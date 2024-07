Noah Lyles est attendu ++ Pas de Ligue des Champions pour Lugano

Les triathlètes peuvent entrer en Seine Les triathlons auront bien lieu mercredi Image: KEYSTONE/EPA/JOEL CARRETT Feu vert pour les triathlons des JO 2024! Après des mois de doutes autour de la qualité de l'eau de la Seine et un premier report embarrassant, les deux épreuves programmées mercredi auront bien lieu. Un soulagement, aussi bien pour les sportifs que pour les organisateurs et les autorités. Le temps commençait à presser. Une dernière date de repli était prévue vendredi si jamais les résultats des dernières analyses bactériologiques n'étaient toujours pas concluants, mais la menace se faisait de plus en plus concrète. Après l'annulation dimanche et lundi de deux séances de reconnaissance de la partie natation et le report à la dernière minute de la course masculine initialement prévue mardi matin, les triathlètes vont finalement pouvoir entrer en Seine. Parmi eux quatre Suisses: Julie Derron et Cathia Schär dès 8h, puis Adrien Briffod et Max Studer dès 10h45.

Lyles en pole pour devenir la star des stars à Paris Les épreuves d'athlétisme aux JO de Paris démarrent vendredi. Plusieurs athlètes rêvent de marquer ce rendez-vous olympique de leur empreinte. Des records en pagaille ces derniers mois, des équipements toujours plus pointus (chaussures, piste), de nouvelles stars affamées: le tableau est des plus prometteurs avant le début des compétitions olympiques d'athlétisme, vendredi au Stade de France. Tour d'horizon des principaux enjeux. Sprint: Lyles et Sha'Carri Richardson Comme Usain Bolt avant lui, Noah Lyles veut marquer l'histoire, sur la piste mais aussi en dehors. L'Américain est prompt à faire le show, soigne son image tout en se construisant un palmarès XL, appelé à devenir XXL à ces Jeux. Sextuple champion du monde, il vise enfin l'Olympe, et plutôt trois fois qu'une: sur 100, 200 et 4x100 m. Sur 200 m, distance sur laquelle sa dernière défaite remonte aux Jeux de Tokyo en 2021, il a les moyens de faire tomber le record du monde de Bolt (19''19). Sur 100 m, la tâche s'annonce plus rude. Chez les femmes, Sha'Carri Richardson, qui avait manqué les JO de Tokyo (consommation de cannabis), a elle aussi su se reconstruire après Tokyo et se profile comme favorite du 100 m. La très démonstrative et spectaculaire Américaine veut mettre fin à la domination jamaïcaine sur la ligne droite. Jakob Ingebrigtsen Le Norvégien vise le doublé 1500-5000 m. Récemment à Monaco, il a abaissé le record d'Europe du 1500 (3'26''73) et se rapproche du mythique record du monde d'Hicham El-Guerrouj (3'26''00). Il a visiblement surmonté la terrible guerre familiale qui l'oppose à son père et ex-coach Gjert, mis en examen pour violence domestique. Mais gare: il se trouve souvent un Anglais (comme Josh Kerr sur 1500 m) ou un Africain (comme l'Ougandais Joshua Cheptegei sur 5000) pour contrecarrer les plans du Viking. Faith Kipyegon Comme Ingebrigtsen, la Kényane visera le doublé 1500-5000 m. Sacrée athlète féminine de l'année 2023 sur piste, Kipyegon est aussi celle qui a battu un des cinq records du monde tombés cette année (3'49''04 sur 1500 m). Elle peut potentiellement faire aussi bien sur 5000 m, malgré l'opposition de Sifan Hassan. La Néerlandaise est inscrite sur quatre disciplines (1500, 5000, 10'000 m et marathon) à Paris! Même si elle ne devait en disputer "que" trois, le pari semble fou, presque insensé. Mais Hassan, la plus polyvalente des championnes de fond, est capable de (presque) tout. Armand Duplantis Le Suédois est perché au-dessus des autres. A 24 ans, il a déjà tout gagné. Il est désormais en "mode cumul": de titres mais aussi de records du monde. Il a battu ce printemps son 8e record au saut à la perche (6m24). Les 70'000 spectateurs attendus au Stade de France constitueront un aiguillon supplémentaire. Crouser et les hommes forts Le poids masculin est redevenu "tendance" ces dernières saisons et le charismatique Ryan Crouser y est pour beaucoup. L'Américain ambitionne un troisième sacre olympique, qui serait inédit dans la discipline. Mais la concurrence, des Etats-Unis (Joe Kovacs) à la Nouvelle-Zélande (Tom Walsh) en passant par l'Europe (Leonardo Fabbri), s'est bien densifiée. 400 m haies de feu De l'aveu même de Noah Lyles, le 400 m haies est l'épreuve la plus "hot" du moment en athlé. Les trois meilleurs performers de l'histoire seront prêts pour un nouveau "clash", trois ans après la mémorable finale olympique de Tokyo qui avait vu le Norvégien Karsten Warholm porter le record du monde à 45''94, devant Rai Benjamin (USA) et Alison dos Santos (BRA). Il y aura de la revanche dans l'air. Formidable affrontement en vue aussi sur le 400 m haies féminin, avec la supersonique américaine Sydney McLaughlin-Levrone, dont le record du monde (50''65) a presque été chatouillé par Femke Bol (50''95) tout récemment à La Chaux-de-Fonds. La Néerlandaise coachée par le Fribourgeois Laurent Meuwly tient, elle aussi, la forme de sa vie! L'énigme Kipchoge Eliud Kipchoge vise un troisième titre olympique sur marathon, dans la ville où il s'est fait connaître au monde en... 2003 en devenant champion du monde du 5000 m à 17 ans. Sa préparation a cependant été perturbée par la chasse à l'homme dont il a été victime sur les réseaux sociaux au Kenya, après la mort dans un accident de voiture de son rival et recordman du monde Kelvin Kiptum. Kipchoge, sans l'ombre d'une moindre preuve, s'est vu accusé d'en avoir été responsable. Face à lui dans les rues de Paris, une autre légende de l'athlétisme: Kenenisa Bekele (ETH), 41 ans!

Ponti pour un deuxième exploit olympique Trois ans jour pour jour après s'être révélé aux yeux du grand public en se parant de bronze sur 100 m papillon aux Jeux de Tokyo, Noè Ponti disputera sa deuxième finale olympique. L Le Tessinois de 23 ans lorgne le podium sur 200 m papillon mercredi à Paris. Quatrième des séries grâce à un nouveau record de Suisse (1'54''14), Noè Ponti devra sortir le grand jeu en finale dès 20h37. Les deux premières places semblent promises au recordman du monde Kristof Milak et à la star française Léon Marchand. Mais tout semble possible derrière eux. Roman Mityukov est lui en quête de rachat après sa sortie décevante sur 100 m dos (éliminé en séries). Le Genevois sera en lice dès le matin pour les séries du 200 m dos, discipline dans laquelle il a déjà cueilli deux médailles mondiales en grand bassin. Toute autre issue qu'une qualification aisée pour les demi-finales programmées en soirée constituerait une immense déception. Toujours sur l'eau mais en aviron, le deux de couple poids léger Raphaël Ahumada/Jan Schäuble voudra confirmer mercredi matin en demi-finales l'excellente impression laissée lors des séries. Le deux sans barreur Andrin Gulich/Roman Röösli, qui a dû passer par la case repêchages, vise également la finale afin de jouer le podium. Cette journée sera aussi marquée côté suisse par la finale du concours général de gymnastique artistique. Brillant 12e des qualifications, Matteo Giubellini lorgne le top 10. Les triathlètes espèrent quand à eux enfin en découdre: l'épreuve féminine, à laquelle Julie Derron et Cathia Schär prendront part, doit démarrer à 8h. Annulée mardi, celle des messieurs est prévue dès 10h45, là aussi avec deux Helvètes en lice (Adrien Briffod et Max Studer).

Biles: "J'ai commencé ma journée par mon suivi psychologique" Rien n'est venu perturber Simone Biles (au centre) et les Américaines lors du concours par équipes mardi. Image: KEYSTONE/AP/Charlie Riedel Victorieuse du concours par équipe avec les Américaines, Simone Biles a regoûté à l'or olympique. Trois ans après Tokyo, elle a expliqué avoir "commencé (sa) journée par (son) suivi psychologique". "J'ai dit à ma psy que je me sentais calme et prête, et c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Après le saut (réd: son premier agrès), j'étais soulagée. Je me suis dit: +au moins, pas de flashbacks ou quoi que ce soit d'autre+. J'ai ressenti beaucoup de soulagement et dès que j'ai posé mon saut, je me suis dit +On va le faire, c'est sûr+", a-t-elle déclaré en conférence de presse. Désormais quintuple médaillé d'or olympique après ses quatre sacres obtenus à Rio en 2016, Simone Biles peut encore enrichir sa collection à l'occasion du concours individuel et des épreuves par agrès. "Je ne tiens pas de comptes, je ne tiens pas de statistiques, je fais ce que j'aime et j'apprécie ça. C'est tout ce qui compte pour moi. Je ne pense pas que je prendrai vraiment la mesure de ce que j'ai accompli tant que je n'aurai pas terminé ma carrière", a-t-elle expliqué.

Enfin une finale suisse, grâce à Noè Ponti Ponti a battu son record de Suisse en demi-finales du 200 m pap' Image: KEYSTONE/EPA/MAST IRHAM Noè Ponti est prêt à jouer les premiers rôles aux JO de Paris. Le Tessinois s'est hissé en finale du 200 m papillon, sa discipline présumée la plus faible, en améliorant son record de Suisse. Il a nagé en 1'54''14 pour signer le 4e temps des demi-finales mardi. En lice dans la seconde demi-finale remportée par le grand favori Kristof Milak (1'52''72, meilleur temps des demies), Noè Ponti a produit son effort sur la dernière longueur de bassin pour retrancher 0''06 à son record national établi en demi-finales des Mondiaux 2022 à Budapest. En Hongrie, il avait échoué au 4e rang de la finale, en se montrant alors plus lent qu'en demies (1'54''75). "Mon objectif sur cette distance était d’atteindre la finale. J’y suis parvenu, je suis très heureux et en plus je bats mon record de Suisse. Mercredi soir, cela s’annonce très compliqué, mais c’est finalement ce qui rendra cette course passionnante", a-t-il expliqué au micro de la RSI. "Lors des séries matinales, la course a vraiment été compliquée, un peu plus que la demi-finale. Ça s’explique par la pression liée à mon entrée dans la compétition. Ça faisait tellement longtemps que j’attendais ces Jeux", a poursuivi le vice-champion d'Europe 2022 du 100 pap'. "Je n'ai peur de personne" Derrière le recordman du monde et champion olympique Kristof Milak, tout semble possible en finale mercredi, même si la star française Léon Marchand (2e en 1'53''50) a géré ses efforts. Noè Ponti, qui estimait la semaine dernière avoir les moyens de battre de plus d'une seconde sa meilleure marque, devra certainement encore améliorer son meilleur temps pour se hisser sur le podium. "Si j’ai davantage peur de Léon Marchand ou de Kristof Milak ? Il faut leur demander à eux. Personnellement, je n'ai peur de personne. Tous les deux sont très forts, ce seront les favoris. De mon côté, je vais me concentrer sur moi et ne pas penser aux autres. Tout sera possible", a-t-il conclu. Clin d'oeil du destin, Noè Ponti avait décroché le bronze - mais sur 100 m papillon - aux JO de Tokyo 2021 un... 31 juillet. L'histoire se répétera-t-elle dans le grand bassin d'une Défense Arena qui n'aura d'yeux que pour Léon Marchand ? Réponse peu après 20h35 mercredi soir.

Ligue des champions: rêve brisé pour le FC Lugano Duel entre Tadic et Mahmoud Image: KEYSTONE/EPA/ERDEM SAHIN Le rêve de la Ligue des champions s'est brisé pour Lugano au 2e tour qualificatif. Les Tessinois ont échoué face à Fenerbahçe, s'inclinant 2-1 à Istanbul après le revers 4-3 subi à Thoune. Lugano a pourtant livré une bonne performance, surtout en première période. Les bianconeri ont eu le bonheur d'ouvrir le score sur une frappe somptueuse de Mahmoud dès la 7e. Ils ont ensuite manoeuvré avec intelligence et ont très bien gêné leurs adversaires, qui n'ont pas cadré le moindre tir avant la pause. Mais ils n'ont pas su faire le break, malgré quelques situations intéressantes. Vraiment peu convaincant dans le jeu, Fenerbahçe a trouvé son salut sur une balle arrêtée. Sur un coup franc venu de la droite, le vétéran Edin Dzeko (38 ans) a égalisé de la tête (59e). Déjà auteur d'un triplé lors du match aller, l'attaquant bosnien a été le bourreau des hommes de Mattia Croci-Torti, qui seront ainsi reversés dans les qualifications de l'Europa League. Les Turcs ont arraché un succès pas trop mérité dans les arrêts de jeu par Szymanski (93e).

Une première médaille d'or à Paris pour Biles, avec les Américaines Simone Biles et les Américaines ont remporté le concours par équipe. Image: KEYSTONE/AP/Abbie Parr Simone Biles, a obtenu son premier titre à Paris au concours général par équipes mardi, avec ses partenaires américaines. Les Italiennes et les Brésiliennes complètent le podium. Simone Biles, la championne olympique en titre en individuel Sunisa Lee, Jordan Chiles et Jade Carey, ont totalisé 171,296, près de six points de plus que les Italiennes. Biles, désormais quintuple médaillée d'or aux Jeux olympiques, a conclu un concours magistral avec un exercice au sol impressionnant, La Texane est encore qualifiée pour quatre des cinq finales individuelles, à l'exception de celle des barres asymétriques. Sa prochaine finale, celle du concours général, est programmée jeudi.

Gogniat: "C'est cool de voir un tel soutien" Audrey Gogniat prend la pose au côté du Chef de mission Ralph Stöckli Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Première - et jusqu'ici seule - médaillée suisse dans ces JO de Paris, Audrey Gogniat a eu droit à un fervent accueil mardi à la Maison suisse. Le Conseiller fédéral Ignazio Cassis était notamment présent pour la féliciter. "Je n'aurais jamais imaginé que moi, Audrey Gogniat, qui vient du Noirmont, un tout petit village, pourrais être accueillie un jour par un Conseiller fédéral", a souligné la Franc-Montagnarde devant la presse mardi soir. "Je vis bien toute l'attention à laquelle j'ai droit depuis hier (mardi). Il y aura certainement une ou deux larmes qui vont à nouveau couler, mais c'est cool de voir un tel soutien", a poursuivi la médaillée de bronze du tir à la carabine à 10 mètres. La jeune femme de 21 ans garde les pieds sur terre malgré ce nouveau statut, elle qui affichait jusqu'ici une "simple" médaille européenne à son palmarès. Mais "il y a beaucoup, beaucoup d'émotions. Tellement que je n'arrive pas à en sortir une", a-t-elle lâché. "Tant de personnes sont venues me soutenir. Je ne me rendais pas compte à quel point j'étais soutenue", a encore expliqué Audrey Gogniat, qui a bénéficié du soutien d'une trentaine de fans venus à Châteauroux pour encourager leur championne. "C'est encore pire" Comment a-t-elle vécu cette arrivée à Paris, où la ferveur des Jeux bat son plein. "Il y a encore beaucoup plus d'émotions que je l'aurais pensé, même s'il y en avait déjà beaucoup à Châteauroux. Ici c'est encore pire, ai-je envie de dire", a-t-elle souligné. Audrey Gogniat, qui ne réalise pas encore la portée de cette médaille, est une très fière représentante de son canton. "Le Jura est dans mon coeur, il le sera toujours. C'est un plaisir de rendre fier mon canton, et ça me rend fière", a-t-elle conclu.

La paire Nadal/Alcaraz qualifiée pour les quarts de finale Rafael Nadal et Carlos Alcaraz sont en quarts de finale du tournoi olympique de double. Image: KEYSTONE/EPA/RITCHIE B. TONGO Rafael Nadal et Carlos Alcaraz poursuivent leur quête d'or olympique en double. Les deux Espagnols ont battu les Néerlandais Griekspoor/Koolhof mardi à Roland-Garros, 6-4 6-7 (2/7) 10/2. Sur le court Suzanne-Lenglen, Alcaraz et Nadal ont toutefois eu besoin de disputer un "super tie-break" après avoir concédé la deuxième manche. Une deuxième manche perdue à l'issue d'un jeu décisif très mal négocié par le vainqueur des deux derniers tournois du Grand Chelem, auteur de plusieurs fautes directes inhabituelles. Mais portés par la rage de vaincre du roi de la terre battue parisienne, les Espagnols ont corrigé le tir dans le "super tie-break", s'envolant rapidement au score. Nadal et Alcaraz affronteront les Américains Austin Krajicek et Rajeev Ram, deux spécialistes du double et têtes de série no 4 du tournoi, pour tenter de rallier le dernier carré olympique.

Des victoires attendues depuis 2008 Jenny Stadelmann a apporté à la Suisse un succès attendu depuis seize ans. Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Jenny Stadelmann et Tobias Künzi ont apporté mardi à la Suisse des premières victoires aux JO depuis 2008. Les deux Suisses ne verront toutefois pas les huitièmes de finale. Face à l'Irlandaise Rachael Darragh, Stadelmann s'est imposé en trois sets, 13-21 24-22 21-15, après avoir sauvé un volant de match dans le deuxième set. La défaite en deux manches de la Zurichoise lors de son premier match contre la championne olympique de 2016, l'Espagnole Carolina Marin, l'empêche toutefois de passer le cap des poules. Idem pour Tobias Künzi, qui s'est lui imposé en deux sets face au Nigérian Anuoluwapo Juwon Opeyori, 22-20 21-14. Cette victoire ne devrait pas empêcher le Chinois Li Shifeng, qui a battu Künzi dimanche, de remporter cette poule. Ces résultats démontrent toutefois les progrès du badminton helvétique. Avant cette journée, il fallait remonter à 2008 pour retrouver la trace d'un succès suisse aux Jeux olympiques, celui de Jeanine Cicognini.

La France a eu très chaud Victor Wembanyama a sorti son costume de héros en prolongation Image: KEYSTONE/AP/Michael Conroy La France s'est fait peur pour son deuxième match des JO de Paris. A Lille, les Tricolores ont dominé le Japon 94-90. La France a eu chaud et pas seulement en raison de la canicule. Pour répondre à ce problème, les Japonais ont bien failli poser une immense climatisation. Seulement le tir à la dernière seconde de Yuki Kawamura a trouvé l'anneau. Et en prolongation, Victor Wembanyama est sorti de sa coquille pour inscrire huit des dix points de son équipe dans le temps supplémentaire. Les têtes de pont françaises ont été plus discrètes que contre les Brésiliens. Nicolas Batum et Rudy Gobert n'ont inscrit que 12 points à eux deux. Solide en fin de partie, Victor Wembanyama a finalement inscrit 18 points, capté 11 rebonds, délivré 6 assists et ajouté 2 interceptions et 2 contres. Soudain muets, les Nippons ont perdu le fil de leur match. Ils n'ont tenu que par l'adresse à distance de Kawamura qui a terminé la rencontre avec 29 points. Les joueurs du pays du Soleil levant ont en plus dû composer avec la perte de leur meilleur joueur Rui Hachimura au cours du quatrième quart. L'ailier des Los Angeles Lakers s'est fait éjecter sur une deuxième faute technique alors qu'il avait marqué 24 points. Dans le groupe A, l'Espagne a contenu la Grèce de Giannis Antetokounmpo, auteur de 27 points et 11 rebonds. Les Espagnols se sont imposés 84-77. Le Canada a battu l'Australie 93-83. RJ Barrett a fini meilleur marqueur avec 24 points pour le pays à la Feuille d'érable.

Martin Dougoud et Alena Marx en demi-finale Martin Dougoud tentera de se qualifier pour la finale du kayak slalom jeudi. Image: KEYSTONE/EPA/ALI HAIDER Martin Dougoud a idéalement entamé ses Jeux olympiques en réalisant le 6e temps des qualifications de kayak slalom. En canoë, Alena Marx a elle aussi réussi à se qualifier pour la demi-finale. Le Genevois établi en France a prouvé qu'il était un candidat crédible aux médailles dans cette épreuve de slalom. Le kayakiste de 33 ans a franchi les 23 portes du parcours sans commettre d'impair lors de son premier passage, en 1'26'30'', à six secondes du Français Titouan Castryck. S'il réédite cette performance jeudi en demi-finale (15h30), Dougoud devrait pouvoir atteindre la finale olympique prévue le même jour (17h30). Il y a trois ans à Tokyo, il avait touché une porte de trop et avait manqué la finale. Marx veut y croire Comme en kayak, Alena Marx disputera la demi-finale du slalom en canoë mercredi. La Suissesse a réalisé le 16e temps des qualifications, touchant une porte et terminant à plus de dix secondes de la Tchèque Gabriela Satkova. La Bernoise de 23 ans tentera de faire mieux que dimanche, lorsqu'elle a échoué assez loin de la finale (19e). Elle devra réaliser l'un des dix meilleurs temps sur son unique passage mercredi (15h30).

"Je vais me battre" Stan Wawrinka: une ferveur extraordinaire qui le pousse à prolonger le plaisir. Image: KEYSTONE/EPA/LAURENT GILLIERON Stan Wawrinka ne désarme pas. Malgré sa panne de résultats, le Vaudois de 39 ans entend encore prolonger le plaisir. Il parle "des mois et des années" qui lui restent. Déçu de sa défaite 6-4 7-5 devant Alexei Popyrin au deuxième tour – "Je n’ai pas fait le match que je voulais", dit-il -, Stan Wawrinka quittera Paris avec le souvenir de la ferveur extraordinaire du public. "Je n’oublierai pas les émotions procurées par ce public, avoue-t-il. Ce soutien est l’une des raisons qui me poussent à continuer." Stan Wawrinka va ainsi très vite reprendre le chemin de l’entraînement pour préparer la tournée nord-américaine qui doit le conduire à l’US Open. "Je vais me battre", lâche-t-il. Mais en raison de son classement – il est tombé à la 149e place ATP après avoir perdu les points de sa finale de l’an dernier à Umag -, il devra soit passer par la case des qualifications ou soit espérer des wild cards pour figurer dans les tableaux principaux des prochains tournois. Son statut de triple vainqueur en Grand Chelem devrait lui permettre de bénéficier des largesses des organisateurs. Enfin, Stan Wawrinka espère rejouer l’an prochain à Roland-Garros, où il avait cueilli le titre en 2015. "Oui, je veux revenir à Roland. Mais on verra bien ce qui se passe", conclut-il.

Une élimination logique pour Stan Wawrinka Clap de fin aux JO pour Stan Wawrinka. Image: KEYSTONE/EPA/LAURENT GILLIERON Pour la première fois depuis 2008, le tournoi olympique ne sourira pas aux Suisses. L’élimination au deuxième tour de Stan Wawrinka (ATP 149) a rompu une belle tradition. Médaillé d'or en double en 2008, le Vaudois s’est incliné 6-4 7-5 en toute logique devant Alexei Popyrin (ATP 63) pour mettre déjà un point final à la présence suisse dans ce tournoi. Malgré le soutien inconditionné du public, Stan Wawrinka n’a pas eu vraiment sa chance face à l’Australien. Il ne s’est pas, ainsi, procuré une seule balle de break sur ses onze jeux de relance. Face à l’homme qui l’avait battu l’an dernier en finale de l’ATP 250 d’Umag, Stan Wawrinka a eu la mauvaise idée de perdre son service au premier jeu. Dans le second set, il a cette fois fait la course en tête jusqu’à 5-5 avant de concéder un dernier break. Cette rencontre contre Popyrin résume parfaitement la trajectoire de Stan Wawrinka qui n’a plus gagné deux matches de suite depuis onze mois. Le triple vainqueur en Grand Chelem est toujours capable de réussir des coups magnifiques pour enchanter un public qui rêve de l'emmener à nouveau vers les sommets. Mais au final, le sentiment qu’il reste loin du compte prédomine.