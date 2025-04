Yannick Rathgeb a égalisé à 2-2 pour Fribourg lors de l'acte III contre Lausanne, jeudi. image: instagram/keystone

Il est passé de paria à sauveur de Gottéron

Yannick Rathgeb a égalisé en toute fin de match jeudi à Lausanne, où les Dragons l'ont emporté après prolongation (3-2). Le défenseur fribourgeois est le symbole de la renaissance de son club.

Plus de «Sport»

Avec ses cheveux longs, bruns et ondulés et sa courte barbe, Yannick Rathgeb a des airs de Kit Harington. Et comme John Snow, le célèbre personnage que l'acteur anglais incarne dans la série Game of Thrones, le défenseur de Fribourg-Gottéron a vécu une résurrection.

Annoncé comme l'un des gros transferts du club cet été, le natif de Langenthal (29 ans) a connu un début de saison très compliqué avec les Dragons. A l'image de son équipe, d'ailleurs. Sous la direction de Pat Emond, il a été rétrogradé en quatrième ligne et s'est même retrouvé plusieurs fois surnuméraire.

Mais depuis que Lars Leuenberger a pris place sur le banc fribourgeois en décembre, juste avant Noël, Rathgeb a retrouvé toute sa confiance et ses responsabilités. Et ça se voit durant ces play-offs. Jeudi à Lausanne, lors de l'acte III de la demi-finale contre le LHC, le numéro 27 des Dragons s'est mué en sauveur: il a égalisé à 2-2 à la 59e minute, alors que le gardien fribourgeois Reto Berra avait déjà déserté sa cage.

Yannick Rathgeb (numéro 27) a retrouvé le sourire à Fribourg cet hiver. image: Keystone

Gottéron s'est finalement imposé 3-2 après prolongation, grâce à une réussite de son légendaire capitaine Julien Sprunger à la... 94e minute.

Ce n'est pas la première fois que Yannick Rathgeb sauve Fribourg dans ces séries pour le titre. Lors de l'acte III du quart de finale contre Berne, il avait déjà égalisé à 2-2 à la 59e minute. Cette fois, sa réussite n'avait pas pu empêcher la défaite des Dragons en prolongation.

«Je ne voulais plus jouer pour Emond »

L'ancien Biennois en est déjà à quatre buts et deux assists (en neuf matchs dans ces play-offs). Mais c'est sûr: si Gottéron n'avait pas changé de coach, Rathgeb, l'ancien paria, ne cartonnerait pas autant actuellement. Il ne jouerait peut-être même plus sur les bords de la Sarine.

C'est ce qu'il a laissé entendre en janvier, dans un podcast de La Liberté, où il critiquait vigoureusement son ancien entraîneur, Pat Emond:

«Il promettait des choses qu’il n’a pas faites après. C’est difficile d’être motivé quand tu sais que le coach, lui-même, n’est pas motivé.»

Le défenseur a ajouté:

«L’entraîneur me critiquait dans les médias, des choses que je fais faux, mais il ne me parlait pas à moi. Je n’avais plus envie de jouer pour lui. Pour l’équipe oui, mais pas pour lui»

Le (nouveau) coach fribourgeois brille👇 Le coach de Gottéron est le plus sous-coté de l'histoire du hockey suisse

Yannick Rathgeb a tourné la page et est devenu le symbole du renouveau de Fribourg-Gottéron sous Lars Leuenberger. Désormais, les Dragons mènent 2-1 face à Lausanne et tenteront de faire le break samedi (20h00) chez eux.