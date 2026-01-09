larges éclaircies
Bobsleigh: Salomé Kora ira peut-être aux JO 2026

Salomé Kora a changé de tenue mais pas d'ambition.
Cette Suissesse peut marquer l'histoire aux JO

La sprinteuse Salomé Kora pourrait bien devenir la première Suissesse à participer à la fois aux Jeux olympiques d'été et d'hiver.
09.01.2026, 18:4709.01.2026, 18:47
daniel good

Les semaines s'enchaînent à un rythme effréné pour Salomé Kora. Championne suisse de sprint sur 100 mètres, la jeune athlète de 31 ans a changé de chaussures pour devenir pousseuse au sein de l'équipe nationale de bobsleigh. Après avoir participé à trois courses de Coupe du Monde, elle s'apprête à disputer la Championnat d'Europe à domicile, ce dimanche à St. Moritz, dans le cadre de la Coupe du Monde.

Cet hiver, Salomé Kora vit une série de premières. Pour la première fois, celle qui enseigne également au secondaire s’élancera sur la piste de Saint-Moritz aux côtés de sa nouvelle pilote, Debora Annen, la fille du triple médaillé olympique Martin Annen. Mais la plus grande des premières pourrait bien intervenir un peu plus tard: Kora espère être retenue pour les Jeux Olympiques d'hiver de 2026, et pourrait ainsi devenir, le 23 janvier lors de l'annonce des sélections, la première femme suisse à participer à la fois aux Jeux d'été et d'hiver, après six hommes.

«Ce serait un moment historique, je ferais partie de l’histoire du sport. Ce serait un rêve de pouvoir vivre cela. Ce sera sûrement très différent des Jeux d’été»
Salomé Kora

Un atout à Saint-Moritz

Elle a mérité sa place dans l’équipe olympique d'hiver fin 2025, en terminant 2e lors de la sélection interne des Suissesses à Oberhof. «J’étais très nerveuse, car je ne savais pas à quoi m’attendre. Pousser sur la glace sans pilote, c’était une grande nouveauté pour moi, et c’est clairement différent que de sprinter sur une piste d’athlétisme», raconte la polyvalente athlète. Cette sélection à Oberhof a donc également été une première pour elle.

Ce jour-là, seule Nadja Pasternack s'est montrée plus forte que Salomé Kora. «Elle fait partie des meilleures pousseuses au monde, indique Kora. Avec cette deuxième place, j’étais vraiment satisfaite.» Ce résultat a permis à la Saint-Galloise d’intégrer l’équipe de bobsleigh «Suisse 2» et de commencer aux côtés de la championne du monde U23, Debora Annen, plutôt qu'avec Inola Blatty.

Une championne olympique s'associe à un sponsor osé

Ce dimanche aux Européens de Saint-Moritz, dans ce qui sera seulement sa quatrième course de bob, Kora a de réelles chances de décrocher une médaille. À seulement 23 ans, Debora Annen connaît bien la piste grisonne. L'année dernière, la Schwytzoise y avait réalisé ses meilleurs résultats en Coupe du Monde avec une 4e et une 5e place.

Un emploi du temps chargé

Le meilleur atout pour Annen et Kora tient dans la configuration de la piste naturelle de Celerina, bien plus longue que celle des autres parcours. Dès lors, le temps de départ a moins d'importance. Bien que Debora Annen soit une athlète solide, son père, Martin Annen, détenteur de nombreux records de départ avec ses équipes, espère encore voir sa fille progresser: «J'espère que Debi sera encore plus rapide sur les 50 premiers mètres.»

Après la course de dimanche, les Suissesses n'auront même pas le temps de prendre un apéritif au «Horseshoe» bar, l'établissement tenu par Martin Annen juste à côté de la piste de bobsleigh. Elles partiront directement pour Altenberg, où se dérouleront les dernières épreuves de la Coupe du Monde avant les JO. Les compétition olympiques de bobsleigh féminin à deux se disputeront en quatre manches, les 20 et 21 février à Cortina d'Ampezzo.

