Swiss Sports Awards: la cérémonie sera reprogrammée

Marco Odermatt (Ski alpin) erhaelt den Preis Sportler des Jahres 2024 an der Verleihung der Sports Awards 2024, aufgenommen am Sonntag, 4. Januar 2025 in den Studios von SRF in Zuerich. (KEYSTONE/Enni ...
Marco Odermatt a reçu le prix de «sportif suisse de l'année 2024» aux Sports Awards. Image: keystone

Ce très attendu moment du sport suisse est un casse-tête à organiser

Après le drame de Crans-Montana, la cérémonie des Swiss Sports Awards – prévue le 4 janvier – a été annulée. Trouver une nouvelle date s'avère très compliqué.
11.01.2026, 15:5111.01.2026, 15:51
Simon Häring / ch media

L’annulation de dernière minute de la soirée des Swiss Sports Awards, prévue le dimanche 4 janvier, était inévitable. Organiser un spectacle festif à peine trois jours après le drame de Crans-Montana aurait été totalement déplacé. D’autant plus que la SSR traverse une période délicate: le 8 mars, la population votera sur l’initiative visant à réduire de moitié la redevance. Dans ce contexte, chaque détail compte.

Actuellement, on ne connaît toujours pas la nouvelle date de cette cérémonie. La faute à de nombreuses contraintes, qui rendent son organisation très complexe. Dans un communiqué, la SSR, organisatrice de l'événement, précise:

«Les Sports Awards 2025 et la remise des prix aux athlètes seront organisés à une date ultérieure, au courant du printemps. Des informations complémentaires (...) suivront en temps opportun.»
Granit Xhaka (Fussball) erhaelt den Preis wertvollster Spieler (MVP) des Jahres 2024 an der Verleihung der Sports Awards 2024, aufgenommen am Sonntag, 5. Januar 2025 in den Studios von SRF in Zuerich. ...
Les Sports Awards, lancés en 1950, attirent une large audience. Image: KEYSTONE

La complexité de l’organisation des Sports Awards se reflète dans le calendrier fluctuant de l’événement année après année: il a lieu tantôt en décembre, tantôt en janvier. Ces dernières années, il a souvent fallu faire intervenir des lauréats à distance, parce qu’ils s’entraînaient à l’étranger ou participaient à des compétitions.

Or, cette année, le calendrier sportif est particulièrement chargé. Les Jeux olympiques d’hiver de Milan-Cortina (6 au 22 février) débuteront bientôt.

Lara Gut-Behrami (Ski alpin) erhaelt den Preis Sportlerin des Jahres 2024 an der Verleihung der Sports Awards 2024, aufgenommen am Sonntag, 5. Januar 2025 in den Studios von SRF in Zuerich. (KEYSTONE/ ...
L'année dernière, Lara Gut-Behrami avait été interviewée à distance.Image: keystone

Des championnes du monde oubliées

Pour être nominés aux Sports Awards 2025, il faut avoir réalisé sa/ses performance(s) entre le 1er novembre 2024 et le 31 octobre 2025. Si l'exploit sportif intervient après ce 31 octobre 2025, la nomination ne peut se faire que lors de l'édition 2026.

Conséquence directe: l’équipe nationale féminine de unihockey, sacrée championne du monde en décembre pour la première fois depuis 2005, passe à côté d’une nomination. A la place figurent notamment les footballeuses de l’équipe de Suisse, portées par l’enthousiasme populaire lors de l’Euro à domicile, mais dont le bilan sportif reste modeste avec une seule victoire en quatre matchs.

Die Schweizerinnen jubeln ueber den Weltmeistertitel und die Goldmedaille, nach dem Final Schweiz gegen Tschechien an der Unihockey Weltmeisterschaft der Damen 2025, 14. Dezember 2025, Ostravar Arena, ...
Les joueuses de unihockey suisses, championnes du monde, ne font pas partie des nominées.Image: keystone

Disponibilités du personnel et du studio

Reste donc à voir si nos championnes du monde de unihockey figureront parmi les nominées aux Sports Awards 2026. Malgré leur exploit historique, ce n'est pas sûr: c'est souvent le souvenir proche d'une performance qui conditionne la nomination. Plus la prouesse est fraîche, plus il y a de chances d'être nominé. D’autant plus que seules trois équipes sont nominées.

Et le report exceptionnel de la cérémonie n'entraînera pas un élargissement de la période d'éligibilité, fait savoir la chaîne alémanique SRF.

Les nominés et nominées aux Swiss Sports Awards 2025
Sportives
Mathilde Gremaud (ski freestyle)
Lara Gut-Behrami (ski alpin)
Ditaji Kambundji (athlétisme)
Alessandra Keller (VTT)
Camille Rast (ski alpin)
Marlen Reusser (cyclisme

Sportifs
Loïc Meillard (ski alpin)
Marco Odermatt (ski alpin)
Armon Orlik (lutte suisse)
Noè Ponti (natation)
Noe Seifertt (gymnastique artistique)
Franjo von Allmen (ski alpin)

Equipes
Equipe nationale féminine (football)
Equipe nationale masculine (hockey)
Franjo von Allmen / Loïc Meillard (combiné ski alpin)

Sportifs paralympic
Catherine Debrunner (athlétisme)
Marcel Hug (athlétisme)
Flurina Rigling (cyclisme)

Entraîneurs
Florian Clivaz (athlétisme)
Patrick Fischer (hockey sur glace)
Pia Sundhage (football)

Most Valuable Player (MVP)
Sven Andrighetto (hockey sur glace)
Leonardo Genoni (hockey sur glace)
Lara Heini (unihockey)
Géraldine Reuteler (football)
Tabea Schmid (handball)
Yann Sommer (football)

Malgré des coûts de production importants – des spécialistes du secteur évoquent un montant à six chiffres –, une annulation de la cérémonie n’est pas à l’ordre du jour. Mais le problème ne se limite pas à l’argent. Le timing pose aussi question.

Si les Swiss Sports Awards sont reprogrammés au printemps, comme annoncé, le résultat risque de paraître étrange. Imaginons Marco Odermatt repartir bredouille des Jeux olympiques, puis être sacré sportif de l’année 2025 deux semaines plus tard.

Marco Odermatt fera-t-il le quatre � la suite? (archives)
Marco Odermatt reste sur quatre titres de «sportif suisse de l'année», décernés aux Sports Awards. image: Keystone

Pour fixer une nouvelle date, les nominés ne sont pas la priorité. Certes, l’objectif est de permettre au plus grand nombre d’entre eux d’être présents, fait savoir la SRF. Mais «ce qui est déterminant avant tout», ce sont la disponibilité du studio et du personnel.

En clair: si Marco Odermatt, Ditaji Kambundji, Lara Gut-Behrami et consorts peuvent s’organiser, tant mieux. Mais ce qui compte davantage, c’est l’agenda du duo de présentation Rainer Maria Salzgeber et Fabienne Gyr (journalistes à la SRF), ainsi que celui des nombreux autres membres du personnel. Compte tenu de la situation délicate à la SSR actuellement, avec cette votation à venir sur la redevance, cette attitude est tout à fait compréhensible.

Moderator Rainer-Maria Salzgeber und Moderatorin Fabienne Gyr moderieren an der Verleihung der Sports Awards 2023 am Sonntag, 10. Dezember 2023 in Zuerich. (KEYSTONE/Philipp Schmidli)
Rainer Maria Salzgeber et Fabienne Gyr sont les animateurs de ces Swiss Sports Awards.Image: KEYSTONE

Pour la télévision suisse, l’élection des sportives et sportifs de l’année, organisée pour la première fois en 1950, reste un aimant à audience. En 2023, quelque 450 000 personnes ont suivi l’émission diffusée sur SRF 1, RTS 2 et RSI 2. Les Sports Awards ont ainsi atteint une part de marché légèrement supérieure à 30%, se hissant parmi les programmes les plus regardés de l’année.

Dimanche dernier, de nombreux collaborateurs initialement prévus pour les Sports Awards ont finalement été mobilisés pour produire l’émission spéciale de la SRF consacrée à l’incendie de Crans-Montana. La SSR ne communique ni sur les coûts engendrés par le report de dernière minute, ni sur les conséquences financières qu’aurait une annulation pure et simple.

Adaptation en français: Yoann Graber

