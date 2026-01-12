en partie ensoleillé
DE | FR
burger
Sport
Jeux olympiques

On connaît les lieux de compétition des JO 2038 en Suisse

On connaît les lieux de compétition des JO 2038 en Suisse

Le comité de candidature Switzerland 2038 a présenté les grandes lignes de son projet de Jeux olympiques en Suisse, en dévoilant ses sites de compétition, dont plusieurs se trouvent en Suisse romande.
12.01.2026, 11:0512.01.2026, 12:31

En 2038, les Jeux olympiques d'hiver devraient avoir lieu en Suisse pour la première fois depuis 90 ans.

Le projet, qui comprend également les Jeux paralympiques, prévoit des compétitions dans toutes les régions linguistiques du pays, ont annoncé ce lundi les membres de l'association Switzerland 2038 lors d'une conférence de presse à Berne.

Cette Suissesse peut marquer l'histoire aux JO

Dix cantons et 14 communes soutiennent la candidature, qui s'appuiera dans la mesure du possible sur «des installations sportives existantes de premier ordre».

Concrètement, le projet prévoit que les quelque 120 compétitions dans plus d'une douzaine de disciplines sportives se déroulent à Genève, Lausanne, Crans-Montana (VS), Engelberg (OW), Zurich, Zoug, Lugano, Lenzerheide (GR) et Saint-Moritz (GR). Lausanne est actuellement envisagée pour la cérémonie d'ouverture et Berne pour celle de clôture.

Les sites retenus
Genève: curling et patinage de vitesse
Lausanne: patinage artistique et short track
Crans-Montana: ski alpin
Zoug, Zurich et Lugano: hockey sur glace
Engelberg: ski de fond, combiné nordique et saut à ski
Lenzerheide: biathlon
Saint-Moritz Silvaplana: ski freesytle et snowboard
Saint-Moritz Celerina: bobsleigh, luge et skeleton

L'association Switzerland 2038 a été fondée en novembre 2023 par les fédérations nationales de sports d'hiver, Swiss Olympic et Swiss Paralympic, après que la Suisse a obtenu le statut de «dialogue privilégié» avec le Comité international olympique (CIO). Concrètement, si la Confédération souhaite organiser les Jeux, elle les obtiendra.

(ats/roc)

Plus d'articles sur le sport
Cette astuce pourrait éviter de graves blessures en ski
Cette astuce pourrait éviter de graves blessures en ski
de Julien Caloz
La Nati n’a quasi aucune chance de médaille aux JO
La Nati n’a quasi aucune chance de médaille aux JO
de Adrian Bürgler
Les Swiss Sports Awards sont désormais un casse-tête à organiser
Les Swiss Sports Awards sont désormais un casse-tête à organiser
de Simon Häring
Echange au LHC: des fans inconditionnels réagissent
Echange au LHC: des fans inconditionnels réagissent
de Julien Caloz
Cette équipe suisse de vélo fait un pari audacieux
Cette équipe suisse de vélo fait un pari audacieux
de Julien Caloz
Ce tournoi atypique peut offrir aux Suisses un sacre et beaucoup d'argent
Ce tournoi atypique peut offrir aux Suisses un sacre et beaucoup d'argent
de Yoann Graber
Lausanne et Berne négocient un échange spectaculaire
Lausanne et Berne négocient un échange spectaculaire
de Klaus Zaugg
Le hockey va basculer dans une autre dimension
Le hockey va basculer dans une autre dimension
de Julien Caloz
Cette Suissesse peut marquer l'histoire aux JO
Cette Suissesse peut marquer l'histoire aux JO
de daniel good
Une entreprise suisse impliquée dans le nouveau stade de Messi
Une entreprise suisse impliquée dans le nouveau stade de Messi
de Thomas Griesser Kym
Une directive de la Fédération de ski irrite Adelboden
Une directive de la Fédération de ski irrite Adelboden
de Sebastian Wendel
Cette équipe suisse de bobsleigh boycotte la Coupe du monde
Cette équipe suisse de bobsleigh boycotte la Coupe du monde
de Nils Kögler
Le cyclisme veut mettre fin à une habitude «débile»
Le cyclisme veut mettre fin à une habitude «débile»
de Julien Caloz
Polémique sur le Dakar après un violent accident «criminel»
Polémique sur le Dakar après un violent accident «criminel»
Le HC Bienne est trop prudent
Le HC Bienne est trop prudent
de Klaus Zaugg
«Virez-le!»: le coach de Tottenham conspué à cause d'un gobelet
«Virez-le!»: le coach de Tottenham conspué à cause d'un gobelet
de Yoann Graber
La liste de la Nati aux JO pose une grande question
La liste de la Nati aux JO pose une grande question
de Klaus Zaugg
Sa présentation ne s'est pas du tout passée comme prévu
Sa présentation ne s'est pas du tout passée comme prévu
de Yoann Graber
Nouveau problème pour la patinoire des JO d'hiver 2026
Nouveau problème pour la patinoire des JO d'hiver 2026
de Romuald Cachod
Le saut à ski féminin franchit un cap historique
Le saut à ski féminin franchit un cap historique
de Romuald Cachod
Ambri a commis une erreur dans ce transfert improbable
Ambri a commis une erreur dans ce transfert improbable
de Klaus Zaugg
Voici comment Adelboden va rendre hommage aux victimes
Voici comment Adelboden va rendre hommage aux victimes
de Timo Rizzi
Chelsea nomme un nouveau coach et cela pointe la nouvelle «honte» du foot
Chelsea nomme un nouveau coach et cela pointe la nouvelle «honte» du foot
de Niklas Helbling
Des sportifs soupçonnés de trafiquer leur pénis
Des sportifs soupçonnés de trafiquer leur pénis
Le but sublime d'un remplaçant sauve Vladimir Petkovic
Le but sublime d'un remplaçant sauve Vladimir Petkovic
de Julien Caloz
Le gardien de Bienne vit une situation très cruelle
Le gardien de Bienne vit une situation très cruelle
de Klaus Zaugg
Le club de Xhaka a l'une des plus poignantes traditions
Le club de Xhaka a l'une des plus poignantes traditions
de Yoann Graber
La Coupe Spengler a une «dette» envers des clubs suisses
La Coupe Spengler a une «dette» envers des clubs suisses
de Julien Caloz
Un grand du cyclisme s’efface par la petite porte
1
Un grand du cyclisme s’efface par la petite porte
de Romuald Cachod
Un produit interdit sème le trouble en saut à ski
Un produit interdit sème le trouble en saut à ski
de Kim Steinke
Camille Rast a vécu un week-end chargé d’émotions
Camille Rast a vécu un week-end chargé d’émotions
de Jasmin Steiger et Stefan Wyss
Les horaires du Mondial 2026 font polémique
Les horaires du Mondial 2026 font polémique
de Julien Caloz
Le jour où une énorme bagarre força le Canada à fuir le Mondial
Le jour où une énorme bagarre força le Canada à fuir le Mondial
de Klaus Zaugg
Que se passe-t-il avec le coach de Fribourg-Gottéron?
1
Que se passe-t-il avec le coach de Fribourg-Gottéron?
de Klaus Zaugg
Une étrange malédiction frappe le Milan AC
Une étrange malédiction frappe le Milan AC
de Julien Caloz
Et soudain, Genève s'est tu
Et soudain, Genève s'est tu
de Julien Caloz
Voici comment le hockey romand va rendre hommage aux victimes
Voici comment le hockey romand va rendre hommage aux victimes
de Julien Caloz
Thèmes
La cérémonie d'hommage à Martigny (VS)
1 / 26
La cérémonie d'hommage à Martigny (VS)
source: sda / michael buholzer
partager sur Facebookpartager sur X
Le résumé de la conférence de presse de Crans-Montana
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Ce tournoi atypique offre le pactole à Wawrinka et Bencic
Les Helvètes défient, dimanche à Sydney, la Pologne en finale de la United Cup. Une compétition de tennis mixte et insolite, qui paie bien.
Tous les fans de tennis suisses se souviennent des titres en Coupe Davis en 2014 (hommes) et en Billie Jean King Cup (dames) en 2022. Ce dimanche, notre tennis a l'occasion de remporter son troisième sacre mondial dans une compétition par équipe. Stan Wawrinka, Belinda Bencic et leurs compatriotes défient la Pologne, à Sydney, en finale de la United Cup.
L’article