique Jack Draper (no 25), tandis que le gagnant du duel entre Taylor Fritz (no 12) et Frances Tiafoe (no 20) assurera aux Etats-Unis la présence d'un des leurs en finale du tableau masculin. Ce qui n'est plus arrivé depuis Andy Roddick en 2006. Sinner-Draper, choc entre "bons copains" Sinner (23 ans) est arrivé à New York l'esprit embrumé par l'officialisation de deux contrôles antidopage positifs en mars pour lesquels il a été blanchi. Après un début de tournoi "un peu compliqué" - symbolisé par la perte du premier set au 1er tour -, l'Italien n'a fait que monter en puissance "jour après jour grâce au soutien de (son) équipe", jusqu'à sa probante victoire en quarts contre le vainqueur de l'édition 2021 Daniil Medvedev (no 5). Mais son prochain adversaire a fait un parcours impressionnant: Draper, dont le meilleur résultat en Grand Chelem était jusque-là le huitième de finale joué à Flushing Meadows en 2023, n'a pas encore concédé le moindre set cette année et n'a perdu sa mise en jeu que trois fois en cinq matches. "Les demies, ce ne sont pas mentalement des matches comme les premier ou deuxième tours. Nous verrons qui s'en sort le mieux", a prévenu Sinner. De ce côté, il a clairement l'avantage puisqu'il a déjà joué beaucoup de gros matches contre les meilleurs joueurs du monde en fin de tournois, avec notamment un premier titre du Grand Chelem remporté en janvier en Australie. Mais ce sera sa première demie à New York. Toutefois, Draper a fait forte impression en quarts face à Alex De Minaur, pour son tout premier quart de Majeur et son premier match dans l'impressionnant Stade Arthur Ashe. "Je pense que cette année j'ai beaucoup progressé mentalement et ça m'a permis de progresser", a estimé le Britannique de 22 ans. Il a aussi beaucoup travaillé durant l'année écoulée car l'an dernier, alors qu'il était blessé, il enviait "ces incroyables jeunes joueurs" qui remportaient de grands tournois. "Je me suis dit que je n'en faisais pas assez pour y arriver moi-même", a-t-il expliqué. Cette année, il y est. Et s'apprête à affronter "un bon copain", sur le papier plus fort que lui. "Même les meilleurs joueurs du monde ne gagnent que 53 ou 54% de points d'un match, donc il faudra être clinique sur les points qui comptent vraiment", a-t-il résumé. Fritz-Tiafoe, pour l'Amérique Il faut remonter à 2006 pour avoir un finaliste américain en simple messieurs à Flushing Meadows et à 2003 pour y avoir un vainqueur US. Roddick les deux fois. Fritz et Tiafoe ont parfaitement profité d'un tableau vite privé de Djokovic, Ruud ou Rublev pour se hisser jusqu'au dernier carré. Ce sera la première demie en Grand Chelem pour Fritz, la seconde pour Tiafoe après celle de l'US Open 2022. Ce dernier est déjà sorti vainqueur d'un sacré choc 100% US, dès le troisième tour face au demi-finaliste sortant Ben Shelton. "Quand on joue contre Ben, on ne regarde pas la suite du tableau. Mais après l'avoir battu, le tableau était chamboulé (avec la défaite de Djokovic qu'il aurait dû affronter en 8e de finale) et là on commence à se dire +pourquoi pas ?+", a-t-il déclaré au sujet de ses espoirs d'aller loin dans le tournoi. Fritz, lui, a enchaîné des victoires probantes contre Casper Ruud, finaliste 2022, et surtout Alexander Zverev, finaliste 2020. Il met sa première qualification pour les demies sur le compte de "l'expérience" d'avoir joué quatre quarts de Grand Chelem. "Mes trois premiers, j'ai joué Novak, Novak et Rafa", a-t-il souligné en guise d'excuse. Mais à Wimbledon cet été, il a été battu au même stade par Lorenzo Musetti. "C'est là que je me suis dit que mon excuse ne tenait plus", a-t-il ajouté en riant. Dans leurs duels, Fritz mène 6-1 face à Tiafoe. "Personne n'est imbattable, a rappelé Tiafoe. Ce n'est pas comme à l'époque où tu arrivais en quarts, tu jouais Rafa... et tu cherchais un vol retour".

L'Argentine domine le Chili 3-0 en qualifications pour le Mondial La joie des Argentins, qui ont dominé le Chili 3-0 jeudi soir Image: KEYSTONE/AP/Gustavo Garello L'Argentine a facilement dominé le Chili 3-0 jeudi à Buenos Aires dans la zone AmSud des qualifications pour le Mondial 2026. L'Albiceleste conserve ainsi la tête des éliminatoires. Les champions du monde en titre ont pu compter sur le milieu de Liverpool Alexis Mac Allister (48e), la recrue de l'Atlético Madrid Julian Alvarez (84e) et l'attaquant de l'AS Rome Paulo Dybala (91e) pour faire la différence. Sans Lionel Messi, blessé, l'Argentine n'a pas vraiment connu le danger, les Chiliens ne cadrant qu'un seul tir en cinq tentatives. Egalement privée d'Angel Di Maria qui a pris sa retraite internationale, elle s'est reposée sur sa jeune garde au milieu et la paire Lautaro Martinez-Julian Alvarez devant. L'Argentine conserve ainsi la tête des éliminatoires dans la zone AmSud avec 18 points en sept matches, devant l'Uruguay (13), qui peut recoller à deux longueurs en cas de succès contre le Paraguay vendredi. Le Brésil n'est pour l'heure que 6e, avec 7 points conquis en 6 parties.