Sport
Ski Alpin

Ski alpin: changer de portes pourrait réduire les risques

Les portes utilisées en ski alpin pourraient évoluer lors des entraînements (image d'illustration).
Les portes utilisées en ski alpin pourraient évoluer lors des entraînements (image d'illustration). Image: Keystone

Cette astuce pourrait éviter de graves blessures en ski

L'accident de Lara Gut-Behrami a fait réfléchir l'entraîneur de l'équipe féminine suisse, qui songe à un nouveau matériel lors des entraînements.
Julien Caloz
Le 20 novembre dernier à Copper Moutain, Lara Gut-Behrami a été victime d'une déchirure du ligament croisé, du ligament interne et du ménisque du genou gauche lors d'une chute à l'entraînement. Cet accident a durement marqué l'équipe de Suisse féminine et son chef Beat Tschuor, qui propose aujourd'hui une solution pour diminuer le risque de blessures comme celle subie par sa championne.

La chute de Lara Gut-Behrami, on le sait aujourd'hui, a été provoquée par une erreur de trajectoire. La Tessinoise s'est approchée trop près d’une porte, sa main s’est coincée dans le matériel et a déséquilibré la skieuse. Or selon Beat Tschuor, cité par le média public autrichien ORF, cet accident aurait pu être évité si la piste avait été équipée différemment

Commentaire
Entre drames et fascination, la descente pose question

Le dirigeant estime que des drapeaux de porte avec une zone de rupture conçues pour se rompre en leur centre sous forte pression auraient été plus efficaces. La Suissesse de 34 ans aurait ainsi «déchiré» la porte à son contact, passant à travers l'obstacle sans risque de chute.

«Nous avions déjà testé ce système il y a des années. Le point de rupture réduisait les chutes par rotation, car la porte cédait»
Beat Tschuor

Ces portes ne se sont toutefois imposées que de manière marginale et uniquement en course. Or c'est durant un entraînement que «LGB» s'est blessée.

«À l’entraînement, trop de piquets se rompraient. Il faudrait alors du personnel à chaque porte», nuance Roland Assinger dans Blick. Le chef d’équipe autrichien propose une alternative: des fanions triangulaires, comme ceux utilisés en snowboard. Placés plus bas, ils offrent moins de prise et pourraient constituer une solution, en particulier pour les skieuses plus légères.

Julie Zogg of Switzerland, right, crashes during finals at the FIS Alpine Snowboard Parallel Giant Slalom race, on Saturday, January 10, 2026, in Scuol, Switzerland. (KEYSTONE/Gian Ehrenzeller)
Les fanions triangulaires balisent les épreuves de Coupe du monde de snowboard, comme ici à Scuol le 10 janvier 2026.

Même si Lara Gut-Behrami «n’a jamais formulé le moindre reproche», le ski alpin réfléchit à des mesures plus sûres pour ses athlètes. Beat Tschuor voit dans la chute de la Tessinoise une opportunité de se remettre en question. «Nous devons nous demander de manière critique si certaines choses auraient pu être faites différemment.»

