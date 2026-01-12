On connaît les lieux de compétition des JO 2038 en Suisse

Le comité de candidature Switzerland 2038 a présenté les grandes lignes de son projet de Jeux olympiques en Suisse, en dévoilant ses sites de compétition, dont plusieurs se trouvent en Suisse romande.

En 2038, les Jeux olympiques d'hiver devraient avoir lieu en Suisse pour la première fois depuis 90 ans.

Le projet, qui comprend également les Jeux paralympiques, prévoit des compétitions dans toutes les régions linguistiques du pays, ont annoncé ce lundi les membres de l'association Switzerland 2038 lors d'une conférence de presse à Berne.

Dix cantons et 14 communes soutiennent la candidature, qui s'appuiera dans la mesure du possible sur «des installations sportives existantes de premier ordre».

Concrètement, le projet prévoit que les quelque 120 compétitions dans plus d'une douzaine de disciplines sportives se déroulent à Genève, Lausanne, Crans-Montana (VS), Engelberg (OW), Zurich, Zoug, Lugano, Lenzerheide (GR) et Saint-Moritz (GR). Lausanne est actuellement envisagée pour la cérémonie d'ouverture et Berne pour celle de clôture.

Les sites retenus Genève: curling et patinage de vitesse

Lausanne: patinage artistique et short track

Crans-Montana: ski alpin

Zoug, Zurich et Lugano: hockey sur glace

Engelberg: ski de fond, combiné nordique et saut à ski

Lenzerheide: biathlon

Saint-Moritz Silvaplana: ski freesytle et snowboard

Saint-Moritz Celerina: bobsleigh, luge et skeleton

L'association Switzerland 2038 a été fondée en novembre 2023 par les fédérations nationales de sports d'hiver, Swiss Olympic et Swiss Paralympic, après que la Suisse a obtenu le statut de «dialogue privilégié» avec le Comité international olympique (CIO). Concrètement, si la Confédération souhaite organiser les Jeux, elle les obtiendra.

