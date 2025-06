Norris victorieux ++ Marquez aussi

Norris s'impose devant Piastri, Bortoleto 8e Lando Norris a maîtrisé son sujet dimanche à Spielberg Image: KEYSTONE/AP/Darko Bandic Lando Norris (McLaren) a remporté dimanche le GP d'Autriche de Formule 1.

Le Britannique a devancé son coéquipier australien Oscar Piastri, qui conserve ainsi la tête du classement des pilotes. Gabriel Bortoleto (Sauber-Ferrari), 8e, a inscrit ses premiers points dans la catégorie-reine du sport automobile.

Parti en pole, Lando Norris s'est imposé avec autorité dans la 11e des 24 manches du championnat du monde de Formule 1, disputée par une forte chaleur au Red Bull Ring. Le vice-champion du monde a devancé de 2''695 Oscar Piastri, dont la marge au championnat n'est plus que de 15 points. Troisième, le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) a concédé près de 20 secondes.

Week-end faste également pour les pilotes de l'écurie suisse Sauber-Ferrari. Le "rookie" brésilien Gabriel Bortoleto, présent pour la première fois en Q3 samedi (8e sur la grille), a confirmé en course en marquant 4 points. Son coéquipier allemand Nico Hülkenberg a terminé juste derrière lui, permettant à Sauber d'afficher désormais 26 points à son compteur 2025.

Verstappen abandonne Quadruple champion du monde en titre, Max Verstappen (Red Bull) a quant à lui été contraint à l'abandon dès le premier tour après un accrochage avec Andrea Kimi Antonelli. Le Néerlandais, 7e sur la grille, été percuté par l'arrière au virage 3 par le rookie italien dont les roues se sont bloquées au freinage et qui est parti en dérapage, ne pouvant rien faire pour éviter la collision.

Verstappen perd ainsi encore du terrain au classement des pilotes, dont il conserve la 3e place mais à désormais 61 longueurs de Piastri. Alors qu'il avait décroché les cinq dernières pole positions en Autriche, le Néerlandais avait déjà déçu samedi sur les terres de son écurie. Ses chances de conserver sa couronne semblent désormais bien minces.



La Suisse se pare d'argent dans le Mondial de 3x3 Jonathan Kazadi et la Suisse se sont parés d'argent dans le Mondial de 3x3 Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT L'équipe de Suisse masculine de 3x3 s'est parée d'argent dans le Mondial de 3x3 à Oulan Bator.

Natan Jurkovitz et ses coéquipiers, battus 21-17 par l'Espagne dimanche en finale, décrochent ainsi la première médaille de l'histoire du basket helvétique.

Impressionnante tant en quart de finale samedi face à la Lettonie (21-15) qu'en demi-finale dimanche face aux favoris serbes (21-11), la formation helvétique n'a pas témoigné de la même intensité physique en finale. Elle s'était déjà inclinée lors de la 1re journée de la phase de poule face aux Espagnols (21-12).

Les frères fribourgeois Natan et Thomas Jurkovitz, le Vaudois Jonathan Dubas et le Bernois Jonathan Kazadi n'ont pas à rougir de cette défaite, qui ne ternira en rien leur fabuleuse semaine. Ils n'ont rien pu faire face à l'adresse des Espagnols - qui alignaient notamment le joueur de la Team Lausanne Carlos Martinez - dans les tirs à distance. L'Espagne a rentré 7 tirs à 2 points en finale.

Cette médaille, historique, a été conquise au terme d'un parcours remarquable. Malgré son manque récurrent d'adresse à 2 points (3/9 en finale), la Suisse a battu cette semaine les Pays-Bas, qui alignaient trois joueurs sacrés champions olympiques en 2024, la Lettonie, qui s'appuyait sur deux hommes titrés au JO 2021, et la Serbie, qui évoluait avec trois doubles champions du monde en titre.



Nouveau week-end parfait pour Marc Marquez Marc Marquez a pris le large au championnat du monde de MotoGP Image: KEYSTONE/EPA/CLAUDIO GIOVANNINI Marc Marquez (Ducati) a fait un pas de plus vers le titre mondial en MotoGP. Vainqueur du sprint samedi, l'Espagnol a également remporté la course principale du GP des Pays-Bas dimanche à Assen.

Les 37 points conquis sur le circuit néerlandais lui permettent de prendre le large au championnat. Victime d'une fracture d'une main dimanche, son dauphin - et frère cadet - Alex Marquez a été contraint à l'abandon après une chute. Son retard est désormais de 68 unités, après 10 des 22 week-ends de la saison.

Marc Marquez a cueilli dimanche son 94e succès en championnat du monde, le 68e dans la catégorie-reine. L'octuple champion du monde, vainqueur de neuf des dix sprints de la saison, s'est imposé pour la sixième fois de l'année dans une course dominicale en devançant de 0''635 l'Italien Marco Bezzecchi (Aprilia/2e). Un autre Italien, Francesco Bagnaia (Ducati), complète le podium.

Dettwiler 16e Seul Suisse en lice dans ce championnat du monde de vitesse, Noah Dettwiler (KTM) devra patienter avant de cueillir ses premiers points de la saison. Le Soleurois a pris la 16e place en Moto3, mais à 0''900 du top 15. Vainqueur pour la sixième fois de l'année, l'Espagnol José Antonio Rueda (KTM) s'envole au général.



Le GP d'Autriche au calendrier jusqu'en 2041 Le Red Bull Ring accueillera la F1 jusqu'en 2041 Image: KEYSTONE/EPA/ANNA SZILAGYI Le Grand Prix d'Autriche et le Red Bull Ring resteront au calendrier de la Formule 1 au moins jusqu'en 2041. La F1 a annoncé dimanche la prolongation "de longue de durée" de leur contrat.

"L'emblématique Grand Prix d'Autriche va rester jusqu'en 2041 inclus au calendrier de la Formule 1 après la prolongation de longue durée du contrat entre son promoteur et la F1. Cette course a déjà été organisée à 37 reprises (sans compter 2025) depuis la première édition en 1964", explique la F1.

De nombreuses manches européennes du calendrier de F1 peinent désormais à conserver leur place en raison de la concurrence de nouvelles destinations plus lucratives comme les Etats-Unis, le Moyen-Orient ou l'Asie. Ainsi, le GP des Pays-Bas disparaîtra du calendrier en 2027, celui de Belgique à Spa-Francorchamps ou celui de Catalogne à Barcelone sont menacés, alors que la France et l'Allemagne n'organisent plus de GP depuis plusieurs années.



Equipe d'Espagne: Aitana Bonmati est sortie de l'hôpital Aitana Bonmati a pu quitter l'hôpital dimanche Image: KEYSTONE/AP/Joan Monfort Aitana Bonmati a quitté dimanche l'hôpital où elle avait été admise vendredi pour une méningite virale.

L'internationale espagnole rejoindra "dans les jours qui viennent" la sélection qui doit participer à l'Euro, a annoncé sa Fédération (RFEF).

Dans son bref communiqué, la RFEF ne précise pas quand exactement la double lauréate du Ballon d'Or 2023 et 2024 rejoindrait ses coéquipières qui doivent quitter l'Espagne dimanche à destination de la Suisse pour l'Euro (2-27 juillet).

Vendredi, la RFEF avait annoncé que la joueuse du FC Barcelone avait été admise à l'hôpital pour une méningite virale, une variante moins dangereuse de cette inflammation des tissus entourant le cerveau et la moelle épinière que la méningite bactérienne.

La sélectionneuse espagnole Montse Tomé avait alors indiqué être dans l'expectative quant à la participation de Bonmati à l'Euro, tout en assurant qu'elle compterait sur son retour "jusqu'à la finale". L'Espagne, championne du monde en titre, entamera l'Euro le 3 juillet à Berne contre le Portugal.



Pas d'exploit suisse en Coupe du monde sur le Rotsee Jonah Plock (à gauche) et Patrick Brunner ont pris la 3e place en deux sans barreur sur le Rotsee Image: KEYSTONE/PHILIPP SCHMIDLI Les embarcations suisses n'ont pas signé d'exploit dans la manche de Coupe du monde de Lucerne. Seul le deux sans barreur composé de Patrick Brunner et Jonah Plock a décroché un podium sur le Rotsee.

Brunner/Plock ont pris la 3e place de la finale A, mais en concédant plus de huit secondes aux vainqueurs roumains Florin Sorin Lehaci et Florin Arteni. Les deux compères avaient terminé au même rang à Varese deux semaines plus tôt.

Raphaël Ahumada et Kai Schätzle, qui avaient quant à eux cueilli leur premier succès en commun sur le front de la Coupe du monde à Varese, ont dû se contenter d'une 4e place à domicile. Ils ont terminé à plus de deux secondes de la tête. Le quatre de couple féminin a décroché un 5e rang dimanche, le deux sans barreuse Célia Dupré/Lisa Lötscher se classant pour sa part 6e.



La Suisse en finale du Mondial de 3x3, une médaille historique Jonathan Kazadi et la Suisse sont en finale du Mondial de 3x3 Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT L'équipe de Suisse masculine décrochera une médaille historique dans le Mondial de 3x3 à Oulan-Bator. Vainqueure 21-11 de la Serbie en demi-finale, elle jouera l'or face à l'Allemagne ou à l'Espagne.

Les frères fribourgeois Natan et Thomas Jurkovitz, le Vaudois Jonathan Dubas et le Bernois Jonathan Kazadi ont réussi une "masterclass" défensive face à la Serbie, double tenante du titre. Même l'interruption de quelque 25 minutes provoquée par un gros orage à 2'42 de la fin du match ne les a pas perturbés.

Les Helvètes, qui ont su imposer leur jeu très physique, menaient alors 15-9 après avoir compté jusqu'à 8 longueurs d'avance juste après la mi-match (13-5 après 5'08). Ils n'ont pas desserré leur étreinte à la reprise, un panier primé de Dubas leur offrant la victoire à 1'42 de la fin du match.

La Suisse, qui avait remporté son groupe avant de dominer la Lettonie 21-15 samedi en quart de finale, est donc assurée d'offrir au basketball helvétique la première médaille intercontinentale de son histoire. Dans une discipline figurant au programme olympique qui plus est.

Les Helvètes feront encore une fois figure d'outsiders en finale. Ils affronteront soit l'Espagne, qui les avait dominés 21-12 lors de la première journée de la phase de poules, soit l'Allemagne, tombeuse des Etats-Unis en quart de finale. Mais rien n'est impossible pour cette équipe de Suisse.



Chelsea écarte Benfica au terme d'un scénario fou Moises Caicedo (au centre) et Chelsea joueront les quarts de finale du Mondial des clubs Image: KEYSTONE/EPA/BRIAN WESTERHOLT Chelsea a arraché sa qualification pour les quarts de finale du Mondial des clubs en battant largement le Benfica Lisbonne 4-1 après prolongation, samedi à Charlotte.

Ce match, suspendu durant plus de deux heures pour prévenir un orage, a épousé un scénario incroyable.

Alors que les Blues se dirigeaient tranquillement vers le prochain tour après un but inscrit sur coup franc par Reece James (64e), la rencontre a basculé dans l'irréel avec la décision de l'arbitre de la suspendre à seulement 5 minutes de la fin du temps réglementaire en vertu des protocoles de sécurité en vigueur aux Etats-Unis quand des coups de tonnerre sont détectés dans un rayon de 8 miles (13 km).

Le plus fou restait à venir. Après deux heures d'attente sans aucune goutte de pluie, le jeu a fini par reprendre mais Benfica, pourtant totalement dominé avant cette longue pause, est parvenu à égaliser dans la foulée contre toute attente sur un penalty transformé par Angel Di Maria pour une faute de main (95e).

L'exclusion au tout début de la prolongation du Lisboète Gianluca Prestianni (92e) a encore accentué le caractère insensé de cette fin de partie. Un carton rouge fatal à Benfica qui a alors totalement craqué, encaissant trois buts en rafale par Christopher Nkunku (108e), Pedro Neto (114e) puis Kiernan Dewsbury-Hall (117e).

Les Blues prolongent ainsi leur séjour américain après ce match à rebondissements et peuvent désormais voir encore plus loin puisqu'ils seront favoris au moment de défier les Brésiliens de Palmeiras, vendredi à Philadelphie, pour une place en demi-finales. De quoi embellir encore un peu plus une saison marquée par leur succès en Conference League et une 4e place en Premier League, synonyme de billet pour la prochaine Ligue des champions.

Les adieux de Di Maria Du côté du Benfica, cette élimination marque la fin de l'histoire d'Angel Di Maria à Lisbonne. Le champion du monde argentin, âgé de 37 ans et nanti d'un palmarès exceptionnel, avait annoncé son départ à l'issue du tournoi de Benfica, où il était revenu en 2023, et va rentrer au pays pour retrouver Rosario Central, là où il avait débuté sa longue carrière professionnelle en 2005.



Européens par équipes: la Suisse remonte au 10e rang La performance de Ditaji Kambundji a permis Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER La Suisse a gagné deux places à l'issue de la troisième et avant-dernière journée des championnats d'Europe par équipes samedi à Madrid. Les athlètes helvétiques pointent au 10e rang.

Les victoires de Ditaji Kambundji sur 100 m haies et de Jason Joseph sur 110 m haies ont permis à la Suisse de grimper dans ce classement comptant 16 nations. La Bernoise de 23 ans a d'ailleurs battu son record de Suisse d'un centième (12"39), mais ce chrono n'a pas été homologué en raison d'un vent arrière irrégulier (+2,2 m/s). Le Bâlois s'est quant à lui imposé en 13''24, à 17 centièmes de son record national.

Audrey Werro, deuxième sur 800 m (1'58''78), et Julien Bonvin, troisième sur 400 m haies (48''66), sont également montés sur le podium.

Les douze disciplines restantes seront disputées dimanche soir. A l'issue desquelles l'équipe de Suisse espère faire mieux que la 12e place obtenue en 2023.



Palmeiras, premier qualifié pour les quarts de finale L'attaquant brésilien Paulinho a offert la victoire à Palmeiras. Image: KEYSTONE/EPA/WILL OLIVER Le huitième de finale 100% brésilien du Mondial des clubs a souri à Palmeiras. Le club de São Paulo a battu Botafogo 1-0 après prolongation samedi à Philadelphie et jouera les quarts de finale.

Cette affiche entre deux des quatre clubs brésiliens ayant réussi à franchir la phase de groupes a passablement déçu dans un stade à moitié rempli (33'657 spectateurs). Il a fallu attendre un exploit personnel de Paulinho à la 100e minute de jeu pour voir Palmeiras prendre un avantage qu'il n'a plus jamais lâché.

Botafogo, vainqueur du Paris Saint-Germain lors de la phase de groupes (1-0), n'a pas réussi à égaliser en fin de match malgré l'expulsion du défenseur de Palmeiras Gustavo Gomez (116e).

Les "Alviverde" affronteront un club européen pour une place dans le dernier carré. Il s'agira de Benfica ou de Chelsea, qui s'affrontent samedi soir à Charlotte, en Caroline du Nord (22h00 heure suisse).



Ponti gagne le 50 pap' en 22''74 à Rome Noè Ponti tient la grande forme Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER Noè Ponti a cueilli un nouveau succès de prestige dans le meeting Sette Colli de Rome. Facile vainqueur du 100 m papillon jeudi, le Tessinois s'est imposé sur 50 m pap' samedi.

Médaillé de bronze sur 100 m papillon aux JO 2021, Noè Ponti a témoigné d'une grande régularité samedi dans le grand bassin de la capitale italienne. Il a réalisé 22''75 lors des séries puis 22''74 en finale, restant ainsi à 0''09 de son record national établi en avril 2024 à Uster.

Le Genevois Roman Mityukov a quant à lui dû se contenter d'une 2e place sur 200 m dos, sa distance fétiche. Le médaillé de bronze des JO de Paris 2024 a réalisé 1'56''72 en finale, soit 0''17 de plus que la star italienne Thomas Ceccon. Son record de Suisse est de 1'54''85.



Pogba signe à Monaco pour rebondir après les ennuis Paul Pogba a signé pour 2 ans à Monaco Image: KEYSTONE/AP LaPresse/SPADA Paul Pogba s'est engagé samedi pour deux ans avec l'AS Monaco.

Le Français veut y relancer sa carrière après trois saisons quasi blanches en raison d'une suspension de 18 mois pour dopage, de blessures et d'une affaire de séquestration dont il a été victime.

Annoncée par des sources proches du dossier à l'AFP, l'information a été officialisée par l'AS Monaco samedi en fin d'après-midi, via une courte vidéo qui montre une... pioche (le surnom du joueur) surplombant le centre d'entraînement de la Turbie.

Cadre des Bleus champions du monde en 2018, dont il incarnait la solidité au milieu du terrain, Pogba (32 ans, 91 sélections) va évoluer pour la première fois en L1. Il rejoint à Monaco un trio suisse composé de Philipp Köhn, Denis Zakaria et Breel Embolo.

Formé au Havre, Paul Pogba avait rejoint dès l'âge de 16 ans Manchester United avant d'alterner entre 2011 et 2024 les passages au sein du club mancunien et de la Juventus Turin. Son dernier match, disputé avec le club italien, remonte à la fin de l'été 2023.

Quelques jours plus tard, l'international français avait été suspendu pour quatre ans après un contrôle positif aux métabolites non endogènes de la testostérone (DHEA). Une sanction réduite à 18 mois par le Tribunal arbitral du sport (TAS).



Norris en pole position à Spielberg Lando Norris a décroché la pole position samedi à Spielberg Image: KEYSTONE/AP/Jacques Boissinot Lando Norris (McLaren) s'élancera en pole position dimanche dans le GP d'Autriche de Formule 1. Le Britannique partagera la première ligne avec le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari).

Deuxième du classement des pilotes avec 22 points de retard sur son coéquipier australien Oscar Piastri, Norris a survolé la troisième partie des qualifications. Il a devancé de plus d'une demi-seconde Leclerc (0''521), Piastri concédant quant à lui 0''583.

Quadruple champion du monde en titre, Max Verstappen (Red Bull) a manqué son affaire sur le circuit de son écurie. Le Néerlandais, 3e du classement des pilotes à 43 longueurs de Piastri, n'a réalisé que le 7e temps de cette séance (à 0''958).

A noter la belle performance du "rookie" Gabriel Bortoleto. Le pilote brésilien de Sauber-Ferrari s'est hissé en Q3 pour la première fois depuis ses débuts en Formule 1, décrochant la 8e place. Son coéquipier Nico Hülkenberg, auteur du 20e temps en Q1, fermera quant à lui la marche sur la grille de départ.



Djokovic: "Ma meilleure chance" de gagner un 25e majeur Novak Djokovic croit en son étoile à l'heure d'aborder Wimbledon Image: KEYSTONE/AP/Kin Cheung En quête d'un 25e titre record en Grand Chelem, le septuple vainqueur de Wimbledon Novak Djokovic a estimé samedi que le tournoi londonien "pourrait être (sa) meilleure chance" d'y parvenir.

Son dernier sacre majeur remonte à l'US Open 2023.

"Mon souhait est de jouer encore quelques années de plus", a affirmé le Serbe de 38 ans en conférence de presse à deux jours du début du tournoi. "J'adorerais rester en bonne santé physique et motivé mentalement pour continuer à jouer au plus haut niveau", a poursuivi l'actuel sixième joueur mondial.

"Je ne sais pas vraiment si ce Wimbledon sera mon dernier", a déclaré Djokovic, qui avait pris le temps de saluer plus longuement qu'à l'accoutumée le public parisien après sa défaite en demi-finales de Roland-Garros et glissé ensuite que ce revers était peut-être sa dernière apparition porte d'Auteuil.

"Wimbledon pourrait être ma meilleure chance" d'enfin décrocher ce 25e titre en Grand Chelem qui le distinguerait définitivement de l'Australienne Margaret Court, lauréate de 24 trophées majeurs en simple (dont 13 avant le début de l'ère Open en 1968), a estimé le finaliste des six dernières éditions.

"Je me sens bien physiquement" "Même si mon niveau de jeu a été beaucoup plus fluctuant" ces derniers mois "que pendant le reste de ma carrière (...), en Grand Chelem, je suis plutôt constant", s'est félicité Djokovic. "Cette année, j'ai joué deux demi-finales. Malheureusement en Australie, j'ai été contraint d'abandonner" à la fin du premier set contre Alexander Zverev en raison d'une blessure, a-t-il rappelé.

"A Roland-Garros, j'ai été dominé" par le no 1 mondial Jannik Sinner. "Mais je pense que j'ai malgré tout joué à un bon niveau", a apprécié le 6e mondial. "Je me sens bien physiquement, je joue bien à l'entraînement", s'est encore réjoui Nole, qui affrontera le Français Alexandre Müller (ATP 40) au 1er tour.