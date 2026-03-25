Meillard impérial en 1ère manche ++ Rast dans le coup

Coupe du monde: Loïc Meillard impérial en 1re manche à Hafjell Une démonstration de Loïc Meillard lors de la première manche Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Loïc Meillard s'est montré impérial lors de la 1re manche du slalom des finales de Coupe du monde à Hafjell. Le champion olympique suisse a largement signé le meilleur chrono.

Le Valaisan d'origine neuchâteloise a devancé Henrik Kristoffersen de 0''67 et Timon Haugan de 0''79. Les deux Norvégiens ont été les seuls à rester dans la même seconde que Meillard, qui a été le plus rapide dans tous les secteurs.

Dans la lutte pour le globe de la spécialité, l'actuel leader norvégien Atle Lie McGrath occupe le 6e rang à 1''65. Ses deux principaux rivaux sont juste devant: Clément Noël est 4e à 1''03 et Lucas Pinheiro Braathen 5e à 1''15. McGrath reste ainsi en position de force puisqu'il compte 41 points d'avance sur le Brésilien et 77 sur le Français.

Le Genevois Tanguy Nef a concédé 2''09 au leader, ce qui lui vaut le 9e rang provisoire. Le Valaisan Daniel Yule (19e) a quant à lui perdu 3''70 sur une piste qui s'est rapidement dégradée. Dernier à s'élancer, le Haut-Valaisan et champion du monde junior Giuliano Fux a été éliminé après avoir enfourché.



Coupe du monde: Camille Rast en embuscade au géant d'Hafjell Camille Rast 7e après la manche initiale à Hafjell Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Camille Rast est en embuscade au terme de la 1re manche du géant des finales de Coupe du monde à Hafjell. La Valaisanne occupe le 7e rang à 0''77 de la surprenante Canadienne Valerie Grenier.

Celle-ci, partie avec le dossard 15, a devancé de 0''02 la Suédoise Sara Hector et de 0''26 l'Allemande Emma Aicher. Celle-ci reste ainsi en course pour le classement général, où elle compte 85 points de retard sur Mikaela Shiffrin.

L'Américaine, sans doute trop prudente, a signé le 17e chrono seulement à 1''55. Elle aura la pression en finale car une victoire d'Emma Aicher, qui lui rapporterait 100 points, n'est pas à exclure. Shiffrin devra donc absolument signer un top 15 pour se prémunir de cette éventualité et s'assurer le grand globe, la 15e place rapportant 16 unités.

Vanessa Kasper s'est illustrée avec un joli 9e rang à 1''01. Wendy Holdener a par contre connu une manche à vite oublier. La Suissesse, qui a rapidement perdu un bâton, a concédé 4''21 par rapport à Valerie Grenier.



Un 5e succès d'affilée pour Nashville Roman Josi (59) et les Predators ont cueilli mardi leur 5e succès d'affilée Image: KEYSTONE/AP/George Walker IV Nashville se rapproche d'une place en play-off en NHL. Les Predators de Roman Josi ont cueilli mardi leur cinquième victoire d'affilée en battant San José 6-3.

Roman Josi a brillé face aux Sharks, qui évoluaient une nouvelle fois sans leur attaquant bernois Philipp Kurashev (surnuméraire). Le défenseur bernois a signé son 12e but de la saison (et son 48e point), inscrivant le 3-1 d'un tir du poignet à la 12e minute. Il a terminé cette partie avec un bilan de +3.

Nashville se donne ainsi un peu d'air dans la lutte pour les séries finales. Les Preds, qui détiennent pour l'heure la deuxième "wildcard" disponible dans la Conférence Ouest, ont pris trois longueurs d'avance sur les Kings de Los Angeles et cinq sur Seattle et Winnipeg. Mais ces quatre équipes ont encore au moins onze matches au programme en saison régulière.

La soirée fut également belle pour les "Swiss Devils". New Jersey est allé s'imposer 6-4 sur la glace des Dallas Stars de Lian Bichsel, grâce notamment aux quatre points cumulés par ses joueurs suisses (deux assists pour Jonas Siegenthaler, un assist pour Nico Hischier et un but pour Timo Meier, son 20e de la saison).

Les Devils - qui ont marqué sur leurs deux premiers tirs cadrés mardi - confirment ainsi leur regain de forme avec huit victoires dans leurs onze derniers matches. Mais le réveil de la franchise de Newark est sans doute trop tardif: elle accuse 11 longueurs de retard sur la dernière place qualificative pour les play-off à l'Est, alors qu'il lui reste 12 matches à disputer.



Bencic sortie en quarts de finale à Miami Belinda Bencic a été battue en trois sets par Coco Gauff en quarts de finale à Miami Image: KEYSTONE/AP/Lynne Sladky Belinda Bencic (WTA 12) a été stoppée en quarts de finale du WTA 1000 de Miami. La St-Galloise a subi la loi de la 4e joueuse mondiale Coco Gauff mardi.

La championne olympique 2021 s'est inclinée 6-3 1-6 6-3 devant l'Américaine, double vainqueure en Grand Chelem (US Open 2023, Roland-Garros 2025). Elle n'a pas su saisir sa chance dans cette partie, dans laquelle elle a inscrit plus de points que son adversaire (88-86), après avoir survolé le deuxième set.

Belinda Bencic a pourtant fait la course en tête dans la manche décisive, signant le premier break pour mener 3-2 avant de bénéficier de deux balles de 4-2 sur son service. Mais elle a perdu les quatre derniers jeux du match pour s'incliner pour la cinquième fois en sept duels face à Coco Gauff.

Eliminée en 8es de finale à Indian Wells, la St-Galloise n'a donc pas non plus atteint le dernier carré dans le WTA 1000 floridien. Mais elle a tout de même signé une performance de choix à Miami en s'offrant le scalp de la 6e mondiale Amanda Anisimova, battant une top 10 pour la première fois depuis la United Cup en début d'année.



Play-off: succès important pour Fribourg-Gottéron De la Rose inscrit le deuxième but fribourgeois Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Fribourg-Gottéron a battu Rapperswil 4-0 mardi dans son quart de finale des play-off de National League. Cela lui permet de n'être plus mené que 2-1 dans la série face aux Lakers.

En cruel manque d'efficacité lors des deux premiers actes, les cadres offensifs fribourgeois se devaient de réagir devant leur public. Henrik Borgström a été le premier à le faire en ouvrant le score en infériorité numérique (10e), après un bon travail de Jeremi Gerber.

A la mi-match, le premier trio, dans lequel Kyle Rau remplaçait Ty Rattie, s'est illustré à son tour lorsque Lucas Wallmark a offert un bijou de passe à Jacob De la Rose, qui a doublé la mise (31e). Face à des Saint-Gallois apathiques, Maximilian Streule a mis les siens à l'abri en poussant un rebond au fond (39e), avant que Gerber n'y aille lui aussi de son but (52e).

Malgré ce succès, tout n'est pas réglé pour Fribourg, qui n'a toujours pas marqué en power-play dans cette série, malgré encore sept possibilités (!) mardi soir. Déjà décimés par les blessures, les Dragons ont de plus perdu Andrea Glauser, touché au genou lors du premier tiers.

Davos corrige Zoug Davos a quant à lui corrigé Zoug 7-3 et se trouve aux portes des demi-finales. Après deux premiers matches serrés, le vainqueur de la qualification n'a laissé aucune chance à son adversaire, grâce notamment à un jeu de puissance en pleine réussite. En moins de dix minutes, les Grisons menaient déjà 3-0 grâce à des réussites de Valentin Nussbaumer (4e), Matej Stransky (6e) et Yannick Frehner (9e), toutes inscrites en power-play.

Le 4-0 de Simon Ryfors à la 15e a même "chassé" Leonardo Genoni - remplacé par Tim Wolf - de son but. Un fait rare dans la carrière du gardien international, surtout en play-off. Au final, les Davosiens ont gagné 7-3 et ne sont plus qu'à un succès du dernier carré.



Liverpool: départ de Mohamed Salah en fin de saison Mohamed Salah va dire au revoir aux fans de Liverpool Image: KEYSTONE/EPA/ADAM VAUGHAN Mohamed Salah (33 ans) quittera Liverpool au terme de la saison. L'attaquant égyptien l'a annoncé sur les réseaux sociaux. Il portait le maillot des Reds depuis l'été 2017.

En 435 matches avec Liverpool, Salah a marqué 255 buts et donné 119 passes décisives. Il a aussi notamment gagné la Ligue des champions (2019), la Premier League (2020, 2025), la Coupe d'Angleterre (2022) et le Mondial des clubs (2019).

Salah était encore sous contrat avec le club d'Anfield Road jusqu'au terme de la saison 2026/27. Dans son message, il n'a pas précisé de quoi serait fait son avenir.

"L'attaquant a trouvé un accord avec les Reds qui le verra conclure un remarquable chapitre de neuf années à Anfield", a pour sa part écrit le club champion d'Angleterre en titre. "Salah a exprimé son souhait de faire cette annonce aux supporters dès que possible afin d'assurer la transparence concernant son avenir, par respect et gratitude envers eux".



Stan Wawrinka battu par le 348e mondial Stan Wawrinka: une d馭aite que personne n'a vue venir... Image: KEYSTONE/EPA/ALI HAIDER Stan Wawrinka (ATP 94) a entamé sa saison sur terre battue du mauvais pied. Le Vaudois a été sorti d’entrée au Challenger de Naples par le... 348e mondial.

Stan Wawrinka s’est, en effet, incliné 2-6 6-4 7-6 (7/2) devant le Français Matteo Martineau pour accuser sa première contre-performance de l’année. Malgré les cinq balles de match sauvées dont trois consécutives au douzième jeu de la dernière manche et le bruyant soutien des tifosi, il n’a pas été en mesure de prendre la main dans le jeu décisif. A 27 ans, Matteo Martineau pouvait fêter la plus belle victoire de sa carrière.

Stan Wawrinka peut mettre désormais le cap sur le Maroc. Il est inscrit au tournoi ATP 250 de Marrakech qui aura lieu la semaine prochaine.



Un 110e succès pour Mikaela Shiffrin Mikaela Shiffrin: la reine du slalom. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Il n’y a pas grand-chose à faire contre Mikaela Shiffrin en cette fin d’hiver. L’Américaine a délivré un nouveau récital à Hafjell lors du dernier slalom de la saison.

Elle s’est imposée devant Wendy Holdener sur une marge conséquente de 1’’32 pour cueillir un 110e succès sur le front de la Coupe du monde. Plus forte que jamais, elle aura gagné cet hiver neuf des dix slaloms au calendrier. Et six avec plus d'une seconde d'avance sur sa dauphine.

Le seul bémol pour l’Américaine est venu de la troisième place d’Emma Aicher. L’Allemande peut, en effet, encore lui ravir la première place du classement général de la Coupe du monde lors du géant de mercredi. Elle a toutefois porté son avance à 85 points.

Deuxième déjà après la première manche, Wendy Holdener a pleinement rempli son contrat pour son troisième podium de l’hiver. Ce résultat lui permet de prendre la troisième place de la Coupe du monde de slalom derrière Mikaela Shiffrin et Camille Rast.

Une Camille Rast qui a dû se contenter de la 13e place, juste derrière Mélanie Meillard. Sur un parcours trop plat et sans doute loin d’être en pleine possession de ses moyens, la Valaisanne ne pouvait pas nourrir de très grandes ambitions.



Lucas Pinheiro Braathen: un coup double aux dépens des Suisses Lucas Pinheiro Braathen: le "bourreau" des Suisses. Image: KEYSTONE/AP/Gabriele Facciotti Coup double pour Lucas Pinheiro Braathen ! Le Brésilien a remporté le géant de Hafjell, un succès qui lui permet d’enlever la Coupe du monde de la spécialité.

Le Champion olympique du géant gagne un globe qui était promis à Marco Odermatt. Leader avant cette dernière course avec un avantage de 48 points sur Pinheiro Braathen, le Nidwaldien a été éliminé lors de la première manche. Porteur du dossard no 1, il a sans doute pris trop de risques dans des conditions rendues difficiles par la pluie et le vent. Marco Odermatt était le quadruple tenant du titre de cette Coupe du monde de géant...

Lucas Pnheiro Braathen décroche à 25 ans son deuxième globe trois ans après celui qu'il avait remporté en slalom en 2023, alors sous les couleurs de la Norvège, le pays de son père. Il offre au Brésil, le pays de sa mère dont il porte les couleurs depuis deux ans, un premier globe de cristal.

Le camp suisse se consolera avec la deuxième place de Loïc Meillard. Troisième sur le premier tracé, le skieur de Hérémance a sorti le grand jeu dans la seconde manche. Sa "malchance" fut de tomber sur un Lucas Pinheiro Braathen sublimé par l’enjeu. Loïc Meillard a concédé 58 centièmes au vainqueur du jour. Une victoire conjuguée à un classement au-delà de la troisième place de Pinheiro Braathen lui aurait permis de remporter cette Coupe du monde de géant. Il aura eu l'immense mérite de se battre pour ce globe jusqu'au dernier mètre.



Armand Duplantis présent au City Event du 20 août Armand Duplantis: le maître de la perche de retour à Lausanne. Image: KEYSTONE/AP/Beata Zawrzel Armand Duplantis est de retour à Athletissima. Le double champion olympique du saut à la perche sera la tête d’affiche du City Event qui se déroulera le 20 août.

Il s’agira de la huitième participation du Suédois à Athletissima. Depuis ses débuts à Lausanne en 2017, Armand Duplantis a placé la barre infiniment haut, à 6,31 m, son actuel record du monde. Il compte trois succès dans la capitale vaudoise, en 2020 (6,07 m), en 2022 (6,10 m) et en 2024 (6,15 m).



Mikaela Shiffrin en route vers sa 110e victoire Une nouvelle démonstration de Mikaela Shiffrin. Image: KEYSTONE/EPA Mikaela Shiffrin a survolé son sujet lors de la première manche du slalom de Hafjell. L'Américaine devance Wendy Holdener de 1''10.

Rien ne s'oppose vraiment à un 110e succès en Coupe du monde de Mikaela Shiffrin, à son neuvième de l'hiver, ce qui correspondrait à un record. Elle évolue vraiment dans un monde à part.

Wendy Holdener précède de 0''02 l'Américaine Paula Moltzan et de 0''28 l'Allemande Emma Aucher qui peut encore inquiéter Mikaela Shifgfrin pour la victoire au classement général de la Coupe du monde.

Sur un tracé trop plat pour lui convenir vraiment, Camille Rast occupe la 9e place. Mélanie Meillard et Eliane Christen sont respectivement 15e et 17e.



Alvyn Sanches: "Dans ma tête je voulais revenir plus fort" Alvyn Sanches: il a très vite métamorphosé le jeu des Young Boys. Image: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE Alvyn Sanches sera-t-il le facteur X de Murat Yakin lors de la prochaine Coupe du monde ? Le retour au premier plan du Vaudois suscite bien des espoirs

Artisan de la récente embellie des Young Boys en Super League avec ses 9 buts et ses 5 assists, le transfuge du Lausanne-Sport retrouve l’équipe nationale une année après s’être déchiré les ligaments du genou droit lors de sa première sélection à Belfast lors du match amical contre l’Irlande du Nord. Depuis son retour au jeu, le 26 octobre dernier, ses performances parlent pour lui. Il monte en puissance pour que le débat sur le bien-fondé de sa présence dans les cadres de l’équipe de Suisse ne se pose pas une seule seconde.

"Le mental a beaucoup compté" "Je suis bien sûr très heureux de me retrouver avec l’équipe de Suisse, lâchait Alvyn Sanches lors du point presse de la sélection tenu mardi en Forêt-Noire . Le mental a beaucoup compté dans mon retour. Dans ma tête, je voulais revenir plus fort." Il a entamé sa rééducation avec le Lausanne-Sport avant de la poursuivre à Berne avec les Young Boys. Son transfert l’été dernier alors qu’il était blessé pouvait interpeller. "Je n’ai aucun regret. Ce départ à Berne était la meilleure décision à prendre. Les choses se sont passées ainsi avec cette blessure. C’est la vie."

Cette blessure a repoussé son départ annoncé vers un championnat étranger. Mais il semble inévitable devant les prouesses répétées du joueur de 23 ans dont la valeur selon le site Transfermark s’élève à 9 millions d’euros. "Je sais que cela parle un peu. Mais je reste calme, tranquille", glisse Alvyn Sanches dont le contrat avec les Young Boys court jusqu’au 30 juin 2029.

Encore une marge de progression Mais dans l’immédiat, Alvyn Sanches espère briller lors de ce premier rassemblement de l’année avec les rencontres de vendredi contre l’Allemagne et de mardi contre la Norvège à Oslo. "Je vais me livrer à 100 % à l’entraînement et essayer de donner le meilleur de moi-même si j’ai la chance de jouer", dit-il. Homme de peu de mots, Alvyn Sanchez sait que sa marge de progression se situe dans tous les domaines. "Améliorer mon jeu sans ballon et perfectionner les choses que je fais bien", précise-t-il. Murat Yakin veut croire que son joyau ne connait pas de limites.



Marco Odermatt a sans doute perdu gros à Hafjell Marco Odermatt dépité après son élimination. Image: KEYSTONE/EPA Marco Odermatt a été éliminé lors de la première manche du géant de Hafjell. L'erreur fatale du Nidwaldien fait l'affaire de Lucas Pinheiro Braathen, qui mène le bal.

Dossard no 1, Marco Odermatt a sans doute pris trop de risques dans le vent de Norvège. Après une première grosse frayeur, il a commis une faute avec l'intérieur pour sa deuxième élimination de l'hiver dans la discipline.

Champion olympique du géant, Lucas Pinheiro Braathen a maintenant toutes les cartes en main pour remporter la Coupe du monde de la discipline. Une quatrième place dans cette ultime course suffira pour qu'il devance Marco Odermatt à moins que Loïc Meillard ne s'impose. Dans ce cas, Pinheiro Braathen devra terminer au troisième rang.

Loïc Meillard a signé le troisième chrono de cette première manche à 0''63 du Brésilien. L'Autrichien Stefan Brennsteiner est deuxième à 0''21. La seconde manche débutera à 12h30.



Bublik jouera le prochain Geneva Open Alexander Bublik disputera le prochain Geneva Open (16-23 mai), ont annoncé mardi les organisateurs de l'ATP 250 genevois.

Vainqueur du dernier Open de Gstaad, le Kazakhe pointe actuellement au 11e rang mondial.

Le "showman" rejoint ainsi Stan Wawrinka et Casper Ruud dans la liste des joueurs ayant déjà annoncé leur participation à ce tournoi qui se dispute la semaine précédant les trois coups de Roland-Garros. Il avait déjà évolué sur la terre battue du Parc des Eaux-Vives en 2022 et en 2023.

Vainqueur de quatre tournois ATP l'an dernier et titré cette année à Hong Kong, Alexander Bublik a franchi un camp majeur depuis le printemps 2025. Il a enfin su exploiter son immense potentiel, s'illustrant sur toutes les surfaces comme en témoignent son quart de finale à Roland-Garros et son sacre sur le gazon de Halle où il avait battu notamment Jannik Sinner et Daniil Medvedev.

