ciel couvert
DE | FR
burger
Sport
Football

Barcelone-Real Madrid: Mbappé refuse la haie d'honneur

Kylian Mbappé était remonté après la défaite du Real Madrid en finale de Supercoupe d'Espagne.
Kylian Mbappé était remonté après la défaite du Real Madrid en finale de Supercoupe d'Espagne. image: watson

«Un geste laid»: Mbappé crée la polémique

Le Français du Real Madrid a refusé de respecter une tradition après la défaite contre Barcelone dimanche, en finale de la Supercoupe d'Espagne.
12.01.2026, 15:1512.01.2026, 15:19
Yoann Graber
Yoann Graber

Avant cette finale de Supercoupe d'Espagne dimanche, il y avait une grande question: Kylian Mbappé jouera-t-il? L'attaquant français du Real Madrid, blessé au genou gauche et absent lors des deux derniers matchs, avait rejoint son équipe à Djeddah vendredi, en cours de compétition.

Oui, Mbappé a joué contre le FC Barcelone. Il est entré à la 76e minute, alors que le score était déjà scellé (3-2 pour le Barça). Mais sa prestation ballon au pied passe au second plan.

Barcelona&#039;s Lamine Yamal, left, duels for the ball with Real Madrid&#039;s Kylian Mbappe during the Spanish Super Cup final soccer match at King Abdullah Sports City Stadium in Jeddah, Saudi Arab ...
Mbappé au duel avec Lamine Yamal, dimanche à Djeddah. image: Keystone

Ce dont toute la presse espagnole parle ce lundi, c'est le geste d'humeur du numéro 10 madrilène après la défaite, lors de la remise des médailles. Juste après avoir reçu sa breloque, Mbappé, visage fermé, s'adresse avec virulence à ses coéquipiers restés proches du podium, en leur demandant aussi avec les bras de le rejoindre et de filer directement aux vestiaires.

Mbappé «s’est agité (...) en leur demandant de ne pas se positionner pour rendre l’hommage aux rivaux catalans», écrit RMC Sport, qui reprend le journaliste espagnol Alfredo Martinez.

La scène en vidéo

Vidéo: twitter

L'hommage en question? Le célèbre pasillo, la haie d'honneur. Dans le football espagnol, elle est une tradition pour honorer les vainqueurs d'un trophée. Suivant les consignes de Mbappé, plusieurs joueurs du Real ont donc refusé le pasillo aux Barcelonais – leurs ennemis héréditaires – au moment où ceux-ci montaient sur le podium. Une manière de ne pas accepter une deuxième humiliation, après la défaite. «C'est une preuve de caractère et de fierté», renchérit un internaute sur X.

Vous pensez quoi du geste de Mbappé?
Au total, 127 personnes ont participé à ce sondage.

Mais pour une partie des médias espagnols, principalement catalans, c'est surtout «un geste de mauvais perdant», comme l'écrit par exemple Mundo Deportivo. Beaucoup d'internautes vont dans ce sens, déplorant «un manque de classe et de respect». Les plus virulents dénoncent un «geste laid».

A propos d'une autre grande rivalité👇

«Virez-le!»: le coach de Tottenham conspué à cause d'un gobelet

Face à la polémique, le Real Madrid se défend en avançant une excuse pour le moins surprenante: c'est la fédération qui aurait demandé aux joueurs de s'écarter du podium – et donc ne pas faire la haie d'honneur – pour ne pas obstruer le champ de vision des caméras.

Des antécédents et un match bouillant

Ce n'est pas la première fois qu'une haie d'honneur amène du rififi entre les deux grands rivaux. En 2018, alors que le Barça est d'ores et déjà champion national, le Real lui refuse le pasillo. La raison invoquée par les Madrilènes? Ils ne veulent pas rendre un hommage que leurs adversaires leur ont refusé quelques mois plus tôt.

En effet, les Catalans n'ont pas formé de haie d'honneur pour célébrer le sacre du Real en Coupe du monde des clubs. Les Blaugrana ont justifié leur (non) geste par le fait qu'ils n'avaient pas participé à cette compétition.

On en parle ici👇

5 haies d'honneur légendaires du sport

La polémique engendrée dimanche par Mbappé n'est donc que la dernière d'une longue liste entre les deux ennemis. Cette finale de Supercoupe a d'ailleurs rappelé les moments les plus chauds de cette rivalité, dans la première moitié des années 2010.

Les clasicos de cette période étaient très souvent émaillés de bagarres, de mauvais gestes et de déclarations choc, avec notamment un certain José Mourinho sur le banc madrilène.

Sur la pelouse saoudienne, on a par exemple vu le défenseur du Real Alvaro Carreras poser une méchante semelle sur la cheville de la pépite du Barça Lamine Yamal.

Il ne pourra pas dire qu'il jouait le ballon

Image
image: x

Ou le Barcelonais Frenkie de Jong être expulsé après avoir laissé ses crampons sur le tibia de Mbappé.

Lui non plus

Image
image: x

Sans oublier les gestes et chants obscènes de deux joueurs catalans (Pau Cubarsi et Fermin Lopez) à la fin du match.

Les dirigeants n'ont pas été en reste. Avant cette finale, le président du Barça, Joan Laporta, a déclaré:

«Nos relations avec le Real sont mauvaises, elles sont rompues, car divers problèmes nous ont éloignés. Nous étions déjà des rivaux éternels, mais une situation s’est produite et a rendu les relations moins bonnes.»

De quoi exacerber la rivalité et faire monter la température sur le terrain.

Laporta fait référence à l'«affaire Negreira», qui a éclaté en 2023. Le FC Barcelone est toujours sous enquête après des paiements présumés de plus de 7,3 millions d'euros à cet ancien cadre de l'arbitrage espagnol, sur plusieurs années. Le Real Madrid et son président, Florentino Pérez, ne manquent pas une occasion d'attaquer leur grand rival sur ce sujet.

On se réjouit déjà du prochain clasico en Liga, en mai, avec assurément du spectacle sur et en dehors du terrain. D'autant que ces deux équipes sont, comme toujours, à la lutte pour le titre: les Catalans, leaders, n'ont que quatre points d'avance sur les Madrilènes. Reste donc à savoir qui fera (ou pas) la traditionnelle haie d'honneur.

Plus d'articles sur le sport
Cette astuce pourrait éviter de graves blessures en ski
Cette astuce pourrait éviter de graves blessures en ski
de Julien Caloz
La Nati n’a quasi aucune chance de médaille aux JO
La Nati n’a quasi aucune chance de médaille aux JO
de Adrian Bürgler
Les Swiss Sports Awards sont désormais un casse-tête à organiser
Les Swiss Sports Awards sont désormais un casse-tête à organiser
de Simon Häring
Echange au LHC: des fans inconditionnels réagissent
Echange au LHC: des fans inconditionnels réagissent
de Julien Caloz
Cette équipe suisse de vélo fait un pari audacieux
Cette équipe suisse de vélo fait un pari audacieux
de Julien Caloz
Ce tournoi atypique peut offrir aux Suisses un sacre et beaucoup d'argent
Ce tournoi atypique peut offrir aux Suisses un sacre et beaucoup d'argent
de Yoann Graber
Lausanne et Berne négocient un échange spectaculaire
Lausanne et Berne négocient un échange spectaculaire
de Klaus Zaugg
Le hockey va basculer dans une autre dimension
Le hockey va basculer dans une autre dimension
de Julien Caloz
Cette Suissesse peut marquer l'histoire aux JO
Cette Suissesse peut marquer l'histoire aux JO
de daniel good
Une entreprise suisse impliquée dans le nouveau stade de Messi
Une entreprise suisse impliquée dans le nouveau stade de Messi
de Thomas Griesser Kym
Une directive de la Fédération de ski irrite Adelboden
Une directive de la Fédération de ski irrite Adelboden
de Sebastian Wendel
Cette équipe suisse de bobsleigh boycotte la Coupe du monde
Cette équipe suisse de bobsleigh boycotte la Coupe du monde
de Nils Kögler
Le cyclisme veut mettre fin à une habitude «débile»
Le cyclisme veut mettre fin à une habitude «débile»
de Julien Caloz
Polémique sur le Dakar après un violent accident «criminel»
1
Polémique sur le Dakar après un violent accident «criminel»
Le HC Bienne est trop prudent
Le HC Bienne est trop prudent
de Klaus Zaugg
«Virez-le!»: le coach de Tottenham conspué à cause d'un gobelet
«Virez-le!»: le coach de Tottenham conspué à cause d'un gobelet
de Yoann Graber
La liste de la Nati aux JO pose une grande question
La liste de la Nati aux JO pose une grande question
de Klaus Zaugg
Sa présentation ne s'est pas du tout passée comme prévu
Sa présentation ne s'est pas du tout passée comme prévu
de Yoann Graber
Nouveau problème pour la patinoire des JO d'hiver 2026
Nouveau problème pour la patinoire des JO d'hiver 2026
de Romuald Cachod
Le saut à ski féminin franchit un cap historique
Le saut à ski féminin franchit un cap historique
de Romuald Cachod
Ambri a commis une erreur dans ce transfert improbable
Ambri a commis une erreur dans ce transfert improbable
de Klaus Zaugg
Voici comment Adelboden va rendre hommage aux victimes
Voici comment Adelboden va rendre hommage aux victimes
de Timo Rizzi
Chelsea nomme un nouveau coach et cela pointe la nouvelle «honte» du foot
Chelsea nomme un nouveau coach et cela pointe la nouvelle «honte» du foot
de Niklas Helbling
Des sportifs soupçonnés de trafiquer leur pénis
Des sportifs soupçonnés de trafiquer leur pénis
Le but sublime d'un remplaçant sauve Vladimir Petkovic
Le but sublime d'un remplaçant sauve Vladimir Petkovic
de Julien Caloz
Le gardien de Bienne vit une situation très cruelle
Le gardien de Bienne vit une situation très cruelle
de Klaus Zaugg
Le club de Xhaka a l'une des plus poignantes traditions
Le club de Xhaka a l'une des plus poignantes traditions
de Yoann Graber
La Coupe Spengler a une «dette» envers des clubs suisses
La Coupe Spengler a une «dette» envers des clubs suisses
de Julien Caloz
Un grand du cyclisme s’efface par la petite porte
1
Un grand du cyclisme s’efface par la petite porte
de Romuald Cachod
Un produit interdit sème le trouble en saut à ski
Un produit interdit sème le trouble en saut à ski
de Kim Steinke
Camille Rast a vécu un week-end chargé d’émotions
Camille Rast a vécu un week-end chargé d’émotions
de Jasmin Steiger et Stefan Wyss
Les horaires du Mondial 2026 font polémique
Les horaires du Mondial 2026 font polémique
de Julien Caloz
Le jour où une énorme bagarre força le Canada à fuir le Mondial
Le jour où une énorme bagarre força le Canada à fuir le Mondial
de Klaus Zaugg
Que se passe-t-il avec le coach de Fribourg-Gottéron?
1
Que se passe-t-il avec le coach de Fribourg-Gottéron?
de Klaus Zaugg
Une étrange malédiction frappe le Milan AC
Une étrange malédiction frappe le Milan AC
de Julien Caloz
Et soudain, Genève s'est tu
Et soudain, Genève s'est tu
de Julien Caloz
Voici comment le hockey romand va rendre hommage aux victimes
Voici comment le hockey romand va rendre hommage aux victimes
de Julien Caloz
Thèmes
La cérémonie d'hommage à Martigny (VS)
1 / 26
La cérémonie d'hommage à Martigny (VS)
source: sda / michael buholzer
partager sur Facebookpartager sur X
Le fight le plus adorable de la Toile
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Cruelle désillusion pour le tennis suisse
Les Helvètes ont perdu, dimanche, en finale de la United Cup contre la Pologne. Au bout du suspense.
La Suisse a échoué en finale de la United Cup dimanche à Sydney. L'équipe du capitaine Stan Wawrinka s'est inclinée 2-1 face à la Pologne après la défaite de Belinda Bencic et Jakub Paul face à Katarzyna Kawa/Jan Zielinski (6-4 6-3) dans le double mixte décisif.
L’article