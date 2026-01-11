stratus fréquent-1°
Cyclisme: l'équipe Pinarello-Q36.5 fera un camp au Chili

epa12326974 Riders of Q36.5 in action during the fifth stage of the La Vuelta a Espana cycling race, a 24.1 km team time trial in Figueres, Girona, Spain, 27 August 2025. EPA/Javier Lizon
La formation Pinarello-Q36.5 en rangs serrés lors de la Vuelta 2025.Image: EPA EFE

Cette équipe suisse de vélo fait un pari audacieux

Les formations cyclistes préparent d'ordinaire leur saison en Espagne. Mais l'équipe Pinarello-Q36.5 a décidé d'innover en allant beaucoup plus loin.
11.01.2026, 06:5811.01.2026, 06:58
Julien Caloz
Julien Caloz

Tom Pidcock et une partie de l’effectif de Pinarello-Q36.5 ont fait le choix inhabituel de se rendre en Amérique du Sud pour leur stage d'altitude de début de saison. «À cette période de l’année, il faut pouvoir partir en stage dans un endroit offrant de bonnes conditions climatiques pour s’entraîner, afin d’éviter de devoir improviser en permanence», a justifié le responsable de la performance Kurt Bogaerts dans le quotidien belge Het Nieuwsblad.

Ces bonnes conditions climatiques, la plupart des équipes les trouvent d'ordinaire dans les contreforts de la Sierra Nevada, mais la neige peut y poser problème, ou encore à Tenerife, sur les rampes du Teide. Mais Bogaerts, cité par Cyclingnews, rappelle que dans cette seconde destination, il n’existe qu’un seul hôtel en altitude sur place. Il ajoute que de mauvaises conditions météorologiques peuvent contraindre les coureurs à s’entraîner dans la vallée, ce qui n'est absolument pas le but du séjour.

Cyclist on a road with a bicycle, bike cycling during a blue sky summer day on the famous for biking route around the volcanic landscape of El Teide Volcano and National Park in Tenerife island, Canar ...
Des coureurs sur le chemin du Teide.Image: NurPhoto

Le Chili permettra au contraire aux sept coureurs (tous volontaires) de la formation à licence suisse Pinarello-Q36.5 de séjourner pendant trois semaines à 2700m d'altitude, dans des conditions climatiques agréables et dans une région dotée de routes de qualité.

Le cyclisme veut mettre fin à une habitude «débile»

Cette nouvelle destination sera aussi bénéfique mentalement. Les coureurs découvriront une nouvelle culture et d'autres paysages que ceux du mont Teide, dont chaque coureur professionnel connaît le moindre pli.

Ce voyage représente toutefois un défi sportif, logistique et financier. Les cyclistes et leur staff devront encaisser de nombreuses heures de voyage ainsi qu'un décalage horaire conséquent (6h contre 1h avec Tenerife). Ils devront acheminer tout leur matériel jusqu'à leur camp de base, ce qui a un coût financier et nécessite une bonne organisation. Enfin, ils devront trouver leurs marques dans une région qui n'est pas référencée comme une destination accueillant les équipes européennes du World Tour. Même si Kurt Bogaerts a déjà plusieurs itinéraires d'entraînement en tête, il devra confronter ses plans à la réalité du terrain.

Un grand du cyclisme s’efface par la petite porte

On saura de toute façon très vite si cette préparation portera ses fruits puisque Tom Pidcock fera sa rentrée le 28 février déjà sur le Circuit Het Nieuwsblad, la course qui marque traditionnellement l'ouverture du printemps cycliste flamand.

Même si Pinarello-Q36.5 évolue en seconde division, l'équipe figure parmi les meilleures équipes UCI ProTeams. Elle devrait logiquement obtenir une invitation automatique pour toutes les grandes épreuves du World Tour, dont les trois Grands Tours.

