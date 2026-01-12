Cette astuce pourrait éviter de graves blessures en ski
Le 20 novembre dernier à Copper Moutain, Lara Gut-Behrami a été victime d'une déchirure du ligament croisé, du ligament interne et du ménisque du genou gauche lors d'une chute à l'entraînement. Cet accident a durement marqué l'équipe de Suisse féminine et son chef Beat Tschuor, qui propose aujourd'hui une solution pour diminuer le risque de blessures comme celle subie par sa championne.
La chute de Lara Gut-Behrami, on le sait aujourd'hui, a été provoquée par une erreur de trajectoire. La Tessinoise s'est approchée trop près d’une porte, sa main s’est coincée dans le matériel et a déséquilibré la skieuse. Or selon Beat Tschuor, cité par le média public autrichien ORF, cet accident aurait pu être évité si la piste avait été équipée différemment
Le dirigeant estime que des drapeaux de porte avec une zone de rupture conçues pour se rompre en leur centre sous forte pression auraient été plus efficaces. La Suissesse de 34 ans aurait ainsi «déchiré» la porte à son contact, passant à travers l'obstacle sans risque de chute.
Ces portes ne se sont toutefois imposées que de manière marginale et uniquement en course. Or c'est durant un entraînement que «LGB» s'est blessée.
«À l’entraînement, trop de piquets se rompraient. Il faudrait alors du personnel à chaque porte», nuance Roland Assinger dans Blick. Le chef d’équipe autrichien propose une alternative: des fanions triangulaires, comme ceux utilisés en snowboard. Placés plus bas, ils offrent moins de prise et pourraient constituer une solution, en particulier pour les skieuses plus légères.
Même si Lara Gut-Behrami «n’a jamais formulé le moindre reproche», le ski alpin réfléchit à des mesures plus sûres pour ses athlètes. Beat Tschuor voit dans la chute de la Tessinoise une opportunité de se remettre en question. «Nous devons nous demander de manière critique si certaines choses auraient pu être faites différemment.»